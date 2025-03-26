حوّل عروض الشرائح الثابتة إلى عروض فيديو جذابة تُعلِم وتقنع وتبقى في الذاكرة. تستخدم HeyGen مخططك أو شرائحك لإنشاء فيديو مُعلَّق بصوت راوي، متوافق مع هوية علامتك التجارية، مع مقدّمين واقعيين، وترجمة نصية، وإيقاع بجودة الاستوديو، لتقدّم قصصاً متسقة وجاذبة للنقر عبر الاجتماعات والتدريب والتسويق.
Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.
Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.
Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.
Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.
Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.
Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.
لماذا تستخدم HeyGen لعروض الفيديو التقديمية
أنشئ عروضًا تقديمية تعمل عند الطلب وفي أي وقت يناسبك، واصنع عرضًا تقديميًا بالفيديو يلبي احتياجاتك. HeyGen يزيل عنك عناء التسجيل والتحرير وإضافة الترجمات حتى تتمكن من التركيز على رسالتك بدلًا من التقنية. أنشئ عروضًا توضيحية غير متزامنة، وتدريبات داخلية، وعروضًا للمستثمرين، وجولات مبيعات تبدو وتُسمع باحترافية في كل مرة باستخدام مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي.
أنشئ لوحة سرد وسيناريو بالذكاء الاصطناعي من موجز قصير، واختر مقدّم العرض، ثم حسّن العناصر البصرية والتوقيت، كل ذلك في مكان واحد.
الترجمة التلقائية للنصوص المنطوقة، وإضافة الترجمات النصية، ودعم مجموعة الهوية البصرية للعلامة التجارية تضمن أن تكون عرضك شاملاً وسهل التعرّف عليه فوراً.
صدّر عدة نسب أبعاد وإصدارات مختلفة لاستخدامها في أنظمة إدارة التعلّم والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الهبوط دون إعادة التسجيل.
منشئ نصوص ومخططات بالذكاء الاصطناعي
انسخ ملاحظات الشرائح أو موجزاً قصيراً، ودع HeyGen ينشئ لك نصاً موجزاً وجاهزاً للعرض يتضمن عناصر جذب، وانتقالات سلسة، وعبارة دعوة لاتخاذ إجراء واضحة. وفّر وقتك في إعداد الهيكل وابقَ على سرد محكم يركّز على جمهورك.
مقدّمو عروض واقعيون وخيارات صوت متعدّدة
اختر من مقدمي العروض المعبرين بالذكاء الاصطناعي أو استنسخ صوتك الخاص لرواية الشرائح. الإيماءات الطبيعية والأصوات متعددة اللغات تجعل رسالتك إنسانية وموثوقة من دون الحاجة إلى الاستوديو.
التسميات التوضيحية والترجمة النصية التلقائية
يُنتج التفريغ التلقائي تسميات توضيحية قابلة للتحرير وترجمات فرعية محلية. حسّن إمكانية الوصول، وزِد التفاعل ومعدلات إكمال المشاهدة عبر مختلف الصيغ والمناطق.
منشئ المشاهد ومزامنة الشرائح
زامن عناصر الشرائح البصرية، والرسوم المتحركة، ولقطات الـ b-roll مع التعليق الصوتي تلقائياً. بدّل بسهولة المقاطع الجاهزة، أو الشعارات، أو لقطات الشاشة واضبط التوقيت مشهداً تلو الآخر.
اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.
كيفية استخدام أداة إنشاء عروض الفيديو التقديمية
ثلاث خطوات بسيطة تنقلك من الفكرة إلى فيديو قابل للمشاركة.
ابدأ بشرائح عرض، مستند، أو موجز بسيط. تقوم HeyGen بإنشاء لوحة قصة وخيارات نص متعددة مضبوطة من حيث الطول والنبرة لمساعدتك على جعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية.
اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي أو حمّل مقطعاً قصيراً لإنشاء نسختك الخاصة، ثم حسّن العناصر البصرية والترجمات الإيضاحية والإيقاع داخل المحرر.
خصّص المشاهد باستخدام ألوان علامتك التجارية والتخطيطات والعناصر الظاهرة على الشاشة لتناسب احتياجات التدريب أو التسويق أو التحديثات الداخلية.
صدّر مقاطع فيديو عالية الجودة وملفات ترجمة SRT وصور مصغّرة خلال دقائق، أو انشر مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) أو نظام إدارة المحتوى (CMS) أو منصات التواصل الاجتماعي.
عرض الفيديو هو عرض تقديمي يعتمد على الشرائح أو نص مكتوب مسبقًا يتم تسجيله كفيديو قابل للمشاركة، غالبًا مع متحدث ظاهر على الشاشة، وسرد صوتي، وترجمة نصية، ومواد بصرية متزامنة. يُعد مثاليًا للتعلّم عند الطلب، والعروض التقديمية، والتحديثات عن بُعد، خاصة عندما تسجّل عرضًا تقديميًا لجمهورك.
نعم. حمّل ملفات PPT أو PDF أو الصور، وسيقوم HeyGen بمزامنة الشرائح تلقائياً مع التعليق الصوتي وانتقالات المشاهد، بحيث لا تحتاج إلى إعادة التسجيل.
لا، استخدم مقدمي العروض بالذكاء الاصطناعي من HeyGen وتقنية تحويل النص إلى كلام للتعليق الصوتي. إذا فضّلت ذلك، يمكنك تحميل فيديو أو تسجيل صوتي خاص بك ودمج اللقطات الحقيقية مع عناصر بالذكاء الاصطناعي.
تتميّز أداة النسخ في HeyGen بدقة عالية وإمكانية التحرير، حيث يمكنك بسرعة تصحيح الصياغة أو التوقيت أو إضافة ترجمات محلية قبل التصدير.
بالتأكيد. يمكنك رفع الشعارات، وتعيين خطوط وألوان العلامة التجارية في مجموعة العلامة التجارية، ثم تطبيقها على قوالب الفيديو للحصول على عروض تقديمية متسقة ومتوافقة مع هوية علامتك.
صدّر مقاطع فيديو MP4 بالشاشة العريضة (16:9)، أو المربعة (1:1)، أو العمودية (9:16)، بالإضافة إلى ملفات الترجمة SRT وصور مصغّرة محسّنة للمشاركة باستخدام أداة إنشاء العروض التقديمية بالفيديو عبر الإنترنت.
نعم. تتضمن خطط المؤسسات تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، والوصول المستند إلى الأدوار، والتخزين المشفّر، وخيارات الامتثال. تواصل مع فريق المبيعات لمتطلبات الأمان والاستضافة المخصّصة.
نعم، يمكنك ترجمة النصوص، والتبديل إلى أصوات TTS محلية، وتصدير نسخ متعددة اللغات للوصول إلى جماهير عالمية باستخدام مترجم الفيديو.
يمكن إنشاء العديد من العروض التقديمية وصقلها خلال دقائق؛ ويعتمد وقت التحرير النهائي على طول العرض ومقدار التخصيص الذي تختاره عند استخدام عرض تقديمي بالفيديو.
نوفّر خدمات الإعداد الأولي، ومواد التدريب، ودعمًا مخصصًا لعملاء الباقات Team وEnterprise لمساعدتك على توسيع نطاق إنتاج الفيديو وإنشاء عروض تقديمية بالفيديو.
