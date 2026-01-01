على مدى ما يقرب من عشرين عامًا، Scott Henninger ساعد المشترين على الانتقال إلى شمال شرق تينيسي وجنوب غرب فيرجينيا. اليوم، أصبح قناته على YouTube المحرّك الرئيسي وراء هذا العمل، حيث يكتشفه ما بين 85 و90 بالمئة من عملائه من خلال فيديوهات تعليمية عن الانتقال إلى هذه المنطقة.
يُنشئ سكوت محتوى طويل المدى يتناول موضوعات مثل المزايا والعيوب الخاصة بالعيش في تينيسي، والمقارنات بين الولايات، وأدلة تفصيلية للمجتمعات المحلية. تجذب هذه الفيديوهات المشترين من مختلف أنحاء البلاد، وتساعدهم على اتخاذ واحد من أكبر القرارات المالية في حياتهم بثقة.
"الثقة هي كل شيء"، قال سكوت. "عادةً ما تكون أكبر قرار مالي في حياتهم."
مع تزايد أهمية الفيديو في عمله، أصبح إنتاجه أكثر صعوبة. فإعداد الكاميرات والإضاءة وأجهزة قراءة النصوص ومعدات التسجيل قبل كل جلسة تصوير حوّل إنشاء المحتوى إلى عملية تستغرق ساعات طويلة وغالبًا ما تؤخر الإنتاج.
ولكن مع HeyGen، بدلاً من بناء استوديو في كل مرة يريد فيها التصوير، يمكنه ببساطة تسجيل صوته، وإنشاء نسخة واقعية منه بالذكاء الاصطناعي، وتركيز وقته على إنشاء محتوى يساعد المشترين على اتخاذ قرارات مدروسة.
تقليل الوقت المستغرق في التصوير وزيادة الوقت المخصص للبيع
قبل استخدام HeyGen، كان كل فيديو يتطلّب من سكوت تحويل غرفة المعيشة الخاصة به إلى استوديو مؤقت.
قال: "كنت أضع كاميرتين على الجانبين، وأستخدم كاميرا DSLR مع جهاز تلقين. وأحاول تسجيل ثلاثة إلى أربعة فيديوهات ما دامت التجهيزات قائمة."
رغم أن سير العمل كان ينتج محتوى عالي الجودة، إلا أن ذلك كان له ثمن. قال سكوت: "إنها فقط مشقة تجهيز الاستوديو".
كان التسجيل غالبًا يتطلّب عدة محاولات، وإدارة دقيقة للإضاءة، وضمان بقاء المنزل هادئًا طوال فترة التصوير. وبسبب الحاجة إلى تركيب كل شيء ثم تفكيكه في كل مرة، كان سكوت أحيانًا يمر بأشهر دون نشر أي فيديوهات جديدة.
هذا التذبذب أثّر مباشرة في عمله. قال: "في كل مرة أعود لنشر الفيديوهات، ينطلق العمل بقوة".
كان سكوت يعلم أنه لا بد من وجود طريقة أسرع لإنشاء المحتوى دون التضحية بمستوى الثقة الذي يتوقعه جمهوره.
إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي واقعية تعزّز ثقة المشترين
بعد البحث في أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي، اختار سكوت HeyGen لأنها قدّمت النتائج الأكثر واقعية. قال: "لم أستطع العثور على مولّد جيد لمقاطع الفيديو الخاصة بي. يجب أن يبدو مثلي تمامًا."
أصبح سير عمله في الإنتاج الآن أبسط بكثير. يستخدم سكوت Claude للبحث في الموضوعات، وتوليد الأفكار، وكتابة مسودات النصوص قبل تسجيل التعليق الصوتي بصوته. بعد ذلك يرفع الملف الصوتي إلى HeyGen لإنشاء فيديو الأفاتار الخاص به، ثم يُنهي المشروع في Final Cut Pro بإضافة الجرافيكس ولقطات الـB-roll والعناوين.
قال سكوت: "من وقت أن أسجّل واحدًا، أستطيع أن أنشره خلال ساعة ونصف أو ساعتين إذا أردت."
بالنسبة له، أكبر تحسّن ليس في تسريع عملية المونتاج، بل في الاستغناء عن الحاجة إلى إعداد الكاميرات والإضاءة والاستوديو المنزلي في كل مرة يريد فيها التصوير.
"يوفّر عليّ ساعتين أو ثلاث ساعات تقريبًا ويمنحني قدرًا أكبر بكثير من المرونة"، قال.
كان الواقعية مهمة بالقدر نفسه. وبما أن معظم العملاء يشاهدون عدة فيديوهات قبل التواصل من الأساس، كان الحفاظ على المصداقية أمرًا أساسيًا.
"عادةً ما يشاهدون ما لا يقل عن خمسة من مقاطع الفيديو"، قال سكوت. "الأشخاص الذين يتواصلون معي يشعرون أنهم يعرفونني، ويشعرون أيضًا أنهم يحبونني."
على الرغم من أنه كان قلقًا في البداية من أن يلاحظ المشاهدون الذكاء الاصطناعي، فإن تلك المخاوف تلاشت بسرعة.
منذ أن بدأ استخدام HeyGen، حققت مقاطع الفيديو الخاصة به ما يقرب من 20,000 مشاهدة، ومع ذلك لم يلمّح سوى شخص واحد فقط إلى أنها قد تكون مُنشأة بالذكاء الاصطناعي.
"تلقيت تعليقًا واحدًا فقط قال فيه أحدهم إن هناك ذكاءً اصطناعيًا متورطًا، لكنني لا أعتقد أن أحدًا يلاحظ ذلك"، قال سكوت. حتى والدته ما زالت تعتقد أنه صوّر الفيديوهات بالطريقة التقليدية. "والدتي ما زالت لا تعرف أنها مُنشأة بالذكاء الاصطناعي."
تحويل المحتوى المستمر إلى نمو في مجال العقارات
مع عدم وجود عوائق في عملية الإنتاج الآن، يهدف سكوت إلى نشر فيديو جديد على YouTube كل أسبوع، مما يساعده على الحفاظ على مستوى من الاستمرارية يدعم نمو أعماله.
اليوم يُنجز بين 25 و30 صفقة في السنة، حيث يكتشفه تقريبًا جميع هؤلاء العملاء عبر YouTube قبل حجز مكالمة.
منحته HeyGen المرونة للاستمرار في إنشاء المحتوى بغضّ النظر عمّا يحدث خلال يومه. بعد جراحة بسيطة، كان لا يزال قادرًا على إنتاج الفيديوهات لأنّه، كما قال، "لم تمنعني من استخدام الميكروفون."
بالنسبة لسكوت، أكبر فائدة ليست استبدال إنشاء الفيديو، بل التخلص من أعمال الإنتاج التي لا تولّد أعمالاً تجارية.
"الجلوس فعلياً أمام الكاميرا لا يدرّ عليّ أي مال"، قال. "كتابة السكربتات وتقديمها ونشرها، هذا هو المكان الذي يأتي منه المال."
بدلًا من قضاء ساعات في إعداد الكاميرات والإضاءة، أصبح سكوت يستغل هذا الوقت الآن لمتابعة العملاء المحتملين، وتحسين عمله، أو ببساطة قضاء وقت أطول مع عائلته.
"إنه يساعدني على استعادة جزء من وقتي دون أي فقدان في الفاعلية"، قال سكوت. "إنه يتيح لي القيام بالمزيد من الأنشطة التي أحتاج إلى القيام بها لتوليد الأعمال دون أن يستغرق ذلك القدر نفسه من الوقت كما كان من قبل."