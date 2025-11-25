منشئ إعلانات UGC لحملات عالية التحويل

أنشئ إعلانات UGC أصيلة وجاذبة للانتباه تبدو كمنشورات حقيقية من العملاء، من دون جلسات تصوير أو دورات إنتاج طويلة. تساعد HeyGen العلامات التجارية على إنشاء مقاطع شهادات عملاء، وإعلانات تمثيلية، وعروض توضيحية للمنتجات، ومحتوى UGC يبدو أصلياً باستخدام مواهب واقعية، وتعليقات صوتية طبيعية، وصيغ جاهزة للمنصات. اختبر المزيد من المواد الإبداعية، ووسّع نطاقك بسرعة أكبر، مع الحفاظ على أصالة النتائج.
Show honest reactions, product demos, and before after stories that increase credibility and lower purchase friction.
Use short, focused clips that demonstrate features in natural contexts, helping viewers understand product value quickly.
Create conversational skits or co-hosted spots that mimic influencer content while using AI actors to stay fully controlled and brand safe.
Produce long form testimonial or discussion clips that sound like organic conversation, ideal for in-stream placements in UGC content.
Generate many variations of the same concept with different hooks, CTAs, and visuals to find the highest performing combinations for your AI ads.
Swap language, accents, and cultural references to test localized creativity at scale, without re-shooting.
لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء إعلانات UGC
HeyGen تجمع بين الواقعية والسرعة بحيث تتحرك استراتيجيتك الإبداعية بوتيرة السوق. أنشئ النصوص أو حمّل الموجزات، واختر مواهب تبدو حقيقية أو استنسخ متحدّثًا باسم العلامة، واضبط كل مشهد ليتوافق مع سلوك كل منصة. ستحصل على عدد أكبر من نسخ الإعلانات، واختبارات أسرع، وارتفاع ملموس في الأداء دون التضحية بالمصداقية.
أنشئ مقاطع بأسلوب السيلفي أو البودكاست أو المراجعات مع عيوب طبيعية، وردود فعل حقيقية، وإيقاع تلقائي بحيث يثق المشاهدون بالرسالة.
أنشئ دفعات من النسخ المتعددة، واستبدل الأصوات والترجمات، أو قم بمواءمة النصوص والمرئيات محلياً لاختبار ما يلقى صدى لدى جمهورك، مع الحفاظ على التحكم الإبداعي في النص والتوقيت.
تجاوز حجز جلسات التصوير والسفر وعقود المواهب وركّز على إنشاء إعلانات بالذكاء الاصطناعي. HeyGen تتولى اختيار المواهب، والتعليق الصوتي، والترجمة النصية، والمونتاج، بحيث تتمكن الفرق من إنشاء حملات فيديو UGC خلال ساعات بدلًا من أسابيع.
خيارات واقعية للمواهب والأفاتارات
اختر من مجموعة واسعة من الأفاتارات المتنوّعة والمقنعة، المصممة لتبدو كصنّاع محتوى حقيقيين، لا ممثلين يقرؤون نصاً مكتوباً. يمكنك أيضاً رفع مقطع قصير لاستنساخ حضورك أمام الكاميرا، والحفاظ على اتساق صوت علامتك التجارية في كل إعلان UGC.
تحكم دقيق في النص وتحرير الموجّهات
تحكّم في كل لحظة من إعلان UGC الخاص بك بتوجيه نصي ثانية بثانية. عدّل الصياغة والتوقيت وردود الفعل والتوقفات ومواضع التأكيد بحيث يبدو الفيديو مقصودًا ومدروسًا مع الحفاظ على النبرة العفوية الأصيلة التي تحقق بها إعلانات UGC أفضل أداء. نفّذ تعديلات سريعة من دون إعادة التصوير أو البدء من جديد.
تعليقات صوتية طبيعية وترجمات محلية
أنشئ تعليقات صوتية شبيهة بالبشر بعدة لغات ولهجات للوصول إلى جماهير عالمية دون تكاليف إنتاج إضافية. أضف التسميات التوضيحية تلقائياً لمقاطع المشاهدة الصامتة، وعدّل النص مباشرة داخل الفيديو، وصدّر ملفات الترجمة النصية لتلبية متطلبات المنصات وإمكانية الوصول عبر مختلف القنوات.
وسائط توليدية مع مكتبة صور وفيديوهات مرخّصة
ادمج لقطات B-roll المُنشأة بالذكاء الاصطناعي مع ملايين المقاطع والصور المرخّصة من مكتبات المحتوى لإنشاء إعلانات UGC غنية بصرياً. يساعد هذا المزيج في إبقاء محتواك متجدداً ومتنوّعاً مع ضمان التزامه بحقوق النشر وجاهزيته للاستخدام في الإعلانات المدفوعة على نطاق واسع.
كيفية استخدام مولّد إعلانات UGC
أنشئ إعلانات UGC عبر بضع خطوات واضحة، مع عناصر تحكم تحافظ على واقعية المحتوى الإبداعي.
زوّد HeyGen بمعلومات عن المنتج، والجمهور المستهدف، والنبرة المطلوبة، والمنصة التي تريد إنشاء إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي لها. يمكنك لصق نص جاهز، أو ترك الذكاء الاصطناعي يصيغ لك عدة عبارات افتتاحية قصيرة.
اختر ممثلاً واقعياً أو نمط سيلفي أو تنسيق بودكاست. حدّد الصوت والترجمة النصية، واختر ما إذا كنت تريد لقطة مهزوزة باليد أو محمولة باليد أو ثابتة.
أنشئ عدة نسخ من الفيديو مع بدايات جذابة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء، وموسيقى عالية الجودة لمحتوى UGC الخاص بك. حرّر أسطرًا محددة، واستبدل ردود الأفعال، أو أعد ضبط توقيت المشاهد للحصول على إيقاع مثالي.
حمّل ملفات جاهزة للمنصات، أو استخدم الروابط المستضافة لمنصات الإعلانات والتحليلات. نفّذ التحسينات بسرعة استنادًا إلى بيانات الأداء.
إعلانات UGC تحاكي محتوى المستخدمين الحقيقي، مثل المراجعات والشهادات القصيرة، لبناء الثقة وزيادة التحويلات. تتيح لك HeyGen إنشاء هذه الصيغ بسرعة باستخدام مواهب واقعية وأداء طبيعي.
لا. يمكن لـ HeyGen إنشاء إعلانات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدم (UGC) انطلاقًا من النصوص أو الموجّهات باستخدام ممثلين بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية، ووسائط من مكتبات جاهزة. يمكنك أيضًا رفع مقاطع موجودة مسبقًا لدمجها مع المشاهد المُنشأة.
نعم. توفر HeyGen تحكماً في النص ثانيةً بثانية، بحيث يمكنك توجيه ردود الفعل والحوار والإيقاع مع الحفاظ على إحساس نهائي طبيعي وأصيل.
نعم. اختر من بين العديد من اللغات واللهجات وأنماط الترجمات النصية. يمكنك إنتاج نسخ محلية بسرعة دون إعادة التصوير من خلال video translator.
يتيح لك الإنشاء الدفعي إنتاج عشرات النسخ المتنوعة دفعة واحدة، مع تبديل العبارات الافتتاحية وعبارات الحث على اتخاذ إجراء والصور لتسريع اختبارات A/B لإعلانات الفيديو.
نعم. تحتفظ بسيطرة إبداعية كاملة، وتطبّق HeyGen معايير أمان المحتوى وإرشادات الاستخدام بحيث تلتزم النتائج بمعايير علامتك التجارية للإعلانات عالية الجودة.
نعم. يمكنك مزج لقطات المؤثرين التي ترفعها أو مقاطع العملاء الحقيقية مع الأصول المُنشأة، أو استنساخ متحدث رسمي بعد الحصول على الإذن لإنشاء سلسلة محتوى إعلاني متسق باستخدام الذكاء الاصطناعي.
صدّر ملفات MP4 محسّنة لـ TikTok وInstagram وFacebook وYouTube وللإعلانات البرمجية، وقم بتنزيل ملفات الترجمة مثل SRT لاستخدامها كترجمة نصية.
يساعدك HeyGen على إنشاء محتوى متوافق مع السياسات، لكن تبقى مسؤولًا عن المراجعة النهائية. نوصي بالاطلاع على سياسات المنصات للتعرّف على المتطلبات المحددة للمحتوى الإبداعي ونصوص الإعلانات.
استخدم دورات إنشاء سريعة لصناعة مقدمات جذابة ومرئيات جديدة، ثم استبدل العناصر الأكثر نجاحاً في نسخ متعددة جديدة. يتيح لك وضع الدُفعات في HeyGen تكراراً سريعاً قائماً على البيانات.
نعم. يمكنك دعوة أعضاء فريقك، ومشاركة المشاريع، وترك ملاحظات المراجعة حتى تبقى فرق الإبداع والتسويق والتحليلات متوافقة بشأن الإعلانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
يتم تخزين ملفاتك التي ترفعها والأصول التي تنشئها بشكل آمن مع ضوابط وصول واضحة، ومعالجتها وفق أفضل ممارسات الخصوصية.
