يجب أن يكون إنشاء فيديو متكرر عملية بسيطة وسريعة وموثوقة. مع HeyGen يمكنك تحويل أي مقطع إلى حلقة سلسة ومتواصلة خلال ثوانٍ، من دون الحاجة إلى تنزيل برامج أو تعلّم أدوات مونتاج معقّدة. سواء كنت تنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية أو الشاشات الرقمية، يوفّر لك HeyGen طريقة سهلة لتكرار فيديوهاتك، والتحكم في التوقيت، وتصدير نتائج عالية الجودة تبدو واضحة على كل منصة. تم تصميمه لصنّاع المحتوى والمسوّقين وكل من يحتاج إلى فيديو متكرر احترافي من دون خطوات إضافية.
هل تبحث عن حلقات فيديو متقنة بلا انقطاع؟
أنشئ مقاطع فيديو متكررة سلسة دون الحاجة إلى برامج أو تحرير معقّد. حمّل المقطع، حدّد عدد مرات التكرار، ثم صدّر فيديو متكرراً نظيفاً يبدو رائعاً على كل المنصات. مثالي لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وعروض المنتجات، والخلفيات البصرية، والعروض التقديمية والمزيد.
الفوائد الرئيسية
• سريع وبسيط
• يعمل على أي جهاز
• بدون علامة مائية
• يدعم MP4 وMOV وWebM وغيرها
• تصدير بجودة عالية
أفضل الممارسات لإنشاء فيديو حلقي سلس
تبدو الحلقة المتقنة طبيعية ونظيفة. سواء كنت تعيد تشغيل مقطع قصير أو تسلسلاً أطول، فإن بضع خطوات بسيطة تساعد فيديوك على الظهور بمستوى احترافي.
• اختر مقطعًا بحركة أو إضاءة متسقة
• قصّ نقاط البداية والنهاية بحيث يكون الانتقال طبيعيًا
• اجعل الحلقات قصيرة وإيقاعية للمنصات الاجتماعية
• استخدم المخطط الزمني لتحديد أفضل لحظة
• طابق توقيت الصوت أو اجعل الصوت خفيفًا
• صدّر الفيديو بنفس دقة المقطع الأصلي
ميزات فيديو Loop قوية مصممة لتوفير وقتك
HeyGen يقدّم لك كل ما تحتاجه لإنشاء حلقة فيديو نظيفة واحترافية دون استخدام برامج معقّدة. تم تصميم كل ميزة لجعل العملية سريعة وبسيطة.
• حلقات لا نهائية سلسة: كرّر المقطع الخاص بك بلا حدود أو حدّد عدد التكرارات الذي تريده.
• محدّد الحلقة على المخطط الزمني: اختر الجزء الدقيق الذي تريد تكراره من خلال مخطط زمني واضح وبسيط.
• معاينة فورية وتصدير سريع: شاهد الحلقة أثناء التعديل وقم بتنزيلها خلال ثوانٍ.
• دعم لعدّة صيغ: يعمل مع MP4 وMOV وWebM وغيرها.
• أدوات تحرير متكاملة: قص، واقتصاص، وتسريع، وإبطاء، وكتم الصوت أو إضافة صوت مباشرة من داخل المحرّر.
لإضافة نص أو ترجمات أو عناوين إلى فيديو الحلقة، يمكنك أيضًا استخدام أداة HeyGen Add Text or image to Video فهي طريقة بسيطة للارتقاء بمحتواك لوسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية.
أنشئ مقاطع فيديو متكررة بسلاسة في 4 خطوات بسيطة
أنشئ فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بمزامنة شفاه متقنة وحركة متكررة طبيعية تحافظ على تفاعل جمهورك ومشاهدتهم حتى النهاية.
ابدأ بملف صوتي نقي أو اكتب النص الذي تريده — HeyGen تدعم كلاً من الصوت والنص إلى كلام. هذه ميزة قوية في أدواتنا لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
استخدم أفاتاراً ناطقاً بالذكاء الاصطناعي أو قم بمزامنة الشفاه مع لقطات حقيقية لأشخاص للحصول على أداء واقعي.
اختر من بين أكثر من 300 صوت بـ175+ لغة لمواءمة نبرة حديثك وجمهورك المستهدف. هذا الاختيار يعزّز جودة الفيديو الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي.
يقوم HeyGen تلقائياً بمزامنة حركة الشفاه والصوت وتعابير الوجه، ثم يتيح لك تصدير ومشاركة فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي خلال ثوانٍ.
حمّل ملف MP4 أو MOV أو AVI أو WebM، وحدد الجزء الذي تريد تكراره، ثم عاين الحلقة فورًا. عندما يبدو الفيديو سلسًا، صدّر فيديو متكرر بدقة HD بنقرة واحدة. ولتحسين التوقيت أكثر، يمكنك تنقيح المقطع أولًا باستخدامأداة قص الفيديو أونلاين
نعم. يتيح لك HeyGen تكرار مقاطع الفيديو عبر الإنترنت مجاناً دون علامة مائية أو تثبيت أي برنامج. يمكنك تكرار المقطع عدة مرات، وإنشاء حلقات لا نهائية، وتصدير ملف مصقول مباشرة من متصفحك.
لا. تحافظ HeyGen على وضوح وجودة الفيديو الأصلية، مما يضمن أن يبدو كل مقطع مكرر سلسًا وحادًا. حتى بعد تكرار المقطع عدة مرات، يظل الفيديو المصدَّر نظيفًا وجاهزًا للنشر على منصات مثل TikTok أو Instagram.
نعم. يمكنك تمييز لحظة محددة على المخطط الزمني وتكرار هذه الجزئية فقط للحصول على تكرار سلس وطبيعي. إذا كنت تريد دقة أكبر، فقم بقص اللحظات غير المرغوب فيها مسبقًا باستخدام أداة إعادة توظيف الفيديو tool
يمكنك رفع ملفات MP4 وMOV وAVI وWebM وغيرها من الصيغ القياسية. يتم تسليم ملف التصدير النهائي المتكرر بصيغة MP4 لضمان التوافق الشامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية والمواقع الإلكترونية.
نعم. يعمل HeyGen بالكامل داخل المتصفح، لذلك يمكنك تكرار تشغيل الفيديوهات على iPhone وAndroid والأجهزة اللوحية وChromebooks وWindows وMac دون تثبيت أي شيء. تظل الواجهة سريعة وسلسة على جميع الأجهزة.
نعم. تتم معالجة جميع الملفات بشكل خاص، وتُشفَّر أثناء التحرير وتُزال تلقائياً بعد التنزيل. لا تحتفظ HeyGen بمحتواك أو تشاركه لفترة أطول من اللازم، مما يضمن لك الخصوصية الكاملة أثناء العمل.
