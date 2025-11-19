حوّل الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات قصيرة بالذكاء الاصطناعي

حوّل الفيديوهات الطويلة إلى مقاطع قصيرة تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ مقاطع جاهزة للانتشار مع تسميات توضيحية، وإعادة تأطير ذكية، وتصدير سريع.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

حوّل حلقات البودكاست إلى مقاطع قصيرة

Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.

تحويل الويبينارات إلى مقاطع اجتماعية بارزة

Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.

حوّل عروض المنتج إلى مقاطع قصيرة تبرز المزايا

Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.

حوّل الفيديوهات التعليمية إلى دروس قصيرة وسهلة الاستيعاب

Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.

محتوى صُنّاع المحتوى للنشر المستمر

Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.

حوّل مقاطع الفيديو التسويقية إلى أصول للحملات

Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.

لماذا تُعد HeyGen الأداة الرائدة لتحويل الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات قصيرة

HeyGen تساعد المبدعين والفرق على إعادة توظيف المحتوى الطويل إلى مقاطع فيديو قصيرة عالية الأداء بسرعة أكبر وتحكم أعلى. فهي تجمع بين اكتشاف المقاطع الذكي، والتنسيق البصري الواضح، وجودة إنتاج احترافية للحصول على نتائج ثابتة في المحتوى القصير.

اكتشاف المقاطع البارزة تلقائياً

تقوم HeyGen بمسح مقاطع الفيديو الطويلة لاكتشاف اللحظات المناسبة للاقتطاع باستخدام أدوات متقدّمة للذكاء الاصطناعي من أجل إنشاء مقاطع قصيرة بكفاءة. تركّز على العبارات الأساسية، وردود الفعل، ونقاط التوقف الطبيعية بحيث يبدو كل فيديو قصير مدروسًا ومقصودًا، وليس مقطوعًا عشوائيًا، خصوصًا عند تحويل الفيديوهات الطويلة إلى مقاطع قصيرة.

تنسيق جاهز للمنصّة

يتم إنشاء كل فيديو قصير بصيغ مخصّصة لـ Shorts وReels والخلاصات. يتم ضبط نسب الأبعاد والإيقاع والترجمة النصية تلقائياً، بحيث تصبح المقاطع جاهزة للنشر فوراً على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

يتوسع من واحد إلى عدد كبير

حوّل فيديو طويلاً واحداً إلى عدة مقاطع قصيرة في عملية واحدة، بالاستفادة من تقنيات القص بالذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة باستخدام أداة إنشاء المقاطع. يسهّل ذلك الحفاظ على وتيرة ثابتة لنشر المحتوى القصير من دون إعادة تحرير اللقطات نفسها مراراً.

استخراج المقاطع بالذكاء الاصطناعي

تحلل HeyGen الكلام والإيقاع والبنية لتحويل الفيديوهات الطويلة إلى مقاطع فيديو قصيرة تحافظ على السياق والوضوح. بدلاً من التخمين في أماكن القص، ينشئ النظام مقاطع مركّزة يمكن أن تُعرض بشكل مستقل وتشد انتباه المشاهد.

إعادة تأطير ذكية لمقاطع الفيديو القصيرة

يتم إعادة تأطير مقاطع الفيديو الأفقية الطويلة تلقائياً إلى تنسيقات عمودية أو مربعة. يحافظ الذكاء الاصطناعي على المتحدثين والعناصر البصرية الأساسية في المنتصف، مما يلغي القصّات غير الملائمة ويجعل المقاطع تبدو طبيعية في خلاصات منصات التواصل الاجتماعي.

ترجمات نصية تعزّز الاحتفاظ بالمشاهدين

يتضمن كل فيديو قصير ترجمات تلقائية بتوقيت دقيق. تساعد هذه الترجمات على تحسين إمكانية الوصول والحفاظ على تفاعل المشاهدين، خاصة عند المشاهدة بدون صوت على الأجهزة المحمولة.

تحرير سريع مع التحكم عبر النص

حرّر المقاطع عبر تعديل النص والتوقيت بدلًا من قص الإطارات يدويًا باستخدام أداة تحويل الفيديو إلى فيديو قصير بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك هذا سير العمل المعتمد على النص تحسين بدايات المقاطع، وضبط الإلقاء، وإعادة إنشاء المقاطع بسرعة باستخدام نفس الفيديو الأصلي.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
"ما يعجبني في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير باستخدام الموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء الفيديوهات القصيرة من الفيديوهات الطويلة

أنشئ مقاطع فيديو قصيرة من تسجيلات طويلة في أربع خطوات بسيطة.

الخطوة 1

حمّل الفيديو الطويل الخاص بك

أضف ملف فيديو أو استورد محتوى موجوداً. تقوم HeyGen بتحليل التسجيل بالكامل لفهم البنية والإيقاع والمحتوى المنطوق.

الخطوة 2

دع الذكاء الاصطناعي يعثر على اللحظات المهمة

يقوم النظام بتحديد أبرز اللحظات وتحويل الفيديو الطويل إلى مقاطع فيديو قصيرة تلقائياً، مع التركيز على الأجزاء الواضحة والجذابة باستخدام حل مجاني بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 3

خصّص المقاطع

عدّل الترجمة النصية والتخطيط وطول المقطع لتحقيق أفضل تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. يضمن إعادة التأطير الذكي أن يبدو كل فيديو قصير طبيعيًا في التنسيقات العمودية أو المربعة، مما يجعله مثاليًا لـ TikTok والمنصات الأخرى.

الخطوة 4

تصدير ونشر

حمّل مقاطع فيديو قصيرة محسّنة لمنصات التواصل الاجتماعي أو أعد استخدامها عبر الحملات باستخدام فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. تصبح التحديثات سهلة من خلال إعادة الإنشاء من نفس المصدر بمساعدة أداة تحويل الفيديو إلى فيديو قصير بالذكاء الاصطناعي.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ماذا يعني تحويل الفيديو الطويل إلى فيديو قصير؟

تحويل الفيديو الطويل إلى فيديو قصير يعني تحويل التسجيلات الكاملة إلى مقاطع أقصر مصممة للمشاهدة على الأجهزة المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد أبرز اللحظات، وحذف الأجزاء غير الضرورية، وتنسيق المقاطع بحيث تكون سهلة المشاهدة والمشاركة، مما يجعله أداة فعّالة لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي.

كيف يختار HeyGen اللحظات التي يتم قصّها؟

تحلل HeyGen أنماط الكلام، والتشديد، والإيقاع لتحديد أبرز اللحظات في المقاطع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يتيح هذا الأسلوب إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تبدو مكتملة وذات معنى، بدلاً من أن تكون مقطوعة بشكل مفاجئ.

هل يمكنني التحكّم في طول مقاطع الفيديو القصيرة؟

نعم، يمكن لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أن يسهّل سير العمل. يمكنك ضبط مدة المقطع أو إعادة إنشاء نسخ متعددة منه. هذه المرونة تساعدك على تخصيص المقاطع القصيرة لمختلف المنصات وتفضيلات الجمهور، خاصة عند استخدام أداة لإنشاء المقاطع.

هل يتم تحسين مقاطع الفيديو القصيرة لمنصات التواصل الاجتماعي؟

يتم تنسيق المقاطع القصيرة بنِسَب أبعاد صحيحة، وعناوين فرعية، وإيقاع مناسب للمنصات الشائعة، مما يجعلها مثالية لمحتوى الفيديو على TikTok. هذا يجعل النشر أسرع ويقلل الحاجة إلى مزيد من عمليات المونتاج.

هل يمكنني تعديل المقاطع بعد إنشائها؟

يتم تحسين التحرير عبر تعديل النص والتوقيت بفضل إمكانات محرر الفيديو، مما يجعل من السهل تحسين بدايات الفيديو أو الصياغة دون الحاجة إلى تعديل معقّد على المخطط الزمني.

ما أنواع مقاطع الفيديو الطويلة التي تحقق أفضل أداء؟

تعمل مقاطع الفيديو التي تُظهر المتحدّث، والبودكاست، والويبينار، والعروض التوضيحية، والتسجيلات التعليمية بشكل فعّال خاصة على منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok. يساعد وضوح الكلام والبنية في تمكين الذكاء الاصطناعي من إنشاء مقاطع قصيرة أقوى.

هل يحل هذا محل تحرير الفيديو اليدوي؟

بالنسبة لمعظم سير عمل إعادة توظيف المحتوى، نعم. يتولى الذكاء الاصطناعي مهام القص، وضبط الإطار، وإضافة العناوين الفرعية، بحيث تتمكن الفرق من التركيز على استراتيجية المحتوى بدلًا من التعديلات اليدوية.

هل يمكنني إنشاء عدة مقاطع قصيرة من فيديو طويل واحد؟

نعم. يمكن لفيديو طويل واحد أن ينشئ عدة مقاطع قصيرة ضمن سير عمل واحد، مما يجعله مثاليًا للنشر المتكرر لمحتوى قصير المدة.

