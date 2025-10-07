مولّد إعلانات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات فيديو سريعة وعالية التأثير

أنشئ إعلانات فيديو جاهزة للأداء باستخدام مولّد إعلانات بالذكاء الاصطناعي مصمم للسرعة والوضوح. ابدأ من منتج أو عرض أو نص مكتوب، وأنشئ إعلانات فيديو مصقولة مع معالجة تلقائية للمرئيات والصوت والترجمة والإيقاع. لا حاجة للتصوير أو المونتاج المعقّد.

ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.

إعلانات فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي

إعلانات فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

حملات إطلاق المنتجات

حملات إطلاق المنتجات

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

إعلانات ترويجية للتجارة الإلكترونية

إعلانات ترويجية للتجارة الإلكترونية

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

إعلانات ميزات SaaS

إعلانات ميزات SaaS

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

إعلانات الأنشطة والخدمات المحلية

إعلانات الأنشطة والخدمات المحلية

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

اختبار A/B لاختلافات المواد الإبداعية

اختبار A/B لاختلافات المواد الإبداعية

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد إعلانات بالذكاء الاصطناعي؟

تحوّل HeyGen أي نص إلى إعلان فيديو عالي الجودة خلال دقائق. ابدأ بفكرة أو نص مكتوب أو بعض النقاط المختصرة، ثم أنشئ مشاهد حوارية واقعية وأنهِ إعداد إعلانك دون الحاجة إلى سير عمل الإنتاج التقليدي.

إنشاء فائق السرعة

حوّل النصوص إلى مقاطع فيديو مصقولة خلال دقائق. هذه الطريقة أسرع بكثير وأقل تكلفة من التصوير، أو إعادة التصوير، أو جداول المونتاج المعقدة.

من دون أي منحنى تعلّم

أنشئ مقاطع فيديو بمستوى احترافي من خلال سير عمل بسيط وبديهي. لا حاجة لخبرة في المونتاج. لا إعدادات تقنية معقدة. فقط اكتب، وأنشئ، ثم حسّن

محرر إبداعي متكامل

من المسودة الأولى حتى التصدير النهائي، يعمل محرر HeyGen المعتمد على النص على تبسيط العملية بالكامل. حدّث الجمل، عدّل الإيقاع، راجع المشاهد، وكرّر بسرعة، كما لو كنت تعدّل مستنداً لا خطاً زمنياً.

إنشاء قائم على الموجّه والمنتج

ابدأ من موجز أو نص مكتوب أو تفاصيل المنتج لإنشاء محتوى إعلاني. يقوم مولّد الإعلانات بالذكاء الاصطناعي بتحويل المدخلات إلى إعلانات فيديو متكاملة مع بنية للمشاهد، ومرئيات، وسرد صوتي متوافق مع الأهداف الإعلانية.

منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي يعتمد على النص أولاً

اعمل مباشرة على النص لصقل العناوين الجاذبة، والفوائد، والعروض. يقوم مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بتحديث العناصر البصرية والصوت والصور النصية تلقائياً، مما يجعل تكرار الإعلانات بسيطاً وسريعاً.

إيقاعات وصيغ جاهزة للمنصات

أنشئ إعلانات بمقاسات وإيقاعات مناسبة لخلاصات الشبكات الاجتماعية، وإعلانات ما قبل العرض، ومختلف مواضع العرض. يضمن التنسيق التلقائي أن تبدو الفيديوهات طبيعية وسهلة التمرير عبر جميع القنوات.

ترجمات صوتية ونصية تزيد من معدلات التحويل

التسميات التوضيحية المُنشأة تلقائياً وأسلوب الإلقاء الصوتي الطبيعي يعززان الوضوح وسهولة الوصول في الإعلانات عالية الأداء بالذكاء الاصطناعي. تظل الإعلانات فعّالة حتى عند مشاهدتها بدون صوت، مما يجعلها مثالية لمنصات مثل Facebook وLinkedIn.

مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل الصور إلى فيديو ابتكارًا في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتع به أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد الإعلانات بالذكاء الاصطناعي

أنشئ إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي عبر أربع خطوات واضحة.

الخطوة 1

أضف فكرة إعلانك

أدخل موجزاً أو نصاً إعلانياً أو تفاصيل عن المنتج لإنشاء إعلانات عالية الأداء. يقوم النظام بإعداد المحتوى لإنشاء فيديوهات إعلانية بالذكاء الاصطناعي تركز على تحقيق النتائج.

الخطوة 2

صغ الرسالة

حرّر العبارات الجاذبة والفوائد والعروض مباشرة في النص. يقوم أداة الذكاء الاصطناعي بضبط المشاهد والإيقاع تلقائياً، مما يعزز عملية إنشاء الإعلانات لتحقيق معدلات تحويل أفضل.

الخطوة 3

خصّص العناصر المرئية والصوت

اختر التنسيق، والعناوين، والعلامة التجارية، وأسلوب السرد. يتولى النظام ضبط التوقيت ومزامنة الشفاه تلقائياً.

الخطوة 4

أنشئ وصدّر

أنشئ الفيديو الإعلاني النهائي وصدّره لحملاتك الإعلانية. يمكنك التحديث وإعادة الإنشاء في أي وقت لاختبار زوايا ورسائل جديدة.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد الإعلانات بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد إعلانات بالذكاء الاصطناعي ينشئ مقاطع فيديو إعلانية عالية الأداء انطلاقاً من النصوص أو البرومبتات أو تفاصيل المنتجات. يقوم تلقائياً بإنتاج العناصر البصرية والتعليق الصوتي والترجمة النصية وإيقاع الفيديو، بحيث تتمكّن الفرق من إطلاق إعلانات فيديو من دون تصوير أو برامج مونتاج أو خبرة إنتاجية.

ما أنواع الإعلانات التي يمكنني إنشاؤها باستخدامه؟

يمكنك إنشاء إعلانات قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، وعروض ترويجية للمنتجات، وإعلانات للخدمات، وإعلانات لإطلاق الميزات الجديدة، ونسخ متعددة للحملات. تم تصميم مولّد الإعلانات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات فيديو موجزة تركز على تحقيق التحويلات عبر القنوات الرقمية.

ما مدى سرعة تمكني من إنشاء فيديوهات إعلانية؟

يتم إنشاء معظم إعلانات الفيديو خلال دقائق باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. وبما أن التعديلات تتم على مستوى النص، فإن تحديث الرسائل أو اختبار زوايا تسويقية جديدة ضمن سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يكون أسرع بكثير من عمليات تحرير الفيديو التقليدية.

هل يمكنني تخصيص الهوية البصرية والعناصر المرئية؟

نعم، الاستفادة من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزّز إعلاناتك. يمكنك تطبيق ألوان العلامة التجارية والتخطيطات والأنماط البصرية لضمان توافق كل فيديو إعلاني مع إرشادات علامتك التجارية مع الحفاظ على اتساق الرسائل عبر الحملات.

هل يتم تحسين الإعلانات لمختلف المنصات؟

نعم. يتم إنشاء مقاطع الفيديو بصيغ جاهزة للمنصات مع إيقاع مناسب، وعناوين فرعية، ونِسَب أبعاد ملائمة، مما يجعل نشرها عبر منصات التواصل والإعلانات أمرًا سهلًا.

هل يمكنني إنشاء عدة نسخ من الإعلان نفسه؟

نعم. يمكنك إنشاء عدة نسخ مختلفة من نفس المدخل لاختبار العناوين الجاذبة والعناصر البصرية وزوايا الرسائل دون إعادة إنشاء الإعلانات من البداية.

هل أحتاج إلى خبرة في تحرير الفيديو؟

لا. تم تصميم سير العمل لغير المحررين. أنت تتعامل مع النص والإعدادات بينما يتولى الذكاء الاصطناعي التوقيت والعناصر البصرية وتفاصيل الإنتاج.

ما هو تنسيق تصدير فيديوهات الإعلانات؟

يتم تصدير مقاطع الفيديو الإعلانية كملفات MP4 قياسية، مما يجعل من السهل رفعها إلى منصات الإعلانات وشبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الحملات الداخلية.

