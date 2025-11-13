منشئ أفاتار فوري لفيديوهات مخصصة بالذكاء الاصطناعي

أنشئ نسخة رقمية قابلة لإعادة الاستخدام من نفسك باستخدام الأفاتار الفوري من HeyGen. سجّل مقطع فيديو قصيرًا مرة واحدة، ثم أنشئ عددًا غير محدود من مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها الأفاتار الخاص بك وهو يلقي النصوص بطريقة طبيعية وواضحة ومتسقة.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجاناً
اختر أفاتاراً
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
مقاطع فيديو التدريب والتأهيل

مقاطع فيديو التدريب والتأهيل

Create training content that feels personal without repeated filming sessions. Instant avatars allow you to update lessons quickly as policies or processes change while keeping a consistent instructor presence.

شروحات المنتجات والميزات

شروحات المنتجات والميزات

Explain workflows, tools, or features using a familiar on screen face. Instant avatars help reduce confusion by delivering information clearly and consistently across multiple explainer videos with the aid of a personalized avatar.

اتصال المؤسسين والتنفيذيين

اتصال المؤسسين والتنفيذيين

Deliver leadership messages without scheduling recordings each time. Instant avatars allow executives to stay visible while saving time and maintaining message clarity.

تخصيص المبيعات والتسويق

تخصيص المبيعات والتسويق

Use your own digital presence to build trust in marketing and sales videos. Instant avatars make it possible to personalize outreach without increasing production effort.

توطين المحتوى متعدد اللغات

توطين المحتوى متعدد اللغات

Reuse the same avatar while translating scripts into multiple languages. This allows global communication without re-recording or hiring additional presenters.

مقاطع فيديو لقاعدة المعرفة والدعم

مقاطع فيديو لقاعدة المعرفة والدعم

Create help and FAQ videos that feel human and approachable. Update answers quickly without returning to camera.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة فورية لإنشاء الأفاتار

الأفاتارات الفورية تزيل عناء الظهور أمام الكاميرا مع الحفاظ على التواصل الإنساني، مما يجعل إنشاء محتوى مخصص أكثر سهولة. تتيح لك HeyGen تسجيل مظهرك وأسلوب إلقائك مرة واحدة، ثم إعادة استخدامهما في التدريب والتسويق والمبيعات والاتصال الداخلي دون التضحية بالمصداقية أو السرعة.

ابدأ مجاناً
سجّل مرة واحدة، وتوسّع بلا حدود

الأفاتار الفوري الخاص بك يصبح مادة فيديو قابلة لإعادة الاستخدام يمكنك توظيفها في عدد غير محدود من المقاطع. هذا يلغي الحاجة إلى تسجيلات متكررة مع الحفاظ على ثبات مظهرك وصوتك في جميع المحتوى.

مصمم للسرعة دون أي تنازل

من التسجيل إلى الحصول على أفاتار جاهز للاستخدام، تم تصميم العملية لتكون بسيطة وسريعة عمدًا. يمكن للفرق الانتقال من الفكرة إلى الفيديو النهائي دون تأخيرات إنتاجية أو تعقيدات تقنية.

حضور بشري دون تصوير مستمر

الأفاتارات الفورية تتيح لك الظهور على الشاشة دون الحاجة إلى إضاءة مثالية أو عدة محاولات تصوير أو قلق من الكاميرا، مع الحفاظ على أداء مصقول واحترافي في كل مرة.

إنشاء أفاتار ذاتي التسجيل بسرعة

أنشئ أفاتاراً فورياً باستخدام تسجيل قصير لنفسك من هاتفك أو كاميرا الويب. يلتقط النظام بنية وجهك، ووضعية جسدك، وحضورك الطبيعي بسرعة لإنشاء أفاتار مخصص يعكس هويتك. يتيح لك ذلك البدء في إنشاء فيديوهات معتمدة على الأفاتار دون إعدادات معقدة أو معدات خاصة، مما يجعل إنشاء أفاتار مخصص أمراً سهلاً.

ابدأ مجاناً →
Video recording interface showing a woman with headphones and microphone, with a prompt to "Record 2 min clip".

حركة وتعابير وجه طبيعية

الأفاتارات الفورية تنشئ حركة وجه واقعية أثناء إلقاء النص الذي تكتبه. يتم الحفاظ على حركات الرأس الدقيقة، وتواصل العين، وتعابير الوجه لتجنّب مظهر جامد أو مصطنع في الأفاتار المخصص. يساعد ذلك المشاهدين على الشعور باتصال حقيقي مع إنسان أثناء المشاهدة.

ابدأ مجاناً →
Stacked video call windows featuring a woman with red hair, a woman with braided hair, and a blurred man.

إلقاء خطاب بصوت متوافق

يقدّم أفاتارك النصوص بصوت واضح وطبيعي يتوافق مع التوقيت البصري. يتم تحسين النطق والإيقاع لسهولة الفهم، خاصة عند استخدام أفاتار متحدث. يوفّر ذلك تجربة مشاهدة سلسة دون الحاجة إلى تعديل الصوت يدويًا، مما يتيح استخدام أفاتار بالذكاء الاصطناعي في العروض التقديمية.

ابدأ مجاناً →
Smiling woman with a "Voice Tone" interface set to "Calm," demonstrating "Slowly breathe in and out."

تحديث النص دون إعادة التسجيل

عندما تتغير المعلومات، ما عليك سوى تعديل النص وإعادة إنشاء الفيديو. يظل الأفاتار نفسه بينما يتم تحديث الرسالة فورًا. هذا يلغي الحاجة إلى إعادة التصوير أو التسجيلات المتكررة.

ابدأ مجاناً →
Three smiling individuals in video frames, one with menu options for 'Video Agent', 'Script', and 'Add PDF/PPT'.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
play buttonWatch video
Workday
"ما يعجبني في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير باستخدام الموارد المتاحة لدينا."

جاستن مايسينجر, مدير برنامج
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء الأفاتار الفوري

أنشئ واستخدم أفاتاراً فورياً في أربع خطوات بسيطة.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

سجّل مقطع فيديو قصير

سجّل مقطع فيديو قصيرًا باستخدام هاتفك أو كاميرا الويب في بيئة جيدة الإضاءة. لا حاجة إلى استوديو أو معدات احترافية.

الخطوة 2

أنشئ أفاتارك الفوري

تعالج HeyGen التسجيل وتُنشئ أفاتاراً رقمياً قابلاً لإعادة الاستخدام، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو جذابة بسهولة. راجعه ووافق عليه قبل الاستخدام.

الخطوة 3

أضف النص الخاص بك

اكتب أو الصق النص الذي تريد أن يتحدث به الأفاتار. اختر اللغة وتفضيلات أسلوب الإلقاء.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

أنشئ الفيديو الخاص بك ثم قم بتنزيله أو نشره عبر المواقع الإلكترونية أو الأدوات الداخلية أو منصات التواصل الاجتماعي.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو الأفاتار الفوري؟

الأفاتار الفوري هو نسخة رقمية قابلة لإعادة الاستخدام منك يتم إنشاؤها من تسجيل قصير. يتيح لك الظهور على الشاشة في فيديوهات بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى التصوير مرة أخرى، مما يجعل إنشاء الفيديو أسرع مع الحفاظ على حضورك الشخصي.

كم يستغرق إنشاء أفاتار فوري؟

يتطلّب إنشاء أفاتار فوري تسجيلًا قصيرًا ووقت معالجة وجيزًا فقط. في معظم الحالات، يمكنك البدء في إنشاء الفيديوهات في اليوم نفسه دون الحاجة إلى الانتظار لفترات إنتاج طويلة باستخدام مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي video generator.

هل أحتاج إلى معدات احترافية لتسجيل الأفاتار الخاص بي؟

لا تحتاج إلى معدات احترافية. يكفي استخدام هاتف أو كاميرا ويب مع إضاءة جيدة لإنشاء أفاتار فوري عالي الجودة مناسب لمعظم حالات الاستخدام في الأعمال والتعليم.

هل يمكنني تحديث مقاطع الفيديو دون إعادة التسجيل؟

نعم. بمجرد إنشاء الأفاتار الخاص بك، يمكنك تغيير النصوص وإعادة إنشاء الفيديوهات في أي وقت. لا حاجة لإعادة تسجيل نفسك عند تحديث المحتوى.

هل أفاتاري الفوري خاص وآمن؟

نعم. يقتصر الأفاتار الفوري الخاص بك على مساحة العمل لديك ولا يمكن للآخرين الوصول إليه. يضمن ذلك بقاء هويتك ومحتواك محميين.

ما أنواع مقاطع الفيديو التي يمكنني استخدام الأفاتار الفوري لها؟

تعمل الأفاتارات الفورية بشكل جيد لمحتوى التدريب، والإعداد الوظيفي، والمبيعات، والتسويق، والتحديثات الداخلية، والدعم. يمكن إعادة استخدام الأفاتار نفسه عبر صيغ متعددة.

هل يمكنني استخدام الأفاتار نفسه لعدة لغات مختلفة؟

نعم. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو بعدة لغات باستخدام الأفاتار نفسه مع video translator. يتيح لك ذلك إجراء تعريب فعّال دون الحاجة إلى تسجيلات إضافية، مما يسهل إنشاء محتوى جذاب لمختلف الشرائح من الجمهور.

من يملك حقوق مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها باستخدام الأفاتار الفوري؟

تحتفظ بالملكية الكاملة لجميع مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها باستخدام الأفاتار الفوري الخاص بك. يظل محتواك بالكامل تحت سيطرتك.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background