أنشئ مقاطع فيديو تسويقية بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أنشئ مقاطع فيديو تسويقية احترافية من دون كاميرات أو جلسات مونتاج طويلة. HeyGen يحوّل الموجزات القصيرة إلى مقاطع فيديو مصقولة وجاهزة للنشر على المنصات، مع نصوص مقنعة، ومقدّمي فيديو بالذكاء الاصطناعي بتعبير طبيعي، وصيغ أصلية لكل شبكة إعلانية. أنشئ مزيدًا من الإبداع باستخدام أداة إنشاء الفيديو التسويقي الخاصة بك، واختبر مزيدًا من الأفكار، ووسّع حملاتك، وكل ذلك من مساحة عمل واحدة.
Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.
Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.
Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.
Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.
Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.
Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.
لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء مقاطع الفيديو التسويقية
تجمع HeyGen بين كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي، ومقدّمي العروض الواقعيين، وأدوات التصميم المدمجة، حتى تتمكن الفرق من إنشاء فيديوهات تسويقية عالية التأثير في دقائق. وفّر وقت الإنتاج، وحافظ على اتساق الهوية التجارية، وأطلق إعلانات وفيديوهات تعريفية وترويجية تحقق نتائج ملموسة.
أنشئ النصوص والمشاهد والتعليقات الصوتية فوراً، ثم عدّل العناصر البصرية والترجمات النصية لتحسين الأداء عبر مختلف المنصات.
صدّر نسخ 9:16 و1:1 و16:9 بنقرة واحدة ليكون محتواك مضبوط التنسيق تماماً لمنصات TikTok وInstagram وYouTube وLinkedIn وغيرها.
أنشئ عشرات النسخ المحلية من الإعلانات واختبر عناوين الجذب وأزرار الحث على الإجراء والصور المصغّرة لفيديو الترويج الخاص بك بنظام A/B لاكتشاف ما يحقق أفضل معدلات التحويل — دون الحاجة إلى توظيف محرر.
منشئ نصوص وخطافات بالذكاء الاصطناعي
أدخل منتجك وهدفك والجمهور المستهدف لتحصل على عدة نصوص وحبكات عالية الأداء مصممة لزيادة التحويلات. كل نص مُحسَّن لجذب الانتباه خلال أول 3-5 ثوانٍ وينتهي بنداء صوتي واضح لاتخاذ إجراء.
مقدّمو عروض وتعليقات صوتية واقعية بالذكاء الاصطناعي
اختر من بين مقدمي عروض متنوعين بالذكاء الاصطناعي أو استنسخ صوتك لفيديو الترويج الخاص بك، مع إيماءات طبيعية ودعم لعدة لغات. قدّم سردًا أصيلًا على الشاشة دون الحاجة إلى وقت في الاستوديو.
منشئ المشاهد الذكي ولقطات B-roll
أنشئ مقاطع فيديو باستخدام الأصوات والموسيقى المدمجة. أنشئ أفاتارات تتحدث مع ترجمة نصية متزامنة مع الصوت. أضف طبقات صوتية من دون الحاجة إلى أدوات منفصلة. يدعم عدة صيغ ودقات للفيديو.
تصدير متعدد الصيغ بنقرة واحدة
أنشئ ملفات وفيديوهات جاهزة للمنصات فوراً — عمودية، مربعة، وعريضة — مع تضمين التسميات التوضيحية والصور المصغّرة والترجمات النصية لتحقيق أقصى انتشار.
كيفية استخدام HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية
إنشاء فيديو تسويقي باستخدام HeyGen يتم عبر أربع خطوات بسيطة.
ابدأ بمشاركة رابط المنتج، أو أبرز الفوائد الرئيسية، أو موجّه قصير.
اختر مقدّم العرض، حسّن العناصر البصرية، عدّل الإيقاع، وأضف الترجمات التوضيحية لتوجيه الرسالة.
حسّن فيديوهاتك لملاءمة الخلاصات الاجتماعية أو الإعلانات أو صفحات الهبوط من خلال تبديل سريع لنِسَب الأبعاد وإجراء تعديلات على التخطيط.
حمّل مقاطع فيديو عالية الجودة، والصور المصغّرة، وملفات الترجمة، أو انشر مباشرة على المنصات المتصلة بحسابك.
HeyGen تنشئ إعلانات، وفيديوهات توضيحية، وعروضًا تجريبية، وشهادات عملاء، ومقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، وفيديوهات لصفحات الهبوط. القوالب وسير العمل بالذكاء الاصطناعي يسرّعان إنتاج كل نوع من هذه الصيغ.
لا، يمكنك استخدام مقدمي عروض بالذكاء الاصطناعي وتعليقًا صوتيًا بتحويل النص إلى كلام، أو رفع لقطاتك وصوتك الخاص لإجراء تعديلات هجينة.
نعم. حمّل مجموعة هوية علامتك التجارية (الشعارات، الخطوط، الألوان) وسيقوم HeyGen بتطبيقها تلقائياً على القوالب وملفات التصدير.
تستغرق معظم مقاطع الفيديو التسويقية بضع دقائق ليتم إنشاؤها، مع تعديل قصير لإنهائها. قد تستغرق التخصيصات المعقدة وقتًا أطول، لكن الجزء الأكبر من العمل يتم تنفيذه تلقائيًا.
نعم. يقوم HeyGen بإنشاء الترجمات تلقائياً ويتيح لك تعديلها وتنسيقها وتصدير ملفات SRT لتلبية متطلبات إمكانية الوصول ومتطلبات المنصات.
بالتأكيد. أنشئ عبارات افتتاحية، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTA)، وصيغ محتوى مختلفة بكميات كبيرة لإجراء اختبارات A/B وتحسين عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) عبر الحملات.
صدّر ملفات MP4 بالصيغة العمودية (9:16)، والمربعة (1:1)، والعريضة (16:9)، بالإضافة إلى ملفات الترجمة SRT وصور مصغّرة لكل إصدار.
توفر HeyGen ميزات أمان مخصصة للمؤسسات، وتشفيرًا للبيانات، وإدارة صلاحيات تعتمد على الأدوار لقوالب فيديو التسويق الخاصة بك. تواصل مع فريق المبيعات لمتطلبات الامتثال المخصصة.
نعم، ترجم النصوص، واستخدم التعليقات الصوتية متعددة اللغات، وأنشئ نسخًا إقليمية من فيديو الترويج الخاص بك للوصول بسرعة إلى جماهير عالمية باستخداممترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
