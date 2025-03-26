أداة إنشاء عروض فيديو لتقديمات فورية

حوّل عروض الشرائح الثابتة إلى عروض فيديو جذابة تُعلِم وتقنع وتبقى في الذاكرة. تستخدم HeyGen مخططك أو شرائحك لإنشاء فيديو مُعلَّق بصوت راوي، متوافق مع هوية علامتك التجارية، مع مقدّمين واقعيين، وترجمة نصية، وإيقاع بجودة الاستوديو، لتقدّم قصصاً متسقة وجاذبة للنقر عبر الاجتماعات والتدريب والتسويق.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

الإعداد والتدريب عن بُعد

Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.

عروض المبيعات وجولات المنتجات

Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.

تقارير تنفيذية وتحديثات للمستثمرين

Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.

تحديثات الفريق غير المتزامنة

Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.

مقاطع فيديو لتثقيف العملاء ومركز المساعدة

Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.

إرسال المؤتمرات والفعاليات

Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.

لماذا تستخدم HeyGen لعروض الفيديو التقديمية

أنشئ عروضًا تقديمية تعمل عند الطلب وفي أي وقت يناسبك، واصنع عرضًا تقديميًا بالفيديو يلبي احتياجاتك. HeyGen يزيل عنك عناء التسجيل والتحرير وإضافة الترجمات حتى تتمكن من التركيز على رسالتك بدلًا من التقنية. أنشئ عروضًا توضيحية غير متزامنة، وتدريبات داخلية، وعروضًا للمستثمرين، وجولات مبيعات تبدو وتُسمع باحترافية في كل مرة باستخدام مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي.

إنشاء سريع، وتسليم متقن

أنشئ لوحة سرد وسيناريو بالذكاء الاصطناعي من موجز قصير، واختر مقدّم العرض، ثم حسّن العناصر البصرية والتوقيت، كل ذلك في مكان واحد.

مخرجات متاحة ومتسقة مع هوية علامتك التجارية

الترجمة التلقائية للنصوص المنطوقة، وإضافة الترجمات النصية، ودعم مجموعة الهوية البصرية للعلامة التجارية تضمن أن تكون عرضك شاملاً وسهل التعرّف عليه فوراً.

أعد استخدام المحتوى في كل مكان

صدّر عدة نسب أبعاد وإصدارات مختلفة لاستخدامها في أنظمة إدارة التعلّم والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الهبوط دون إعادة التسجيل.

منشئ نصوص ومخططات بالذكاء الاصطناعي

انسخ ملاحظات الشرائح أو موجزاً قصيراً، ودع HeyGen ينشئ لك نصاً موجزاً وجاهزاً للعرض يتضمن عناصر جذب، وانتقالات سلسة، وعبارة دعوة لاتخاذ إجراء واضحة. وفّر وقتك في إعداد الهيكل وابقَ على سرد محكم يركّز على جمهورك.

مقدّمو عروض واقعيون وخيارات صوت متعدّدة

اختر من مقدمي العروض المعبرين بالذكاء الاصطناعي أو استنسخ صوتك الخاص لرواية الشرائح. الإيماءات الطبيعية والأصوات متعددة اللغات تجعل رسالتك إنسانية وموثوقة من دون الحاجة إلى الاستوديو.

التسميات التوضيحية والترجمة النصية التلقائية

يُنتج التفريغ التلقائي تسميات توضيحية قابلة للتحرير وترجمات فرعية محلية. حسّن إمكانية الوصول، وزِد التفاعل ومعدلات إكمال المشاهدة عبر مختلف الصيغ والمناطق.

منشئ المشاهد ومزامنة الشرائح

زامن عناصر الشرائح البصرية، والرسوم المتحركة، ولقطات الـ b-roll مع التعليق الصوتي تلقائياً. بدّل بسهولة المقاطع الجاهزة، أو الشعارات، أو لقطات الشاشة واضبط التوقيت مشهداً تلو الآخر.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء عروض الفيديو التقديمية

ثلاث خطوات بسيطة تنقلك من الفكرة إلى فيديو قابل للمشاركة.

الخطوة 1

حمّل محتواك أو الصقه

ابدأ بشرائح عرض، مستند، أو موجز بسيط. تقوم HeyGen بإنشاء لوحة قصة وخيارات نص متعددة مضبوطة من حيث الطول والنبرة لمساعدتك على جعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية.

الخطوة 2

اختر المقدّم وقم بالصقل

اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي أو حمّل مقطعاً قصيراً لإنشاء نسختك الخاصة، ثم حسّن العناصر البصرية والترجمات الإيضاحية والإيقاع داخل المحرر.

الخطوة 3

خصّصه لأي جمهور

خصّص المشاهد باستخدام ألوان علامتك التجارية والتخطيطات والعناصر الظاهرة على الشاشة لتناسب احتياجات التدريب أو التسويق أو التحديثات الداخلية.

الخطوة 4

تصدير وتوزيع

صدّر مقاطع فيديو عالية الجودة وملفات ترجمة SRT وصور مصغّرة خلال دقائق، أو انشر مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) أو نظام إدارة المحتوى (CMS) أو منصات التواصل الاجتماعي.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هي عرض الفيديو؟

عرض الفيديو هو عرض تقديمي يعتمد على الشرائح أو نص مكتوب مسبقًا يتم تسجيله كفيديو قابل للمشاركة، غالبًا مع متحدث ظاهر على الشاشة، وسرد صوتي، وترجمة نصية، ومواد بصرية متزامنة. يُعد مثاليًا للتعلّم عند الطلب، والعروض التقديمية، والتحديثات عن بُعد، خاصة عندما تسجّل عرضًا تقديميًا لجمهورك.

هل يمكنني تحويل الشرائح الحالية إلى عرض فيديو؟

نعم. حمّل ملفات PPT أو PDF أو الصور، وسيقوم HeyGen بمزامنة الشرائح تلقائياً مع التعليق الصوتي وانتقالات المشاهد، بحيث لا تحتاج إلى إعادة التسجيل.

هل أحتاج إلى كاميرا ويب أو ميكروفون؟

لا، استخدم مقدمي العروض بالذكاء الاصطناعي من HeyGen وتقنية تحويل النص إلى كلام للتعليق الصوتي. إذا فضّلت ذلك، يمكنك تحميل فيديو أو تسجيل صوتي خاص بك ودمج اللقطات الحقيقية مع عناصر بالذكاء الاصطناعي.

ما مدى دقة الترجمات النصية التلقائية؟

تتميّز أداة النسخ في HeyGen بدقة عالية وإمكانية التحرير، حيث يمكنك بسرعة تصحيح الصياغة أو التوقيت أو إضافة ترجمات محلية قبل التصدير.

هل يمكنني استخدام هوية شركتي التجارية؟

بالتأكيد. يمكنك رفع الشعارات، وتعيين خطوط وألوان العلامة التجارية في مجموعة العلامة التجارية، ثم تطبيقها على قوالب الفيديو للحصول على عروض تقديمية متسقة ومتوافقة مع هوية علامتك.

ما هي صيغ التصدير المتاحة؟

صدّر مقاطع فيديو MP4 بالشاشة العريضة (16:9)، أو المربعة (1:1)، أو العمودية (9:16)، بالإضافة إلى ملفات الترجمة SRT وصور مصغّرة محسّنة للمشاركة باستخدام أداة إنشاء العروض التقديمية بالفيديو عبر الإنترنت.

هل HeyGen آمن للعروض التقديمية السرية؟

نعم. تتضمن خطط المؤسسات تسجيل الدخول الأحادي (SSO)، والوصول المستند إلى الأدوار، والتخزين المشفّر، وخيارات الامتثال. تواصل مع فريق المبيعات لمتطلبات الأمان والاستضافة المخصّصة.

هل يمكنني إنشاء نسخ متعددة اللغات؟

نعم، يمكنك ترجمة النصوص، والتبديل إلى أصوات TTS محلية، وتصدير نسخ متعددة اللغات للوصول إلى جماهير عالمية باستخدام مترجم الفيديو.

كم يستغرق إعداد عرض تقديمي؟

يمكن إنشاء العديد من العروض التقديمية وصقلها خلال دقائق؛ ويعتمد وقت التحرير النهائي على طول العرض ومقدار التخصيص الذي تختاره عند استخدام عرض تقديمي بالفيديو.

هل تقدّمون إرشاداً أو دعماً لبدء استخدام المنصّة للفرق؟

نوفّر خدمات الإعداد الأولي، ومواد التدريب، ودعمًا مخصصًا لعملاء الباقات Team وEnterprise لمساعدتك على توسيع نطاق إنتاج الفيديو وإنشاء عروض تقديمية بالفيديو.

