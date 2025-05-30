دمج مقطعي فيديو في فيديو واحد

اجمع مقاطعك في فيديو واحد سلس خلال ثوانٍ وببضع نقرات فقط. حمّل ملفاتك، رتّبها كما تريد، ثم نزّل ملف MP4 نظيفاً بدون علامات مائية أو تسجيل. كل شيء يعمل مباشرة في متصفحك بسرعة وأمان. مثالي لمنشورات التواصل الاجتماعي، ومقاطع الهاتف، والمشاريع المدرسية أو التعديلات السريعة. اجعل الأمر بسيطاً، دمج فيديوهاتك، واحصل على ملف جاهز للاستخدام في ثوانٍ.

Combine Videos Online
١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
ادمج مقطعي فيديو في تسلسل قصصي سلس

يوفّر لك هذا الأداة طريقة بسيطة لدمج الفيديوهات دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج. حمّل المقاطع، أعد ترتيبها، قصّ الأجزاء غير الضرورية واختر التخطيط الذي يناسب مشروعك. يمكنك إضافة موسيقى، وتصحيح اختلاف اتجاهات التصوير، ودمج الفيديوهات الأفقية أو العمودية في ملف واحد منسّق. يدعم MP4 وMOV وAVI وغيرها، ويعمل على أي جهاز. تتم كل المعالجة بأمان داخل متصفحك، بحيث يمكنك دمج فيديوهاتك بسرعة وتنزيل الملف النهائي دون عناء. يمكنك أيضًا استكشاف أدوات مثل إنشاء محتوى من الصفر باستخدام مُنشئ الصور إلى الفيديو.

أفضل الممارسات لدمج مقاطع الفيديو مع HeyGen

يمكن لبعض التعديلات السريعة أن تجعل الفيديو المدمج يبدو أكثر سلاسة. حاول أن تحافظ على تقارب دقة المقاطع لتجنّب تغيّر الجودة بشكل ملحوظ. إذا تم تصوير مقاطع الفيديو باتجاهات مختلفة، فاستخدم أدوات القص أو التخطيط للحفاظ على الموضوع في المنتصف وسهل المتابعة. تحقّق من مستويات الصوت بحيث تبدو الانتقالات طبيعية، واقصص اللحظات غير الضرورية. اختر نسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة للمنصة التي ستنشر عليها، وعاين الفيديو قبل التصدير للتأكد من أن كل شيء يتدفق بسلاسة.

لماذا تجمع بين مقاطع الفيديو واستوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

يتيح لك هذا الدمج للفيديوهات عبر الإنترنت جمع المقاطع دون الحاجة إلى حسابات أو تنزيلات أو علامات مائية. يعمل على أي جهاز ويدعم الصيغ الشائعة مثل MP4 وMOV، بحيث يمكنك رفع الفيديوهات ودمجها بسهولة. يمكنك دمج عدة مقاطع، والحفاظ على جودة واضحة، وحفظ الفيديو النهائي في غضون ثوانٍ قليلة فقط. تظل ملفاتك آمنة أثناء المعالجة ويتم حذفها بعد التنزيل. إنها طريقة بسيطة لإنشاء فيديو نظيف وجاهز للمشاركة للعمل أو الدراسة أو منصات التواصل الاجتماعي. إذا كنت تريد إضافة مزيد من الطابع الشخصي إلى فيديوهاتك، جرّب أداتنا أنشئ أفاتارك الخاص .

كيف يعمل ذلك؟

كيفية دمج مقطعي فيديو في HeyGen

دمج مقطعي فيديو سهل بقدر رفعهما، وترتيب المشاهد، وتصديرهما داخل استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen. ما عليك سوى الرفع، والترتيب، والتحرير، ثم تصدير ملف MP4 النهائي خلال دقائق.

الخطوة 1

حمّل المقاطع الخاصة بك

حمّل ملفات الفيديو الخاصة بك بصيغ MP4 أو MOV أو AVI أو أي صيغة مدعومة أخرى. تأكد من أن جميع المقاطع التي تريد دمجها جاهزة.

الخطوة 2

رتّب المخطط الزمني الخاص بك

رتّب المقاطع بالترتيب الذي تفضّله. قصّ الحواف، واضبط التخطيط، وحدّد موضع كل مشهد بحيث يتناسق كل شيء بسلاسة.

الخطوة 3

خصّص تعديلاتك

حسّن الفيديو الخاص بك عن طريق إضافة الصوت أو استبداله، وضبط التوقيت، والتأكد من أن الانتقالات تبدو طبيعية. عاين التسلسل للتأكد من أن كل شيء يبدو بالشكل الصحيح.

الخطوة 4

ادمج وحمّل

بعد أن تكون راضيًا، اجمع المقاطع في فيديو واحد سلس. صدّر ملف MP4 النهائي وقم بتنزيله فورًا. العملية بأكملها سريعة وبسيطة وتتم بالكامل عبر الإنترنت.

الأسئلة الشائعة حول دمج مقطعي فيديو

كيف يمكنني دمج مقطعي فيديو عبر الإنترنت؟

حمّل المقاطع الخاصة بك، رتّبها في المحرر وصدّر ملف MP4 واحد خلال دقائق. إذا كنت تريد قص المقاطع أو تنظيفها قبل دمجها، جرّب أداةقص الفيديو عبر الإنترنت

هل يمكنني دمج عدة مقاطع فيديو مجانًا؟

نعم. يمكنك دمج مقطعين أو أكثر مجاناً وتصدير ملف MP4 خالٍ من العلامة المائية وجاهز لوسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية أو المشاريع المدرسية.

هل سيؤدي دمج مقاطع الفيديو إلى تقليل الجودة؟

لا. يظل الفيديو النهائي المدمج حادًا بدقة HD ومهيأً لتشغيل سلس. تحافظ HeyGen تلقائيًا على الوضوح والألوان والدقة كما هي أثناء المعالجة.

ما هي صيغ الفيديو التي يمكنني رفعها؟

يمكنك رفع ملفات MP4 وMOV وAVI وWebM. يدعم هذا الأداة أيضًا المزج بين الاتجاهات المختلفة، مما يتيح لك دمج اللقطات العمودية والأفقية في فيديو واحد متناسق.

هل يمكنني دمج مقاطع الفيديو على هاتفي؟

نعم. تعمل الأداة مباشرة في متصفح هاتفك المحمول على iPhone وAndroid والأجهزة اللوحية، وكذلك على أجهزة Mac وWindows وChromebook.

هل يمكنني إضافة صوت أو استبداله أثناء دمج مقاطع الفيديو؟

نعم. يمكنك رفع مسار صوتي جديد أو الإبقاء على الصوت الأصلي. إذا كنت بحاجة إلى ضبط سرعة التشغيل، استخدم أداة تغيير سرعة الصوت

هل ملفاتي التي أرفعها خاصة وآمنة؟

نعم. تتم معالجة مقاطع الفيديو الخاصة بك بأمان في المتصفح ويتم حذفها تلقائياً بعد التنزيل. أنت وحدك من يملك حق الوصول إلى محتواك طوال عملية المعالجة.

هل يمكنني استخدام هذه الأداة لإنشاء محتوى لـ TikTok أو YouTube؟

بالتأكيد. يمكنك دمج المقاطع لمنصات TikTok وInstagram Reels وYouTube وغيرها. لإنشاء فيديوهات بصوت راوٍ أو لإضافة أصوات بالذكاء الاصطناعي، استكشف أداة تحويل النص إلى فيديو بالصوت

