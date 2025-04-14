أضف أي صورة أو ملف PNG أو شعار أو رسم إلى فيديوك بسرعة. حمّل فيديوك، وضع الصور في المكان الذي تريده بالضبط، وخصص كل التفاصيل في محرر إلكتروني بسيط يعمل على أي جهاز.
نصائح لاستخدام الصور بفعالية مع HeyGen
طوّر مقاطع الفيديو الخاصة بك بإضافة الصور وملفات PNG الشفافة والملصقات أو العناصر الرسومية التي تحمل علامتك التجارية ببضع نقرات فقط. وللمزيد من العناصر الإبداعية، يمكنك أيضًا استخدام أدوات مثل أداة Add Stickers to Video لتخصيص العناصر البصرية لديك.
حمّل أي تنسيق صورة بما في ذلك PNG أو JPG أو SVG أو WebP، ثم ضع صورتك وغيّر حجمها في أي موضع على المخطط الزمني. سواء كنت تحتاج إلى شعار، أو صورة منتج، أو رسم توضيحي لشرح تعليمي، يوفّر لك المحرر تحكماً كاملاً في موضع الصورة وحجمها ودرجة الشفافية.
نظرًا لأن كل شيء يعمل عبر الإنترنت، فلست بحاجة إلى أي برنامج. يعمل على iPhone وAndroid وMac وWindows، مع الحفاظ على خصوصية ملفاتك أثناء تصدير فيديوهات حادة وعالية الجودة. العملية بأكملها سريعة وبسيطة ومناسبة للمبتدئين.
يمكنك أيضًا إضافة عناصر بصرية لمزيد من الإبداع. جرّب أداة Add Stickers to Video Tool إذا كنت تريد تحسين الفيديو الخاص بك بشكل أكبر.
حوّل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى تجارب مشوّقة
إضافة الصور إلى مقاطع الفيديو أمر بسيط، ومع بعض التقنيات الذكية يمكنك جعل النتيجة النهائية تبدو أنيقة واحترافية:
• استخدم صورًا عالية الجودة: اختر ملفات PNG أو JPG بدقة عالية لتجنّب ظهور البكسلة، خاصة على الشاشات الكبيرة.
• ضع العناصر البصرية بعناية: ضع الصور في أماكن لا تغطي الوجوه أو الحركات الأساسية. غالبًا ما تكون الزوايا مثالية للشعارات أو الرسومات الصغيرة.
• استخدم الشفافية لدمج أكثر سلاسة: خفّض مستوى العتامة أو استخدم ملفات PNG شفافة لدمج الشعارات بشكل طبيعي داخل المشهد.
• اختر الحجم المناسب: اجعل الصورة كبيرة بما يكفي لتبرز على الهاتف المحمول دون أن تطغى على الإطار بالكامل.
• أضف لقطات B-roll وعناصر مساعدة: أضف صورًا داعمة أو صورًا من مكتبات جاهزة أو أيقونات لتسليط الضوء على الأفكار وجعل المحتوى أكثر جاذبية.
• عاين الفيديو على الهاتف المحمول: تأكد من وضوح العناصر، ومحاذاتها، ووضعها الصحيح في التنسيقات الرأسية أو الأفقية.
• حسّن التوقيت على المخطط الزمني: عدّل أوقات البداية والنهاية بحيث تظهر الصور في اللحظة المطلوبة تمامًا لتحقيق إيقاع سلس.
زيادة التفاعل باستخدام مقاطع فيديو معززة بالصور
تجعل HeyGen من السهل إضافة الصور إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك وتخصيصها باستخدام عناصر تحكم بسيطة واحترافية.
• إضافة تراكبات الصور: حمّل الصور أو ملفات PNG وضعها في أي مكان. غيّر الحجم أو دوّرها أو عدّل الشفافية خلال ثوانٍ.
• إدراج الشعارات والعلامات المائية: أضف هوية علامتك التجارية باستخدام شعارات PNG شفافة وعالية الجودة.
• استخدام الملصقات والرسومات: أضف الأيقونات أو العناصر البصرية لإبراز النقاط الأساسية، أو استكشف إمكانات العلامة التجارية المتقدمة مع منصة الفيديو المخصص Personalized Video Platform.
• إضافة صور متعددة: أنشئ عروض شرائح بسيطة أو اعرض عدة خطوات من خلال وضع عدة صور على المخطط الزمني.
• تحسين الوسائط بالذكاء الاصطناعي: أنشئ صوراً، واقترح لقطات B-roll، أو اضبط مواضع العناصر تلقائياً باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
• صورة داخل صورة: أضف صوراً عائمة صغيرة لعرض ردود الفعل أو الشروحات التعليمية.
• دعم كامل للصيغ: يعمل مع PNG وJPG وSVG وWebP وGIF ويضيفها إلى فيديوهات MP4 أو MOV أو AVI أو WebM دون فقدان الجودة.
أضف الصور إلى فيديوك في 4 خطوات سهلة
أنشئ مقاطع فيديو جذابة بصرياً من خلال إضافة الصور بسلاسة، دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج. عدّل مباشرة في المتصفح وصدّر بجودة عالية من دون علامة مائية. ابدأ الآن واختبر مدى سرعة إضافة صورة إلى الفيديو الخاص بك.
حمّل ملف MP4 أو MOV أو أي تنسيق مدعوم آخر.
أضف صورتك أو شعارك أو الرسم الخاص بك.
اسحب وأسقط لوضع الصورة. غيّر الحجم أو دوّرها أو قصّها أو عدّل الشفافية. حدّد التوقيت على المخطط الزمني.
صدّر الفيديو بجودة HD أو 4K وشاركه على TikTok أو Instagram أو YouTube.
حمّل الفيديو الخاص بك، وأدرج صورتك واسحبها إلى المكان المناسب باستخدام محرر HeyGen البسيط في المتصفح. يمكنك تغيير حجم صورتك وتحديد موضعها وتوقيتها بسهولة. جرّبه باستخدام أداة Add Photo to Video Tool.
نعم. يمكنك إضافة الصور وملفات PNG والشعارات مجاناً باستخدام محرر HeyGen عبر الإنترنت. كما تتوفر عمليات تصدير بدون علامة مائية حسب خطتك.
لا. تحافظ HeyGen على جودة الفيديو الأصلية بدقة HD أو 4K مع إبقاء الصور التي تضيفها واضحة وحادّة. تظل ملفات PNG الشفافة سلسة ونقيّة عند التصدير.
يمكنك رفع ملفات بصيغ PNG أو JPG أو SVG أو WebP أو GIF. تعمل ملفات PNG الشفافة بشكل أفضل للشعارات، والتراكبات النظيفة، والعلامات التجارية الاحترافية.
نعم. أضف عدة صور عبر المخطط الزمني لإنشاء عروض شرائح، وشرح الخطوات أو إبراز ميزات المنتج. لكل صورة تحكم مستقل في موضعها وتوقيتها.
بالتأكيد. يمكنك إضافة الشعارات، وصور المنتجات، والرسومات لـ TikTok وInstagram وYouTube. للحصول على عناصر إبداعية إضافية، جرّب أداة إضافة الملصقات إلى الفيديو.
يمكنك رفع فيديوهات بصيغ MP4 وMOV وAVI وWebM، ثم تصدير مشروعك النهائي بدقة HD أو 4K لتشغيل سلس على جميع المنصات الرئيسية
نعم. يساعد الذكاء الاصطناعي في المحاذاة والتباعد والتوازن البصري للحصول على نتيجة متقنة. لمزيد من التحكم في هوية علامتك التجارية، استكشف تحويل النص إلى فيديو.
