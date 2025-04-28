أداة AI Presenter من HeyGen تساعدك على إنشاء مقاطع فيديو احترافية دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو مقدّمي محتوى أمام الكاميرا. بدلاً من تسجيل نفسك، تكتب نصًا، وتختار مقدّمًا، وتترك لـ HeyGen مهمة إنشاء فيديو يقدّم رسالتك بوضوح وبشكل متّسق.
كيفية إنشاء فيديوهات بمقدّمي عروض بالذكاء الاصطناعي؟
حوّل أي فكرة أو مستند أو مادة تدريبية إلى فيديو جذاب يقدّمه مقدّم بالذكاء الاصطناعي يبدو حقيقياً.
HeyGen تجعل إنشاء الفيديو الاحترافي بسيطًا وسريعًا وقابلًا للتوسّع.
سجّل الدخول إلى HeyGen، وافتح مسودة موجودة، أو اختر قالباً جاهزاً، أو ابدأ مشروعاً من الصفر.
اختر من أكثر من 1100 أفاتار مثل Business Casual Lily أو أنشئ مقدّمك المخصص باستخدام صورة واحدة أو فيديو واحد.
اكتب نصك أو الصقه واستخدم مساعد النصوص بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لصقل رسالتك. يمكنك أيضًا تحميل ملفك الصوتي الخاص أو اختيار واحد من أكثر من 600 صوت لتحويل النص إلى كلام.
أنشئ فيديو يقدمه مُقدّم خلال دقائق، وراجع النتيجة، ثم نزّله أو شاركه فورًا.
مزايا قوية تجعل مقدم الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا مميزًا
مقدّمو عروض بالذكاء الاصطناعي قابلون للتخصيص
اختر من بين أكثر من 1100 مقدّم بالذكاء الاصطناعي أو صمّم واحداً يعكس علامتك التجارية أو قائد شركتك أو شخصيتك. أضف الشعارات والخلفيات والإيماءات أو الأزياء لجعل كل عرض تقديمي متوافقاً مع هويتك ومعبّراً عنها بصدق.
مقدّمو عروض بالذكاء الاصطناعي يتحدثون بأكثر من 175 لغة ولهجة
قم بترجمة محتواك بسهولة تامة. يمكن لمقدمي العروض بالذكاء الاصطناعي لديك التحدث بأكثر من 100 لغة ولهجة مع نطق دقيق ومزامنة شفاه طبيعية.
احتفظ بالصوت الأصلي أو استنسخ صوتك لإنشاء مقاطع فيديو متعددة اللغات تبدو حقيقية ومتسقة.
أدوات ذكاء اصطناعي تعزّز الكفاءة
المقدّم بالذكاء الاصطناعي هو مقدّم افتراضي يظهر على الشاشة ويقدّم نصك على شكل فيديو. مع HeyGen يمكنك إنشاء محتوى احترافي يقدّمه مقدّم افتراضي من دون كاميرات أو تصوير، مما يجعل إنشاء الفيديو أسرع وأكثر اتساقًا وأسهل في التوسّع.
سجّل الدخول إلى HeyGen، واختر مقدّمك أو الأفاتار بالذكاء الاصطناعي، وأضف النص أو الصوت، وخصّص الهوية البصرية، ثم أنشئ فيديو احترافي الجودة خلال بضع دقائق فقط.
نعم. تستخدم العديد من الفرق مقدمي العروض بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لأغراض الإعداد للموظفين الجدد، والامتثال، والتدريب الداخلي. تساعد مقاطع الفيديو التي يقودها مقدم العرض على تقديم شروحات متسقة ويسهل تحديثها عند تغيّر العمليات أو السياسات
نعم. يمكنك تحميل تسجيل صوتك أو استنساخه باستخدام تقنية استنساخ الصوت من HeyGen، مما يتيح لمقدّمك بالذكاء الاصطناعي التحدّث بطبيعية وبنفس نبرة صوتك ولهجتك.
نعم، كذلك. تستخدم الفرق مقدمي العروض بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لعرض المنتجات، والإعلانات، ومحتوى المبيعات التعليمي. عند دمجها مع منصة الفيديو المخصص، يمكنك تخصيص الرسائل لفئات جماهير مختلفة.
نعم. توفر HeyGen مقدّمين وأنماطاً مختلفة لتناسب هوية علامتك التجارية. وللحصول على تحكم أكبر في نبرة الصوت وأسلوب الإلقاء، تستخدم بعض الفرقمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإلى جانب فيديوهات المقدّمين.
يمكن إنشاء معظم مقاطع الفيديو خلال دقائق. بمجرد أن يكون النص جاهزًا، يقوم HeyGen بإنشاء فيديو المقدّم بسرعة، وأي تحديثات لاحقة لا تتطلب سوى تعديل النص.
لا. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو لمقدّم بالذكاء الاصطناعي بجودة احترافية بالكامل عبر الإنترنت. لا تحتاج إلى كاميرات أو ميكروفونات أو استوديوهات أو أدوات تحرير؛ فقط نصك وخيالك.
