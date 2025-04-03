مولّد أخبار بالذكاء الاصطناعي لفيديوهات جاهزة للبث

حوّل النصوص والمواد المكتوبة أو التحديثات المباشرة إلى فيديوهات إخبارية مصقولة باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّم من HeyGen. يقوم مولّد الأخبار بالذكاء الاصطناعي لدينا بأتمتة التعليق الصوتي، وتجميع المشاهد، وضبط التوقيت، وإضافة الترجمات حتى تتمكن من نشر محتوى إخباري في الوقت المناسب دون الحاجة إلى استوديوهات أو فرق تصوير. أنشئ بثوصاً متسقة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية وقابلة للتوسّع.

فقرات الأخبار العاجلة

Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.

ملخصات الأخبار اليومية

Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.

الأخبار المحلية والتحديثات فائقة المحلية

Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.

الأخبار المؤسسية والداخلية

Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.

تقارير متخصصة حسب القطاعات والأسواق العمودية

Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.

بث متعدد اللغات

Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.

لماذا تختار HeyGen لإنتاج الأخبار بالفيديو بالذكاء الاصطناعي

تم تصميم HeyGen لغرف الأخبار والوكالات وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى نشر أخبار دقيقة واحترافية بسرعة. نجمع بين توليد الأصوات الطبيعية، واختيار المشاهد تلقائياً، والتوطين السريع للحفاظ على جمهورك مطلعاً ومتفاعلاً.

فيديو بجودة الاستوديو دون الحاجة إلى استوديو

أنشئ مقاطع جاهزة للبث بإيقاع احترافي، ورسومات شريط سفلي، وانتقالات سلسة بين المشاهد باستخدام مولّد فيديو الأخبار بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. يمنح HeyGen محتوى الأخبار لديك مظهراً مصقولاً، لتتمكن من التركيز على تغطية القصة.

أخبار عاجلة سريعة وتحديثات مستمرة

أنشئ فوراً باستخدام أداة تحويل النص إلى فيديو، أو عبر الروابط URLs أو الخلاصات، وانشر التحديثات عبر المنصات خلال دقائق. HeyGen يتوسع لدعم سير عمل سريع، حتى لا تفوّت أي نافذة لنشر القصص.

انتشار عالمي مع دعم متعدد اللغات

ترجم النصوص، وأنشئ تعليقات صوتية بصوت طبيعي، وزامن الترجمات النصية لأسواق متعددة باستخدام ميزة مترجم الفيديو. تساعد HeyGen فرق الأخبار على توسيع نطاق الوصول مع الحفاظ على النبرة والوضوح.

تحويل النص إلى مشاهد تلقائياً

الصق نص السيناريو أو رابط مقال إخباري، حيث يقوم HeyGen بتقسيمه إلى مشاهد، واقتراح العناصر البصرية والتوقيت المناسب، وإعداد مسودة يمكنك معاينتها فورًا. هذا يقلل من التحرير اليدوي ويسرّع عملية الإنتاج.

تعليقات صوتية طبيعية ومتعددة اللغات

اختر من بين أصوات ذكاء اصطناعي معبّرة تغطي العديد من اللغات واللهجات، أو استنسخ صوت العلامة التجارية لضمان أسلوب تقديم متسق. تم ضبط سرعة الصوت والعاطفة على أسلوب الأخبار لتقديم سرد واضح وموثوق.

قوالب أخبار ورسومات قابلة للتخصيص

طبّق قوالب جاهزة لغرف الأخبار، وعناوين سفلية، وشريط الأخبار المتحرك، وتراكبات العناوين باستخدام أدوات أخبار الذكاء الاصطناعي المجانية لدينا. تحافظ القوالب على اتساق هوية العلامة في كل قصة بينما تعدّل الألوان والنصوص بسرعة.

ترجمة وتعريب سريع مع إضافة الترجمات النصية

ترجم النصوص تلقائياً، وأعد إنشاء التعليقات الصوتية، وأنشئ ترجمات دقيقة لكل لغة. تحافظ HeyGen على توقيت المشاهد بحيث تبقى الإصدارات المترجمة جاهزة للبث.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد الأخبار بالذكاء الاصطناعي

سير عمل بسيط وقابل للتكرار ينقلك من النص إلى فيديو منشور.

الخطوة 1

أضف النص أو المقال أو الرابط الخاص بك

الصق نصاً، أو حمّل مستنداً، أو أضف رابطاً لمقال إخباري للبدء. تقوم HeyGen بتحليل النبرة والبنية، ثم تنشئ مسودة أولية للفيديو.

الخطوة 2

اختر الصوت والأسلوب والتخطيط

اختر صوت الأخبار، وحدد قالباً، واضبط نسبة العرض إلى الارتفاع للويب أو الجوال أو التلفاز. عدّل رسومات العناوين والعناصر الظاهرة على الشاشة.

الخطوة 3

راجع وحسّن

عاين المسودة التي تم إنشاؤها، واستبدل العناصر البصرية، وعدّل النص، أو غيّر الإيقاع. يتم تطبيق التعديلات البسيطة بسرعة حتى تلتزم بالمواعيد النهائية.

الخطوة 4

ترجم وصدّر وانشر

أنشئ نسخًا محلية، وصدّر ملفات MP4، أو أنشئ روابط مشاركة وتضمينات للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وقنوات البث.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد الأخبار بالذكاء الاصطناعي؟

يحوّل مولّد أخبار بالذكاء الاصطناعي النصوص الإخبارية أو المقالات المكتوبة إلى مقاطع فيديو جاهزة، مع التعليق الصوتي، والمرئيات، والترجمة النصية، والرسومات الإخبارية، باستخدام سير عمل آلي بدلاً من إنتاج الاستوديو.

هل يمكن لـ HeyGen إنشاء فيديوهات أخبار عاجلة مباشرة؟

نعم، يمكن لـ HeyGen معالجة النصوص القصيرة أو إدخال المحتوى بسرعة، وإنشاء مسودة، وتصدير فيديو جاهز للنشر خلال دقائق، مما يساعدك على الاستجابة بسرعة للأخبار العاجلة.

ما اللغات واللهجات المتاحة؟

يدعم HeyGen العديد من اللغات الرئيسية واللهجات الإقليمية. اختر الصوت الأنسب لجمهورك، وأنشئ إصدارات محلية من المحتوى تلقائياً.

هل أحتاج إلى تسجيل التعليقات الصوتية أو توظيف مقدمي برامج؟

لا، يمكنك الاعتماد على توليد الصوت الطبيعي في HeyGen أو استنساخ صوت مسموح به لتقديم محتوى متسق، دون الحاجة إلى استوديو أو موهبة أمام الكاميرا.

هل يمكنني تخصيص قوالب الأخبار لتتوافق مع هوية علامتي الإعلامية؟

نعم، يمكنك رفع الشعارات، وتعيين ألوان العلامة التجارية والخطوط، وحفظ القوالب بحيث يتوافق كل جزء مع هويتك البصرية عبر جميع القصص.

ما مدى دقة الترجمات النصية التلقائية؟

التسميات التوضيحية تكون عالية الدقة عند وضوح الصوت، ويمكنك تعديلها قبل التصدير. يدعم HeyGen أنماطاً متعددة للتسميات التوضيحية وخيارات متنوعة لمواضعها.

هل يمكن لـ HeyGen جلب العناصر البصرية تلقائياً؟

يقترح HeyGen لقطات جاهزة ومواد b-roll استنادًا إلى الكلمات المفتاحية في النص، ويمكنك استبدالها أو تحميل لقطاتك الخاصة لتناسب احتياجات التقارير.

هل المحتوى الذي ينشئه مولّد المقالات الإخبارية بالذكاء الاصطناعي متوافق وآمن للنشر؟

أنت مسؤول عن التحقق من صحة المعلومات والحصول على الموافقات القانونية. توفر HeyGen أدوات لإنتاج آمن والتحكم في المحتوى، لكن المراجعة التحريرية تظل ضرورية.

