أداة تعريب الفيديو للجمهور العالمي

قم بترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى عشرات اللغات دون إعادة التصوير أو إعادة المونتاج أو إدارة ممثلي الأصوات. يستخدم HeyGen لتوطين الفيديوهات الذكاء الاصطناعي لترجمة الفيديوهات ودبلجتها وإضافة الترجمات ومزامنتها، بحيث يبدو محتواك محليًا في كل سوق. وسّع نطاق وصولك إلى جماهير عالمية بسرعة مع الحفاظ على الاتساق والوضوح وثقة العلامة التجارية على نطاق واسع.
Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.
Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.
Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.
Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.
Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.
Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.
لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لتوطين الفيديو
لا ينبغي أن تؤدي عملية توطين الفيديو إلى إبطاء النمو أو استنزاف ميزانيات الإنتاج. HeyGen تستبدل سير عمل الترجمة المجزأ بنظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم للسرعة والدقة والاتساق عبر كل لغة وكل تنسيق، مع الاستفادة من التعليق الصوتي والنصوص الظاهرة على الشاشة.
تتيح HeyGen للفرق تعريب فيديو واحد أو آلاف الفيديوهات دون تغيير سير العمل. سواء كنت تطلق حملة عالمية أو تحدّث محتوى التدريب، يظل التعريب سريعاً وقابلاً للتكرار.
مقاطع الفيديو الموطّنة تحتفظ بنبرة الصوت الطبيعية والإيقاع والتوافق البصري. يضمن ذلك أن يشعر المشاهدون بأن الفيديو أُنشئ خصيصًا لهم، وليس مترجمًا آليًا بشكل ميكانيكي.
مع تطوّر المحتوى، يمكن إعادة إنشاء النسخ المترجمة فوراً، مما يمنع استخدام رسائل قديمة في المناطق المختلفة مع الحفاظ على كفاءة العمليات.
ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي بين اللغات
تقوم HeyGen بترجمة المحتوى المنطوق إلى لغات متعددة مع الحفاظ على القصد والمعنى الأصليين. يتم اكتشاف اللغة والترجمة تلقائياً لتقليل العمل اليدوي، مما يتيح للفرق توسيع نطاق الوصول دون الحاجة إلى توظيف مترجمين أو إدارة سير عمل معقد.
دبلجة صوتية طبيعية بالذكاء الاصطناعي
يتم إنشاء الصوت المترجم باستخدام أصوات ذكاء اصطناعي طبيعية الإيقاع والتنغيم، مما يوفّر تعليقاً صوتياً عالي الجودة. تم تصميم الأصوات لتبدو بشرية وجذابة بدلاً من أن تكون آلية، مما يعزّز ثقة المشاهدين وفهمهم عبر مختلف الأسواق.
محاذاة مزامنة الشفاه
يتم مزامنة الكلام المترجم بصرياً مع المتحدثين على الشاشة، حيث تُضبط حركة الفم والتوقيت لتقليل أي عدم تطابق بصري، مما يوفّر تجربة مشاهدة سلسة تبدو طبيعية في كل لغة.
ترجمات وشرح نصي متعدد اللغات
تقوم HeyGen بإنشاء ترجمات نصية دقيقة إلى جانب الصوت المُدبلج عند الحاجة. تساعد الترجمات في تحسين سهولة الوصول، وتجربة المشاهدة على الأجهزة المحمولة، وزيادة قابلية اكتشاف المحتوى. يمكن تعديل الترجمات وإعادة استخدامها عبر المنصات المختلفة.
كيفية استخدام أداة تعريب الفيديو بالذكاء الاصطناعي
حوّل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى عدة لغات في أربع خطوات بسيطة فقط.
حمّل فيديو موجود مسبقاً أو أنشئ واحداً باستخدام HeyGen. يكتشف النظام تلقائياً اللغة المنطوقة والبنية.
اختر لغة واحدة أو عدة لغات للتعريب. يتم تطبيق إعدادات الصوت والترجمة النصية ومزامنة الشفاه تلقائياً.
HeyGen تتولى الترجمة، والدبلجة، ومزامنة الشفاه، وإضافة الترجمات لكل نسخة. راجع وعدّل عند الحاجة.
حمّل أو انشر مقاطع فيديو محلية عبر قنوات التسويق والتعلّم والدعم، مع اتباع أفضل الممارسات لتحقيق تواصل فعّال.
توطين الفيديو هو تكييف محتوى الفيديو ليلائم لغات ومناطق مختلفة. يشمل ذلك الترجمة، والدبلجة، والترجمة النصية، ومواءمة العناصر البصرية بحيث يبدو المحتوى محلياً وطبيعياً لا مجرد محتوى مترجم.
الترجمة تنقل النص أو الكلام إلى لغة أخرى، بينما تعمل التوطين على تكييف النبرة، وطريقة الإلقاء، والتوقيت، وإمكانية الوصول لتتوافق مع الطريقة التي يستهلك بها الجمهور الفيديو بشكل طبيعي في كل منطقة.
لا. تتيح لك HeyGen إنشاء عدة نسخ محلية من فيديو واحد أصلي باستخدام video translator. يساعدك ذلك على إبقاء عملية الإنتاج مركزية ومتسقة.
تستخدم HeyGen نماذج متقدّمة من الذكاء الاصطناعي مدرّبة على أنماط الكلام متعددة اللغات. الدقة عالية في معظم حالات الاستخدام المهنية والتعليمية والتسويقية، مع توفر خيارات التحرير عند الحاجة.
نعم. تدعم HeyGen اكتشاف المتحدثين المتعددين وتحديد مواقعهم، مما يسهل التفاعل مع جمهور جديد. يتم التعامل مع كل متحدث بدقة لضمان الوضوح والتوافق.
مقاطع الفيديو المترجمة محلياً تزيد من مدة المشاهدة، ومستوى الفهم، والتفاعل. يكون الجمهور أكثر ميلاً للثقة بالمحتوى واتخاذ إجراء عندما يُقدَّم بلغتهم الأم.
نعم. عندما يتغيّر المحتوى الأصلي، يمكن إعادة إنشاء جميع الإصدارات المترجمة فوراً. هذا يمنع ظهور رسائل قديمة في مختلف المناطق.
نعم. HeyGen يدعم عمليات التوطين واسعة النطاق، وتقديم هوية علامة تجارية متسقة، وسير عمل آمن للفرق العالمية.
