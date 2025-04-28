مولّد رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي لنتائج فورية

حوّل النصوص العادية أو السكربتات أو المخططات إلى فيديوهات متحركة باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى إعداد لوحات القصة أو الإطارات المفتاحية. مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ينشئ لك المشاهد والحركة والتعليق الصوتي، لتتمكن من التركيز على الرسالة بدلًا من العمل اليدوي.
Transform complex features into simple animated explainers that show the value in under two minutes.
Announce new features, campaigns, or offers with animated promos that look like they came from a full studio. Use dynamic typography, animated UI mockups, and bold CTAs to drive clicks and sign ups.
Turn tweets, blog snippets, and announcements into vertical animated clips for Reels, TikTok, and Shorts. Add auto captions, stickers, and animated elements to hold attention even with sound off in your AI video.
Replace long PDFs and slide decks with animated modules that people will actually finish. Use avatars to host the training, diagrams to explain processes, and callouts to highlight what matters most.
Turn lesson plans, articles, and notes into bite-sized educational animations. Combine diagrams, timelines, and simple character scenes in your animation video to explain concepts clearly.
Tell brand stories, customer journeys, or founder narratives with animated scenes that feel human. Mix AI avatars with animated backgrounds to create shareable story clips in minutes.
لماذا يعد HeyGen أفضل مولّد رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي؟
تم تصميم HeyGen للمبدعين والمسوقين والفرق التي تحتاج إلى رسوم متحركة عالية الجودة على نطاق واسع، من دون التعقيد التقليدي لإنشاء الفيديو. تم تصميم كل ميزة لتكون سريعة، وتعاونية، ومتسقة مع هوية العلامة التجارية في إنشاء الفيديو.
أنشئ رسوماً متحركة تبدو كما لو أن فريقاً محترفاً قد نفّذها، حتى لو كنت تعمل بمفردك. تم ضبط الأفاتارات والرسوم المتحركة والتصاميم لتبدو عصرية وجاهزة للنشر على مختلف المنصات.
ثبّت الشعارات والألوان والخطوط والعناوين السفلية بحيث يبدو كل فيديو ويعكس هوية شركتك. تساعد مجموعات الهوية البصرية والقوالب في إبقاء فريقك بأكمله منسجماً حتى لو لم يكونوا خبراء في الفيديو.
أنشئ خلال دقائق عدة نسخ متنوعة من العبارات الافتتاحية وعبارات الحث على الإجراء والصيغ المختلفة. استخدم ما يحقق أفضل أداء، وعدّل ما لا يحقق النتائج المطلوبة، واستمر في نشر رسوم متحركة جديدة دون إبطاء سير العمل.
حوّل النص إلى فيديو متحرك بنقرة واحدة
اكتب ما تريد شرحه أو بيعه أو الإعلان عنه، ودع HeyGen تنشئ لك النسخة الأولى. يحوّل الذكاء الاصطناعي فكرتك إلى نص منظم، ومشاهد، وتخطيطات متحركة تتوافق مع هدفك. تحصل خلال دقائق على مسودة فيديو متحرك مكتملة، جاهزة للتنقيح بدلًا من البدء من صفحة فارغة.
حرّك الأفاتارات والأيقونات والمشاهد تلقائياً
اختر أفاتاراً واقعياً متحدثاً أو شخصية بسيطة وشاهدها تتحرك مع مزامنة شفاه وإيماءات دقيقة. أضف الأيقونات والأشكال والرسوم المتحركة حتى يكون لكل نقطة توضيح بصري واضح. يتولى المحرك ضبط التوقيت والانتقالات تلقائياً بحيث تبدو حركتك سلسة واحترافية من دون الحاجة إلى ضبط الإطارات المفتاحية يدوياً.
تعليق صوتي تلقائي، وترجمة نصية، وتصميم صوتي
أنشئ تعليقاً صوتياً طبيعياً خلال ثوانٍ بعدة لغات ونبرات تتوافق مع هوية علامتك التجارية. HeyGen يضيف الترجمات والتصميم الصوتي الأساسي لك، بحيث يكون كل فيديو جاهزاً للنشر عبر المنصات. يمكنك ضبط السرعة والتشديد والإيقاع من خلال عناصر تحكم بسيطة للحفاظ على مشاهدة الجمهور حتى النهاية.
حرّر المشاهد باستخدام تعليمات نصية بسيطة
حدّث الرسوم المتحركة لديك بمجرد إخبار HeyGen بما تريد تغييره. اطلب تقصير جزء معيّن، أو استبدال عنصر بصري، أو تغيير الدعوة إلى الإجراء، أو تعديل الخلفية وشاهد التحديث خلال ثوانٍ. ولتحكم أدق، انتقل إلى محرر المخطط الزمني لضبط لقطات محددة بينما يضمن إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي بقاء كل شيء متزامنًا.
كيفية استخدام مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي
لا تحتاج إلى خبرة في التحريك أو مهارات في المونتاج لتحصل على نتائج مميزة. HeyGen يوجّهك من الفكرة حتى التصدير عبر سير عمل بسيط وموجّه.
الصق نصًا جاهزًا، أو أضف مقالًا، أو اكتب موجّهًا نصيًا قصيرًا يصف الفيديو الذي تريد إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بتنظيمه في سرد واضح يتكوّن من مشاهد ونقاط رئيسية وعبارة دعوة لاتخاذ إجراء واضحة، مما يجعله مثاليًا لصنّاع المحتوى.
اختر أفاتار متحدثاً أو مقدماً بسيطاً، وحدد أسلوب الحركة، واختر نسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة للويب أو وسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية باستخدام مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي. ومواءم الخطوط والألوان والشعار مع مجموعة هوية علامتك التجارية بنقرة واحدة.
انقر على إنشاء ودَع HeyGen يبني لك الرسوم المتحركة الكاملة مع المشاهد والانتقالات والتعليق الصوتي والترجمة النصية. يقوم النظام بمواءمة العناصر البصرية مع النص بحيث يكون لكل سطر لحظته الواضحة على الشاشة.
استخدم عناصر تحكم بسيطة لضبط التوقيت، واستبدال العناصر البصرية، أو تعديل نبرة الصوت. استنسخ الفيديو فورًا إلى لغات جديدة للوصول إلى جماهير عالمية مع الحفاظ على نفس الرسوم المتحركة الأساسية.
مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي هو أداة تحوّل النصوص أو السيناريوهات أو الأفكار إلى فيديوهات متحركة تلقائياً. بدلاً من تصميم كل إطار أو إعداد الشخصيات يدوياً، يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء المشاهد والحركة والتعليق الصوتي نيابةً عنك.
لا، يمكنك إنشاء أول فيديو متحرك لك دون أي خبرة سابقة في المونتاج. تم تصميم الواجهة بالاعتماد على موجّهات بسيطة، وقوالب جاهزة، وخطوات إرشادية تشبه ملء نموذج أكثر من كونها تعلّم أداة معقدة لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي.
يمكنك إنشاء فيديوهات لشرح المنتجات، وعروض ترويجية تسويقية، ووحدات للتعريف والانضمام والتدريب، ومقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، ولقطات قصصية سردية. استخدم الأفاتارات لمحتوى بأسلوب المتحدث أمام الكاميرا، أو اعتمد على الرسوم المتحركة البسيطة لشرح المحتوى بطريقة واضحة.
نعم، يمكنك رفع الشعارات والخطوط وألوان الهوية البصرية ولقطات الشاشة وصور المنتجات مباشرة إلى HeyGen. يمكن إعادة استخدام هذه العناصر في مختلف المشاريع بحيث يبقى كل فيديو رسوم متحركة متسقًا مع هويتك البصرية.
HeyGen تدعم العديد من اللغات واللهجات وأنماط الصوت، بحيث يمكنك تكييف الرسوم المتحركة نفسها لأسواق مختلفة باستخدام video translator. يمكنك تغيير لغة التعليق الصوتي مع الحفاظ على توافق العناصر البصرية والتوقيت.
نعم، يمكن تعديل كل مشهد بالكامل بعد الإنشاء. يمكنك تغيير العناصر البصرية، إعادة صياغة الجمل، ضبط التوقيت، أو استبدال الأفاتار دون الحاجة إلى إعادة بناء الفيديو بالكامل.
تم تصميم مقاطع الفيديو التي تُنشأ في HeyGen لاستخدامها في التسويق والمبيعات والدعم والاتصالات الداخلية. يمكنك استخدامها على موقعك الإلكتروني، وفي الحملات، وفي المواد الموجّهة للعملاء وفقًا لشروط خطتك.
معظم المستخدمين ينتقلون من الفكرة إلى فيديو جاهز للمشاركة خلال دقائق بدلًا من أيام أو أسابيع. العروض الترويجية البسيطة ومقاطع التواصل الاجتماعي غالبًا ما تُنجز في محاولة واحدة، بينما قد تتطلب الشروحات الأكثر تعقيدًا بضع جولات سريعة من التعديل.
نعم، يمكن لعدة أعضاء من الفريق العمل في مساحة العمل نفسها، ومشاركة القوالب، وإعادة استخدام الأصول. يمكن للمراجعين ترك تعليقات وطلب تعديلات، بحيث لا تحتاج إلى تبادل الملفات ذهابًا وإيابًا.
تتطلّب الأدوات التقليدية أن تقوم بتصميم كل تفصيلة وتحريكها وتحريرها يدويًا. يستخدم HeyGen الذكاء الاصطناعي لإنشاء البنية البصرية والسردية للفيديو نيابةً عنك، بحيث يمكنك الانتقال مباشرةً إلى مرحلة التحسين والنشر.
