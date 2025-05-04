تحويل المدوّنات إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى سريع

حوّل مقالات مدونتك إلى مقاطع فيديو قصيرة يشاهدها الناس فعلاً. مع HeyGen يمكنك تحويل المقالات والأدلة والنشرات البريدية إلى فيديوهات يقدمها أفاتار على الشاشة تجمع بين النصوص المرئية والرسوم والصوت، وكل ذلك من دون فتح أي محرر فيديو. أعد توظيف أفضل محتواك المكتوب في مقاطع جاهزة للتمرير لكل قناة.

١٢٩٬١٥٣٬٢٥٦فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٩١١أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٦١٩فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

جرّب مجاناً أداة إنشاء الفيديو من الصور

ابدأ مجاناً
اختر أفاتارًا
تُطبَّق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
الريادة الفكرية وتسويق المحتوى

الريادة الفكرية وتسويق المحتوى

Turn opinion pieces, industry analysis, and strategy articles into snackable videos. Share them on LinkedIn, X, and newsletters so audiences can engage with your ideas quickly, even when they do not have time to read the full post.

تثقيف حول المنتج وتحديثات الميزات

تثقيف حول المنتج وتحديثات الميزات

Convert product launch blogs and feature deep dives into walkthrough videos. Show what changed, why it matters, and how to use it, all using the video creation content your team has already written for the blog.

إعادة توظيف محتوى تحسين محركات البحث (SEO)

إعادة توظيف محتوى تحسين محركات البحث (SEO)

Give your ranking articles a second life by turning them into videos that can be embedded back into the post. This keeps visitors on the page longer and lets you distribute the same insight across video platforms.

تحسينات البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية

تحسينات البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية

Pair your written updates with short summary videos generated from the same blog. Readers can skim or watch, and you get better engagement from subscribers who prefer high-quality visual content.

ملخصات التعلم والتطوير

ملخصات التعلم والتطوير

Transform internal knowledge base articles and training blogs into quick explainer videos. Employees can watch short modules instead of rereading long documents, which helps important topics stick.

مقاطع وسلاسل لوسائل التواصل الاجتماعي

مقاطع وسلاسل لوسائل التواصل الاجتماعي

Break one long article into a series of short clips, each focused on a single takeaway or example. Use templates and consistent presenters so your channel feels cohesive while still publishing frequently.

لماذا تختار HeyGen لتحويل المدوّنات إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي؟

تجعل HeyGen من السهل تحويل المحتوى الكتابي الطويل إلى مقاطع فيديو موجزة تتماشى مع طريقة استهلاك الناس للمعلومات اليوم. ابدأ من رابط مدونة أو نص منسوخ، ثم دع الذكاء الاصطناعي يلخّص الأفكار الرئيسية، ويُعدّ النص، ويُركّب المشاهد لك. ستحصل على مقاطع فيديو متوافقة مع هوية علامتك التجارية انطلاقاً من مكتبة المحتوى الحالية لديك دون الحاجة إلى البدء من الصفر.

ابدأ مجاناً
أعد توظيف المدونات الحالية لتحويلها إلى مكتبة فيديو

حوّل المقالات والأدلة التعليمية والمنشورات القيادية عالية الأداء إلى مقاطع فيديو عالية الجودة توسّع نطاق وصولها. يمكن أن يتحول مقال مدونة واحد إلى عدة مقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي، وحملات البريد الإلكتروني، وصفحات الهبوط، لتستفيد أكثر من المحتوى الذي أنشأته مسبقًا.

حافظ على صوت علامتك التجارية وبنيتها كما هي

HeyGen تحلل مدونتك للحفاظ على الأسلوب والرسائل الأساسية والبنية الجوهرية. يمكنك تحسين النصوص، واستبدال الأمثلة، وضبط الطول بحيث يظل كل فيديو يعكس طريقتك في التعبير، ولكن بصيغة أكثر بصرية واختصاراً مع صوت بالذكاء الاصطناعي.

أنشئ مقاطع فيديو دون فرق تصوير أو أدوات معقدة

تجاوز الكاميرات والجداول الزمنية والتحرير اليدوي. تتولى HeyGen إدارة المقدّمين والتصميمات والإيقاع، بحيث يمكن لمسؤولي التسويق والكتّاب والخبراء المتخصصين إنشاء فيديوهات مباشرة من محتواهم دون عنق زجاجة في عملية الإنتاج.

رابط مدونة أو مستند أو نص إلى فيديو

ابدأ من رابط مدونة مباشرة، أو مستند مرفوع، أو نص منسوخ. تقوم HeyGen باستخلاص العناوين، والفقرات الأساسية، والأمثلة المهمة، ثم تنظّمها في مخطط واضح للفيديو. أنت تقرر ما الذي تحتفظ به أو تختصره أو تزيله قبل عملية الإنشاء.


ابدأ مجاناً →
A smiling Black woman looking up against a blue background, with a white text box reading "How to cultivate healthy lifestyle" and a book icon.

إنشاء نصوص بالذكاء الاصطناعي وتلخيصها

دع الذكاء الاصطناعي يحوّل المقاطع الطويلة إلى سرد موجز مع تعليق صوتي يتماشى مع إيقاع الفيديو. أنشئ مسودة نص من مقالك، ثم عدّل النبرة والطول وعبارات الدعوة إلى الإجراء. النصوص الأقصر تحافظ على تفاعل المشاهدين مع إبقاء أفكارك الرئيسية واضحة.

ابدأ مجاناً →
A woman on a phone with a "Hey Mina!" text message, next to a "Genesis Product Launch" screen and a "Script" card about optimizing productivity.

المقدّمون والتعليقات الصوتية والترجمة النصية

اختر مقدّمين واقعيين أو تنسيقات صوتية بالذكاء الاصطناعي فقط لتوصيل رسالتك بعدة لغات. تعمل الترجمات النصية التلقائية على تحسين إمكانية الوصول ومدة المشاهدة، خاصة على المنصات التي يُستخدم فيها الوضع الصامت، بينما تحافظ إعدادات الصوت على اتساق أسلوب الإلقاء مع هوية علامتك التجارية.

ابدأ مجاناً →
Voice cloning

التصميمات البصرية والوسائط ونسب الأبعاد

طبّق تنسيقات تجمع بين النص والمقدّم ووسائط داعمة من دون تصميم يدوي. أضف صوراً جاهزة أو لقطات شاشة أو مخططات لدعم قصتك، ثم صدّر الفيديو بتنسيقات عمودية أو مربعة أو عريضة لكل قناة لإنشاء مقاطع فيديو جذابة.

ابدأ مجاناً →
motion graphics photos to video

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع الذي أمتلكه أنا في عملية استخدام الوسائط البصرية لسرد القصص."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
play buttonWatch video
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة تحويل المدوّنة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

يوفّر لك HeyGen سير عمل إرشاديًا يحوّل التدوينة إلى فيديو جاهز في بضع خطوات مركّزة. أنت تجلب المحتوى، والنظام يساعدك على تنسيقه ليكون سريع المشاهدة.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

ابدأ من مدونتك أو مقالك

الصق رابط مدونة، أو حمّل ملف PDF، أو أضف نص المقال مباشرة. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى، وتحديد الأقسام الرئيسية، وإعداد مخطط منظم يمكنك تنقيحه لإنشاء مقاطع فيديو جذابة.

الخطوة 2

أنشئ نصك وصقله

استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص الفقرات الطويلة في جمل قصيرة مناسبة للقراءة بصوت عالٍ. حرّر النص ليتوافق مع أسلوبك في الحديث، واضبط الطول، وابرز أهم النقاط الرئيسية لجمهورك.

الخطوة 3

اختر أسلوب المقدّم والعناصر البصرية

اختر مقدّم عرض أو ملفاً صوتياً، وحدد التنسيقات، وأضف العناصر البصرية المساندة. استخدم لقطات الشاشة أو صور المنتج أو المقاطع الجاهزة لجعل الأفكار المجردة أسهل في الفهم.

الخطوة 4

أنشئ وصدّر وأعد الاستخدام

أنشئ الفيديو، راجع التوقيت، ثم صدّره بصيغ مناسبة لمدونتك، وقنوات التواصل الاجتماعي، أو المنصات الداخلية لديك. يمكنك إعادة فتح المشروع في أي وقت لتحديث النص أو العناصر البصرية عندما يتغير محتواك.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو تحويل المدوّنة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي؟

تقنية تحويل المدوّنات إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي هي تقنية تقوم بتحويل المحتوى المكتوب مثل التدوينات والمقالات والأدلة إلى فيديو. فهي تلخّص النص، وتُنشئ نصًا صوتيًا، وتُركّب مشاهد تتضمن التعليق الصوتي، والعناوين، والعناصر البصرية بحيث يمكن للناس المشاهدة بدلًا من القراءة.

كيف يحوّل HeyGen المدوّنة إلى فيديو؟

تقوم HeyGen باستيراد رابط مدونتك أو نصها، وتستخلص الأفكار الرئيسية، وتقترح نصًا وهيكلًا للمشاهد. بعد ذلك تقوم بتنقيح النص، واختيار المقدّم والعناصر البصرية، ثم تنشئ فيديو يتبع تسلسل مقالك الأصلي ليصل إلى جمهور أوسع.

هل أحتاج إلى مهارات في إنتاج الفيديو لاستخدام هذا؟

لا. تم تصميم سير العمل للمسوقين والكتّاب والمعلمين الذين يتقنون محتواهم، وليس أدوات المونتاج، من أجل تحسين إنشاء الفيديو. القوالب والمقدّمون وعناصر التحكم البسيطة تتولى عنك تنسيق التخطيطات وضبط التوقيت.

هل يمكنني الحفاظ على نبرة وأسلوب علامتي التجارية؟

نعم. يمكنك تعديل النصوص، واختيار الأصوات، وتطبيق عناصر الهوية البصرية مثل الألوان والشعارات. يساعد ذلك في إبقاء مقاطع الفيديو المستندة إلى المدونات متوافقة مع محتواك الحالي وإرشادات التصميم الخاصة بك لإنشاء الفيديو.

هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو من مقالات المدونة القديمة؟

نعم. انسخ روابط URL أو نصوصاً من أرشيف المحتوى لديك وحوّل مقالات المدونة إلى فيديوهات جديدة. هذه طريقة بسيطة لإحياء المقالات التي لا تزال ذات قيمة وإعادة توزيعها من خلال محتوى الفيديو.

ما هي اللغات والمناطق المدعومة؟

يدعم HeyGen العديد من اللغات للتعليق الصوتي والترجمة النصية، بحيث يمكنك إعادة استخدام محتوى المدونة نفسه عبر مختلف المناطق. يمكنك إنشاء نسخ فيديو بلغات متعددة من مقالة واحدة دون إعادة إنشاء العناصر البصرية في كل مرة باستخدام video translator.

أين يمكنني استخدام مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها من المدونات؟

يمكنك تضمينها مرة أخرى في المدوّنة الأصلية، ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، وإدراجها في حملات البريد الإلكتروني، ومشاركتها في البوابات الداخلية، أو استضافتها على صفحات الهبوط كمحتوى فيديو. أي مكان قد يستفيد فيه القارئ من ملخص بصري يُعد مناسبًا.

ما المدة المناسبة لفيديو يعتمد على تدوينة مدونة؟

تعمل الكثير من مقاطع الفيديو المستندة إلى المدونات بشكل أفضل عندما تتراوح مدتها بين دقيقة وثلاث دقائق لتقديم ملخصات عامة. وللمحتوى الأعمق، يمكنك تقسيم المقالة الطويلة إلى عدة مقاطع فيديو أقصر حتى يتمكن المشاهدون من اختيار الأجزاء التي تهمهم.

هل يمكنني تحديث الفيديو عندما يتغيّر محتوى مدونتي؟

نعم. افتح المشروع، وحدّث النص أو الأقسام التي تغيّرت في مقالتك، ثم أعد إنشاء الفيديو. بهذه الطريقة يبقى محتوى الفيديو والمدونة متوافقين من دون الحاجة إلى إعادة بناء كل شيء من جديد.

هل يكون محتوى مدونتي آمنًا عند رفعه؟

نعم. تتم معالجة النصوص والوسائط والفيديوهات التي يتم إنشاؤها مع مراعاة الخصوصية والأمان. تحتفظ بالتحكم في محتواك وفي كيفية توزيع الفيديوهات النهائية.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعيمترجم الفيديوذكاء اصطناعي لتحويل النص إلى فيديوتحويل الصوت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعيمزامنة شفة بالذكاء الاصطناعيتبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعيمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإعلانات محتوى من إنشاء المستخدمين بالذكاء الاصطناعيالرابط إلى الفيديومن نص إلى فيديومولّد مقاطع الريلز بالذكاء الاصطناعيمولّد الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعيتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعياستنساخ الصوتمترجم فيديو يوتيوبأفاتار فيديوصانع فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعيمولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعيمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعيإضافة نص إلى الفيديومولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعيمولّد نصوص الفيديوأفاتار تحويل النص إلى كلامإضافة صورة إلى الفيديوضاغط فيديو بالذكاء الاصطناعي

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background