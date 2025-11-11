أداة تعريب الفيديو للجمهور العالمي

قم بترجمة مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى عشرات اللغات دون إعادة التصوير أو إعادة المونتاج أو إدارة ممثلي الأصوات. يستخدم HeyGen لتوطين الفيديوهات الذكاء الاصطناعي لترجمة الفيديوهات ودبلجتها وإضافة الترجمات ومزامنتها، بحيث يبدو محتواك محليًا في كل سوق. وسّع نطاق وصولك إلى جماهير عالمية بسرعة مع الحفاظ على الاتساق والوضوح وثقة العلامة التجارية على نطاق واسع.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

حملات تسويق عالمية

Launch the same campaign in multiple regions without recreating videos from scratch. Localized delivery increases engagement, trust, and conversion across international audiences.

التدريب والتأهيل للموظفين الجدد

Ensure employees receive the same information in their native language. Localized training improves comprehension and reduces errors across distributed teams.

التعريف بالمنتج والعروض التوضيحية

Explain features clearly to global customers using localized audio and subtitles. This reduces support tickets and improves product adoption.

الاتصالات الداخلية

Deliver leadership messages consistently across regions. Localization keeps tone and intent aligned while removing language barriers.

دعم العملاء ومحتوى المساعدة

Localize tutorials and FAQs so users can self-serve in their preferred language, ensuring the content adheres to localization best practices. This improves satisfaction while reducing support load.

محتوى تعليمي وتعلمي

Expand courses and lessons to new markets without rebuilding content. Localization increases accessibility and learning outcomes.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لتوطين الفيديو

لا ينبغي أن تؤدي عملية توطين الفيديو إلى إبطاء النمو أو استنزاف ميزانيات الإنتاج. HeyGen تستبدل سير عمل الترجمة المجزأ بنظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم للسرعة والدقة والاتساق عبر كل لغة وكل تنسيق، مع الاستفادة من التعليق الصوتي والنصوص الظاهرة على الشاشة.

مصمم للتوسّع عالميًا

تتيح HeyGen للفرق تعريب فيديو واحد أو آلاف الفيديوهات دون تغيير سير العمل. سواء كنت تطلق حملة عالمية أو تحدّث محتوى التدريب، يظل التعريب سريعاً وقابلاً للتكرار.

مصمَّم لتحقيق الأصالة

مقاطع الفيديو الموطّنة تحتفظ بنبرة الصوت الطبيعية والإيقاع والتوافق البصري. يضمن ذلك أن يشعر المشاهدون بأن الفيديو أُنشئ خصيصًا لهم، وليس مترجمًا آليًا بشكل ميكانيكي.

محسّن للتحديثات المستمرة

مع تطوّر المحتوى، يمكن إعادة إنشاء النسخ المترجمة فوراً، مما يمنع استخدام رسائل قديمة في المناطق المختلفة مع الحفاظ على كفاءة العمليات.

ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي بين اللغات

تقوم HeyGen بترجمة المحتوى المنطوق إلى لغات متعددة مع الحفاظ على القصد والمعنى الأصليين. يتم اكتشاف اللغة والترجمة تلقائياً لتقليل العمل اليدوي، مما يتيح للفرق توسيع نطاق الوصول دون الحاجة إلى توظيف مترجمين أو إدارة سير عمل معقد.

A man speaking in a main video frame, surrounded by smaller frames showing him in different outfits, with a "Translate to any language" banner and country flags above.

دبلجة صوتية طبيعية بالذكاء الاصطناعي

يتم إنشاء الصوت المترجم باستخدام أصوات ذكاء اصطناعي طبيعية الإيقاع والتنغيم، مما يوفّر تعليقاً صوتياً عالي الجودة. تم تصميم الأصوات لتبدو بشرية وجذابة بدلاً من أن تكون آلية، مما يعزّز ثقة المشاهدين وفهمهم عبر مختلف الأسواق.

Three people, including a woman with blue hair, in separate rounded video frames, all with open mouths as if speaking.

محاذاة مزامنة الشفاه

يتم مزامنة الكلام المترجم بصرياً مع المتحدثين على الشاشة، حيث تُضبط حركة الفم والتوقيت لتقليل أي عدم تطابق بصري، مما يوفّر تجربة مشاهدة سلسة تبدو طبيعية في كل لغة.

Voice cloning

ترجمات وشرح نصي متعدد اللغات

تقوم HeyGen بإنشاء ترجمات نصية دقيقة إلى جانب الصوت المُدبلج عند الحاجة. تساعد الترجمات في تحسين سهولة الوصول، وتجربة المشاهدة على الأجهزة المحمولة، وزيادة قابلية اكتشاف المحتوى. يمكن تعديل الترجمات وإعادة استخدامها عبر المنصات المختلفة.

Video editing interface displaying a video of a woman and the Arc de Triomphe with automatically generated subtitles.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام الشركات المشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة تعريب الفيديو بالذكاء الاصطناعي

حوّل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى عدة لغات في أربع خطوات بسيطة فقط.

الخطوة 1

حمّل الفيديو الخاص بك

حمّل فيديو موجود مسبقاً أو أنشئ واحداً باستخدام HeyGen. يكتشف النظام تلقائياً اللغة المنطوقة والبنية.

الخطوة 2

اختر اللغات المستهدفة

اختر لغة واحدة أو عدة لغات للتعريب. يتم تطبيق إعدادات الصوت والترجمة النصية ومزامنة الشفاه تلقائياً.

الخطوة 3

أنشئ نسخًا محلية مخصّصة

HeyGen تتولى الترجمة، والدبلجة، ومزامنة الشفاه، وإضافة الترجمات لكل نسخة. راجع وعدّل عند الحاجة.

الخطوة 4

تصدير ونشر

حمّل أو انشر مقاطع فيديو محلية عبر قنوات التسويق والتعلّم والدعم، مع اتباع أفضل الممارسات لتحقيق تواصل فعّال.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هي عملية توطين الفيديو؟

توطين الفيديو هو تكييف محتوى الفيديو ليلائم لغات ومناطق مختلفة. يشمل ذلك الترجمة، والدبلجة، والترجمة النصية، ومواءمة العناصر البصرية بحيث يبدو المحتوى محلياً وطبيعياً لا مجرد محتوى مترجم.

كيف يختلف توطين الفيديو عن الترجمة البسيطة؟

الترجمة تنقل النص أو الكلام إلى لغة أخرى، بينما تعمل التوطين على تكييف النبرة، وطريقة الإلقاء، والتوقيت، وإمكانية الوصول لتتوافق مع الطريقة التي يستهلك بها الجمهور الفيديو بشكل طبيعي في كل منطقة.

هل أحتاج إلى مقاطع فيديو منفصلة لكل لغة؟

لا. تتيح لك HeyGen إنشاء عدة نسخ محلية من فيديو واحد أصلي باستخدام video translator. يساعدك ذلك على إبقاء عملية الإنتاج مركزية ومتسقة.

ما مدى دقة تعريب الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

تستخدم HeyGen نماذج متقدّمة من الذكاء الاصطناعي مدرّبة على أنماط الكلام متعددة اللغات. الدقة عالية في معظم حالات الاستخدام المهنية والتعليمية والتسويقية، مع توفر خيارات التحرير عند الحاجة.

هل يمكنني تعريب مقاطع الفيديو التي تحتوي على عدة متحدثين؟

نعم. تدعم HeyGen اكتشاف المتحدثين المتعددين وتحديد مواقعهم، مما يسهل التفاعل مع جمهور جديد. يتم التعامل مع كل متحدث بدقة لضمان الوضوح والتوافق.

هل تُحسِّن الترجمة المحلية أداء الفيديو؟

مقاطع الفيديو المترجمة محلياً تزيد من مدة المشاهدة، ومستوى الفهم، والتفاعل. يكون الجمهور أكثر ميلاً للثقة بالمحتوى واتخاذ إجراء عندما يُقدَّم بلغتهم الأم.

هل يمكنني تحديث مقاطع الفيديو المترجمة لاحقًا؟

نعم. عندما يتغيّر المحتوى الأصلي، يمكن إعادة إنشاء جميع الإصدارات المترجمة فوراً. هذا يمنع ظهور رسائل قديمة في مختلف المناطق.

هل يُعد توطين الفيديو مناسبًا للاستخدام على مستوى المؤسسات؟

نعم. HeyGen يدعم عمليات التوطين واسعة النطاق، وتقديم هوية علامة تجارية متسقة، وسير عمل آمن للفرق العالمية.

