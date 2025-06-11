مولّد ترجمات فيديو بالذكاء الاصطناعي، عبر الإنترنت ومجاني

أنشئ تسميات توضيحية دقيقة وسهلة القراءة تلقائياً باستخدام مولّد التسميات التوضيحية للفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل الصوت المنطوق إلى تسميات توضيحية وترجمات متزامنة بدقة تعزّز سهولة الوصول والتفاعل والانتشار. لا نسخ يدوي، ولا جداول زمنية معقدة للتحرير، فقط نتائج سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

إضافة تسميات توضيحية إلى مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي

Many viewers watch without sound. Automatically generate captions for Reels, Shorts, and TikTok to improve watch time and engagement.

مقاطع فيديو تسويقية وترويجية

Manual captioning slows campaigns. Use an AI video caption generator to publish accessible, searchable marketing videos faster.

محتوى تدريبي وتعليمي

Captions improve comprehension and accessibility. Generate clear subtitles for lessons, onboarding, and tutorials without manual transcription using an AI-powered subtitle generator.

الاتصالات المؤسسية

Ensure company updates are understood by all employees through clear video content and captions. Captions make internal videos inclusive and easy to follow across environments.

توزيع الفيديو متعدد اللغات

Reaching global audiences often requires subtitles. Generate and translate captions quickly while keeping timing consistent with accurate captions.

الامتثال لمتطلبات إتاحة الفيديو

Captions support accessibility standards and inclusive viewing. AI captioning helps teams meet requirements for video content without added production costs.

لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء ترجمات الفيديو بالذكاء الاصطناعي

تجمع HeyGen بين إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي والترجمة النصية الذكية لمساعدة الفرق على إنتاج مقاطع فيديو ميسورة الوصول وعالية الأداء على نطاق واسع. من المقاطع الاجتماعية إلى محتوى التدريب، يتم إنشاء الترجمات بسرعة وتبقى متزامنة عبر كل الصيغ.

تمييز دقيق للكلام

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل الكلام إلى ترجمات نصية بدقة عالية، حتى مع اختلاف اللهجات وأنماط التحدث. اقضِ وقتًا أقل في تصحيح النص ووقتًا أكثر في نشر المحتوى.

دعم لغات عالمي

أنشئ الترجمات النصية وترجمها إلى لغات متعددة باستخدام إمكانات مترجم الفيديو المدمج ومولّد الترجمات النصية المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وسّع نطاق وصولك إلى جماهير عالمية من دون تكرار العمل عبر إضافة ترجمات نصية بعدة لغات.

مضمن في سير عمل الفيديو بالذكاء الاصطناعي

يتم إنشاء الترجمات النصية كجزء من سير عمل مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مما يحافظ على التوافق التام بين العناصر البصرية والصوت والصورة والنص دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

إنشاء تسميات توضيحية تلقائياً بالذكاء الاصطناعي

حمّل فيديو أو أنشئ واحداً بالذكاء الاصطناعي وسيتم إنشاء الترجمات الفورية مباشرة. يقوم مولّد ترجمات الفيديو بالذكاء الاصطناعي بتحويل الكلام إلى نص، وضبط توقيت الترجمات بدقة، وتجهيزها للاستخدام الفوري.

A content creation interface displaying a presentation slide titled "New York's Billiard Scene" and a smiling AI avatar, with editing tools for Avatars, Text, and Media.

ترجمات نصية قابلة للتعديل مع تحكم كامل

راجع الترجمات النصية وعدّلها بسهولة. اضبط الصياغة أو التوقيت أو التنسيق ليتوافق مع أسلوب علامتك التجارية مع الحفاظ على تزامن الترجمات مع الفيديو.

A smiling woman with long dark hair in a purple blazer. A "CC" icon is in the top left, and "AI Captions" text is in the bottom right.

ترجمة وترجمة فورية متعددة اللغات

ترجم التسميات التوضيحية إلى لغات متعددة خلال ثوانٍ. حافظ على الوضوح والتوقيت عبر المناطق المختلفة دون إعادة إنشاء الفيديوهات أو التسميات التوضيحية يدويًا.

Voice cloning

تصدير وتكامل سلسان

صدّر مقاطع الفيديو مع تضمين الترجمات أو حمّل ملفات الترجمة لمنصات مختلفة. تظل الترجمات متوافقة مع سير عمل الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي والويب والاستخدامات الداخلية.

A smiling man behind a dialog box for exporting content as SCORM 1.2.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد ترجمات الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أنشئ ترجمات فيديو دقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أربع خطوات بسيطة.

الخطوة 1

حمّل أو أنشئ الفيديو الخاص بك

ابدأ بفيديو موجود أو أنشئ واحداً باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.

الخطوة 2

أنشئ التسميات التوضيحية تلقائياً

يحلل الذكاء الاصطناعي الكلام وينتج ترجمات نصية متزامنة بدقة دون الحاجة إلى نسخ يدوي.

الخطوة 3

حرّر الترجمات النصية وترجمها

راجع النص، واضبط التوقيت، أو ترجم التسميات التوضيحية إلى لغات أخرى حسب الحاجة.

الخطوة 4

تصدير ونشر

حمّل فيديوك مع الترجمة أو ملفات الترجمة النصية، وانشر محتوى الفيديو الخاص بك عبر المنصات فورًا.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد ترجمات الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

يستخدم مولّد ترجمات الفيديو بالذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت المنطوق إلى ترجمات متزامنة مع الفيديو تلقائياً، مما يلغي الحاجة إلى النسخ اليدوي ومزامنة الترجمة.

ما مدى دقة الترجمات النصية التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي؟

تكون الدقة عالية عندما يكون الصوت واضحًا. تم تصميم الذكاء الاصطناعي في HeyGen للتعرّف على اللهجات وأنماط الكلام الطبيعية، مما يقلل من وقت التصحيح.

هل يمكنني تعديل التسميات التوضيحية بعد إنشائها؟

نعم. يمكن تعديل الترجمات بالكامل بحيث يمكنك ضبط الصياغة أو التوقيت أو التنسيق قبل تصدير محتوى الفيديو الخاص بك.

هل يدعم لغات متعددة؟

نعم. يمكنك إنشاء ترجمات بلغة واحدة وترجمتها إلى لغات أخرى باستخدام ميزات مترجم الفيديو المدمجة للحصول على ترجمات دقيقة.

هل يمكن أن تحسّن الترجمات النصية تفاعل المشاهدين مع الفيديو؟

نعم. تساعد الترجمات في زيادة وقت المشاهدة، وتحسين إمكانية الوصول، وتعزيز الفهم، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي حيث يتم تشغيل الفيديوهات تلقائياً بدون صوت.

هل يمكنني تصدير ملفات الترجمة النصية بشكل منفصل؟

نعم. يمكنك تصدير الفيديوهات مع تضمين الترجمة على الشاشة أو تنزيل ملفات الترجمة النصية لاستخدامها على منصات مختلفة مثل YouTube أو Vimeo.

هل يعمل مولّد الترجمات النصية مع مقاطع الفيديو المُنشأة بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. تتكامل الترجمات النصية بسلاسة مع سير عمل إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي في HeyGen، بما في ذلك من نص إلى فيديو ومن صورة إلى فيديو.

هل التسميات التوضيحية مطلوبة لتحسين إمكانية الوصول؟

تساعد الترجمات النصية في جعل مقاطع الفيديو متاحة للمشاهدين الصم أو ضعاف السمع أو الذين يشاهدون بدون صوت، مما يدعم ممارسات محتوى شاملة للجميع.

هل أمتلك حقوق الترجمة النصية التي أنشئها؟

نعم. تحتفظ بكامل الحقوق لجميع الترجمات النصية والفيديوهات التي يتم إنشاؤها باستخدام مولّد ترجمات الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

