أنشئ مقاطع فيديو تسويقية بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أنشئ مقاطع فيديو تسويقية احترافية من دون كاميرات أو جلسات مونتاج طويلة. HeyGen يحوّل الموجزات القصيرة إلى مقاطع فيديو مصقولة وجاهزة للنشر على المنصات، مع نصوص مقنعة، ومقدّمي فيديو بالذكاء الاصطناعي بتعبير طبيعي، وصيغ أصلية لكل شبكة إعلانية. أنشئ مزيدًا من الإبداع باستخدام أداة إنشاء الفيديو التسويقي الخاصة بك، واختبر مزيدًا من الأفكار، ووسّع حملاتك، وكل ذلك من مساحة عمل واحدة.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

جرّب مجاناً أداة إنشاء الفيديو من الصور

ابدأ مجاناً
اختر أفاتارًا
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
إعلانات إطلاق المنتجات

إعلانات إطلاق المنتجات

Showcase features, benefits, and a fast CTA with cinematic shots and crisp messaging that drive pre-orders and clicks.

إعلانات اجتماعية قصيرة الشكل

إعلانات اجتماعية قصيرة الشكل

Create punchy 6–30s clips optimized for scroll-stopping performance on Instagram Reels and TikTok.

مقاطع فيديو الشرح والعرض التوضيحي

مقاطع فيديو الشرح والعرض التوضيحي

Turn complex features into simple, engaging animation walkthroughs that reduce support queries and increase trial-to-paid conversions.

إعلانات بأسلوب الشهادات وتجارب المستخدمين (UGC)

إعلانات بأسلوب الشهادات وتجارب المستخدمين (UGC)

Generate authentic-looking customer stories and UGC formats to build trust and social proof at scale.

فيديوهات البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط

فيديوهات البريد الإلكتروني وصفحات الهبوط

Embed short, personalized videos into emails and landing pages to boost open rates and on-page conversions.

حملات محلية مخصصة

حملات محلية مخصصة

Produce multiple language versions and regional variants quickly to scale global campaigns with cultural relevance.

لماذا يُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء مقاطع الفيديو التسويقية

تجمع HeyGen بين كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي، ومقدّمي العروض الواقعيين، وأدوات التصميم المدمجة، حتى تتمكن الفرق من إنشاء فيديوهات تسويقية عالية التأثير في دقائق. وفّر وقت الإنتاج، وحافظ على اتساق الهوية التجارية، وأطلق إعلانات وفيديوهات تعريفية وترويجية تحقق نتائج ملموسة.

ابدأ مجاناً
إنتاج أسرع ونتائج أفضل

أنشئ النصوص والمشاهد والتعليقات الصوتية فوراً، ثم عدّل العناصر البصرية والترجمات النصية لتحسين الأداء عبر مختلف المنصات.

مصمم لكل قناة

صدّر نسخ 9:16 و1:1 و16:9 بنقرة واحدة ليكون محتواك مضبوط التنسيق تماماً لمنصات TikTok وInstagram وYouTube وLinkedIn وغيرها.

وسّع نطاق عملك دون زيادة عدد الموظفين

أنشئ عشرات النسخ المحلية من الإعلانات واختبر عناوين الجذب وأزرار الحث على الإجراء والصور المصغّرة لفيديو الترويج الخاص بك بنظام A/B لاكتشاف ما يحقق أفضل معدلات التحويل — دون الحاجة إلى توظيف محرر.

منشئ نصوص وخطافات بالذكاء الاصطناعي

أدخل منتجك وهدفك والجمهور المستهدف لتحصل على عدة نصوص وحبكات عالية الأداء مصممة لزيادة التحويلات. كل نص مُحسَّن لجذب الانتباه خلال أول 3-5 ثوانٍ وينتهي بنداء صوتي واضح لاتخاذ إجراء.

ابدأ مجاناً →
An AI content creation tool showing input text, a generated summary, and a presentation preview titled "Q3 Result Overview" with a smiling man.

مقدّمو عروض وتعليقات صوتية واقعية بالذكاء الاصطناعي

اختر من بين مقدمي عروض متنوعين بالذكاء الاصطناعي أو استنسخ صوتك لفيديو الترويج الخاص بك، مع إيماءات طبيعية ودعم لعدة لغات. قدّم سردًا أصيلًا على الشاشة دون الحاجة إلى وقت في الاستوديو.

ابدأ مجاناً →
A businesswoman holds a phone, pointing up, with floating text "Create a 1-min product demo" and "Add product" displaying a smartphone product page.

منشئ المشاهد الذكي ولقطات B-roll

أنشئ مقاطع فيديو باستخدام الأصوات والموسيقى المدمجة. أنشئ أفاتارات تتحدث مع ترجمة نصية متزامنة مع الصوت. أضف طبقات صوتية من دون الحاجة إلى أدوات منفصلة. يدعم عدة صيغ ودقات للفيديو.

ابدأ مجاناً →
A smiling Black man in a video frame with graphic overlays for brand fonts, colors, and a customized text message.

تصدير متعدد الصيغ بنقرة واحدة

أنشئ ملفات وفيديوهات جاهزة للمنصات فوراً — عمودية، مربعة، وعريضة — مع تضمين التسميات التوضيحية والصور المصغّرة والترجمات النصية لتحقيق أقصى انتشار.

ابدأ مجاناً →
SCORM export settings with "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected, a smiling man in the background.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع الذي أتمتع به في عملية استخدام الوسائط البصرية لسرد القصص."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
play buttonWatch video
Workday
"ما يعجبني في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير باستخدام الموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام HeyGen لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية

إنشاء فيديو تسويقي باستخدام HeyGen يتم عبر أربع خطوات بسيطة.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

أخبرنا بالموجز

ابدأ بمشاركة رابط المنتج، أو أبرز الفوائد الرئيسية، أو موجّه قصير.

الخطوة 2

خصّص وحسّن

اختر مقدّم العرض، حسّن العناصر البصرية، عدّل الإيقاع، وأضف الترجمات التوضيحية لتوجيه الرسالة.

الخطوة 3

خصّص لكل منصة

حسّن فيديوهاتك لملاءمة الخلاصات الاجتماعية أو الإعلانات أو صفحات الهبوط من خلال تبديل سريع لنِسَب الأبعاد وإجراء تعديلات على التخطيط.

الخطوة 4

تصدير وتشغيل

حمّل مقاطع فيديو عالية الجودة، والصور المصغّرة، وملفات الترجمة، أو انشر مباشرة على المنصات المتصلة بحسابك.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما أنواع مقاطع الفيديو التسويقية التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

HeyGen تنشئ إعلانات، وفيديوهات توضيحية، وعروضًا تجريبية، وشهادات عملاء، ومقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، وفيديوهات لصفحات الهبوط. القوالب وسير العمل بالذكاء الاصطناعي يسرّعان إنتاج كل نوع من هذه الصيغ.

هل أحتاج إلى تسجيل فيديو أو تعليق صوتي؟

لا، يمكنك استخدام مقدمي عروض بالذكاء الاصطناعي وتعليقًا صوتيًا بتحويل النص إلى كلام، أو رفع لقطاتك وصوتك الخاص لإجراء تعديلات هجينة.

هل يمكنني الحفاظ على توافق مقاطع الفيديو مع هوية العلامة التجارية؟

نعم. حمّل مجموعة هوية علامتك التجارية (الشعارات، الخطوط، الألوان) وسيقوم HeyGen بتطبيقها تلقائياً على القوالب وملفات التصدير.

كم من الوقت يستغرق إنشاء فيديو؟

تستغرق معظم مقاطع الفيديو التسويقية بضع دقائق ليتم إنشاؤها، مع تعديل قصير لإنهائها. قد تستغرق التخصيصات المعقدة وقتًا أطول، لكن الجزء الأكبر من العمل يتم تنفيذه تلقائيًا.

هل تتضمن الخدمة التسميات التوضيحية والترجمة النصية؟

نعم. يقوم HeyGen بإنشاء الترجمات تلقائياً ويتيح لك تعديلها وتنسيقها وتصدير ملفات SRT لتلبية متطلبات إمكانية الوصول ومتطلبات المنصات.

هل يمكنني إنشاء عدة نسخ من الإعلان بسرعة؟

بالتأكيد. أنشئ عبارات افتتاحية، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTA)، وصيغ محتوى مختلفة بكميات كبيرة لإجراء اختبارات A/B وتحسين عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) عبر الحملات.

ما هي صيغ التصدير المتاحة؟

صدّر ملفات MP4 بالصيغة العمودية (9:16)، والمربعة (1:1)، والعريضة (16:9)، بالإضافة إلى ملفات الترجمة SRT وصور مصغّرة لكل إصدار.

هل HeyGen آمن للاستخدام في الأعمال؟

توفر HeyGen ميزات أمان مخصصة للمؤسسات، وتشفيرًا للبيانات، وإدارة صلاحيات تعتمد على الأدوار لقوالب فيديو التسويق الخاصة بك. تواصل مع فريق المبيعات لمتطلبات الامتثال المخصصة.

هل يمكنني تكييف الفيديو الخاص بي للأسواق الأخرى؟

نعم، ترجم النصوص، واستخدم التعليقات الصوتية متعددة اللغات، وأنشئ نسخًا إقليمية من فيديو الترويج الخاص بك للوصول بسرعة إلى جماهير عالمية باستخداممترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

كيف أبدأ تجربة مجانية؟

سجّل في موقع HeyGen لبدء خطة مجانية. استكشف القوالب وأنشئ أول فيديو تسويقي لك دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background