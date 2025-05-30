يمكن لبعض التعديلات السريعة أن تجعل الفيديو المدمج يبدو أكثر سلاسة. حاول أن تحافظ على تقارب دقة المقاطع لتجنّب تغيّر الجودة بشكل ملحوظ. إذا تم تصوير مقاطع الفيديو باتجاهات مختلفة، فاستخدم أدوات القص أو التخطيط للحفاظ على الموضوع في المنتصف وسهل المتابعة. تحقّق من مستويات الصوت بحيث تبدو الانتقالات طبيعية، واقصص اللحظات غير الضرورية. اختر نسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة للمنصة التي ستنشر عليها، وعاين الفيديو قبل التصدير للتأكد من أن كل شيء يتدفق بسلاسة.