تغيير حجم الفيديو

غيّر حجم الفيديو بسرعة مع الحفاظ على وضوحه ونقائه وجاهزيته لأي منصة. تساعدك HeyGen على ضبط الأبعاد خلال دقائق، سواء كنت تحتاج إلى تنسيق عمودي لـ TikTok، أو مربع لـ Instagram، أو شاشة عريضة لـ YouTube. مع المقاس المناسب، يظهر الفيديو بشكل صحيح، ويتجنب القص غير المرغوب فيه، ويوفر تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
هل تحتاج أن تتناسب مقاطع الفيديو الخاصة بك تمامًا مع أي منصة؟

تختلف متطلبات الفيديو من منصة إلى أخرى، ويمكن أن يؤدي اختيار مقاس غير مناسب إلى قصّات غير مريحة، أو إطارات مشوّهة، أو فقدان بعض التفاصيل. عندما يتم تغيير حجم الفيديو بشكل صحيح، فإنه يتناسب مع الشاشة بشكل طبيعي، ويحافظ على جودته، ويساعد رسالتك على الوصول بوضوح دون تشتيت.

تدعم معظم برامج التحرير الحديثة خصائص تغيير حجم الفيديو، بدءًا من تعديلات بسيطة على نسبة العرض إلى الارتفاع وصولًا إلى أدوات متقدّمة تساعدك على إصلاح اللقطات الممدودة أو المشوّهة. مع HeyGen، يمكنك تغيير حجم الفيديو بطريقة تحافظ على بساطة سير العمل لديك، مع ضمان أن يبدو محتواك احترافيًا على كل جهاز.

أفضل الممارسات لتغيير حجم مقاطع الفيديو

• خيارات نسبة العرض إلى الارتفاع: بدّل بين التنسيقات العمودية أو المربعة أو الأفقية حتى يتناسب الفيديو تمامًا مع المنصة التي تنشر عليها.
• تغيير الحجم دون فقدان الوضوح: يضمن التحجيم الذكي بقاء الفيديو واضحًا وسلسًا حتى عند تعديل الأبعاد.
• إعدادات مخصصة للعرض والارتفاع: مثالية للمبدعين الذين يحتاجون إلى تحكم أكبر في الأحجام والتخطيطات الدقيقة.

• إصلاح المقاطع الممدودة أو المشوّهة: صحّح اللقطات التي تم تسجيلها بنسبة أبعاد غير مناسبة لتبدو طبيعية مرة أخرى.
• إعدادات جاهزة للمنصات الاجتماعية: استخدم الأحجام المدمجة لـ TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts وغيرها لتوفير الوقت.
• تغيير حجم الفيديوهات في المتصفح: عدّل الحجم عبر الإنترنت دون تنزيل برامج أو إعداد أدوات معقدة.
• يعمل مع جميع أنواع الفيديو: سواء كان محتوى لمنصات التواصل، أو عروضًا للمنتجات، أو فيديوهات تدريبية، أو مشاريع طويلة، يساعد تغيير الحجم في جعل الفيديو يبدو منسقًا ومقصودًا.

تعزيز الوصول من خلال تغيير مقاسات الفيديوهات

يتيح تغيير حجم مقاطع الفيديو لمحتواك أن يصبح مرنًا ومناسبًا لمختلف المنصات، مما يزيد من فرص الظهور والتفاعل. ومع اختيار الحجم والصيغة المناسبين، يمكن لمقاطع الفيديو الخاصة بك الوصول إلى جمهور أوسع وأن تبدو احترافية أينما تمّت مشاركتها.

أداة تغيير حجم الفيديو من HeyGen تبسّط عملية تغيير الأبعاد مع الحفاظ على جودة الفيديو. من خلال تكييف المحتوى ليتناسب مع تنسيقات كل منصة، تعزّز قابلية الاستخدام ومعدلات التفاعل. مع منصتنا السهلة الاستخدام، يمكنك تكييف مقاطع الفيديو الخاصة بك لتناسب أي منصة أو غرض بسرعة وسهولة.

كيف يعمل ذلك؟

قصّ، غيّر الحجم وأعد توظيف فيديوهاتك في 4 خطوات سهلة

استخدم ميزة Instant Highlight المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور بسرعة على أفضل أجزاء محتواك ومشاركتها.

الخطوة 1

حمّل الفيديو الخاص بك

اختر الملف الذي تريد تغيير حجمه من جهازك.

الخطوة 2

اختر مقاسًا جديدًا أو نسبة عرض إلى ارتفاع جديدة

اختر إعداداً جاهزاً أو أدخل أبعاداً مخصصة تتوافق مع منصتك.

الخطوة 3

ضبط الإطار

أجرِ تعديلات بسيطة للحفاظ على بقاء الهدف في المنتصف عند التبديل بين الصيغ.

الخطوة 4

عاين الفيديو الخاص بك

تحقق من الوضوح، ومحاذاة الحركة، أو أي قص غير مرغوب فيه.

الأسئلة الشائعة حول تغيير حجم الفيديو

كيف يمكنني تغيير حجم الفيديو دون فقدان الجودة؟

استخدم أداة تحجيم ذكية تضبط الأبعاد دون تمديد أو تشويه اللقطات. تحافظ HeyGen على الوضوح أثناء تغيير الحجم بحيث يبقى الفيديو حادًا حتى عند التبديل بين الصيغ. لقص الفيديو قبل تغيير الحجم، جرّب أداة قص الفيديو عبر الإنترنت

ما هو أفضل نسبة عرض إلى ارتفاع لمقاطع TikTok أو Instagram أو Shorts؟

تعمل مقاطع TikTok وReels وShorts بأفضل شكل مع تنسيق الفيديو العمودي 9:16، بينما تدعم خلاصات Instagram التنسيق المربّع (1:1) وتنسيق 4:5. تناسب مقاطع YouTube وفيديوهات التدريب الشاشة العريضة (16:9). اختيار المقاس المناسب يضمن عرض محتواك بشكل صحيح عبر المنصات المختلفة.

هل يمكنني تغيير حجم الفيديو عبر الإنترنت؟

نعم. يتيح لك HeyGen تغيير حجم مقاطع الفيديو بالكامل في المتصفح دون الحاجة إلى تطبيقات أو تنزيلات أو إعدادات تقنية. ما عليك سوى رفع الملف، واختيار المقاس، ثم تصدير فيديو جاهز للنشر على المنصات خلال دقائق.

ما الفرق بين تغيير حجم الفيديو وقصّه؟

تغيير الحجم يضبط الأبعاد الكلية للفيديو، بينما يقوم القص بإزالة أجزاء من الإطار. يلجأ الكثير من صناع المحتوى أولًا إلى تغيير الحجم ليتوافق مع المنصة، ثم يقومون بالقص للحصول على تأطير وتكوين مثاليين.

هل يمكنني تغيير الدقة ونسبة العرض إلى الارتفاع في الوقت نفسه؟

نعم. يتيح لك HeyGen ضبط الأبعاد والدقة معًا في خطوة واحدة، مما يساعدك على تهيئة الفيديو ليناسب TikTok وInstagram وYouTube وغيرها دون حدوث تشويه.

كيف أصلح فيديو ممدود أو مشوّه؟

استخدم تصحيح نسبة الأبعاد لاستعادة النِّسَب الطبيعية. يقوم HeyGen تلقائياً بضبط التخطيط بحيث تبدو العناصر في المشهد متوازنة ومتمركزة بدلاً من أن تكون ممدودة عبر الإطار.

هل يمكنني تغيير حجم ملفات MP4؟

بالتأكيد. تنسيق MP4 مدعوم على نطاق واسع ويمكن تغيير حجمه وإعادة تأطيره وتصديره دون أي مشكلات في التوافق. بعد تغيير الحجم، يمكنك أيضًا إعادة تنسيق المقطع باستخدام أداة إعادة توظيف الفيديو

هل يؤدي تغيير حجم الفيديو إلى تقليل جودته؟

يمكن أن يحدث ذلك إذا تم الأمر بطريقة غير صحيحة، لكن HeyGen يستخدم تقنيات تحجيم محسّنة للحفاظ على حدة الصورة والألوان. يضمن المعاينة قبل التصدير أن يظل الفيديو الذي قمت بتغيير أبعاده واضحًا واحترافيًا عبر مختلف الأجهزة والمنصات.

