صانع أفلام بالذكاء الاصطناعي لسرد قصصي سينمائي

حوّل النصوص والأفكار البسيطة إلى أفلام سينمائية باستخدام الذكاء الاصطناعي. HeyGen يزوّدك بالأدوات اللازمة لإنشاء الشخصيات، والمشاهد، والتعليق الصوتي، والحركة في مكان واحد. بلا كاميرات، بلا خط زمني للمونتاج، فقط صناعة أفلام مع صانع أفلام بالذكاء الاصطناعي يبقي خيالك في موقع التحكّم.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

الأفلام القصيرة وسرد القصص المستقل

Create entire story arcs using AI characters, voiceovers, and motion. Produce professional short films for festivals or online audiences without a large crew.

أفلام ومسلسلات رسوم متحركة

Design animated stories with different visual styles and characters. Explore new genres without learning complex animation tools.

أفلام تعليمية ومحتوى تدريبي

Turn lessons and how-to materials into cinematic videos using an AI video generator that boost engagement. Visual learning helps audiences understand faster through engaging AI video content.

مواد بصرية للتسويق والترويج

Show product stories or brand narratives with clear visuals and narration. Create launch videos, story driven ads, and product demos.

المحتوى الاجتماعي وصناعة القصص الفيروسية

Produce quick cinematic stories that capture attention on social channels. Experiment with styles and formats designed for rapidly growing platforms.

اللوحات القصصية ومواد العروض التقديمية

Visualize movie concepts to present ideas confidently. Share scenes that help secure approvals or greenlights faster.

لماذا HeyGen هو أفضل صانع أفلام بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تساعد صُنّاع القصص على الانتقال من الفكرة إلى المشاهد الجاهزة خلال دقائق. أنشئ قصصًا كاملة بصور مصقولة، وأصوات طبيعية، وموسيقى، ومؤثرات صوتية. النتيجة تشبه فيلمًا سينمائيًا تم إنشاؤه دون تصوير أو برامج معقدة.

احكِ قصصاً كبيرة من خلال مدخلات بسيطة

ابدأ بنص مكتوب أو موجّه أو فكرة لوحة قصة، وشاهد HeyGen وهو يبعث الشخصيات والبيئات إلى الحياة. أنشئ الأفلام بسرعة أكبر مع الحفاظ على إبداعك وتركيزك على القصة.

تحكّم في كل مشهد بواقعية كاملة

غيّر الإيقاع، والعناصر البصرية، أو الأداء بسرعة أثناء عملية تحرير الفيديو وواصل تحسينه باستمرار. أنت تتحكم في حركة الكاميرا، والتعليق الصوتي، والمؤثرات الصوتية، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الجزء الأكبر من العمل الإنتاجي.

شارك وطوّر مع جمهورك

صدّر مشاهد أفلام جاهزة للمشاهدة وشاركها على أي منصة. يمكن مراجعة كل نسخة وتحسينها لتقريبك أكثر من هدفك في سرد القصص.

إنشاء المشاهد من النص

الصق النص أو الفكرة لديك، وHeyGen تنشئ المشاهد والشخصيات والسرد. ستحصل على نقطة بداية تتطوّر بسرعة إلى تسلسل مصقول وجاهز.

A content creation interface with text input, a "Q3 Result Overview" slide featuring a man, and a pop-up PDF summary.

حركة كاميرا سينمائية وتوجيه بصري

وجّه حركة الشخصيات والكاميرات في كل مشهد بما يناسب الإيقاع والمزاج، وطبّق فوراً تعديلات بصرية تبدو كما لو كانت من إخراج احترافي.

Smiling woman with blue hair and goggles skydiving.

التعليق الصوتي وتصميم الصوت الكامل

اختر أصواتاً تتوافق مع الشخصية والنبرة. أضف المؤثرات الصوتية والموسيقى ليصبح كل مشهد نابضاً بالمشاعر والأجواء.

Voice cloning

إنشاء الفيديو وتصديره فورًا

أنشئ المشاهد بسرعة وحمّل ملفات الأفلام الجاهزة للمشاركة. يمكنك الاستمرار في تحسين كل تصدير للوصول إلى أفضل نتيجة سينمائية.

A smiling man next to a software dialog box showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا، وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيفية العمل

كيفية استخدام صانع الأفلام بالذكاء الاصطناعي

HeyGen يقدّم لك سير عمل يتيح لك إنشاء أفلام دون عوائق في المونتاج، حيث يسرّع كل خطوة من خطوات الإنتاج ويحافظ على تركيزك على سرد القصة.

الخطوة 1

ابدأ بفكرتك أو بنص مكتوب

أدخل فكرتك وأضف ملاحظات حول الشخصيات والأسلوب وتسلسل الأحداث لمولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. هذه التفاصيل تشكّل النسخة الأولى من فيلمك.

الخطوة 2

اختر أنماط المشاهد ومظهر الشخصيات

اختر الأساليب الفنية والحركات التي تناسب قصتك، واصنع طاقم شخصيات يعكس العالم الذي تتخيله.

الخطوة 3

عاين ونقّح كل مشهد

أجرِ تعديلات سريعة على التوقيت أو الأداء أو البيئات مع تطوّر القصة. تظل مسيطراً بالكامل على القرارات الإبداعية في عملية إنشاء الفيديو.

الخطوة 4

صدّر فيلمك وشاركه

حمّل فيلمك لمشاركته أو عرضه على الآخرين، واستمتع برؤية فكرتك تنبض بالحياة في شكل سينمائي.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو صانع الأفلام بالذكاء الاصطناعي؟

صانع الأفلام بالذكاء الاصطناعي ينشئ المشاهد والمرئيات والسرد تلقائياً انطلاقاً من الأفكار أو النصوص. فهو يسرّع عملية صناعة الأفلام ويساعد المبدعين على التركيز على القصة والإخراج.

هل أحتاج إلى مهارات في التصوير أو الرسوم المتحركة؟

لا. HeyGen يتولى حركة الكاميرا، وحركات الشخصية، والأداء حتى تتمكن من التركيز على الإبداع. لا تحتاج إلى معرفة بالمونتاج أو الإنتاج لتحصل على نتائج سينمائية.

كم يستغرق صنع فيلم؟

يتم إنشاء معظم المشاهد خلال دقائق باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مما يسرّع عملية الإنتاج. يمكنك تجربة عدة نسخ بسرعة والعثور على أفضل توجّه في وقت قصير.

هل يمكنني التحكّم في مظهر المشاهد وحركتها؟

نعم، مع أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية المتاحة، لا حدود للإبداع. يمكنك تحسين زوايا الكاميرا، والإيقاع، وحركة الشخصيات، وإضاءة المشاهد باستخدام مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي. تتم التعديلات بسرعة ضمن دورة إنشاء الفيديو، مما يجعل دورات التحسين سلسة وأكثر إبداعًا.

هل يمكنني استخدام أفلامي لأغراض تجارية؟

نعم. يمكنك مشاركة المحتوى الذي تُنشئه باستخدام HeyGen أو نشره أو تحقيق الدخل منه. تأكد من أن حقوق أي وسائط تقوم برفعها مُصرَّح بها للاستخدام التجاري.

هل يمكن للفرق التعاون في مشاريع الأفلام؟

نعم. يمكن لعدة متعاونين مراجعة الأصول وتحريرها ومشاركتها. تعمل الفرق الإبداعية بكفاءة وتحافظ على توافق عملية الإنتاج مع أحدث استراتيجيات محتوى الفيديو.

هل يمكنني إنشاء قصص أطول تحتوي على مشاهد متعددة؟

نعم. يمكنك إنشاء أفلام تتضمن مشاهد وفصولاً متعددة باستخدام أسلوب تحويل النص إلى فيديو. يمكن تحديث كل مشهد لدعم خط زمني سردي متكامل.

هل يدعم HeyGen العديد من الأنماط البصرية؟

نعم. اختر بين الإطلالات السينمائية أو الأساليب المتحركة أو المشاهد الواقعية لتناسب الأنواع المختلفة. يمكنك تبديل الأساليب أثناء الإنتاج لاستكشاف مزيد من الإبداع.

هل يمكنني إضافة الصوت أو الموسيقى الخاصة بي؟

نعم. يمكنك رفع مسارات صوتية مخصصة، أو تصميمات صوتية، أو تسجيلات تعليق صوتي لتعزيز محتوى الفيديو الخاص بك. هذه العناصر تعزّز الأثر العاطفي وتقوية الهوية العلامية.

هل ستكون مقاطع الفيديو المصدَّرة عالية الجودة؟

نعم. يتم تصدير المقاطع بجودة عالية وبصيغ مناسبة لقنوات التواصل الاجتماعي والعروض التقديمية، مما يعزز جودة محتوى الفيديو. تبقى الجودة قوية حتى بعد عدة جولات من التعديلات.

استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

