صانع إعلانات بالذكاء الاصطناعي: أنشئ إعلانات فيديو عالية الأداء

أنشئ إعلانات فيديو جاهزة للأداء انطلاقًا من النصوص أو روابط المنتجات أو الموجزات باستخدام أداة إنشاء الإعلانات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. الصق النص، واختر الأسلوب والجمهور المستهدف، وأنشئ عدة نسخ من الإعلان مع الصوت والصورة والتوقيت المناسبين، دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو عمليات مونتاج معقدة.

١٢٩٬١٥١٬١١٤فيديوهات تم إنشاؤها
١٠٣٬٤٠١٬٧٣٧أفاتار تم إنشاؤها
١٧٬٧٥٣٬٤٤٤فيديوهات تمت ترجمتها
ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

إعلانات منتجات التجارة الإلكترونية

إعلانات منتجات التجارة الإلكترونية

Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.

حملات التسويق المعتمدة على الأداء

حملات التسويق المعتمدة على الأداء

Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.

مواد إعلانية لتثبيت التطبيق

مواد إعلانية لتثبيت التطبيق

Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.

تعزيز الوعي بالعلامة التجارية والإعلانات الرئيسية

تعزيز الوعي بالعلامة التجارية والإعلانات الرئيسية

Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.

إطلاق الإعلانات الموطّنة

إطلاق الإعلانات الموطّنة

Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.

تسريع الوكالات والاستوديوهات

تسريع الوكالات والاستوديوهات

Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.

لماذا يعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء إعلانات بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تجمع بين إنشاء المحتوى الإبداعي بشكل آلي، والتحسين المستند إلى البيانات، وعمليات التصدير القابلة للتوسّع لإنتاج إعلانات عالية الأداء. تستخدم الفرق مُنشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لدينا لتبسيط عملية إنشاء الإعلانات.منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي لتقصير جداول الإنتاج الزمنية، وزيادة سرعة الاختبار، وتوطين الحملات عبر الأسواق بشكل أسرع من أساليب سير العمل التقليدية.

إنشاء الإعلانات بسرعة

أنشئ عدة أفكار لإعلانات ونسخًا مخصّصة للمنصات المختلفة خلال دقائق. HeyGen تعمل على أتمتة كتابة النصوص، وترتيب المشاهد، والتعليق الصوتي، والمعالجة النهائية، لتتمكن من اختبار المواد الإبداعية بسرعة وتحسين الإصدارات الأكثر نجاحًا.

سير عمل يركّز على الأداء أولًا

أنشئ نسخاً متعددة من الإعلانات مصممة للاختبار والتحسين باستخدام منشئ إعلانات بالذكاء الاصطناعي. أنشئ تلقائياً العبارات الجاذبة، وأزرار الحث على الإجراء (CTA)، ونسخ A/B بالاعتماد على قوالب قائمة على البيانات لتحسين معدل النقر (CTR) والتحويلات.

قابلية التوسّع للمؤسسات والتوطين

أنشئ مئات الإعلانات المحلية دفعة واحدة باستخدام مترجم الفيديو واستنساخ الصوت. أتمت توزيعها ودمجها مع منصات الإعلانات عبر الـAPI لضمان حملات عالمية متسقة.

رابط إلى إنشاء الإعلانات الإبداعية

تحلل HeyGen صفحات المنتجات، ونصوص الصفحات المقصودة، والمدخلات الموجزة لبناء لوحات قصص إعلانية متكاملة من البداية إلى النهاية. يقوم صانع الإعلانات بالذكاء الاصطناعي باستخلاص المزايا الرئيسية، والصور، والمواصفات، ثم يؤلف نصوصاً قصيرة، ويطابق لقطات B-roll، ويرتّب المشاهد في تسلسل محسّن لزيادة التحويل وجذب الانتباه. يلغي سير العمل من الرابط إلى الإعلان الحاجة لإدارة الأصول يدوياً، وينتج عدّة مفاهيم إعلانية متنوّعة جاهزة للاختبار.

url to video

كاتب نصوص وخطافات بالذكاء الاصطناعي مع مزامنة الصوت

أنشئ تلقائياً عناوين جذابة، ومقدمات، ونصوصاً قصيرة مخصّصة لتنسيقات المنصات (15 ثانية، 30 ثانية، 60 ثانية) باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان محتوى إعلاني مشوّق. تنتج HeyGen تعليقات صوتية طبيعية وتطبّق مزامنة شفاه دقيقة عند استخدام الأفاتارات، كما يقوم النظام بضبط توقيت عبارات الحث على الإجراء (CTAs) وإيقاع المشاهد لزيادة الاحتفاظ في الإعلانات ذات الأداء العالي. استخدم استنساخ الصوت للحفاظ على نبرة متوافقة مع هوية علامتك التجارية أو اختر من كتالوج أصوات الاستوديو للأسواق الإقليمية.

Product demo

أدوات تحسين الإبداع والاختبار

حزم الاختبارات المدمجة تعمل على أتمتة إنشاء النماذج المتعددة، واختبارات التقسيم، وتحليل الأداء. تساعد HeyGen في تحديد أفضل العبارات الجاذبة والعناصر البصرية والإيقاع الزمني للفيديو من خلال إنشاء 5–20 نسخة لكل موجز، وتقديم رؤى منظمة لتوجيه استهداف الجمهور وتوزيع الميزانية.

Voice cloning

إعدادات المنصة المسبقة والتصدير الدفعي

صدّر ملفات MP4 محسّنة لمنشورات الخلاصة أو القصص أو الإعلانات داخل الفيديو، واختر الإعدادات الجاهزة لـ TikTok وReels وYouTube والإعلانات المدفوعة على الشبكات الاجتماعية. استخدم وضع الدفعات أو واجهة API لإنشاء مئات نسخ الإعلانات، وتخصيصها حسب الجمهور أو المنطقة، وإرسال الأصول النهائية تلقائياً إلى مدير الإعلانات أو شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بك.

motion graphics photos to video

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات مشابهة لشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام منشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي

أنشئ مقاطع فيديو جاهزة للإعلانات في أربع خطوات واضحة من الموجز إلى الإطلاق.

الخطوة 1

الصق معلومات المنتج أو حمّل النص الخاص بك

قدّم رابط المنتج أو موجزاً قصيراً أو نصاً مكتوباً لتمكين منشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي من إنشاء نص إعلاني فعّال. تقوم HeyGen باستخلاص التفاصيل الأساسية وإعداد لوحة قصة للإعلان تركز على عناصر جذب الانتباه ونقاط التحويل.

الخطوة 2

اختر الصيغ والأنماط الإبداعية

اختر الإعدادات المسبقة للمنصة، والنبرة البصرية، والصوت. حدّد قوالب موجهة للأداء مثل أسلوب UGC أو السينمائي أو العروض التوضيحية، لتخصيص إعلاناتك بالذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أهداف الحملة.

الخطوة 3

حسّن المشاهد والرسائل بدقة

عدّل العبارات الجاذبة، وعبارات الحث على الإجراء، والعناصر البصرية، والموسيقى. استخدم تحويل الصورة إلى فيديو أو استبدال الوجه لإضافة لقطات للمنتج أو للممثلين. طبّق مزامنة الشفاه واضبط التوقيت لتحسين جودة الإلقاء.

الخطوة 4

أنشئ نسخًا متعددة وصدّرها

أنشئ عدة نسخ من الإعلانات تلقائياً. استخدم التصدير على دفعات أو واجهة API لتسليم ملفات محسّنة لكل منصة، وتشغيل عمليات رفع الإعلانات في مدير الإعلانات أو إرسال webhooks للنشر الآلي.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو صانع الإعلانات بالذكاء الاصطناعي وكيف يقوم بإنشاء إعلانات فيديو؟

أداة إنشاء الإعلانات بالذكاء الاصطناعي تحوّل الموجزات والنصوص أو روابط المنتجات إلى إعلانات فيديو جاهزة للإنتاج باستخدام التوليد الآلي للنص، وبناء المشاهد، والتعليق الصوتي، والإخراج النهائي. محرك HeyGen يؤلف الجمل الافتتاحية الجاذبة، ويرتّب العناصر البصرية، ويضبط توقيت عبارات الحث على الإجراء لإنشاء إعلانات قصيرة وطويلة دون الحاجة إلى التصوير أو المونتاج التقليدي.

كيف يساعد HeyGen في تحسين أداء الإعلانات؟

HeyGen يسرّع اختبار المواد الإبداعية من خلال إنشاء عدة نسخ مختلفة (مقدمات، إيقاع، عناصر بصرية) انطلاقًا من موجز واحد، وتقديم تحليلات منظمة. يتيح ذلك تسريع وتيرة التجربة والتحسين المستند إلى البيانات، مما يزيد من سرعة الاختبار، ويكشف العناصر الإبداعية الأكثر نجاحًا، ويحسّن معدل النقر إلى الظهور (CTR) والعائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) بمرور الوقت.

هل يمكن لـ HeyGen إنشاء إعلانات بأسلوب UGC أو معتمدة على الأفاتار؟

نعم، يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي أن يعزّز فعالية استراتيجياتك التسويقية. يدعم المنصّة تعديلات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) وأفاتارات واقعية. اختر أفاتاراً بمظهر طبيعي لإلقاء النصوص، أو استخدم مظهر محتوى UGC المُنشأ لمحاكاة محتوى صُنّاع المحتوى الأصلي الذي يحقق أداءً جيداً على منصات التواصل الاجتماعي.

هل أحتاج إلى تصوير أو تزويد لقطات فيديو لإنشاء الإعلانات؟

لا. يمكن لـ HeyGen إنشاء إعلانات كاملة من الروابط أو النصوص باستخدام عناصر مرئية بالذكاء الاصطناعي ولقطات مرخّصة من مكتبات الفيديو. يمكنك أيضًا تحميل أصولك أو صور منتجاتك لإنشاء لقطات منتجات أكثر واقعية عبر مسارات تحويل الصور بالذكاء الاصطناعي إلى فيديو.

كيف تعمل عملية التوطين للإعلانات؟

استخدم video translator لإنشاء نسخ محلية من الإعلانات مع نصوص مترجمة، وتعليقات صوتية، وترجمات مكتوبة. تحافظ HeyGen على الإيقاع ومزامنة الشفاه مع إعادة إنتاج إلقاء طبيعي عبر اللغات المستهدفة لضمان اتساق الرسائل على مستوى العالم.

ما هي صيغ الإعلانات والمنصات المدعومة؟

صدّر ملفات MP4 محسّنة لمنصات الخلاصات، والريلز/القصص العمودية، والإعلانات داخل الفيديو، ومواضع العرض على سطح المكتب. تتوفر إعدادات جاهزة لـ TikTok وInstagram وYouTube وFacebook والمنصات البرمجية لضمان نسب أبعاد وترميزات صحيحة.

هل يمكنني تشغيل حملات مجمّعة وأتمتة إنشاء الإعلانات؟

نعم. توفر HeyGen واجهات API، وإشعارات webhook، وأدوات إنشاء دفعية بحيث يمكنك برمجيًا إنشاء مئات من نسخ الإعلانات، وتخصيصها حسب الشرائح، وتسليم الأصول مباشرة إلى مديري الإعلانات أو حاويات التخزين.

كم يستغرق إنشاء الإعلانات والنسخ المتعددة منها؟

يتم إنشاء معظم نسخ الإعلانات القصيرة خلال دقائق، بحسب الطول ومستوى التعقيد. تتوسع مهام الدفعات مع حجم المحتوى ويمكن معالجتها بالتوازي، كما تُرجع واجهات API تحديثات للحالة بحيث تتمكن الفرق من تنظيم سير عمل النشر بكفاءة.

من يملك الإعلانات التي أنشئها باستخدام HeyGen؟

تحتفظ بالملكية الكاملة لجميع الأصول التي يتم إنشاؤها. لا تدّعي HeyGen أي حقوق في إعلاناتك. تأكد من امتلاكك لحقوق أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم بإدراجه في المواد الإبداعية لتجنّب أي مشكلات في حملتك الإعلانية.

هل HeyGen آمن لأصول العلامة التجارية والحملات؟

نعم. تتبع HeyGen ممارسات أمان بمستوى المؤسسات، بما في ذلك التشفير، والتحكم في الوصول بناءً على الأدوار، وخيارات الامتثال للقطاعات المنظمة. استخدم تكاملات التخزين الخاصة وعناصر التحكم في مساحة العمل لإدارة الوصول إلى الأصول.

ما هي عناصر التحكم الإبداعية المتاحة لي في الإعلانات المُنشأة؟

يمكنك تعديل النصوص، وتبديل العناصر البصرية، وضبط الموسيقى، وتحسين التعليق الصوتي، وتطبيق حزم الهوية البصرية للعلامة التجارية. يدعم هذا الأداة التعديلات على مستوى المشهد والتغييرات الشاملة المعتمدة على الموجّهات، بحيث يمكنك التكرار والتحسين دون الحاجة إلى استخدام محرر خط زمني تقليدي، مما يجعلها حلاً متقدماً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي.

هل يمكن لـ HeyGen الاندماج مع أدوات تحليلات الإعلانات أو أدوات إدارة الحملات التي أستخدمها؟

نعم. يتكامل HeyGen عبر واجهة برمجة التطبيقات API وwebhooks لإرسال الأصول التي يتم إنشاؤها والبيانات الوصفية إلى منظومة حملاتك. يمكنك ربط عمليات التصدير بشبكات توصيل المحتوى (CDNs) أو منصات الإعلانات أو أنظمة التحليلات لتبسيط الإطلاق وقياس الأداء.

حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.

