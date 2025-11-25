منشئ إعلانات UGC لحملات عالية التحويل

أنشئ إعلانات UGC أصيلة وجاذبة للانتباه تبدو كمنشورات حقيقية من العملاء، من دون جلسات تصوير أو دورات إنتاج طويلة. تساعد HeyGen العلامات التجارية على إنشاء مقاطع شهادات عملاء، وإعلانات تمثيلية، وعروض توضيحية للمنتجات، ومحتوى UGC يبدو أصلياً باستخدام مواهب واقعية، وتعليقات صوتية طبيعية، وصيغ جاهزة للمنصات. اختبر المزيد من المواد الإبداعية، ووسّع نطاقك بسرعة أكبر، مع الحفاظ على أصالة النتائج.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

إعلانات التزكية وشهادات العملاء

Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.

عروض توضيحية للمنتج وشروحات سريعة

Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.

مقاطع تمثيلية ثنائية ومقاطع بأسلوب المؤثرين

Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.

إعلانات أصلية بأسلوب البودكاست

Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.

تحسين الإبداع الديناميكي واختبار A/B

Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.

حملات محلية ومتعددة اللغات

Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء إعلانات UGC

HeyGen تجمع بين الواقعية والسرعة بحيث تتحرك استراتيجيتك الإبداعية بوتيرة السوق. أنشئ النصوص أو حمّل الموجزات، واختر مواهب تبدو حقيقية أو استنسخ متحدّثًا باسم العلامة، واضبط كل مشهد ليتوافق مع سلوك كل منصة. ستحصل على عدد أكبر من نسخ الإعلانات، واختبارات أسرع، وارتفاع ملموس في الأداء دون التضحية بالمصداقية.

أنشئ إعلانات تبدو وكأنها أشخاص حقيقيون

أنشئ مقاطع بأسلوب السيلفي أو البودكاست أو المراجعات مع عيوب طبيعية، وردود فعل حقيقية، وإيقاع تلقائي بحيث يثق المشاهدون بالرسالة.

وسّع المحتوى الإبداعي مع الحفاظ على التحكم والدقة

أنشئ دفعات من النسخ المتعددة، واستبدل الأصوات والترجمات، أو قم بمواءمة النصوص والمرئيات محلياً لاختبار ما يلقى صدى لدى جمهورك، مع الحفاظ على التحكم الإبداعي في النص والتوقيت.

تقليل وقت الإنتاج وتكلفته

تجاوز حجز جلسات التصوير والسفر وعقود المواهب وركّز على إنشاء إعلانات بالذكاء الاصطناعي. HeyGen تتولى اختيار المواهب، والتعليق الصوتي، والترجمة النصية، والمونتاج، بحيث تتمكن الفرق من إنشاء حملات فيديو UGC خلال ساعات بدلًا من أسابيع.

خيارات واقعية للمواهب والأفاتارات

اختر من مجموعة واسعة من الأفاتارات المتنوّعة والمقنعة، المصممة لتبدو كصنّاع محتوى حقيقيين، لا ممثلين يقرؤون نصاً مكتوباً. يمكنك أيضاً رفع مقطع قصير لاستنساخ حضورك أمام الكاميرا، والحفاظ على اتساق صوت علامتك التجارية في كل إعلان UGC.

Three people in separate video frames: a man, a woman with blue hair, and another man, all with open mouths as if speaking or singing.

تحكم دقيق في النص وتحرير الموجّهات

تحكّم في كل لحظة من إعلان UGC الخاص بك بتوجيه نصي ثانية بثانية. عدّل الصياغة والتوقيت وردود الفعل والتوقفات ومواضع التأكيد بحيث يبدو الفيديو مقصودًا ومدروسًا مع الحفاظ على النبرة العفوية الأصيلة التي تحقق بها إعلانات UGC أفضل أداء. نفّذ تعديلات سريعة من دون إعادة التصوير أو البدء من جديد.

A woman demonstrates a pink jade roller, with overlaid text 'Create a 30-sec make-up tutorials' and '+ Add product'.

تعليقات صوتية طبيعية وترجمات محلية

أنشئ تعليقات صوتية شبيهة بالبشر بعدة لغات ولهجات للوصول إلى جماهير عالمية دون تكاليف إنتاج إضافية. أضف التسميات التوضيحية تلقائياً لمقاطع المشاهدة الصامتة، وعدّل النص مباشرة داخل الفيديو، وصدّر ملفات الترجمة النصية لتلبية متطلبات المنصات وإمكانية الوصول عبر مختلف القنوات.

Voice cloning

وسائط توليدية مع مكتبة صور وفيديوهات مرخّصة

ادمج لقطات B-roll المُنشأة بالذكاء الاصطناعي مع ملايين المقاطع والصور المرخّصة من مكتبات المحتوى لإنشاء إعلانات UGC غنية بصرياً. يساعد هذا المزيج في إبقاء محتواك متجدداً ومتنوّعاً مع ضمان التزامه بحقوق النشر وجاهزيته للاستخدام في الإعلانات المدفوعة على نطاق واسع.

A vibrant digital interface displaying a grid of project cards with titles like 'Product launch', 'Concept proposal', and 'Sales pitch', with a pink cartoon cursor pointing at the 'Sales pitch' card.

"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد إعلانات UGC

أنشئ إعلانات UGC عبر بضع خطوات واضحة، مع عناصر تحكم تحافظ على واقعية المحتوى الإبداعي.

الخطوة 1

قدّم موجزاً أو الصق فكرتك

زوّد HeyGen بمعلومات عن المنتج، والجمهور المستهدف، والنبرة المطلوبة، والمنصة التي تريد إنشاء إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي لها. يمكنك لصق نص جاهز، أو ترك الذكاء الاصطناعي يصيغ لك عدة عبارات افتتاحية قصيرة.

الخطوة 2

اختر الموهبة والصيغة

اختر ممثلاً واقعياً أو نمط سيلفي أو تنسيق بودكاست. حدّد الصوت والترجمة النصية، واختر ما إذا كنت تريد لقطة مهزوزة باليد أو محمولة باليد أو ثابتة.

الخطوة 3

أنشئ نسخًا متعددة وقم بالتحسين

أنشئ عدة نسخ من الفيديو مع بدايات جذابة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء، وموسيقى عالية الجودة لمحتوى UGC الخاص بك. حرّر أسطرًا محددة، واستبدل ردود الأفعال، أو أعد ضبط توقيت المشاهد للحصول على إيقاع مثالي.

الخطوة 4

صدّر واختبر

حمّل ملفات جاهزة للمنصات، أو استخدم الروابط المستضافة لمنصات الإعلانات والتحليلات. نفّذ التحسينات بسرعة استنادًا إلى بيانات الأداء.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هي إعلانات UGC؟

إعلانات UGC تحاكي محتوى المستخدمين الحقيقي، مثل المراجعات والشهادات القصيرة، لبناء الثقة وزيادة التحويلات. تتيح لك HeyGen إنشاء هذه الصيغ بسرعة باستخدام مواهب واقعية وأداء طبيعي.

هل أحتاج إلى تصوير أي شيء لإنشاء إعلانات UGC؟

لا. يمكن لـ HeyGen إنشاء إعلانات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدم (UGC) انطلاقًا من النصوص أو الموجّهات باستخدام ممثلين بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية، ووسائط من مكتبات جاهزة. يمكنك أيضًا رفع مقاطع موجودة مسبقًا لدمجها مع المشاهد المُنشأة.

هل يمكنني التحكّم في النص والتوقيت بدقة؟

نعم. توفر HeyGen تحكماً في النص ثانيةً بثانية، بحيث يمكنك توجيه ردود الفعل والحوار والإيقاع مع الحفاظ على إحساس نهائي طبيعي وأصيل.

هل الأصوات والترجمات النصية محلية بحسب اللغة؟

نعم. اختر من بين العديد من اللغات واللهجات وأنماط الترجمات النصية. يمكنك إنتاج نسخ محلية بسرعة دون إعادة التصوير من خلال video translator.

كم عدد نسخ الإعلان التي يمكنني إنشاؤها؟

يتيح لك الإنشاء الدفعي إنتاج عشرات النسخ المتنوعة دفعة واحدة، مع تبديل العبارات الافتتاحية وعبارات الحث على اتخاذ إجراء والصور لتسريع اختبارات A/B لإعلانات الفيديو.

هل المحتوى الذي يتم إنشاؤه آمنًا على مستوى العلامة التجارية؟

نعم. تحتفظ بسيطرة إبداعية كاملة، وتطبّق HeyGen معايير أمان المحتوى وإرشادات الاستخدام بحيث تلتزم النتائج بمعايير علامتك التجارية للإعلانات عالية الجودة.

هل يمكنني استخدام مقاطع لمؤثرين حقيقيين أو لعملاء؟

نعم. يمكنك مزج لقطات المؤثرين التي ترفعها أو مقاطع العملاء الحقيقية مع الأصول المُنشأة، أو استنساخ متحدث رسمي بعد الحصول على الإذن لإنشاء سلسلة محتوى إعلاني متسق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ما هي صيغ التصدير المتاحة؟

صدّر ملفات MP4 محسّنة لـ TikTok وInstagram وFacebook وYouTube وللإعلانات البرمجية، وقم بتنزيل ملفات الترجمة مثل SRT لاستخدامها كترجمة نصية.

هل ستتوافق هذه الإعلانات مع سياسات الإعلانات على المنصات؟

يساعدك HeyGen على إنشاء محتوى متوافق مع السياسات، لكن تبقى مسؤولًا عن المراجعة النهائية. نوصي بالاطلاع على سياسات المنصات للتعرّف على المتطلبات المحددة للمحتوى الإبداعي ونصوص الإعلانات.

كيف يمكنني التكرار استنادًا إلى أداء الإعلان؟

استخدم دورات إنشاء سريعة لصناعة مقدمات جذابة ومرئيات جديدة، ثم استبدل العناصر الأكثر نجاحاً في نسخ متعددة جديدة. يتيح لك وضع الدُفعات في HeyGen تكراراً سريعاً قائماً على البيانات.

هل يمكن للفرق التعاون في مشاريع محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)؟

نعم. يمكنك دعوة أعضاء فريقك، ومشاركة المشاريع، وترك ملاحظات المراجعة حتى تبقى فرق الإبداع والتسويق والتحليلات متوافقة بشأن الإعلانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ما مدى أمان لقطاتي وبياناتي؟

يتم تخزين ملفاتك التي ترفعها والأصول التي تنشئها بشكل آمن مع ضوابط وصول واضحة، ومعالجتها وفق أفضل ممارسات الخصوصية.

