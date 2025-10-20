أنشئ ترجمات نصية دقيقة لأي فيديو في ثوانٍ. مولّد الترجمات النصية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل الصوت المنطوق إلى ترجمات نظيفة وجاهزة للاستخدام تعزّز سهولة الوصول، وتزيد التفاعل، وتساعد محتواك على تحقيق أداء أفضل عبر كل المنصات. حمّل الفيديو الخاص بك، وأنشئ الترجمات فورًا، ثم عدّلها بأدوات بسيطة تحافظ على سير عملك سريعًا وخاليًا من التوتر.
أنشئ ترجمات نصية تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي
تساعد الترجمات النصية مزيدًا من الأشخاص على مشاهدة محتواك وفهمه. فهي تعزز سهولة الوصول، وتزيد من تفاعل المشاهدين، وتجعل أداء فيديوهاتك أفضل على منصات التواصل الاجتماعي. يوفّر لك HeyGen طريقة بسيطة لإنشاء ترجمات نصية دقيقة دون الاعتماد على برامج معقدة أو نسخ يدوي.
مع تولّي الذكاء الاصطناعي الجزء الأكبر من العمل، تحصل فورًا على ترجمات نصية نظيفة ومضبوطة التوقيت تتطابق مع الصوت في فيديوهاتك. يمكنك تعديلها بسرعة، وضبط أسلوبها، وتصدير صيغة الملف التي تحتاجها لـ YouTube أو TikTok أو Instagram أو Reels أو المحتوى الطويل. كل شيء يتم داخل المتصفح، بحيث يمكنك إضافة ترجمات لأي فيديو من أي جهاز دون القلق بشأن التخزين أو الإعداد.
أفضل الممارسات لتحسين التسميات التوضيحية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي
تساعد التسميات التوضيحية الجيدة الأشخاص على متابعة رسالتك حتى عندما لا يمكنهم رفع مستوى الصوت. وللحصول على أفضل النتائج من مولّد التسميات التوضيحية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، يمكن أن تُحدث بعض الخطوات البسيطة فرقًا كبيرًا.
1. استخدم صوتاً واضحاً كلما أمكن ذلك، فالكلام النقي يساعد الذكاء الاصطناعي على التقاط كل كلمة بدقة. تقليل الضوضاء أو الصدى في الخلفية يجعل التسميات التوضيحية أكثر موثوقية.
2. تحدّث بوتيرة ثابتة، فالكلام السريع أو غير المنتظم قد يسبب مشكلات في التوقيت. الحفاظ على وتيرة متسقة يساعد في بقاء الترجمة النصية متزامنة مع الفيديو.
3. راجع ترجماتك النصية وحسّنها يمنحك الذكاء الاصطناعي معظم النتائج المطلوبة، لكن قراءة سريعة تضمن أن الأسماء والمصطلحات التقنية أو اللهجات يتم التقاطها بدقة.
4. طابق أسلوب الترجمة النصية مع المنصة؛ فمقاطع الفيديو القصيرة تحتاج غالبًا إلى نص عريض وسهل القراءة، بينما تعمل المحتويات الطويلة بشكل أفضل مع ترجمات بسيطة لا تعيق المشاهدة.
5. اختر تنسيق التصدير المناسب تعمل ملفات SRT وVTT بشكل أفضل مع محتوى YouTube أو مواد التدريب، بينما تكون الترجمات المحروقة داخل الفيديو مثالية لـ TikTok وInstagram وReels.
وسّع نطاق جمهورك بعناوين فرعية تزيد من التحويلات
يوفر لك HeyGen مجموعة متكاملة من الأدوات لإنشاء ترجمات دقيقة من دون إبطاء سير عملك. كل شيء مصمَّم لمساعدتك على الانتقال بسرعة من الرفع إلى التصدير مع الحفاظ على التحكم الكامل في النتيجة النهائية.
1. تسميات توضيحية تلقائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي أنشئ تسميات توضيحية في ثوانٍ باستخدام تقنيات متقدمة للتعرّف على الكلام. HeyGen يلتقط الكلام بوضوح ويقدّم ترجمات نصية نظيفة ومتزامنة زمنيًا تتوافق مع الفيديو الخاص بك.
2. أدوات تحرير بسيطة أصلح الأخطاء البسيطة، واضبط التوقيت أو حدّث علامات الترقيم مباشرة في المحرر. أجرِ تحسينات سريعة دون الحاجة إلى تنزيل برامج إضافية.
3. حرق الترجمة على الفيديو أو تصدير ملفات الترجمة قم بتصدير ملفات SRT أو VTT للمنصات مثل YouTube، أو احرق الترجمة مباشرة داخل الفيديو الخاص بك لـ TikTok وInstagram وReels.
4. دعم التسميات التوضيحية متعددة اللغات أنشئ تسميات توضيحية بعدة لغات للوصول إلى جمهور عالمي. مفيد لمقاطع الفيديو الخاصة بالتسويق والتعليم والتدريب.
5. أنماط وتنسيقات مخصصة عدّل الخط واللون والحجم والموضع بحيث تتوافق الترجمات النصية مع هوية علامتك التجارية أو أسلوب منصتك. استخدم ترجمات نصية بسيطة أو نصوصاً لافتة للانتباه للمحتوى القصير.
أضف ترجمات إلى فيديوك في 4 خطوات سهلة
إنشاء الترجمات النصية باستخدام HeyGen لا يستغرق سوى بضع خطوات. لست بحاجة إلى خبرة في المونتاج أو برامج إضافية. كل شيء يتم عبر الإنترنت، وتحصل على ترجمات نصية واضحة ودقيقة خلال دقائق.
اختر ملف MP4 أو MOV أو WebM وقم برفعه إلى HeyGen.
تحلل HeyGen الصوت الخاص بك وتُنشئ تلقائياً ترجمات دقيقة مع طوابع زمنية.
تحقق من الأسماء والمصطلحات التقنية أو تعديلات التوقيت. حرّر التسميات التوضيحية مباشرة في المحرر
حمّل الترجمات كملف SRT أو VTT، أو صدّر فيديو مع ترجمات مدمجة إذا كنت تنشر على TikTok أو Instagram أو Reels.
يستخدم مولّد العناوين النصية بالذكاء الاصطناعي تقنية التعرف على الكلام لتحويل الصوت إلى نص، ثم يضيف الطوابع الزمنية بحيث تظهر العناوين في اللحظة المناسبة. يمكنك مراجعة العناوين النصية وتحريرها وتصديرها كملفات ترجمة فرعية أو كفيديوهات تتضمّن العناوين النصية مسبقًا.
نعم. تعمل هذه الأداة كمولّد تسميات توضيحية بالذكاء الاصطناعي وكمولّد ترجمات في آن واحد. يمكنك إنشاء الترجمات تلقائياً، وتحريرها لتحسين الدقة، وتصدير ملفات SRT أو VTT للمنصات التي تدعم رفع الترجمات.
مع وضوح الصوت، تكون الترجمات النصية التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي دقيقة للغاية وعادةً ما تحتاج إلى تعديلات طفيفة فقط. يساعدك مراجعة الترجمات النصية على التأكد من صحة الأسماء والمصطلحات التقنية ولغة العلامة التجارية قبل النشر.
نعم. يمكنك تعديل الصياغة وعلامات الترقيم والتوقيت مباشرة في المحرر. يتيح لك ذلك ضبط الترجمة النصية بدقة دون إعادة رفع الفيديو أو استخدام برامج منفصلة.
يمكنك تصدير الترجمات كملفات ترجمة SRT أو VTT أو تنزيل فيديو مع ترجمات مدمجة داخل الصورة. الترجمات المدمجة مثالية لـ TikTok وInstagram وReels وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.
نعم. كثير من الأشخاص يشاهدون الفيديوهات بدون صوت. تساعد الترجمات النصية المشاهدين على فهم رسالتك فورًا، مما يمكن أن يحسّن مدة المشاهدة، والاحتفاظ بالمشاهدين، ومستوى التفاعل بشكل عام.
نعم. تستخدم العديد من الفرق العناوين الفرعية جنبًا إلى جنب مع AI Video Script Generator لإنشاء نصوص واضحة أولًا، ثم تحويلها إلى مقاطع فيديو مع عناوين فرعية بسرعة أكبر وبعدد أقل من المراجعات.
بعد تصدير الفيديو مع الترجمة، يمكنك استخدام أداة Share Video من HeyGen لإرسال رابط مباشرة إلى زملائك أو عملائك دون الحاجة إلى تنزيلات كبيرة.
