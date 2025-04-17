أنشئ مقاطع فيديو احترافية لمتحدثين باستخدام المتحدث بالفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل النص أو السيناريو أو الصورة إلى مقاطع فيديو عالية الجودة لمتحدثين بفضل أفاتارات واقعية، وصوت طبيعي، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه، وأداء متسق يعكس هوية علامتك التجارية. لا حاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو استوديوهات. فقط رسائل واضحة تُقدَّم على نطاق واسع.
Replace static text with a video spokesperson that greets visitors, explains your product, or guides users through key pages. Talking videos increase engagement and help visitors understand your offering faster, enhancing your video marketing strategy.
Use video spokespersons to deliver clear value propositions, product explanations, and campaign messages. Consistent delivery helps build trust while reducing the cost of repeated professional video production.
Create instructional videos where a professional video spokesperson explains processes, policies, or workflows. AI spokespersons keep training content clear, repeatable, and easy to update as information changes.
Answer common questions with short spokesperson videos that guide users step by step. This reduces support volume while improving clarity and user experience.
Deliver announcements, updates, and leadership messages through a consistent video presenter. This keeps communication personal without requiring frequent recordings.
Generate spokesperson videos in multiple languages to reach global audiences by using the video translator. AI handles voice and captions without hiring multilingual presenters.
لماذا يعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء متحدثين بالفيديو
HeyGen تستبدل إنتاج المتحدث التقليدي أمام الكاميرا بإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي أسرع وأكثر اتساقًا وأسهل في التوسّع لأغراض تسويق الفيديو. تستخدم الشركات متحدثين بالفيديو للتواصل بوضوح، وبناء الثقة، وتوصيل الرسائل دون تكاليف إنتاج متكررة أو تأخيرات.
المتحدثون بالفيديو بالذكاء الاصطناعي يمنحون رسالتك وجهًا وصوتًا من دون الحاجة إلى جدولة المواهب أو جلسات التصوير أو عمليات المونتاج. يتم إنشاء مقاطع الفيديو مباشرةً من النص الذي تكتبه.
يحافظ كل فيديو لمتحدث العلامة على المظهر والنبرة وأسلوب الإلقاء نفسها. تساعد هذه الدرجة من الاتساق العلامات التجارية على الظهور بمظهر احترافي مع تحديث المحتوى بشكل متكرر.
أنشئ مقاطع فيديو لمتحدثين رسميين تتواصل بوضوح مع جماهير مختلفة باستخدام دعم صوتي وترجمة نصية بعدة لغات، دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.
أفاتارات متقدّمة لمتحدثين واقعيين بالذكاء الاصطناعي
اختر من مكتبة متنوعة من المتحدثين المحترفين بالذكاء الاصطناعي، المصممين للظهور بشكل طبيعي وموثوق أمام الكاميرا. يتم إنشاء تعابير الوجه، وتواصل العين، ووضعية الجسد بما يتوافق مع الإلقاء المنطوق، مما يساعد المشاهدين على البقاء متفاعلين.
مزامنة شفاه دقيقة وكلام طبيعي
يتم تقديم النص الخاص بك مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه وإخراج صوتي واقعي. يتم تحسين سرعة الكلام، والنطق، والتشديد بحيث يبدو المتحدث واضحًا وأقرب إلى الصوت البشري. هذا يضمن أن رسالتك تبدو حوارية وطبيعية بدلًا من أن تبدو اصطناعية.
إنشاء فيديو متحدث انطلاقاً من النص
حوّل النصوص المكتوبة مباشرة إلى فيديوهات متحدث/متحدثة جاهزة دون تصوير أو مونتاج. يتولى الذكاء الاصطناعي تلقائياً السرد، والتوقيت، والأداء البصري انطلاقاً من نص واحد فقط. يتيح ذلك للفرق إنتاج فيديوهات يتحدث فيها شخص بسرعة ودون الحاجة إلى خبرة تقنية.
اتساق بصري متوافق مع هوية علامتك التجارية
تحكّم في الخلفية والإطار والأسلوب العام ليتوافق مع إرشادات الفيديو الاحترافية لديك. يحافظ كل فيديو لمتحدث باسمك على المظهر والنبرة المهنية نفسها. هذا المستوى من الاتساق ضروري عند إنشاء المحتوى على نطاق واسع.
كيفية استخدام مُنشئ المتحدث بالفيديو بالذكاء الاصطناعي
أنشئ متحدث فيديو بالذكاء الاصطناعي في أربع خطوات بسيطة.
اكتب أو الصق الرسالة التي تريد من المتحدث أن يقدّمها. حدّد النبرة والهدف من خدمات الفيديو الخاصة بك.
اختر أفاتار احترافياً بالذكاء الاصطناعي أو استخدم متحدث الفيديو المخصص الخاص بك.
اضبط اللغة والصوت والترجمة المرئية والتفضيلات البصرية لتناسب جمهورك وتعكس هوية علامتك التجارية.
أنشئ فيديو المتحدث الرسمي ثم قم بتنزيله أو نشره عبر الويب أو منصات التواصل الاجتماعي أو المنصات الداخلية.
المتحدث بالفيديو هو مقدّم رقمي ينقل رسالتك أمام الكاميرا. باستخدام مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي، تتحول النصوص إلى مقاطع فيديو واقعية لمتحدثين دون الحاجة إلى تصوير أو ممثلين أو معدات إنتاج، مما يجعل التواصل عبر الفيديو أسرع وأسهل في التوسّع.
يستخدم المتحدث بالفيديو بالذكاء الاصطناعي تقنيات تركيب الصوت، ومزامنة الشفاه، وتحريك الأفاتار لتحويل النص إلى فيديو. أنت تزوّد النظام بنص مكتوب، وتختار المتحدث، فيقوم النظام بإنشاء كلام متزامن مع حركات الوجه وأسلوب الإلقاء تلقائياً.
نعم. يمكنك إنشاء متحدث فيديو احترافي مخصص يشبهك في الشكل والصوت أو يشبه أحد أعضاء فريقك. يتيح لك ذلك الحفاظ على وجه مألوف مع التخلص من الحاجة إلى إعادة التسجيلات المتكررة.
نعم. يُستخدم مقدمو الفيديو الافتراضيون عادةً في التسويق، والتدريب، والإعداد للموظفين الجدد، ودعم العملاء، والاتصال الداخلي. فهم يقدّمون رسائل متسقة وبأسلوب احترافي دون تكاليف إنتاج مستمرة.
نعم. يمكنك تعديل النص وإعادة إنشاء فيديو المتحدث باسمك فوراً. هذا يجعل من السهل الحفاظ على دقة محتوى الفيديو دون الحاجة إلى إعادة التصوير أو جداول تحرير معقدة.
نعم. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو لمتحدث باسمك بعدة لغات ولهجات، مما يسهل التواصل مع جماهير عالمية باستخدام نفس المقدم المرئي.
لا. تم تصميم العملية بالكامل للمستخدمين غير التقنيين. يتولى الذكاء الاصطناعي مهمة التصوير والتعليق الصوتي والمزامنة، بحيث يمكن لأي شخص إنشاء فيديوهات متحدث رسمي احترافية.
تحتفظ بالملكية الكاملة لجميع مقاطع الفيديو للمتحدثين التي تنشئها. تظل النصوص والأفاتارات ومقاطع الفيديو النهائية ملكًا لك لاستخدامها وتوزيعها بحرية.
