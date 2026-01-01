Startseite Akademie Markenpaket

Brand in HeyGen hilft dir dabei, jedes Video visuell und sprachlich einheitlich zu halten – unabhängig davon, wer es erstellt oder in wie vielen Sprachen du arbeitest. Alle Markenrichtlinien werden an einem zentralen Ort gebündelt, sodass deine Inhalte immer professionell aussehen und sich stimmig anhören. Mit Brand kannst du deine visuelle Identität über Brand Kits verwalten und mit dem Brand Glossary steuern, wie wichtige Begriffe ausgesprochen oder übersetzt werden. Zusammen machen diese Tools es einfach, Logos, Farben, Schriftarten, Medien und Sprachregeln in allen Projekten anzuwenden, sodass deine Videos in großem Umfang und teamübergreifend konsequent markenkonform bleiben.