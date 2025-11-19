أداة إنشاء فيديوهات إنستغرام للريلز والقصص

أنشئ مقاطع فيديو لافتة على Instagram تبدو احترافية لكنها لا تستغرق سوى دقائق لصنعها. مع أداة إنشاء فيديوهات Instagram من HeyGen، ستحصل على قوالب جاهزة للجوال، ومزامنة للموسيقى، وترجمة نصية، وتصدير محسّن للمنصات حتى تحقق فيديوهاتك على Instagram أداءً مميزاً عبر Reels وStories والخلاصة. ابدأ من مقاطع فيديو أو صور أو نص، وانشر بسرعة باستخدام أدوات تحرير الفيديو.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

ريلز رائجة ومقاطع قصيرة

ريلز رائجة ومقاطع قصيرة

Turn ideas into Reels with punchy hooks, music sync, and quick edits designed to stop the scroll.

ترويج المنتجات وإطلاقها

ترويج المنتجات وإطلاقها

Show features, unboxings, and quick demos in concise videos optimized for discovery and conversion.

قصص وتسلسلات الإعلانات

قصص وتسلسلات الإعلانات

Create sequential Stories with countdowns, stickers, and swipe up links to promote events and limited offers.

شروحات تعليمية ومقاطع توضيحية قصيرة

شروحات تعليمية ومقاطع توضيحية قصيرة

Break how tos into step by step clips that are easy to follow and perfect for carousel-style learning.

مقاطع من خلف الكواليس ومقتطفات من يوميات العمل

مقاطع من خلف الكواليس ومقتطفات من يوميات العمل

Share authentic moments with light editing, natural captions, and music that preserves the vibe.

عروض المبدعين الترويجية وأبرز نماذج أعمالهم

عروض المبدعين الترويجية وأبرز نماذج أعمالهم

Package your best content into short portfolios or intros that attract brands and collaborators.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لصناعة فيديوهات إنستغرام

HeyGen تزيل التعقيدات من إنتاج الفيديو لمنصات التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من النشر بوتيرة أعلى والبقاء مواكبًا للاتجاهات. اختر قالبًا، أضف الوسائط أو الصق النص، ثم خصّص الإيقاع والنص والصوت ليتوافق مع هوية علامتك التجارية. النتيجة محتوى إبداعي مصقول ومصمم لكل منصة، جاهز للنشر.

أنشئ مقاطع فيديو تتماشى مع سلوك مستخدمي Instagram

يتم ضبط التصاميم ونِسَب الأبعاد وإيقاع الفيديو خصيصاً لإنستغرام، بحيث يبدو المحتوى طبيعياً على المنصة ويحافظ على تفاعل المشاهدين، خصوصاً في Instagram Reels.

سرّع عملية الإنتاج مع الحفاظ على التحكم الإبداعي

أتمت مهام المونتاج مثل القص، ومزامنة الإيقاع، وإضافة الترجمات، مع الاحتفاظ بتحكم مباشر في الخطافات، وعبارات الحث على الإجراء (CTAs)، والعناصر البصرية ضمن عملية تحرير الفيديو الخاصة بك.

انشر بأي تنسيق على Instagram

صدّر مقاطع Reels العمودية، ومنشورات الخلاصة المربعة، وتسلسلات القصص بأبعاد ومدد صحيحة، مع ملفات الترجمة النصية المناسبة لكل مسار رفع.

قوالب وإعدادات مسبقة محسّنة للمنصات

يأتي كل قالب مُعدّ مسبقًا ببنية محسّنة تتضمن لقطات مقطّعة بعناية، ومواضع نصوص مدروسة، ولحظات مخصصة للدعوة إلى اتخاذ إجراء، مما يساعد مقاطع فيديو أعياد الميلاد الخاصة بك على جذب الانتباه، والحفاظ على المشاهدين لمدة أطول، وزيادة التفاعل دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

A woman's face with purple light and horizontal shadows, on a light purple background, next to a '+ Background' button.

مزامنة الإيقاع وأدوات الصوت

قصّ، وغيّر مستوى الصوت، واضبط توقيت الصوت خلال ثوانٍ من دون جداول زمنية معقّدة أو إطارات مفتاحية يدوية. اختر من بين المقاطع الموسيقية الخالية من حقوق الملكية أو حمّل أغانيك الخاصة لتحافظ على أن يكون كل فيديو شخصيًا، متقنًا، ومتوافقًا تمامًا مع الإيقاع.

Two overlapping frames show a man playing guitar in a classic car on a beach and another man filming. Purple play and sparkle icons are also visible.

توليد تلقائي للتعليقات النصية وترجمة فرعية قابلة للتحرير

حرّر نص الترجمة مباشرة داخل الفيديو لمواءمة النبرة والتوقيت والأسماء دون الحاجة إلى أدوات إضافية. صدّر ملفات SRT نظيفة لرفع دقيق، والالتزام بمتطلبات الوصول، أو لإعادة الاستخدام بسهولة عبر منصات وصيغ متعددة.

A video player interface showing a virtual presenter with automatically generated subtitles, and a banner stating "Captions: Automatically Generates Subtitles".

تغيير الحجم وإعادة التنسيق بنقرة واحدة

حوّل مشروعاً واحداً إلى تنسيقات عمودية أو مربعة أو أفقية مع الحفاظ تلقائياً على التوقيت والتخطيط ومواضع النص والتوازن البصري، ليبدو الفيديو احترافياً ومقصوداً أينما تمت مشاركته.

Smiling woman skydiving.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما يعجبني في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

جاستن مايسينجر, مدير برنامج
كيفية العمل

كيفية استخدام أداة إنشاء فيديوهات إنستغرام

HeyGen يوجّهك من الفكرة إلى نشر فيديو على Instagram في أربع خطوات بسيطة، بحيث تبقى عملية الإنتاج سريعة وقابلة للتكرار.

الخطوة 1

ابدأ بوسائطك أو فكرتك

حمّل المقاطع، أضف الصور، أو الصق نصاً قصيراً أو تعليقاً. اختر تنسيق Instagram الذي تريد النشر به.

الخطوة 2

اختر قالباً وصوتاً

اختر قالباً مصمماً لهدفك، وحدد الموسيقى والترجمة النصية، واختر تعليقاً صوتياً إذا كنت بحاجة إلى سرد صوتي.

الخطوة 3

حسّن التوقيت والرسائل

عدّل الجملة الافتتاحية، واضبط أطوال المشاهد، وصقِل تراكب النصوص. استخدم مزامنة الإيقاع لربط القطعات مع الموسيقى لتحقيق أقصى تأثير.

الخطوة 4

تصدير ونشر

أنشئ ملف MP4 محسّن للهواتف المحمولة أو عدّة نسب أبعاد في آن واحد. حمّل الملفات أو استخدم رابطاً مستضافاً للمشاركة مباشرة.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو صانع فيديوهات إنستغرام؟

أداة لإنشاء فيديوهات إنستغرام هي مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء فيديوهات مهيأة خصيصًا لإنستغرام، بما في ذلك Reels وStories ومنشورات الخلاصة، مع قوالب وأدوات صوتية وإعدادات تصدير محسّنة للمنصة.

هل أحتاج إلى مهارات تصوير أو مونتاج لاستخدام HeyGen؟

لا. HeyGen مصمم للمبدعين من جميع مستويات المهارة، بما في ذلك المبتدئون في تحرير الفيديو. تجعل القوالب، وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعدة، وخطوات التحرير الإرشادية من السهل إنشاء مقاطع فيديو احترافية لـ Instagram دون الحاجة إلى معرفة متقدمة في التحرير.

ما هي الصيغ ونسب الأبعاد المدعومة؟

يدعم HeyGen الفيديو الرأسي بنسبة 9:16 لـ Reels وStories، والمربع بنسبة 1:1 لمنشورات الخلاصة، والعريض بنسبة 16:9. يمكنك تحويل مشروع واحد إلى عدة نسب أبعاد بنقرة واحدة.

هل يمكنني إضافة موسيقى ومزامنة التعديلات مع الإيقاع؟

نعم، استخدام صانع فيديو مجاني لـ Instagram هو أسهل طريقة للبدء. استخدم ميزة مزامنة الإيقاع المدمجة لمحاذاة اللقطات تلقائياً مع الموسيقى، وقص المقاطع الصوتية، وتكرار الأجزاء، أو رفع ملفاتك الصوتية الخاصة.

هل يتم إنشاء الترجمات النصية تلقائياً؟

نعم. يقوم HeyGen بإنشاء الترجمات تلقائياً من الصوت المنطوق أو نص السكربت، ويتيح لك تعديلها مباشرة، كما يصدّر ملفات ترجمة مثل SRT لرفعها على المنصات.

هل يمكنني النشر مباشرة على Instagram من HeyGen؟

يمكنك تنزيل مقاطع فيديو جاهزة للمنصات أو استخدام روابط مستضافة للمشاركة. يعتمد النشر المباشر على الحسابات التي قمت بربطها وتكاملات المنصات المتاحة.

ما المدة المناسبة لفيديوهاتي على إنستغرام؟

غالبًا ما تحقق مقاطع الفيديو القصيرة أفضل أداء. استهدف مدة بين 15 و60 ثانية لـ Instagram Reels وأقل من 60 ثانية لمنشورات الخلاصة، ما لم تكن تستخدم منشورات الكاروسيل أو المحتوى المكوّن من عدة أجزاء.

هل يمكنني إعادة استخدام فيديو واحد لعدة قنوات تواصل اجتماعي؟

نعم. استخدم أدوات HeyGen لإعادة التحجيم والتصدير بنقرة واحدة لتكييف المشروع نفسه مع منصات مختلفة ونسب أبعاد متعددة.

هل يمكن للفرق التعاون في المشاريع؟

نعم. يمكنك دعوة أعضاء فريقك للتحرير، وترك التعليقات، وإدارة المشاريع بحيث يتمكن منشئو المحتوى ومحررو الفيديو والمسوقون من العمل معًا.

هل توجد مكتبة موسيقى مدمجة يمكنني استخدامها؟

يتضمن HeyGen موسيقى ومؤثرات صوتية خالية من حقوق الملكية لاستخدامها في مشاريعك. بالنسبة للموسيقى المرخَّصة، يمكنك رفع المقاطع الخاصة بك والتأكد من امتلاكك لحقوق الاستخدام قبل نشرها في مقاطع TikTok أو Instagram.

هل ستطابق مقاطع الفيديو المصدَّرة لديّ مواصفات إنستغرام؟

نعم. HeyGen تصدّر ملفات MP4 بترميزات ودقّات ومدد زمنية موصى بها ومناسبة لرفعها على Instagram.

هل يمكنني تعديل مقاطع الفيديو على الجوال وسطح المكتب؟

نعم. يدعم HeyGen التحميلات والتحرير من الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب، بحيث يمكنك بدء مشروع على هاتفك وإنهاؤه على شاشة أكبر.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

