منصة School of AI تعليمية أسستها فيفيان أرانها، وهي خبيرة تقنيات تمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة في تقنيات الويب والموبايل والتقنيات الناشئة. أُطلقت المنصة في وقت سابق من هذا العام لمساعدة الطلاب على التعامل مع سوق عمل صعب من خلال اكتساب مهارات عملية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأنظمة المعتمدة على الوكلاء، والأدوات التي تتطور بسرعة.

ما بدأ على شكل جلسات مباشرة صغيرة تشبه التدريب العملي سرعان ما كشف عن فرصة أكبر: الوصول إلى عدد أكبر من المتعلمين بكفاءة أعلى من خلال التعليم المعتمد على الفيديو. لكن إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة بالسرعة نفسها التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي كان تحديًا كبيرًا، إلى أن اكتشفت فيفيان HeyGen.

توسيع نطاق التعليم دون زيادة عبء العمل

منذ البداية، كان الفيديو محورياً في طريقة تدريس فيفيان. قال موضحاً: "أنا لست من الأشخاص الذين يتعلمون من الكتب، بل أحتاج أن أرى الأشياء أثناء التنفيذ، مثل المعامل التطبيقية والفيديوهات التي تشرح كيفية عمل الأشياء."

في البداية، اعتمدت مدرسة الذكاء الاصطناعي على جلسات مباشرة عبر الإنترنت. سرعان ما طلب الطلاب من فيفيان تسجيل الدروس حتى يتمكنوا من التعلّم وفق جدولهم الخاص. ورغم أن هذا كان منطقيًا من الناحية التعليمية، فإنه أضاف عبئًا كبيرًا على عملية الإنتاج.

قبل HeyGen، كان إنشاء الدورات بطيئًا ومرهقًا وغير مرن. وصفت فيفيان إعداد دورة رائدة في الذكاء الاصطناعي في عام 2024 بلغ إجمالي محتواها حوالي 60 ساعة.

قالت فيفيان: "قمت بتسجيل الدورة بالكامل بنفسي. استغرق الأمر ثلاثة أشهر، أعمل تقريبًا 40 ساعة في الأسبوع."

الأسوأ أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتغيّر بسرعة. كثيرًا ما كانت فيفيان تكتشف أن المحتوى الذي تسجّله في يوم يصبح قديمًا في اليوم التالي بسبب إصدارات النماذج الجديدة أو تحديثات الميزات.

قالت فيفيان: "كانت هناك أوقات أُحضّر فيها كل شيء ليلًا، وأبدأ التسجيل في اليوم التالي، ثم أكتشف أن شيئًا ما قد تغيّر بالفعل. كان عليّ أن أعيد كل شيء من البداية."

بهذا الإيقاع، لم يكن فيفيان يستطيع إنتاج أكثر من أربعة دورات في السنة، ولم يدرك حتى مدى تقييد ذلك له إلا عندما رأى بديلاً آخر.

اكتشاف HeyGen وإعادة التفكير في ما يمكن تحقيقه

تعرّف فيفيان على HeyGen لأول مرة أثناء بحثه عن مترجمين لتوسيع دوراته على مستوى دولي. كان يريد ترجمة دورة عن الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية إلى الإسبانية، فاستعان بمترجم بشري للمساعدة.

بعد مرور أسبوعين، لم تكن الترجمة قد انتهت بعد. في الوقت نفسه تقريبًا، جرّب Vivian النسخة التجريبية من HeyGen. رفع دورته التدريبية، وخلال 15 دقيقة فقط كانت الترجمة جاهزة.

قال فيفيان: "خلال بضع ساعات فقط، كنت قد ترجمت الدورة ورفعتها وجعلتها متاحة لجمهوري الناطق بالإسبانية."

في تلك اللحظة تغيّر كل شيء. واصلت فيفيان ترجمة ما بين 20 و30 دورة باستخدام HeyGen وبدأت في استكشاف مزايا أخرى. سرعان ما أصبح HeyGen محورياً ليس في الترجمة فقط، بل في إنشاء المحتوى نفسه.

باستخدام النصوص المسجّلة وتسجيلات الشاشة، استطاع فيفيان التركيز على التدريس بينما تولّى HeyGen عملية تقديم المحتوى. أعاد بناء نفس دورة الذكاء الاصطناعي لمدة 60 ساعة في عام 2025 باستخدام HeyGen، وكان الفارق كبيرًا.

قال فيفيان: "استغرق الأمر مني أسبوعين بدلًا من ثلاثة أشهر. لم يكن 40 ساعة في الأسبوع على مدى شهور، بل حوالي أسبوعين فقط في المجمل."

ما كان في السابق أربع دورات في السنة أصبح أربع دورات في الشهر. قالت فيفيان: "هذا يعني أن لدي فجأة 11 شهرًا إضافيًا لأقوم بأشياء أخرى".

لقد أنشأ حتى دورة كاملة مدتها ساعتان أثناء سفره جوًا إلى تركيا، حيث كان يعمل بهدوء على متن الطائرة باستخدام شبكة الواي فاي المتاحة خلال الرحلة.

جاءت نقطة التحوّل في مسيرة فيفيان عندما أنشأ توأمه الرقمي.

قال: "كانت اللحظة السحرية بالنسبة لي عندما أعطيته نصًا ورأيت التعابير تظهر. عندما يكون متحمسًا، يبدو فعلًا متحمسًا مثلي."

بدلًا من أن يبدو مصطنعًا، بدا الأفاتار شخصيًا ومعبرًا. قالت فيفيان: "إنه لا يبدو كأنه مجرد أفاتار آخر، بل يبدو كأنه التوأم الرقمي الخاص بي."

هذا المستوى من الواقعية العاطفية ساعد فيفيان على الوثوق بـ HeyGen كطريقة أساسية لإنشاء محتواه التعليمي وتقديمه على نطاق واسع.

تحويل وفورات الوقت إلى نمو للأعمال

وفقًا لتقدير فيفيان، يوفّر له HeyGen ما بين 80–90% من الوقت الذي كان يحتاجه سابقًا لإنتاج محتوى الفيديو. وبدلًا من إنشاء أربعة دورات في السنة، يمكنه الآن إنشاء أربع دورات في الشهر، أي زيادة في الإنتاجية بمقدار 10 أضعاف تقريبًا.

هذا الارتفاع في الإنتاج يؤثر مباشرة في الإيرادات. قال فيفيان: "الأمر لا يتعلق بتوفير الوقت فقط، بل بمضاعفة إيراداتي."

كما أتاح HeyGen وصولاً عالمياً واسعاً. أصبحت School of AI تخدم المتعلمين في أكثر من 70 دولة، مع طلاب يتحدثون أكثر من 60 لغة مختلفة.

نمو المشتركين تسارع هو الآخر. فبعد أن كان فيفيان يشهد سابقًا نموًا شهريًا ثابتًا، أصبح الآن يحقق ملايين المشاهدات والمشتركين خلال الأشهر الثمانية الماضية، مدفوعًا بمحتوى ثابت ومتعدد اللغات.

بعيدًا عن الأرقام، أزال HeyGen كل التعقيدات من عملية الإبداع. قال فيفيان: "لقد نسيت تمامًا كم كان إنشاء الفيديو يبدو صعبًا في السابق. الآن أركّز فقط على ما أريد أن أعلّمه".

نصيحته للآخرين بسيطة: ركّز على ما تتقنه.

قالت فيفيان: "صناعة الفيديو مهارة مستقلة بحد ذاتها. دع HeyGen يتولى هذه المهمة حتى تتمكن من التركيز على التعلّم، والتدريس، وتقديم القيمة."

مع استمرار نمو مدرسة الذكاء الاصطناعي، تظل HeyGen الأساس الذي يمكّن فيفيان من التدريس بسرعة أكبر، والوصول إلى نطاق أوسع، ومواكبة التقنيات التي يساعد الآخرين على إتقانها.

قال: "HeyGen تساعدك على إنشاء فيديوهات احترافية باستخدام النص فقط، ولا تحتاج إلى أي شيء آخر."