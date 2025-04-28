الخطوة 1 افتح مسودة فيديو جديدة سجّل الدخول إلى HeyGen، وافتح مسودة موجودة، أو اختر قالباً جاهزاً، أو ابدأ مشروعاً من الصفر.

الخطوة 2 اختر مقدّمك بالذكاء الاصطناعي اختر من أكثر من 1100 أفاتار مثل Business Casual Lily أو أنشئ مقدّمك المخصص باستخدام صورة واحدة أو فيديو واحد.

الخطوة 3 أضف النص أو التسجيل الصوتي الخاص بك اكتب نصك أو الصقه واستخدم مساعد النصوص بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لصقل رسالتك. يمكنك أيضًا تحميل ملفك الصوتي الخاص أو اختيار واحد من أكثر من 600 صوت لتحويل النص إلى كلام.