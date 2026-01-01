على مدى ما يقرب من عشرين عامًا، Scott Henninger ساعد المشترين على الانتقال إلى شمال شرق تينيسي وجنوب غرب فيرجينيا. اليوم، أصبح قناته على YouTube المحرّك الرئيسي وراء هذا العمل، حيث يكتشفه ما بين 85 و90 بالمئة من عملائه من خلال فيديوهات تعليمية عن الانتقال إلى هذه المنطقة.

يُنشئ سكوت محتوى طويل المدى يتناول موضوعات مثل المزايا والعيوب الخاصة بالعيش في تينيسي، والمقارنات بين الولايات، وأدلة تفصيلية للمجتمعات المحلية. تجذب هذه الفيديوهات المشترين من مختلف أنحاء البلاد، وتساعدهم على اتخاذ واحد من أكبر القرارات المالية في حياتهم بثقة.

"الثقة هي كل شيء"، قال سكوت. "عادةً ما تكون أكبر قرار مالي في حياتهم."

مع تزايد أهمية الفيديو في عمله، أصبح إنتاجه أكثر صعوبة. فإعداد الكاميرات والإضاءة وأجهزة قراءة النصوص ومعدات التسجيل قبل كل جلسة تصوير حوّل إنشاء المحتوى إلى عملية تستغرق ساعات طويلة وغالبًا ما تؤخر الإنتاج.

ولكن مع HeyGen، بدلاً من بناء استوديو في كل مرة يريد فيها التصوير، يمكنه ببساطة تسجيل صوته، وإنشاء نسخة واقعية منه بالذكاء الاصطناعي، وتركيز وقته على إنشاء محتوى يساعد المشترين على اتخاذ قرارات مدروسة.

تقليل الوقت المستغرق في التصوير وزيادة الوقت المخصص للبيع

قبل استخدام HeyGen، كان كل فيديو يتطلّب من سكوت تحويل غرفة المعيشة الخاصة به إلى استوديو مؤقت.

قال: "كنت أضع كاميرتين على الجانبين، وأستخدم كاميرا DSLR مع جهاز تلقين. وأحاول تسجيل ثلاثة إلى أربعة فيديوهات ما دامت التجهيزات قائمة."

رغم أن سير العمل كان ينتج محتوى عالي الجودة، إلا أن ذلك كان له ثمن. قال سكوت: "إنها فقط مشقة تجهيز الاستوديو".

كان التسجيل غالبًا يتطلّب عدة محاولات، وإدارة دقيقة للإضاءة، وضمان بقاء المنزل هادئًا طوال فترة التصوير. وبسبب الحاجة إلى تركيب كل شيء ثم تفكيكه في كل مرة، كان سكوت أحيانًا يمر بأشهر دون نشر أي فيديوهات جديدة.

هذا التذبذب أثّر مباشرة في عمله. قال: "في كل مرة أعود لنشر الفيديوهات، ينطلق العمل بقوة".

كان سكوت يعلم أنه لا بد من وجود طريقة أسرع لإنشاء المحتوى دون التضحية بمستوى الثقة الذي يتوقعه جمهوره.

إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي واقعية تعزّز ثقة المشترين

بعد البحث في أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي، اختار سكوت HeyGen لأنها قدّمت النتائج الأكثر واقعية. قال: "لم أستطع العثور على مولّد جيد لمقاطع الفيديو الخاصة بي. يجب أن يبدو مثلي تمامًا."