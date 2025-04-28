أنشئ مقدمات فيديو تحمل هوية علامتك التجارية بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق. أضف الشعارات، والرسوم المتحركة، والموسيقى لمقاطع YouTube والبودكاست والإعلانات. تجربة مجانية، دون الحاجة إلى مهارات تصميم.
Give every video a short, branded opener that helps viewers recognize your channel instantly and improves perceived production value.
Create compact, high-impact intros formatted for vertical and square formats, helping ads hook viewers in the first second of your YouTube videos.
Start internal or external presentations with a consistent branded intro, reinforcing credibility for stakeholders and employees.
Use dynamic logo reveals and short taglines before product videos, so launches feel cinematic and on-brand.
Quickly produce intros for client videos, proposals, and reels, delivering polished assets without long turnaround times.
Make countdown openers and sponsor-tag intros for event promos, live streams, and highlight reels, ready to drop into any edit.
لماذا HeyGen هو أفضل أداة لمقدمة فيديو بالذكاء الاصطناعي
يجمع HeyGen بين السرعة والجودة، لتصنع مقدمات احترافية دون الحاجة إلى توظيف مصمم موشن. يتولى الذكاء الاصطناعي لدينا تنسيق العناصر والحركة والتوقيت، بينما تحتفظ أنت بالتحكم الكامل في الأسلوب والألوان والموسيقى لمقدمات YouTube الخاصة بك. قدّم افتتاحية علامة تجارية متسقة عبر كل قنوات الفيديو.
أنشئ مقدمات متحركة عالية الجودة مع حركات كاميرا احترافية، وتايبوغرافي، وانتقالات سلسة. كل شيء مضبوط لجذب الانتباه، بحيث تبدو أول 3 إلى 8 ثوانٍ من فيديوهات YouTube الخاصة بك كأنها من إنتاج استوديو محترف.
ابدأ من قوالب مصممة باحتراف، ثم بدّل الشعارات والألوان والخطوط والموسيقى لتطابق هويتك. احفظ مجموعات العلامة التجارية للحفاظ على تماسك مقدمات الفيديو عبر الحملات وصنّاع المحتوى.
أنشئ عشرات نسخ المقدمات خلال دقائق باستخدام أداة الإنشاء لدينا، وصدّرها بعدة نسب أبعاد، وحدّث المقدمات بسرعة عند تغيّر الحملات أو المواسم، دون الحاجة إلى حجز المصممين من جديد.
رسوم متحركة ذكية لشعارك مع حركة كشف جذابة
حمّل الشعار كـ صورة إلى فيديو أو نص إلى فيديو. اختر أداة، وحدد أسلوباً، ودع HeyGen ينشئ حركة تبرز علامتك، مع إمكانية اختيار الكاميرا، والتوهج، وتوقيت الظهور لمقدمة الألعاب الخاصة بك. اضبط مدة الفيديو وتأثيرات الدخول خلال ثوانٍ.
اختيار الموسيقى ومزامنة الإيقاع
اختر من المقاطع الصوتية المنسّقة مسبقًا أو حمّل ملفك الصوتي الخاص، ثم قم بمزامنة توقيت الحركة واللقطات تلقائيًا مع الإيقاع، لمنح المقدمة إيقاعًا طبيعيًا وحيوية.
دعم مكتبة القوالب ومجموعة الهوية البصرية للعلامة التجارية
استفد من مكتبة قوالب مصممة باحتراف ومهيأة لأنماط وأساليب مختلفة، وطبّق مجموعة هوية علامتك التجارية، وثبّت الألوان والخطوط لضمان الاتساق على مستوى الفريق.
تصدير وتحسين متعدد الصيغ
صدّر المقاطع التعريفية بصيغة MP4 بنسبة أبعاد 16:9 أو 1:1 أو 9:16، أو حمّل فيديوهات بخلفية شفافة لاستخدامها كطبقات فوق الفيديو. استخدم قوالب التسمية للتصدير الدفعي، لتكون جاهزة للرفع على المنصات.
كيفية استخدام أداة إنشاء المقدّمات بالذكاء الاصطناعي
إنشاء مقدمة باستخدام HeyGen سريع وقابل للتكرار، مما يجعله مثاليًا لصنّاع المحتوى وفرق التسويق.
اختر صورة واضحة وعالية الجودة (PNG أو JPG أو HEIC أو WebP حتى 200MB)، حيث يقوم HeyGen بتحليلها لاكتشاف العناصر الرئيسية مثل الأشخاص والأجسام وخلفية المشهد من أجل تخطيط الحركة.
اكتب نصاً أو حمّل تسجيلك الصوتي، لتمكين Avatar IV من مطابقة الكلام بدقة مع تعابير الوجه وحركات الشفاه.
تتنبأ HeyGen بمسارات الحركة الطبيعية، وتُنشئ تلقائياً الإطارات الوسيطة، وتضيف تأثيرات سينمائية مثل التحريك الجانبي والتقريب والإمالة للحصول على حركة ديناميكية.
يقوم الذكاء الاصطناعي بضبط الإضاءة واستمرارية الظلال والانتقالات بدقة، لإنتاج فيديو مصقول وواقعي جاهز للمشاركة على أي منصة.
أداة إنشاء مقدمات فيديو بالذكاء الاصطناعي تحوّل مدخلات بسيطة مثل الشعارات، العبارات التسويقية، أو الموجّهات القصيرة إلى مقدمات فيديو متحركة تلقائياً، مما يوفر الوقت وتكاليف التصميم.
تستغرق المقاطع التعريفية عادة من 3 إلى 8 ثوانٍ في المحتوى الرقمي، فالحفاظ عليها قصيرة يساعد على إبقاء المشاهدين ويتيح لمحتواك الرئيسي أن يبدأ بسرعة.
نعم، يمكنك رفع شعارات بصيغة vector أو PNG وإضافة خطوط مخصّصة إلى مجموعة علامتك التجارية، بحيث يستخدم كل مقدّمة على YouTube هويتك البصرية نفسها بدقّة.
يوفر HeyGen مكتبة موسيقى منتقاة مع مؤثرات صوتية اختيارية، كما يمكنك تحميل المقاطع المرخَّصة لاستخدامها في هوية صوتية مخصّصة لمقاطع YouTube الخاصة بك.
نعم، يمكنك التصدير مع قناة ألفا حيثما كان ذلك مدعومًا، وهو مثالي لوضع مقدمات الشعارات فوق اللقطات الموجودة أو الخلفيات المتحركة في مشاريع تحرير الفيديو الخاصة بك.
أنشئ عدة نسب أبعاد من المشروع نفسه، مثل 16:9 لمقاطع YouTube، و1:1 لمنشورات الخلاصة، و9:16 للقصص وReels.
تعتمد الحدود على خطة HeyGen التي تستخدمها، حيث تحتوي الباقات المجانية غالبًا على قيود في عدد عمليات الإنشاء، بينما تتضمن الباقات المدفوعة حدودًا أعلى أو تصديرًا غير محدود.
نعم، يدعم HeyGen سير عمل الفرق من خلال القوالب المحفوظة، ومجموعات الهوية البصرية المشتركة، وصلاحيات الوصول المعتمدة على الأدوار لضمان مخرجات متسقة.
قابل للتعديل بدرجة كبيرة، حيث يمكنك ضبط التوقيت، واستبدال الموسيقى، وتبديل أنماط الرسوم المتحركة، أو تعديل طبقات النصوص دون إعادة البناء من البداية، مما يجعله مثاليًا لإنشاء مقدمات فيديو على YouTube.
الأصول التي تنشئها تعود ملكيتها لك وفقًا لشروط HeyGen، وتأكد من أن أي موسيقى أو صور تابعة لطرف ثالث تقوم برفعها مُرخَّصة للاستخدام التجاري.
