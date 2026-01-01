Startseite Akademie Stimme

Stimme

In diesem Abschnitt gehen wir genauer darauf ein, wie Stimmen in HeyGen funktionieren und wie du die volle Kontrolle über die stimmliche Gestaltung in deinen Videos übernimmst. Stimmen lesen nicht einfach nur dein Skript vor – sie bestimmen, wie sich deine Botschaft anfühlt, von Emotion und Tempo bis hin zu Klarheit und Persönlichkeit. Du lernst, wie sich verschiedene Stimm-Modelle auf Realismus und Ausdruckskraft auswirken und wie du das passende Modell für deinen Anwendungsfall auswählst. Wir führen dich Schritt für Schritt durch das Erstellen neuer Stimmen, wenn du etwas Individuelles brauchst, und zeigen dir anschließend, wie du die Sprechweise mit Tools wie Voice Director und Voice Mirroring gezielt steuerst. Mit diesen Funktionen kannst du Tonfall, Betonung und Rhythmus präzise lenken – egal, ob du einen professionell-polierten Auftritt oder eine eher gesprächige, menschliche Wirkung erzielen möchtest.