قوالب فيديو بالذكاء الاصطناعي

هل تريد أن تبدو مقاطع الفيديو الخاصة بك طبيعية، مع تزامن الصوت وحركة الشفاه، من دون قضاء ساعات في برامج المونتاج؟ ميزة مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تقوم بمواءمة الكلام مع حركة الفم تلقائياً، سواء كنت تستخدم أفاتارات بالذكاء الاصطناعي أو لقطات حقيقية.

يمكنك البدء من أي قالب فيديو بالذكاء الاصطناعي، ثم إضافة النص أو الصوت، واختيار صوت مناسب وترك HeyGen يتولى ضبط التوقيت نيابةً عنك. تعمل الأداة عبر لغات متعددة، بحيث يمكنك إنشاء نسخ محلية من الفيديو نفسه دون الحاجة إلى إعادة التسجيل. يساعد ذلك صنّاع المحتوى والمدرّبين وفرق التسويق على إنتاج فيديوهات مصقولة تبدو أصيلة وسهلة المشاهدة