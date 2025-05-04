زيادة حجم الفيديو

اجعل مقاطع الفيديو أعلى صوتًا وأكثر وضوحًا في ثوانٍ مع أداة زيادة مستوى الصوت عبر الإنترنت من HeyGen. حمّل المقطع، وارفع مستوى الصوت، وأصلح الصوت المنخفض أو الهادئ فورًا. لا تحتاج إلى أي برنامج مونتاج أو خبرة مسبقة.

Tool featured image
١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
زيادة حجم الفيديو

تعاني من انخفاض مستوى الصوت في مقاطع الفيديو لديك؟

تعمل HeyGen على تعزيز صوت الفيديو لديك بشكل متوازن وتمنع التشويه، لتمنحك نتيجة نقية ومتوازنة. لست بحاجة إلى خبرة في المونتاج أو أدوات معقدة. ما عليك سوى رفع الفيديو، ضبط شريط مستوى الصوت، ومعاينة التغييرات. تعمل الأداة عبر الإنترنت، تدعم صيغاً متعددة، وتحافظ على جودة الفيديو الأصلية.

• تعمل في المتصفح دون الحاجة إلى تثبيت
• مناسبة للمبتدئين وسريعة الاستخدام
• تعزّز الصوت دون التأثير في جودة الفيديو
• تساعد في تحسين تسجيلات الصوت المنخفضة
• تدعم MP4 وMOV وWebM
• جاهزة للنشر على TikTok وYouTube وInstagram وغيرها

ابدأ مجاناً →
A smiling man with a microphone, overlaid with a volume slider showing 50% and a cartoon hand icon adjusting it.
زيادة حجم الفيديو

أفضل الممارسات لزيادة حجم إنتاج الفيديو

احصل على أوضح صوت ممكن باتباع بعض النصائح السريعة:

• ابدأ بزيادة متوسطة لتجنّب التشويه
• استخدم المعاينة للتحقق من مستوى الصوت قبل التنزيل
• خفّض ضوضاء الخلفية إذا كان الصوت الأصلي منخفضًا جدًا
• اختبر الفيديو باستخدام سماعات الرأس ومكبرات الصوت
• حافظ على توازن الحوار مع الموسيقى أو المؤثرات الخلفية

هل تريد ضبط طول الفيديو بدقة قبل تحسين الصوت؟ جرّب أداة قص الفيديو عبر الإنترنت لدينا لحذف المقاطع غير المرغوب فيها وتحقيق نتائج صوتية أقوى.

ابدأ مجاناً →
A digital interface for editing voice and audio settings, featuring controls for voice selection, speed, volume, fade in/out, and a background music track.
زيادة حجم الفيديو

حسّن محتواك بصوت محسّن

تحسين الصوت فورًا يرفع من جودة تجربة المحتوى لديك. الصوت الأعلى والأوضح يحافظ على تفاعل المشاهدين ويساعد رسالتك على الوصول بفعالية. سواء كنت تنشئ شروحات، أو فيديوهات تسويقية، أو مقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن الصوت المحسّن يجعل فيديوهاتك أكثر تأثيرًا. مع HeyGen يمكنك ترقية جودة الصوت خلال ثوانٍ، دون الحاجة لتعلّم برامج المونتاج.

ابدأ مجاناً →
A smiling woman in a digital interface with a custom voice playback option and a volume slider set to 82%.
كيف يعمل؟

حسّن صوت الفيديو الخاص بك بصوت مخصص بالذكاء الاصطناعي في 4 خطوات سهلة

تحسين صوت الفيديو الخاص بك سريع وسهل للمبتدئين مع HeyGen. يمكنك رفع المقطع، تعزيز الصوت، وتصدير نسخة أعلى صوتًا وأكثر وضوحًا في بضع نقرات فقط. إليك كيفية القيام بذلك:

الخطوة 1

حمّل الفيديو الخاص بك

حمّل أي ملف بصيغة MP4 أو MOV أو WebM.

الخطوة 2

اضبط مستوى الصوت

ارفع مستوى الصوت باستخدام شريط التمرير المدمج.

الخطوة 3

عاين الفيديو الخاص بك

استمع إلى الصوت المحسّن قبل التصدير.

الخطوة 4

حمّل الفيديو بصوت أعلى

احفظ فيديوك المحسّن وشاركه في أي مكان

زيادة عدد الأسئلة الشائعة بالفيديو

ما وظيفة أداة تعزيز مستوى صوت الفيديو؟

تعمل الأداة على رفع مستويات الصوت في الفيديو وتحسين وضوحه دون التأثير في جودة الصورة. كما تعزّز التسجيلات الهادئة ليصبح من الأسهل سماع محتواك على أي جهاز.

هل سيؤدي تعزيز الصوت إلى تشويهه؟

ليس إذا أُجريت التعديلات تدريجيًا. تتيح لك المعاينة المدمجة اختبار مستوى الصوت قبل التصدير، مما يساعدك على الوصول إلى التوازن المثالي دون تشويه.

هل يمكنني استخدام الأداة مباشرة في المتصفح؟

نعم. معزّز مستوى الصوت يعمل بالكامل عبر الإنترنت، ولا تحتاج إلى تنزيل أي برامج أو امتلاك خبرة في المونتاج. ما عليك سوى رفع الفيديو، وضبط شريط التمرير، ثم تصديره فورًا.

هل مُعزِّز مستوى الصوت متاح للاستخدام مجانًا؟

نعم. يمكنك تحسين الصوت في الفيديو الخاص بك مجاناً باستخدام الإصدار الأساسي. لإنشاء محتوى أكثر احترافية من البداية، جرّب مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

ما هي صيغ الفيديو المدعومة؟

يدعم هذا الأداة ملفات MP4 وMOV وWebM. يتم الحفاظ على جودة الفيديو الأصلية بينما يتم تحسين الصوت فقط.

هل يمكنني تجهيز الفيديو قبل تحسين الصوت؟

بالتأكيد. إذا كنت بحاجة إلى قص الأجزاء غير الضرورية أو تنسيق المقطع أولًا، فاستخدم أداة قص الفيديو عبر الإنترنت للحصول على نتائج أكثر سلاسة.

هل أحتاج إلى حساب لبدء تعزيز مستوى صوت الفيديو؟

لا تحتاج إلى حساب لاستخدام الأداة، ولكن إنشاء حساب يتيح لك مزيدًا من الميزات وخيارات سير عمل أسرع. يمكنك التسجيل في أي وقت عبر HeyGen Signup

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background