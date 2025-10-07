أنشئ إعلانات فيديو جاهزة للأداء انطلاقًا من النصوص أو روابط المنتجات أو الموجزات باستخدام أداة إنشاء الإعلانات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. الصق النص، واختر الأسلوب والجمهور المستهدف، وأنشئ عدة نسخ من الإعلان مع الصوت والصورة والتوقيت المناسبين، دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو عمليات مونتاج معقدة.
Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.
Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.
Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.
Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.
Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.
Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.
لماذا يعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء إعلانات بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تجمع بين إنشاء المحتوى الإبداعي بشكل آلي، والتحسين المستند إلى البيانات، وعمليات التصدير القابلة للتوسّع لإنتاج إعلانات عالية الأداء. تستخدم الفرق مُنشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لدينا لتبسيط عملية إنشاء الإعلانات.منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي لتقصير جداول الإنتاج الزمنية، وزيادة سرعة الاختبار، وتوطين الحملات عبر الأسواق بشكل أسرع من أساليب سير العمل التقليدية.
أنشئ عدة أفكار لإعلانات ونسخًا مخصّصة للمنصات المختلفة خلال دقائق. HeyGen تعمل على أتمتة كتابة النصوص، وترتيب المشاهد، والتعليق الصوتي، والمعالجة النهائية، لتتمكن من اختبار المواد الإبداعية بسرعة وتحسين الإصدارات الأكثر نجاحًا.
أنشئ نسخاً متعددة من الإعلانات مصممة للاختبار والتحسين باستخدام منشئ إعلانات بالذكاء الاصطناعي. أنشئ تلقائياً العبارات الجاذبة، وأزرار الحث على الإجراء (CTA)، ونسخ A/B بالاعتماد على قوالب قائمة على البيانات لتحسين معدل النقر (CTR) والتحويلات.
أنشئ مئات الإعلانات المحلية دفعة واحدة باستخدام مترجم الفيديو واستنساخ الصوت. أتمت توزيعها ودمجها مع منصات الإعلانات عبر الـAPI لضمان حملات عالمية متسقة.
تحلل HeyGen صفحات المنتجات، ونصوص الصفحات المقصودة، والمدخلات الموجزة لبناء لوحات قصص إعلانية متكاملة من البداية إلى النهاية. يقوم صانع الإعلانات بالذكاء الاصطناعي باستخلاص المزايا الرئيسية، والصور، والمواصفات، ثم يؤلف نصوصاً قصيرة، ويطابق لقطات B-roll، ويرتّب المشاهد في تسلسل محسّن لزيادة التحويل وجذب الانتباه. يلغي سير العمل من الرابط إلى الإعلان الحاجة لإدارة الأصول يدوياً، وينتج عدّة مفاهيم إعلانية متنوّعة جاهزة للاختبار.
كاتب نصوص وخطافات بالذكاء الاصطناعي مع مزامنة الصوت
أنشئ تلقائياً عناوين جذابة، ومقدمات، ونصوصاً قصيرة مخصّصة لتنسيقات المنصات (15 ثانية، 30 ثانية، 60 ثانية) باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان محتوى إعلاني مشوّق. تنتج HeyGen تعليقات صوتية طبيعية وتطبّق مزامنة شفاه دقيقة عند استخدام الأفاتارات، كما يقوم النظام بضبط توقيت عبارات الحث على الإجراء (CTAs) وإيقاع المشاهد لزيادة الاحتفاظ في الإعلانات ذات الأداء العالي. استخدم استنساخ الصوت للحفاظ على نبرة متوافقة مع هوية علامتك التجارية أو اختر من كتالوج أصوات الاستوديو للأسواق الإقليمية.
أدوات تحسين الإبداع والاختبار
حزم الاختبارات المدمجة تعمل على أتمتة إنشاء النماذج المتعددة، واختبارات التقسيم، وتحليل الأداء. تساعد HeyGen في تحديد أفضل العبارات الجاذبة والعناصر البصرية والإيقاع الزمني للفيديو من خلال إنشاء 5–20 نسخة لكل موجز، وتقديم رؤى منظمة لتوجيه استهداف الجمهور وتوزيع الميزانية.
إعدادات المنصة المسبقة والتصدير الدفعي
صدّر ملفات MP4 محسّنة لمنشورات الخلاصة أو القصص أو الإعلانات داخل الفيديو، واختر الإعدادات الجاهزة لـ TikTok وReels وYouTube والإعلانات المدفوعة على الشبكات الاجتماعية. استخدم وضع الدفعات أو واجهة API لإنشاء مئات نسخ الإعلانات، وتخصيصها حسب الجمهور أو المنطقة، وإرسال الأصول النهائية تلقائياً إلى مدير الإعلانات أو شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بك.
كيفية استخدام منشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي
أنشئ مقاطع فيديو جاهزة للإعلانات في أربع خطوات واضحة من الموجز إلى الإطلاق.
قدّم رابط المنتج أو موجزاً قصيراً أو نصاً مكتوباً لتمكين منشئ الإعلانات بالذكاء الاصطناعي من إنشاء نص إعلاني فعّال. تقوم HeyGen باستخلاص التفاصيل الأساسية وإعداد لوحة قصة للإعلان تركز على عناصر جذب الانتباه ونقاط التحويل.
اختر الإعدادات المسبقة للمنصة، والنبرة البصرية، والصوت. حدّد قوالب موجهة للأداء مثل أسلوب UGC أو السينمائي أو العروض التوضيحية، لتخصيص إعلاناتك بالذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أهداف الحملة.
عدّل العبارات الجاذبة، وعبارات الحث على الإجراء، والعناصر البصرية، والموسيقى. استخدم تحويل الصورة إلى فيديو أو استبدال الوجه لإضافة لقطات للمنتج أو للممثلين. طبّق مزامنة الشفاه واضبط التوقيت لتحسين جودة الإلقاء.
أنشئ عدة نسخ من الإعلانات تلقائياً. استخدم التصدير على دفعات أو واجهة API لتسليم ملفات محسّنة لكل منصة، وتشغيل عمليات رفع الإعلانات في مدير الإعلانات أو إرسال webhooks للنشر الآلي.
أداة إنشاء الإعلانات بالذكاء الاصطناعي تحوّل الموجزات والنصوص أو روابط المنتجات إلى إعلانات فيديو جاهزة للإنتاج باستخدام التوليد الآلي للنص، وبناء المشاهد، والتعليق الصوتي، والإخراج النهائي. محرك HeyGen يؤلف الجمل الافتتاحية الجاذبة، ويرتّب العناصر البصرية، ويضبط توقيت عبارات الحث على الإجراء لإنشاء إعلانات قصيرة وطويلة دون الحاجة إلى التصوير أو المونتاج التقليدي.
HeyGen يسرّع اختبار المواد الإبداعية من خلال إنشاء عدة نسخ مختلفة (مقدمات، إيقاع، عناصر بصرية) انطلاقًا من موجز واحد، وتقديم تحليلات منظمة. يتيح ذلك تسريع وتيرة التجربة والتحسين المستند إلى البيانات، مما يزيد من سرعة الاختبار، ويكشف العناصر الإبداعية الأكثر نجاحًا، ويحسّن معدل النقر إلى الظهور (CTR) والعائد على الإنفاق الإعلاني (ROAS) بمرور الوقت.
نعم، يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي أن يعزّز فعالية استراتيجياتك التسويقية. يدعم المنصّة تعديلات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC) وأفاتارات واقعية. اختر أفاتاراً بمظهر طبيعي لإلقاء النصوص، أو استخدم مظهر محتوى UGC المُنشأ لمحاكاة محتوى صُنّاع المحتوى الأصلي الذي يحقق أداءً جيداً على منصات التواصل الاجتماعي.
لا. يمكن لـ HeyGen إنشاء إعلانات كاملة من الروابط أو النصوص باستخدام عناصر مرئية بالذكاء الاصطناعي ولقطات مرخّصة من مكتبات الفيديو. يمكنك أيضًا تحميل أصولك أو صور منتجاتك لإنشاء لقطات منتجات أكثر واقعية عبر مسارات تحويل الصور بالذكاء الاصطناعي إلى فيديو.
استخدم video translator لإنشاء نسخ محلية من الإعلانات مع نصوص مترجمة، وتعليقات صوتية، وترجمات مكتوبة. تحافظ HeyGen على الإيقاع ومزامنة الشفاه مع إعادة إنتاج إلقاء طبيعي عبر اللغات المستهدفة لضمان اتساق الرسائل على مستوى العالم.
صدّر ملفات MP4 محسّنة لمنصات الخلاصات، والريلز/القصص العمودية، والإعلانات داخل الفيديو، ومواضع العرض على سطح المكتب. تتوفر إعدادات جاهزة لـ TikTok وInstagram وYouTube وFacebook والمنصات البرمجية لضمان نسب أبعاد وترميزات صحيحة.
نعم. توفر HeyGen واجهات API، وإشعارات webhook، وأدوات إنشاء دفعية بحيث يمكنك برمجيًا إنشاء مئات من نسخ الإعلانات، وتخصيصها حسب الشرائح، وتسليم الأصول مباشرة إلى مديري الإعلانات أو حاويات التخزين.
يتم إنشاء معظم نسخ الإعلانات القصيرة خلال دقائق، بحسب الطول ومستوى التعقيد. تتوسع مهام الدفعات مع حجم المحتوى ويمكن معالجتها بالتوازي، كما تُرجع واجهات API تحديثات للحالة بحيث تتمكن الفرق من تنظيم سير عمل النشر بكفاءة.
تحتفظ بالملكية الكاملة لجميع الأصول التي يتم إنشاؤها. لا تدّعي HeyGen أي حقوق في إعلاناتك. تأكد من امتلاكك لحقوق أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم بإدراجه في المواد الإبداعية لتجنّب أي مشكلات في حملتك الإعلانية.
نعم. تتبع HeyGen ممارسات أمان بمستوى المؤسسات، بما في ذلك التشفير، والتحكم في الوصول بناءً على الأدوار، وخيارات الامتثال للقطاعات المنظمة. استخدم تكاملات التخزين الخاصة وعناصر التحكم في مساحة العمل لإدارة الوصول إلى الأصول.
يمكنك تعديل النصوص، وتبديل العناصر البصرية، وضبط الموسيقى، وتحسين التعليق الصوتي، وتطبيق حزم الهوية البصرية للعلامة التجارية. يدعم هذا الأداة التعديلات على مستوى المشهد والتغييرات الشاملة المعتمدة على الموجّهات، بحيث يمكنك التكرار والتحسين دون الحاجة إلى استخدام محرر خط زمني تقليدي، مما يجعلها حلاً متقدماً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي.
نعم. يتكامل HeyGen عبر واجهة برمجة التطبيقات API وwebhooks لإرسال الأصول التي يتم إنشاؤها والبيانات الوصفية إلى منظومة حملاتك. يمكنك ربط عمليات التصدير بشبكات توصيل المحتوى (CDNs) أو منصات الإعلانات أو أنظمة التحليلات لتبسيط الإطلاق وقياس الأداء.
