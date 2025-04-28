مولّد رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي لنتائج فورية

حوّل النصوص العادية أو السكربتات أو المخططات إلى فيديوهات متحركة باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى إعداد لوحات القصة أو الإطارات المفتاحية. مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ينشئ لك المشاهد والحركة والتعليق الصوتي، لتتمكن من التركيز على الرسالة بدلًا من العمل اليدوي.

١٢٨٬٦٣٢٬٨١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٢٬٨٦٢٬٣٧٨أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٦٨٠٬٣٤٧فيديوهات تمت ترجمتها
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجاناً
اختر أفاتارًا
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
خلفية سوداء

شروحات المنتجات

Transform complex features into simple animated explainers that show the value in under two minutes.

خلفية سوداء

مقاطع ترويج وإطلاق عالية التأثير

Announce new features, campaigns, or offers with animated promos that look like they came from a full studio. Use dynamic typography, animated UI mockups, and bold CTAs to drive clicks and sign ups.

مقاطع متكررة وقصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي

مقاطع متكررة وقصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي

Turn tweets, blog snippets, and announcements into vertical animated clips for Reels, TikTok, and Shorts. Add auto captions, stickers, and animated elements to hold attention even with sound off in your AI video.

شعار HeyGen

رسوم متحركة للتدريب والإعداد للانضمام

Replace long PDFs and slide decks with animated modules that people will actually finish. Use avatars to host the training, diagrams to explain processes, and callouts to highlight what matters most.

خلفية سوداء بدون أي محتوى ظاهر

المحتوى التعليمي ودروس الدورات

Turn lesson plans, articles, and notes into bite-sized educational animations. Combine diagrams, timelines, and simple character scenes in your animation video to explain concepts clearly.

شعار HeyGen

سرد القصص ومحتوى بأسلوب UGC

Tell brand stories, customer journeys, or founder narratives with animated scenes that feel human. Mix AI avatars with animated backgrounds to create shareable story clips in minutes.

لماذا يعد HeyGen أفضل مولّد رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي؟

تم تصميم HeyGen للمبدعين والمسوقين والفرق التي تحتاج إلى رسوم متحركة عالية الجودة على نطاق واسع، من دون التعقيد التقليدي لإنشاء الفيديو. تم تصميم كل ميزة لتكون سريعة، وتعاونية، ومتسقة مع هوية العلامة التجارية في إنشاء الفيديو.

ابدأ مجاناً
جودة الاستوديو بدون الحاجة إلى الاستوديو

أنشئ رسوماً متحركة تبدو كما لو أن فريقاً محترفاً قد نفّذها، حتى لو كنت تعمل بمفردك. تم ضبط الأفاتارات والرسوم المتحركة والتصاميم لتبدو عصرية وجاهزة للنشر على مختلف المنصات.

هوية علامة تجارية متسقة في كل حركة

ثبّت الشعارات والألوان والخطوط والعناوين السفلية بحيث يبدو كل فيديو ويعكس هوية شركتك. تساعد مجموعات الهوية البصرية والقوالب في إبقاء فريقك بأكمله منسجماً حتى لو لم يكونوا خبراء في الفيديو.

مصمم للسرعة والاختبار والتكرار المستمر

أنشئ خلال دقائق عدة نسخ متنوعة من العبارات الافتتاحية وعبارات الحث على الإجراء والصيغ المختلفة. استخدم ما يحقق أفضل أداء، وعدّل ما لا يحقق النتائج المطلوبة، واستمر في نشر رسوم متحركة جديدة دون إبطاء سير العمل.

حوّل النص إلى فيديو متحرك بنقرة واحدة

اكتب ما تريد شرحه أو بيعه أو الإعلان عنه، ودع HeyGen تنشئ لك النسخة الأولى. يحوّل الذكاء الاصطناعي فكرتك إلى نص منظم، ومشاهد، وتخطيطات متحركة تتوافق مع هدفك. تحصل خلال دقائق على مسودة فيديو متحرك مكتملة، جاهزة للتنقيح بدلًا من البدء من صفحة فارغة.

ابدأ مجاناً →
A smiling woman holding a tablet and stylus, with a "Script" box describing "Onboardly" software onboarding.

حرّك الأفاتارات والأيقونات والمشاهد تلقائياً

اختر أفاتاراً واقعياً متحدثاً أو شخصية بسيطة وشاهدها تتحرك مع مزامنة شفاه وإيماءات دقيقة. أضف الأيقونات والأشكال والرسوم المتحركة حتى يكون لكل نقطة توضيح بصري واضح. يتولى المحرك ضبط التوقيت والانتقالات تلقائياً بحيث تبدو حركتك سلسة واحترافية من دون الحاجة إلى ضبط الإطارات المفتاحية يدوياً.

ابدأ مجاناً →
Interactive video of a woman holding a beauty product, with a cursor pointing to an "Order now" button.

تعليق صوتي تلقائي، وترجمة نصية، وتصميم صوتي

أنشئ تعليقاً صوتياً طبيعياً خلال ثوانٍ بعدة لغات ونبرات تتوافق مع هوية علامتك التجارية. HeyGen يضيف الترجمات والتصميم الصوتي الأساسي لك، بحيث يكون كل فيديو جاهزاً للنشر عبر المنصات. يمكنك ضبط السرعة والتشديد والإيقاع من خلال عناصر تحكم بسيطة للحفاظ على مشاهدة الجمهور حتى النهاية.

ابدأ مجاناً →
Voice cloning

حرّر المشاهد باستخدام تعليمات نصية بسيطة

حدّث الرسوم المتحركة لديك بمجرد إخبار HeyGen بما تريد تغييره. اطلب تقصير جزء معيّن، أو استبدال عنصر بصري، أو تغيير الدعوة إلى الإجراء، أو تعديل الخلفية وشاهد التحديث خلال ثوانٍ. ولتحكم أدق، انتقل إلى محرر المخطط الزمني لضبط لقطات محددة بينما يضمن إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي بقاء كل شيء متزامنًا.

ابدأ مجاناً →
motion graphics photos to video

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
play buttonWatch video
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي

لا تحتاج إلى خبرة في التحريك أو مهارات في المونتاج لتحصل على نتائج مميزة. HeyGen يوجّهك من الفكرة حتى التصدير عبر سير عمل بسيط وموجّه.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

أضف النص أو المقال أو الفكرة الخاصة بك

الصق نصًا جاهزًا، أو أضف مقالًا، أو اكتب موجّهًا نصيًا قصيرًا يصف الفيديو الذي تريد إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بتنظيمه في سرد واضح يتكوّن من مشاهد ونقاط رئيسية وعبارة دعوة لاتخاذ إجراء واضحة، مما يجعله مثاليًا لصنّاع المحتوى.

الخطوة 2

اختر أسلوب الحركة والأفاتار والصيغة

اختر أفاتار متحدثاً أو مقدماً بسيطاً، وحدد أسلوب الحركة، واختر نسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة للويب أو وسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية باستخدام مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي. ومواءم الخطوط والألوان والشعار مع مجموعة هوية علامتك التجارية بنقرة واحدة.

الخطوة 3

أنشئ المشاهد والحركة والصوت تلقائياً

انقر على إنشاء ودَع HeyGen يبني لك الرسوم المتحركة الكاملة مع المشاهد والانتقالات والتعليق الصوتي والترجمة النصية. يقوم النظام بمواءمة العناصر البصرية مع النص بحيث يكون لكل سطر لحظته الواضحة على الشاشة.

الخطوة 4

حسّن المحتوى، ووطّنه، وانشره في كل مكان

استخدم عناصر تحكم بسيطة لضبط التوقيت، واستبدال العناصر البصرية، أو تعديل نبرة الصوت. استنسخ الفيديو فورًا إلى لغات جديدة للوصول إلى جماهير عالمية مع الحفاظ على نفس الرسوم المتحركة الأساسية.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي هو أداة تحوّل النصوص أو السيناريوهات أو الأفكار إلى فيديوهات متحركة تلقائياً. بدلاً من تصميم كل إطار أو إعداد الشخصيات يدوياً، يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء المشاهد والحركة والتعليق الصوتي نيابةً عنك.

هل أحتاج إلى مهارات في التحريك أو المونتاج لاستخدام HeyGen؟

لا، يمكنك إنشاء أول فيديو متحرك لك دون أي خبرة سابقة في المونتاج. تم تصميم الواجهة بالاعتماد على موجّهات بسيطة، وقوالب جاهزة، وخطوات إرشادية تشبه ملء نموذج أكثر من كونها تعلّم أداة معقدة لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي.

ما أنواع الرسوم المتحركة التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

يمكنك إنشاء فيديوهات لشرح المنتجات، وعروض ترويجية تسويقية، ووحدات للتعريف والانضمام والتدريب، ومقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، ولقطات قصصية سردية. استخدم الأفاتارات لمحتوى بأسلوب المتحدث أمام الكاميرا، أو اعتمد على الرسوم المتحركة البسيطة لشرح المحتوى بطريقة واضحة.

هل يمكنني استخدام عناصر علامتي التجارية ولقطاتي الخاصة؟

نعم، يمكنك رفع الشعارات والخطوط وألوان الهوية البصرية ولقطات الشاشة وصور المنتجات مباشرة إلى HeyGen. يمكن إعادة استخدام هذه العناصر في مختلف المشاريع بحيث يبقى كل فيديو رسوم متحركة متسقًا مع هويتك البصرية.

هل يدعم HeyGen لغات ولهجات متعددة؟

HeyGen تدعم العديد من اللغات واللهجات وأنماط الصوت، بحيث يمكنك تكييف الرسوم المتحركة نفسها لأسواق مختلفة باستخدام video translator. يمكنك تغيير لغة التعليق الصوتي مع الحفاظ على توافق العناصر البصرية والتوقيت.

هل يمكنني تعديل المشاهد الفردية بعد إنشاء الرسوم المتحركة؟

نعم، يمكن تعديل كل مشهد بالكامل بعد الإنشاء. يمكنك تغيير العناصر البصرية، إعادة صياغة الجمل، ضبط التوقيت، أو استبدال الأفاتار دون الحاجة إلى إعادة بناء الفيديو بالكامل.

هل الرسوم المتحركة مناسبة للاستخدام التجاري؟

تم تصميم مقاطع الفيديو التي تُنشأ في HeyGen لاستخدامها في التسويق والمبيعات والدعم والاتصالات الداخلية. يمكنك استخدامها على موقعك الإلكتروني، وفي الحملات، وفي المواد الموجّهة للعملاء وفقًا لشروط خطتك.

كم يستغرق إنشاء فيديو متحرك؟

معظم المستخدمين ينتقلون من الفكرة إلى فيديو جاهز للمشاركة خلال دقائق بدلًا من أيام أو أسابيع. العروض الترويجية البسيطة ومقاطع التواصل الاجتماعي غالبًا ما تُنجز في محاولة واحدة، بينما قد تتطلب الشروحات الأكثر تعقيدًا بضع جولات سريعة من التعديل.

هل يمكن للفرق التعاون داخل HeyGen؟

نعم، يمكن لعدة أعضاء من الفريق العمل في مساحة العمل نفسها، ومشاركة القوالب، وإعادة استخدام الأصول. يمكن للمراجعين ترك تعليقات وطلب تعديلات، بحيث لا تحتاج إلى تبادل الملفات ذهابًا وإيابًا.

كيف يختلف HeyGen عن أدوات الرسوم المتحركة التقليدية؟

تتطلّب الأدوات التقليدية أن تقوم بتصميم كل تفصيلة وتحريكها وتحريرها يدويًا. يستخدم HeyGen الذكاء الاصطناعي لإنشاء البنية البصرية والسردية للفيديو نيابةً عنك، بحيث يمكنك الانتقال مباشرةً إلى مرحلة التحسين والنشر.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background