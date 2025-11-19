منشئ البشر الرقميين لفيديوهات واقعية بالذكاء الاصطناعي

أنشئ بشراً رقميين يقدّمون تواصلاً بالفيديو واضحاً وقريباً من التواصل البشري باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل النص أو الصورة إلى فيديوهات احترافية لبشر رقميين بصوت طبيعي، وتعبيرات واقعية، وتقديم بعدة لغات، من دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو تكاليف إنتاج إضافية.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

اختر أفاتارًا
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
إرشادات موجهة للعملاء

Websites and portals often overwhelm users with text. Digital humans explain processes and answers through video, helping customers understand information faster and reducing support friction.

تمثيل العلامة التجارية وسرد القصص

Brands need a recognizable voice, especially when utilizing virtual human avatars. Digital humans act as consistent brand representatives for campaigns, announcements, and product narratives without scheduling or production delays.

برامج تدريب الموظفين

Traditional training videos become outdated quickly. Digital humans allow teams to update scripts and regenerate training content instantly without re filming sessions.

اتصالات القطاع العام

Clear communication builds trust. Digital humans deliver policies, updates, and instructions in an approachable video format that is easier for citizens to understand.

التعليم وتقديم الدورات

Learners engage more with human presenters, especially when they can see realistic facial expressions. Digital humans, powered by machine learning, provide structured, repeatable lesson delivery across courses while maintaining consistent quality.

نشر المعرفة الداخلية

Internal teams waste time repeating explanations. Digital humans deliver standardized video answers for HR, IT, and operations, improving efficiency across organizations.

لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة لصناعة البشر الرقميين

HeyGen تجعل البشر الرقميين عمليين للاستخدام التجاري الفعلي. تنشئ الفرق مقدّمي فيديو بشريين متّسقين وقابلين للتحكم يشرحون ويُرشدون ويتواصلون بوضوح عبر القنوات واللغات والجماهير، من دون قيود الإنتاج المباشر.

حضور بشري متّسق

البشر الرقميون يقدّمون دائماً الوجه والصوت وأسلوب الإلقاء نفسه في كل مرة. هذا يلغي التفاوت الناتج عن المقدمين المباشرين ويضمن تواصلاً موثوقاً عبر الحملات والمناطق والفرق.

دقة محكومة بالنص

يتبع كل إنسان رقمي نصوصًا ومحتوى معتمدًا مسبقًا، مما يحافظ على دقة الرسائل والتزامها بالمعايير وتوافقها مع أهداف العمل، مع تجنّب الردود غير المتوقعة.

قابلية توسّع جاهزة للمؤسسات

أنشئ وحدث ووطّن البشر الرقميين على نطاق واسع. يمكن لنص واحد أن يدعم مئات مقاطع الفيديو التي تتضمن ميتا هيومنز من دون أي تسجيل أو عمل إنتاجي إضافي.

هوية مقدّم رقمي دائمة

أنشئ إنساناً رقمياً يعمل كمقدّم طويل الأمد لعلامتك التجارية أو منتجك أو مؤسستك. يمكن للإنسان الرقمي نفسه الظهور في مختلف الفيديوهات والتحديثات والحملات، مما يعزّز الألفة والثقة ويُغنيك عن الاعتماد على المواهب الحية.

أداء مضبوط يتحكم فيه النص

يتم تشغيل البشر الرقميين بالكامل بواسطة النص. اضبط الإيقاع والتشديد والبنية مباشرة في النص، وستتولى HeyGen إنشاء أداء الحركة المقابل دون إعادة التسجيل أو التحرير اليدوي.

أداء وجهي عالي الدقة

البشر الرقميون يقدّمون حركات وجه واقعية متوافقة مع الكلام. يتم مزامنة التعابير الدقيقة، وتركيز العينين، وأشكال الفم بدقة، مما ينتج عنه مقاطع فيديو تبدو مصقولة واحترافية ومناسبة للتواصل الجاد.

استمرارية اللغة على مستوى العالم

أنشئ بشراً رقميين يتحدثون بأكثر من 175 لغة مع الحفاظ على نفس الهوية البصرية. يضمن ترجمة الفيديو تقديم محتوى متسق عبر المناطق المختلفة دون الحاجة لتوظيف مقدّمين أو إنتاج مقاطع فيديو منفصلة، وذلك بفضل تقنية البشر الرقميين.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام الشركات المشابهة لعملك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيفية العمل

كيفية استخدام صانع البشر الرقميين بالذكاء الاصطناعي

أنشئ بشراً رقميين من خلال سير عمل واضح من أربع خطوات يحوّل النص إلى تواصل عبر الفيديو.

الخطوة 1

اختر إنساناً رقمياً

اختر المظهر وأسلوب العرض للإنسان الرقمي الخاص بك. حدّد اللغة والنبرة والغرض من التواصل لأفاتار الإنسان الرقمي لديك.

الخطوة 2

اكتب النص الخاص بك

أضف رسالتك كنص. تقوم HeyGen بتحليل البنية والإيقاع لتجهيز إلقاء طبيعي وسهل المتابعة.

الخطوة 3

خصّص العرض التقديمي

عدّل أسلوب الصوت، والترجمة النصية، والتخطيط، والعلامة التجارية. تأكد من أن الإنسان الرقمي يتوافق مع جمهورك وحالة الاستخدام الخاصة بك.

الخطوة 4

أنشئ ووزّع

أنشئ فيديو الإنسان الرقمي النهائي وشاركه عبر المواقع والمنصات أو الأنظمة الداخلية. يمكنك التحديث في أي وقت من خلال تعديل النص ليعكس التغييرات الفورية.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هي الشخصيات الرقمية؟

البشر الرقميون هم مقدمو فيديو بشريون يتم إنشاؤهم بالذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى منطوق عبر فيديو واقعي. يُستخدمون لنقل المعلومات والإرشادات والرسائل دون الحاجة إلى مقدّمين مباشرين.

كيف يُستخدم البشر الرقميون في الأعمال؟

يُستخدم البشر الرقميون في إرشاد العملاء، والتدريب، والتعليم، والتواصل مع العلامة التجارية، والرسائل الداخلية في الحالات التي تتطلب مستوى عالياً من الاتساق وقابلية التوسع.

هل يدعم البشر الرقميون لغات متعددة؟

نعم. يمكن للبشر الرقميين من HeyGen التحدث بأكثر من 175 لغة باستخدام إنشاء الفيديو متعدد اللغات ومترجم الفيديومع الحفاظ على نفس الهوية البصرية.

هل أحتاج إلى معدات تصوير أو إنتاج؟

لا. يتم إنشاء البشر الرقميين بالكامل من النص. لا حاجة إلى كاميرات أو ميكروفونات أو استوديوهات أو جلسات تسجيل مباشرة.

ما مدى سهولة تحديث فيديو الإنسان الرقمي؟

تحديثات المحتوى بسيطة ويمكن تحريكها لزيادة التفاعل. عدّل النص ثم أنشئ الفيديو من جديد. لا حاجة لإعادة التسجيل أو إعادة إنشاء المحتوى.

هل يمكنني التحكّم في الهوية البصرية وطريقة العرض؟

نعم. يمكنك تخصيص أسلوب الصوت، والترجمة النصية، والتخطيطات، والألوان، والعرض المرئي ليتوافق مع متطلبات علامتك التجارية.

ما مدى واقعية البشر الرقميين في HeyGen؟

HeyGen يقدّم إيقاع كلام طبيعيًا، وحركة شفاه متزامنة، وتعابير وجه معبّرة مناسبة للاتصال الاحترافي واتصالات الشركات

هل يتم دعم ملكية المحتوى وأمانه؟

نعم. HeyGen تتبع ممارسات أمان بمستوى المؤسسات، وتبقى جميع النصوص ومقاطع الفيديو الرقمية البشرية المُنشأة تحت سيطرتك بالكامل، مما يضمن سلامة محتوى الأفاتار أو الإنسان الافتراضي الخاص بك.

