حوّل الأفكار أو النصوص أو الموجزات إلى مقاطع YouTube احترافية باستخدام أداة إنشاء فيديوهات YouTube بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. أنشئ حلقات كاملة، وفيديوهات شرح بدون ظهور الوجه، وShorts مع عناصر مرئية مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية طبيعية، وترجمة تلقائية، وتصدير مباشر جاهز لـ YouTube، دون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير أو غرفة مونتاج.
Create regular episodes, explainers, and series faster. Use script templates to maintain pacing and style across every episode.
Convert lesson plans and transcripts into video lessons with slides, captions, and downloadable resources for learners.
Turn long episodes into dozens of Shorts and teaser clips optimized for YouTube discovery and watch time growth.
Produce clean, repeatable product demos from scripts and product pages with consistent visual templates and on-screen highlights.
Create polished thought leadership, announcements, and training videos that adhere to brand guidelines and can be localized.
Generate sponsorship-ready intros, ad segments, and brand-first deliverables with precise timing and clean production values.
لماذا يعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء فيديوهات يوتيوب بالذكاء الاصطناعي
تجمع HeyGen بين مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّم لديها، وفهم النصوص، وسير العمل المصمّم أولًا لـ YouTube لمساعدة صنّاع المحتوى والعلامات التجارية على النشر بسرعة وذكاء أكبر. أنشئ محتوى أكثر حجمًا، بجودة متسقة، ومحليًّا لمختلف الأسواق دون اختناقات الإنتاج المعتادة.
من النص إلى التصدير خلال دقائق، مما يتيح لك إنشاء محتوى YouTube بسرعة. تقوم HeyGen بأتمتة إعداد القصة المصورة، والعناصر البصرية، والصوت، والتوقيت، حتى تتمكن من التركيز على إنشاء المحتوى بدلًا من الانشغال بالمونتاج.
أنشئ حلقات طويلة، وسلاسل شروحات، وShorts، ومقدمات، ومقاطع معاد توظيفها مع ملفات تصدير جاهزة للبيانات الوصفية، واقتراحات للصور المصغّرة، وقوالب لنِسَب الأبعاد مضبوطة لزيادة الاكتشاف والحفاظ على المشاهدين.
باستخدام أداة ترجمة الفيديو، يمكنك ترجمة النصوص، وإنشاء تعليقات صوتية محلية، وإضافة ترجمات دقيقة على الفيديو بحيث يبدو كل فيديو طبيعيًا في كل سوق.
ذكاء تحويل النص إلى فيديو
الصق نص السيناريو أو حمّل النص المكتوب، وسيقوم HeyGen، وهو أداة بالذكاء الاصطناعي، بتحليل المشاهد والنقاط الرئيسية ومواضع التأكيد لبناء لوحة سردية منظمة لإنشاء الفيديوهات. يقوم صانع فيديوهات YouTube بالذكاء الاصطناعي بمطابقة العناصر البصرية ولقطات الـ B-roll مع النص، وإنشاء ترجمات متزامنة مع الوقت، وتوليد تعليق صوتي طبيعي يحافظ على المقصود من الرسالة.
إنشاء مقاطع كاملة الطول وقصيرة
أنشئ حلقات مدتها أكثر من 8 دقائق أو مقاطع Shorts من 15 إلى 60 ثانية من نص مصدر واحد. توفر HeyGen إعدادات جاهزة للمنصات وتغيير الحجم تلقائياً بحيث تنشئ عملاً رئيسياً واحداً وتصدّر منه كل الصيغ التي تحتاج إليها.
مرئيات وتكوين مشاهد مدعومان بالذكاء الاصطناعي
أنشئ مشاهد سينمائية ورسومات متحركة وعروضاً توضيحية للمنتجات أو عناصر بصرية تجريدية انطلاقاً من موجّهات نصية. يقوم المحرك تلقائياً بتنسيق حركة الكاميرا وتنوع اللقطات والانتقالات للحصول على مظهر احترافي.
تحويل الصور إلى فيديو وإعادة توظيف المقاطع
استورد المقاطع أو اللقطات الطويلة وقم تلقائياً بقصها وتقليمها وإعادة مزجها إلى Shorts أو مقاطع أبرز اللحظات. استخدم ميزات image to video لتحريك الصور الثابتة وصور المنتجات للحصول على صور مصغّرة ومقاطع أكثر غنى
كيفية استخدام أداة إنشاء فيديوهات YouTube بالذكاء الاصطناعي
حوّل أفكارك لمقاطع الفيديو إلى واقع باستخدام أداة YouTube المتقدمة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen عبر الخطوات البسيطة التالية.
الصق نصاً مكتوباً، أو حمّل نصاً مفرغاً، أو صف الفكرة التي تريدها. يمكنك أيضاً تزويدنا بلقطات فيديو موجودة لديك أو رابط منتج.
اختر تنسيق الفيديو الطويل أو القصير أو كليهما. حدّد النمط البصري، وخيار الأفاتار، ونموذج الصوت. طبّق إعدادات العلامة التجارية المسبقة إذا لزم الأمر.
HeyGen تنشئ مخططًا للفيديو ومسودة أولية. حرر التسميات التوضيحية، واستبدل لقطات الـ B-roll، واضبط الإيقاع، أو حدّث نبرة الصوت باستخدام عناصر تحكم بسيطة.
صدّر ملفات محسّنة لـ YouTube، وملفات الترجمة SRT، والصور المصغّرة، والبيانات الوصفية. استخدم الرفع المباشر أو واجهة API للنشر المجدول وسير العمل الدفعي.
أداة إنشاء فيديوهات YouTube بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل النصوص، والملخصات، أو اللقطات الموجودة إلى فيديوهات YouTube كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي للمرئيات، والصوت، والترجمة، وتكوين المشاهد. توفر HeyGen أصول فيديو طويلة وقصيرة جاهزة للرفع حتى يتمكن صناع المحتوى من التركيز على استراتيجية المحتوى.
نعم. HeyGen يدعم إنشاء المحتوى بعدة صيغ. أنشئ فيديو رئيسياً طويل المدة واستخرج منه تلقائياً مقاطع Shorts واللقطات والمقاطع الترويجية بصيغ مختلفة مع تعديلات وعناوين فرعية محسّنة للمشاهدة على الجوال، مما يعزّز قدرتك على إنشاء YouTube Shorts.
نعم. HeyGen يقترح عناوين وأوصافاً وعلامات وفواصل للفصول متوافقة مع أفضل ممارسات YouTube، مما يساعد صناع المحتوى على زيادة فرص اكتشاف محتواهم وأرشفته بشكل أكثر فعالية.
بالتأكيد. يمكنك استيراد اللقطات الموجودة وسيقوم HeyGen تلقائياً بتحريرها، وإضافة الترجمات، وإنشاء لقطات B-roll، وإعادة مزج المحتوى إلى فيديوهات مكتملة وShorts.
يوفّر HeyGen تسميات توضيحية تلقائية عالية الدقة ويدعم الترجمة إلى العديد من اللغات. يمكن تعديل التسميات التوضيحية والتعليقات الصوتية المترجمة لضمان الدقة والملاءمة الإقليمية.
نعم. يمكنك رفع عينة من صوتك لاستنساخ صوتك، أو إنشاء مضيف أفاتار مخصص لعرض النصوص بشكل متسق عبر الحلقات والسلاسل، مما يجعل إنشاء مقاطع فيديو على YouTube أسهل.
صدّر ملفات MP4 بصيغ أفقية وعمودية، وملفات ترجمة SRT، وصور مصغّرة، وحزم بيانات وصفية لإنشاء فيديوهات عالية الجودة. تدعم عمليات التكامل عبر API الرفع الدفعي والجدولة للنشر.
يتم إنشاء معظم المسودات خلال دقائق. يعتمد وقت الإخراج النهائي على الطول ومستوى التعقيد. يمكن لسير عمل المعالجة الدفعية وعمليات الـAPI التوسّع للتعامل مع الإنتاج عالي الحجم لصنّاع المحتوى.
تحتفظ بالملكية الكاملة وجميع الحقوق لكل مقاطع الفيديو والأصول التي تنشئها باستخدام HeyGen. تأكد من أن أي محتوى تابع لجهة خارجية تقوم بإدراجه مرخَّص له بشكل مناسب.
نعم. تستخدم HeyGen مستوى أمان على مستوى المؤسسات، مع وصول يعتمد على الأدوار، وضوابط لمساحات العمل الخاصة لحماية المحتوى وسير العمل في الإنتاج.
