تحويل المدوّنات إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى سريع

حوّل مقالات مدونتك إلى مقاطع فيديو قصيرة يشاهدها الناس فعلاً. مع HeyGen يمكنك تحويل المقالات والأدلة والنشرات البريدية إلى فيديوهات يقدمها أفاتار على الشاشة تجمع بين النصوص المرئية والرسوم والصوت، وكل ذلك من دون فتح أي محرر فيديو. أعد توظيف أفضل محتواك المكتوب في مقاطع جاهزة للتمرير لكل قناة.
Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.
Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.
Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.
Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.
Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.
Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.
لماذا تختار HeyGen لتحويل المدوّنات إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي؟
تجعل HeyGen من السهل تحويل المحتوى الكتابي الطويل إلى مقاطع فيديو موجزة تتماشى مع طريقة استهلاك الناس للمعلومات اليوم. ابدأ من رابط مدونة أو نص منسوخ، ثم دع الذكاء الاصطناعي يلخّص الأفكار الرئيسية، ويُعدّ النص، ويُركّب المشاهد لك. ستحصل على مقاطع فيديو متوافقة مع هوية علامتك التجارية انطلاقاً من مكتبة المحتوى الحالية لديك دون الحاجة إلى البدء من الصفر.
حوّل المقالات والأدلة التعليمية والمنشورات القيادية عالية الأداء إلى مقاطع فيديو عالية الجودة توسّع نطاق وصولها. يمكن أن يتحول مقال مدونة واحد إلى عدة مقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، وصفحات الهبوط، لتستفيد أكثر من المحتوى الذي أنشأته مسبقًا.
HeyGen تحلل مدونتك للحفاظ على الأسلوب والرسائل الأساسية والبنية الجوهرية. يمكنك تحسين النصوص، واستبدال الأمثلة، وضبط الطول بحيث يظل كل فيديو يعكس طريقتك في التعبير، ولكن بصيغة أكثر بصرية واختصاراً مع صوت بالذكاء الاصطناعي.
تجاوز الكاميرات والجداول الزمنية والتحرير اليدوي. تتولى HeyGen إدارة المقدّمين والتصميمات والإيقاع، بحيث يمكن لمسؤولي التسويق والكتّاب والخبراء المتخصصين إنشاء فيديوهات مباشرة من محتواهم دون عنق زجاجة في عملية الإنتاج.
رابط مدونة أو مستند أو نص إلى فيديو
ابدأ من رابط مدونة مباشرة، أو مستند مرفوع، أو نص منسوخ. تقوم HeyGen باستخلاص العناوين، والفقرات الأساسية، والأمثلة المهمة، ثم تنظّمها في مخطط واضح للفيديو. أنت تقرر ما الذي تحتفظ به أو تختصره أو تزيله قبل عملية الإنشاء.
إنشاء نصوص بالذكاء الاصطناعي وتلخيصها
دع الذكاء الاصطناعي يحوّل المقاطع الطويلة إلى سرد موجز مع تعليق صوتي يتماشى مع إيقاع الفيديو. أنشئ مسودة نص من مقالك، ثم عدّل النبرة والطول وعبارات الدعوة إلى الإجراء. النصوص الأقصر تحافظ على تفاعل المشاهدين مع إبقاء أفكارك الرئيسية واضحة.
المقدّمون والتعليقات الصوتية والترجمة النصية
اختر مقدّمين واقعيين أو تنسيقات صوتية بالذكاء الاصطناعي فقط لتوصيل رسالتك بعدة لغات. تعمل الترجمات النصية التلقائية على تحسين إمكانية الوصول ومدة المشاهدة، خاصة على المنصات التي يُستخدم فيها الوضع الصامت، بينما تحافظ إعدادات الصوت على اتساق أسلوب الإلقاء مع هوية علامتك التجارية.
التصميمات البصرية والوسائط ونسب الأبعاد
طبّق تنسيقات تجمع بين النص والمقدّم ووسائط داعمة من دون تصميم يدوي. أضف صوراً جاهزة أو لقطات شاشة أو مخططات لدعم قصتك، ثم صدّر الفيديو بتنسيقات عمودية أو مربعة أو عريضة لكل قناة لإنشاء مقاطع فيديو جذابة.
كيفية استخدام أداة تحويل المدوّنة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
يوفّر لك HeyGen سير عمل إرشاديًا يحوّل التدوينة إلى فيديو جاهز في بضع خطوات مركّزة. أنت تجلب المحتوى، والنظام يساعدك على تنسيقه ليكون سريع المشاهدة.
الصق رابط مدونة، أو حمّل ملف PDF، أو أضف نص المقال مباشرة. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى، وتحديد الأقسام الرئيسية، وإعداد مخطط منظم يمكنك تنقيحه لإنشاء مقاطع فيديو جذابة.
استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الفقرات الطويلة في جمل قصيرة مناسبة للقراءة بصوت عالٍ. حرّر النص ليتوافق مع أسلوبك في الحديث، واضبط الطول، وابرز أهم النقاط الرئيسية لجمهورك.
اختر مقدّم عرض أو ملفاً صوتياً، وحدد التنسيقات، وأضف العناصر البصرية المساندة. استخدم لقطات الشاشة أو صور المنتج أو المقاطع الجاهزة لجعل الأفكار المجردة أسهل في الفهم.
أنشئ الفيديو، راجع التوقيت، ثم صدّره بصيغ مناسبة لمدونتك، وقنوات التواصل الاجتماعي، أو المنصات الداخلية لديك. يمكنك إعادة فتح المشروع في أي وقت لتحديث النص أو العناصر البصرية عندما يتغير محتواك.
تقنية تحويل المدوّنات إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي هي تقنية تقوم بتحويل المحتوى المكتوب مثل التدوينات والمقالات والأدلة إلى فيديو. فهي تلخّص النص، وتُنشئ نصًا صوتيًا، وتُركّب مشاهد تتضمن التعليق الصوتي، والعناوين، والعناصر البصرية بحيث يمكن للناس المشاهدة بدلًا من القراءة.
تقوم HeyGen باستيراد رابط مدونتك أو نصها، وتستخلص الأفكار الرئيسية، وتقترح نصًا وهيكلًا للمشاهد. بعد ذلك تقوم بتنقيح النص، واختيار المقدّم والعناصر البصرية، ثم تنشئ فيديو يتبع تسلسل مقالك الأصلي ليصل إلى جمهور أوسع.
لا. تم تصميم سير العمل للمسوقين والكتّاب والمعلمين الذين يتقنون محتواهم، وليس أدوات المونتاج، من أجل تحسين إنشاء الفيديو. القوالب والمقدّمون وعناصر التحكم البسيطة تتولى عنك تنسيق التخطيطات وضبط التوقيت.
نعم. يمكنك تعديل النصوص، واختيار الأصوات، وتطبيق عناصر الهوية البصرية مثل الألوان والشعارات. يساعد ذلك في إبقاء مقاطع الفيديو المستندة إلى المدونات متوافقة مع محتواك الحالي وإرشادات التصميم الخاصة بك لإنشاء الفيديو.
نعم. انسخ روابط URL أو نصوصاً من أرشيف المحتوى لديك وحوّل مقالات المدونة إلى فيديوهات جديدة. هذه طريقة بسيطة لإحياء المقالات التي لا تزال ذات قيمة وإعادة توزيعها من خلال محتوى الفيديو.
يدعم HeyGen العديد من اللغات للتعليق الصوتي والترجمة النصية، بحيث يمكنك إعادة استخدام محتوى المدونة نفسه عبر مختلف المناطق. يمكنك إنشاء نسخ فيديو بلغات متعددة من مقالة واحدة دون إعادة إنشاء العناصر البصرية في كل مرة باستخدام video translator.
يمكنك تضمينها مرة أخرى في المدوّنة الأصلية، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وإدراجها في حملات البريد الإلكتروني، ومشاركتها في البوابات الداخلية، أو استضافتها على صفحات الهبوط كمحتوى فيديو. أي مكان قد يستفيد فيه القارئ من ملخص بصري يُعد مناسبًا.
تعمل الكثير من مقاطع الفيديو المستندة إلى المدونات بشكل أفضل عندما تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاث دقائق لتقديم ملخصات عامة. وللمحتوى الأعمق، يمكنك تقسيم المقالة الطويلة إلى عدة مقاطع فيديو أقصر حتى يتمكن المشاهدون من اختيار الأجزاء التي تهمهم.
نعم. افتح المشروع، وحدّث النص أو الأقسام التي تغيّرت في مقالتك، ثم أعد إنشاء الفيديو. بهذه الطريقة يبقى محتوى الفيديو والمدونة متوافقين من دون الحاجة إلى إعادة بناء كل شيء من جديد.
نعم. تتم معالجة النصوص والوسائط والفيديوهات التي يتم إنشاؤها مع مراعاة الخصوصية والأمان. تحتفظ بالتحكم في محتواك وفي كيفية توزيع الفيديوهات النهائية.
