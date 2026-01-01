

ربما رأيته من قبل على إنستجرام. راهب أصلع ذو صوت هادئ يقدّم نصائح عن الحياة في صفحتك. ملايين المشاهدات، وآلاف التعليقات من أشخاص يشعرون بتأثر حقيقي.

يانغ مون ليس شخصًا حقيقيًا. إنه شخصية بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤها بالكامل باستخدام HeyGen بواسطة المبدع شاليف هاني. وحسابات مثله تنتشر بسرعة كبيرة الآن على Instagram وTikTok وYouTube.

شاليف طوّر حساب يانغ مون ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون متابع على إنستجرام باستخدام معادلة بسيطة: فكرة واضحة واحدة، حوالي 20 دقيقة من وقت الإنتاج، وHeyGen. بدون كاميرا. بدون استوديو. بدون موهبة تقليدية أو فريق إنتاج تقليدي.

من يشاهد

يتحدّث Yang Mun إلى البالغين من عمر 25 إلى 50 عامًا الذين يتصفّحون Instagram بحثًا عن شيء لا يقدّمه معظم المحتوى. يصف Shalev Hani، المبدع وراء Yang Mun، جمهوره بأنهم “بالغون يبحثون عن الهدوء، والوضوح العاطفي، والتوازن الروحي.” هم لا يريدون الضوضاء، بل يريدون لحظة من السكون. وهم ليسوا وحدهم. نحن نعيش تحوّلًا في مفهوم العافية، حيث أصبح الإبطاء وإعطاء الأولوية للصحة النفسية ينتقلان من اهتمامات محدودة إلى أولويات سائدة.

الفيديو هو ما يحمل الاستراتيجية بالكامل.“الفيديو هو الوسيط الأساسي لنقل الحضور والنبرة وبناء الثقة،” يوضح شاليف.“منشور نصّي يمكن أن يشارك الحكمة، أما الفيديو فيجعلك تشعر بها.” لهذا السبب يبني كل شيء حول الفيديو ولا يعتمد على أي شيء آخر.

المشكلة

قبل استخدام HeyGen، كان كل فيديو يتطلّب جهداً يدوياً كبيراً في كتابة النص، والتسجيل، والمونتاج، والنشر. يصف شاليف أسلوب عمله القديم بأنه"أبطأ وأكثر استهلاكاً للموارد، مما يحدّ من الاستمرارية."كان يستطيع إنجاز عدد قليل من الفيديوهات أسبوعياً، ويبدو ذلك معقولاً حتى تفهم كيف يعمل إنستجرام فعلياً. الخوارزمية تكافئ الاستمرارية اليومية. عدد قليل من المنشورات في الأسبوع يعني وصولاً أقل، ونمواً أبطأ، وسقفاً كان شاليف يشعر به لكنه لم يستطع تجاوزه.

كان التحدي الأعمق هو الاستدامة. «الاستمرار في النشر بانتظام دون إنهاك» كان نقطة الألم الأساسية. الطبيعة التأملية للمحتوى كانت تتطلّب دقة في النبرة والإيقاع. الحفاظ على هذا المستوى مع النشر بوتيرة كافية لتحقيق النمو كان مجهودًا مرهقًا لا يمكن الاستمرار عليه طويلًا.

«استخدم التكنولوجيا لخدمة الرسالة، لا لصرف الانتباه عنها.» — شاليف هاني، صانع «Yang Mun»

لماذا HeyGen

بدأ شاليف في البحث عن حل لفيديو بالذكاء الاصطناعي عندما أدرك أنه بحاجة إلى «توسيع نطاق المحتوى مع الحفاظ على الأصالة» لم يكن يبحث عن طريق مختصر، بل كان يحتاج إلى أداة يمكنها التعامل مع عبء الإنتاج دون إدخال تأثير «الوادي الغريب» على النتيجة النهائية.

قام بتقييم عدة منصات واختار HeyGen لسبب واحد. وبحسب تعبيره، “كانت الأكثر إنسانية والأقل تدخلاً، مع الحفاظ على تركيز الانتباه على الرسالة.” بينما أضافت الأدوات الأخرى عناصر بصرية أو نبرية لافتة تشد الانتباه إلى التقنية نفسها. أما HeyGen ففعلت العكس تمامًا؛ اختفت داخل المحتوى.

كانت عملية الإعداد سريعة. اعتاد شاليف وفريقه على مجموعة الأدوات «في أقل من بضعة أيام.» لم تكن هناك صعوبة كبيرة في التعلّم. ولا حاجة لتجارب مطوّلة. انتقلوا من أول استخدام إلى مخرجات بجودة الإنتاج تقريبًا فورًا.

كيف يعمل

بالنسبة لحساب Yang Mun، تأتي الأفكار من مصدرين: التحديات المتكررة التي يواجهها الجمهور والموضوعات الروحية الخالدة. يقول شاليف إنه لا يلاحق الصيحات الرائجة، بل يبحث عن نقطة التقاء ما يحتاجه الناس الآن مع ما ظل صحيحًا عبر القرون. هذا المزيج يمنح كل فيديو إحساسًا بالآنية وعمقًا في الوقت نفسه.

يكتب نصوصًا قصيرة وبسيطة. هذا هو الدرس الأهم الذي تعلّمه شاليف في وقت مبكر. وعندما سُئل عمّا كان يتمنى لو عرفه منذ البداية، كانت إجابته مباشرة:“النصوص البسيطة تحقق أفضل أداء.” الإغراء مع أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو كتابة محتوى أطول وأكثر تعقيدًا لأن التكنولوجيا قادرة على التعامل معه. لكن الجمهور لا يريد التعقيد؛ هم يريدون فكرة واحدة تُقدَّم بوضوح. وعندما لا يكون لديه نص جاهز، يستخدم أداة كتابة النصوص في HeyGen لإنشاء واحد.

الميزات الأخرى التي يعتمد عليها بشكل أكبر هي «تسليم الأفاتار والصوت.» لا رسومات معقدة، ولا تعديلات متعددة الطبقات. يظل التنسيق بسيطًا ويركّز أولًا على الرسالة لأن شاليف يعبّر عن ذلك بقوله: «الفيديوهات البسيطة التي تضع الرسالة في المقدمة هي ما يخلق التواصل مع الناس.» وبما أن إنشاء الفيديوهات على HeyGen سهل جدًا، فهو ينتج المحتوى على دفعات؛ يكتب النصوص وينشئ عدة فيديوهات في جلسة واحدة، ثم يضع لها جدول نشر على مدار الأسبوع.

