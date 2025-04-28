مقاطع مقدّم فيديو بالذكاء الاصطناعي بـ175 لغة

أداة AI Presenter من HeyGen تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو احترافية دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو مقدّمي محتوى أمام الكاميرا. بدلاً من تسجيل نفسك، تكتب نصًا، وتختار مقدّمًا، وتترك لـ HeyGen مهمة إنشاء فيديو يقدّم رسالتك بوضوح وبشكل متّسق.

  • أكثر من 1000 مقدّم بالذكاء الاصطناعي بواقعية عالية
  • تحدّث بأكثر من 175 لغة ولهجة
  • أنشئ مقاطع فيديو احترافية في دقائق
١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
كيفية إنشاء فيديوهات بمقدّمي عروض بالذكاء الاصطناعي؟

حوّل أي فكرة أو مستند أو مادة تدريبية إلى فيديو جذاب يقدّمه مقدّم بالذكاء الاصطناعي يبدو حقيقياً.

HeyGen تجعل إنشاء الفيديو الاحترافي بسيطًا وسريعًا وقابلًا للتوسّع.

الخطوة 1

افتح مسودة فيديو جديدة

سجّل الدخول إلى HeyGen، وافتح مسودة موجودة، أو اختر قالباً جاهزاً، أو ابدأ مشروعاً من الصفر.

الخطوة 2

اختر مقدّمك بالذكاء الاصطناعي

اختر من أكثر من 1100 أفاتار مثل Business Casual Lily أو أنشئ مقدّمك المخصص باستخدام صورة واحدة أو فيديو واحد.

الخطوة 3

أضف النص أو التسجيل الصوتي الخاص بك

اكتب نصك أو الصقه واستخدم مساعد النصوص بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لصقل رسالتك. يمكنك أيضًا تحميل ملفك الصوتي الخاص أو اختيار واحد من أكثر من 600 صوت لتحويل النص إلى كلام.

الخطوة 4

أنشئ فيديوك وقم بتنزيله

أنشئ فيديو يقدمه مُقدّم خلال دقائق، وراجع النتيجة، ثم نزّله أو شاركه فورًا.

مزايا قوية تجعل مقدم الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا مميزًا


مقدّم بالذكاء الاصطناعي

مقدّمو عروض بالذكاء الاصطناعي قابلون للتخصيص

اختر من بين أكثر من 1100 مقدّم بالذكاء الاصطناعي أو صمّم واحداً يعكس علامتك التجارية أو قائد شركتك أو شخصيتك. أضف الشعارات والخلفيات والإيماءات أو الأزياء لجعل كل عرض تقديمي متوافقاً مع هويتك ومعبّراً عنها بصدق.

مقدّم بالذكاء الاصطناعي

مقدّمو عروض بالذكاء الاصطناعي يتحدثون بأكثر من 175 لغة ولهجة

قم بترجمة محتواك بسهولة تامة. يمكن لمقدمي العروض بالذكاء الاصطناعي لديك التحدث بأكثر من 100 لغة ولهجة مع نطق دقيق ومزامنة شفاه طبيعية.

احتفظ بالصوت الأصلي أو استنسخ صوتك لإنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات تبدو حقيقية ومتسقة.

مقدّم بالذكاء الاصطناعي

أدوات ذكاء اصطناعي تعزّز الكفاءة

  • قوالب احترافية: أنشئ مسودات في دقائق
  • من مستند إلى فيديو: حوّل ملفات PDF أو عروض PPT إلى فيديوهات تدريبية بصوت راوي
  • مساعد نصوص بالذكاء الاصطناعي: طوّر الحوارات بمساعدة مدعومة بـ GPT
  • أصوات تحويل النص إلى كلام: اختر من بين أكثر من 600 خيار صوتي
  • العلامة التجارية المخصصة: أضف شعارك وعناصر هويتك البصرية
  • لا حاجة إلى معدات: ودّع الكاميرات والتسجيل اليدوي
الأسئلة الشائعة حول مقدمي العروض بالذكاء الاصطناعي

ما هو مقدم العروض بالذكاء الاصطناعي؟

المقدّم بالذكاء الاصطناعي هو مقدّم افتراضي يظهر على الشاشة ويقدّم نصك على شكل فيديو. مع HeyGen يمكنك إنشاء محتوى احترافي يقدّمه مقدّم افتراضي من دون كاميرات أو تصوير، مما يجعل إنشاء الفيديو أسرع وأكثر اتساقًا وأسهل في التوسّع.

كيف يمكنني إنشاء فيديو مقدم بالذكاء الاصطناعي؟

سجّل الدخول إلى HeyGen، واختر مقدّمك أو الأفاتار بالذكاء الاصطناعي، وأضف النص أو الصوت، وخصّص الهوية البصرية، ثم أنشئ فيديو احترافي الجودة خلال بضع دقائق فقط.

هل يمكن استخدام مقدمي العروض بالذكاء الاصطناعي في التدريب وإجراءات الانضمام للموظفين الجدد؟

نعم. تستخدم العديد من الفرق مقدمي العروض بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لأغراض الإعداد للموظفين الجدد، والامتثال، والتدريب الداخلي. تساعد مقاطع الفيديو التي يقودها مقدم العرض على تقديم شروحات متسقة ويسهل تحديثها عند تغيّر العمليات أو السياسات

هل يمكنني استخدام صوتي في فيديو مقدم بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. يمكنك تحميل تسجيل صوتك أو استنساخه باستخدام تقنية استنساخ الصوت من HeyGen، مما يتيح لمقدّمك بالذكاء الاصطناعي التحدّث بطبيعية وبنفس نبرة صوتك ولهجتك.

هل مقدمو العروض بالذكاء الاصطناعي مناسبون للتسويق والمبيعات؟

نعم، كذلك. تستخدم الفرق مقدمي العروض بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لعرض المنتجات، والإعلانات، ومحتوى المبيعات التعليمي. عند دمجها مع منصة الفيديو المخصص، يمكنك تخصيص الرسائل لفئات جماهير مختلفة.

هل يمكنني تخصيص صوت المقدم ومظهره؟

نعم. توفر HeyGen مقدّمين وأنماطاً مختلفة لتناسب هوية علامتك التجارية. وللحصول على تحكم أكبر في نبرة الصوت وأسلوب الإلقاء، تستخدم بعض الفرقمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإلى جانب فيديوهات المقدّمين.

كم يستغرق إنشاء فيديو مقدم بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن إنشاء معظم مقاطع الفيديو خلال دقائق. بمجرد أن يكون النص جاهزًا، يقوم HeyGen بإنشاء فيديو المقدّم بسرعة، وأي تحديثات لاحقة لا تتطلب سوى تعديل النص.

هل أحتاج إلى معدات تصوير؟

لا. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو لمقدّم بالذكاء الاصطناعي بجودة احترافية بالكامل عبر الإنترنت. لا تحتاج إلى كاميرات أو ميكروفونات أو استوديوهات أو أدوات تحرير؛ فقط نصك وخيالك.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

