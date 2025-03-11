حمّل صورة أو الصق رابط صورة لتحصل فوراً على فيديو غناء مصقول. تقوم HeyGen بتحريك الوجوه، ومزامنة حركة الشفاه مع الصوت، وإضافة تعابير طبيعية، وترجمة نصية، وتصدير جاهز للمنصات، بحيث يمكنك إنشاء مقاطع قابلة للمشاركة من دون كاميرات أو تحريك يدوي.
Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.
Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.
Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.
Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.
Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.
Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.
لماذا HeyGen هو أفضل أداة لتحريك الصور وجعلها تغني
تجمع HeyGen بين تحريك الوجوه المتقدّم، وجودة الصوت العالية ومزامنة الشفاه، وقوالب المنصّة الجاهزة، بحيث يتمكّن المبدعون والفرق من إنتاج مقاطع غنائية قابلة للانتشار بسرعة وبموثوقية. أنشئ عشرات النُسخ المتنوعة، ووطّن الصوت لعدّة لغات، وشاركها عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
يُنمذج نظامنا الوميض الخفيف، وأشكال الفم، وحركة الرأس بدقة، بحيث تبدو الصور الغنائية طبيعية ومعبرة عاطفيًا من دون الحاجة إلى تعديل إطار بإطار.
حمّل أي صورة واضحة، واختر أو حمّل ملفاً صوتياً، وHeyGen تتولى كشف الوجوه، ومزامنة الشفاه، والمعالجة النهائية، بحيث يحصل المبدعون من دون أي خبرة في التحريك على نتائج احترافية.
أنشئ العديد من الإصدارات المحلية باستخدام أداة ترجمة الفيديو والتصدير الدفعي، حتى تتمكن من اختبار العبارات الجاذبة واللغات والصيغ المختلفة عبر الشرائح الجماهيرية والمنصات.
تحويل الصور إلى فيديو غنائي مع اكتشاف ذكي للوجه
تكتشف HeyGen معالم الوجه وتطابق الصوت مع حركات شفاه وتعابير واقعية. تعيد عملية التحويل من صورة إلى فيديو بناء مسارات الحركة الدقيقة واستمرارية الإضاءة بحيث يبدو الناتج حيًا ومقنعًا من أول مشاهدة.
مزامنة شفاه دقيقة وتوقيت تعبيري
محرك مزامنة الشفاه لدينا يطابق الصوت على مستوى المقاطع اللفظية ويضيف فترات توقف طبيعية وأنفاساً وتعبيرات دقيقة لابتكار تجربة غناء بالذكاء الاصطناعي جذابة. والنتيجة هي صورة غنائية تحافظ على الإيقاع والعاطفة واهتمام المشاهد مع صوت يبدو حقيقياً، مما يجعل صورتك تنبض بالحياة.
خيارات صوت مرنة ودعم للأصوات
استخدم أي مقطع موسيقي أو مسار صوتي قمت برفعه، أو اختر من نماذج الأصوات عالية الجودة، أو أنشئ صوتاً قابلاً للغناء بعدة لغات. تدعم HeyGen النطق متعدد اللغات بحيث يمكنك جعل الشخصيات تغني بلغات مختلفة بأداء مقنع.
ملفات تصدير وإعدادات مسبقة جاهزة للمنصات
صدّر مقاطع MP4 محسّنة للتنسيقات العمودية والمربعة والأفقية مع تراكب الترجمة النصية ووضع آمن للنص. تضمن الإعدادات المسبقة أن يطابق مقطعك إرشادات منصات التواصل الاجتماعي ويبدو بمظهر احترافي في معاينات الخلاصات أو القصص.
كيفية استخدام أداة Make Photo Sing
أنشئ مقطع صورة غنائية في أربع خطوات بسيطة من صورة إلى فيديو.
اختر صورة واضحة بزاوية أمامية مباشرة أو الصق رابط صورة. يكتشف HeyGen الوجه تلقائياً ويقترح أفضل تأطير لمزامنة الشفاه.
حمّل أغنية أو مقطع صوتي، أو اختر من نماذج الأصوات المتاحة. حدّد اللغة والتوقيت، ثم يقوم HeyGen بتحليل الإيقاع وربط الفونيمات بحركة الفم.
راجع المسودة التي تم إنشاؤها، وعدّل التعابير، وأضف الترجمات النصية، أو غيّر التوقيت. أنشئ لقطات بديلة أو طبّق صوتًا مختلفًا للتنويع.
صدّر ملفات MP4 محسّنة لـ Reels وTikTok وStories مع ترجمات ومناطق آمنة لوضع النص. صدّر دفعات من نسخ متعددة لاختبارات A/B أو لحملات متعددة اللغات.
جعل الصورة تغنّي يعني تحريك وجه ثابت ليؤدي مقطعًا صوتيًا محددًا مع مزامنة حركات الشفاه وإيماءات معبّرة. تستخدم HeyGen تقنيات كشف الوجه، وربط الأصوات الكلامية، وتوليد الحركة لإنشاء حركات فم واقعية، ورفيف للعينين، وحركة خفيفة للرأس تتوافق مع الصوت لتقديم نتيجة مقنعة.
تُنتج الصور الشخصية الأمامية ذات الإضاءة الجيدة وقلة العوائق أفضل النتائج. تجنّب الزوايا الجانبية الحادة، والعوائق الكثيفة، أو الصور منخفضة الدقة جدًا لضمان أن تبدو صورتك بالذكاء الاصطناعي بأفضل شكل. إذا كان لديك صورة بزاوية مائلة فقط، فجرّب قصًا أوضح يركّز على الوجه لتحسين مزامنة الشفاه وتعابير الوجه.
نعم، يمكنك رفع الأغاني أو المقاطع الصوتية ضمن حدود الطول والصيغ المدعومة في المنصة. يُرجى الانتباه إلى حقوق النشر عند استخدام الموسيقى التجارية. توفر HeyGen أيضًا مؤثرات صوتية ونماذج صوت مرخّصة للاستخدام التجاري الآمن والنمذجة السريعة.
تعمل مزامنة الشفاه في HeyGen على مستوى الفونيم، وتضيف تعديلات في التوقيت، وأنفاسًا، وتعبيرات دقيقة لتعزيز الواقعية. تكون النتائج مقنعة للغاية في المقاطع الاجتماعية القصيرة والرسائل المخصصة، بينما قد تكشف اللقطات القريبة جدًا أو المشاهد السينمائية عن حدود التقنيات الحالية في التركيب.
تعمل معظم الأدوات على تحسين تحريك وجه واحد في كل مرة. إذا كانت الصورة تحتوي على عدة وجوه، يمكنك إنشاء مقاطع منفصلة لكل وجه أو رفع صورة مجمّعة واختيار الوجه الذي تريد تحريكه حيثما كان ذلك مدعومًا.
نعم. يدعم النظام الأساسي نماذج صوتية ونماذج نطق متعددة اللغات، مما يتيح لك جعل صورتك تغني بلغات مختلفة. استخدم مترجم الفيديو لإعادة إنشاء المسارات الصوتية والترجمات بحيث تبدو مقاطع الغناء بالذكاء الاصطناعي طبيعية بمختلف اللغات.
المقاطع المُنشأة باستخدام HeyGen والأصول المرخَّصة المورَّدة مناسبة للاستخدام التجاري، مما يتيح لك جعل أي صورة «تغنّي». تحقّق من تراخيص أي ملفات صوتية أو صور تابعة لجهات خارجية تقوم برفعها لضمان الالتزام بحقوق الاستخدام وسياسات المنصات عند استخدام صور بالذكاء الاصطناعي.
نعم. يمكنك معاينة المسودات وتطبيق تعديلات مثل درجة تعبير الوجه، نص الترجمة النصية، أو مسارات صوتية بديلة. أعد إنشاء نسخ متعددة بسرعة لاختبار أصوات ولغات وتوقيتات مختلفة.
عادةً ما يتم تصيير المقاطع القصيرة في غضون ثوانٍ إلى بضع دقائق بحسب الطول والتعقيد، مما يتيح لك إنشاء صور غنائية عبر الإنترنت مجاناً وبسرعة. يتم توفير التصدير كملفات MP4 محسّنة للتنسيقات العمودية والمربعة والأفقية، مع خيار تضمين الترجمات بشكل دائم.
تشفّر HeyGen الملفات التي يتم رفعها وتلتزم بضوابط صارمة للخصوصية. تحتفظ بملكية المحتوى الذي تنشئه. راجع شروط المنصة للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالتخزين وفترات الاحتفاظ وأذونات المشاركة.
