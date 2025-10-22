I Love Happy Cats هي منصة تعليمية مقرّها بلجيكا، أسستها آنيلين برو، خبيرة سلوك قطط معتمدة تحمل رسالة واضحة: جعل القطط أكثر سعادة. من خلال الدورات التدريبية عبر الإنترنت، والكتب، والمحتوى المرئي، تمكّن آنيلين أصحاب القطط والمتخصصين من فهم سلوك القطط بشكل أفضل بالاعتماد على إرشادات عملية مدعومة بالعلم.

لكن توسيع نطاق خبرتها عبر المناطق والمنصات كان صعبًا. كان إنشاء محتوى فيديو احترافي ومتعدد اللغات يستغرق وقتًا طويلًا، ومكلفًا، ومرهقًا نفسيًا. قالت آنيلين: "أنا رائدة أعمال لدي أفكار كبيرة، لكنني كنت أظل عالقة في الجوانب العملية ولم أستطع تسريعها".

تغيّر كل شيء عندما اكتشفت HeyGen. فقد منح المنصّة آنيلين الأدوات التي تحتاجها لتُحدِث تحولًا في طريقة إنشاء محتواها وترجمته وتقديمه، مما فتح أمام عملها آفاقًا غير مسبوقة للتوسّع.

إدارة المعادلة الصعبة بين الوقت والجودة

بصفتها رائدة أعمال تعمل بمفردها، كانت آنلين مدفوعة برسالتها لكنها مقيّدة بالوقت والميزانية ومتطلبات الإنتاج. قالت آنلين: "كنا نصوّر كل شيء في الاستوديو. كنت أستخدم جهاز تلقين، وأضع المكياج، وأقرأ النص مرارًا وتكرارًا. إذا ارتكبت خطأ واحدًا فهذا يعني أن أبدأ من جديد".

حتى مع مساعدة شريكها الذي كان يتولى مونتاج الفيديوهات، كان العمل مرهقًا للغاية. يمكن أن يستغرق تصوير فيديو واحد مدته 10 دقائق ساعات من التصوير وأيامًا من المونتاج. قالت آنيلين: "الناس يشاهدون فيديو قصيرًا ويظنون أنه سهل، لكن خلف الكواليس هناك أسابيع من العمل، وعندما تكون شركة صغيرة جدًا فهذا يعني أن كل شيء آخر يتوقف".

لم تكن تكلفة الإنتاج مالية فقط، بل كانت عاطفية أيضًا. قالت آنيلين: "أتذكر مرة أنني صوّرت لساعات ثم اكتشفت أن الكاميرا لم تكن تسجّل". "ومرة أخرى، كان هناك مكياج تحت عيني طوال اليوم. اضطررنا إلى التخلص من كل شيء والبدء من جديد".

الأهم من ذلك أن إنتاج الفيديو التقليدي جعل من شبه المستحيل التوسّع عالميًا. ترجمة محتواها إلى لغات أخرى كانت تعني توظيف مترجمين، وإعادة تصوير اللقطات، والمونتاج من الصفر لكل سوق. قالت: "كنت أريد أن أتجاوز الفلمنكية أو الهولندية. أردت أن أصل إلى اليابان والبرازيل وألمانيا، لكن لم أستطع فعل ذلك وحدي."

إطلاق إمكانات جديدة باستخدام الأفاتارات والأتمتة

بدأت رحلة Anneleen مع HeyGen بدافع الفضول. قالت: "بدأت بترجمة الفيديوهات الأساسية فقط، من خلال رفع فيديوهاتي الإنجليزية الحالية وإنشاء نسخ بالفرنسية والألمانية". وأضافت: "كنت قلقة أن تبدو النتيجة آلية، لكنها لم تكن كذلك. الصوت والنبرة وحتى طريقة النطق كانت تشبهني تمامًا".

ذلك النجاح المبكر شجّعها على الاستكشاف أكثر. بدأت في تجربة الأفاتارات. قالت: "أدركت أنني أستطيع رفع نص مكتوب، وإنشاء فيديو بأفاتار، ثم ترجمته مرارًا وتكرارًا دون البدء من الصفر. عندها فهمت أن هذا ليس مجرد أداة، بل نقطة تحوّل حقيقية."

في إحدى الليالي، أدركت الحقيقة فجأة. لم أنم. أدركت أنني أستطيع تحويل كتبي إلى دورات، وأفكاري إلى فيديوهات. يمكنني إعادة استخدام عمل سنوات ومنحه حياة جديدة. عندها قلت: «أستطيع أن أفتح العالم كله مع Happy Cats».

باستخدام HeyGen، حوّلت أنيلين دورتها المكوّنة من 56 فيديو إلى أصل متعدد اللغات، مُترجم إلى الفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية والمجرية واليابانية وغيرها. قالت أنيلين: "أرسلتُ فيديوهات تجريبية لمتحدثين أصليين". "عادوا إليّ وقالوا: هذا مثالي. لقد فهموا كل شيء، حتى المصطلحات العلمية."

واجهة HeyGen البديهية جعلت الأمر أسهل حتى. الأمر بسيط جدًا؛ أكتب النص، أرفعه، وينتهي كل شيء. أستطيع إضافة الترجمة النصية، وترجمة الفيديو، ومراجعته في مكان واحد. وبمجرد أن يكون في قائمة الانتظار، أستطيع الانتقال للقيام بشيء آخر.

تحقيق إنتاج أسرع من خلال سير عمل سلس بلا مجهود

منذ البدء في استخدام HeyGen، شهدت I Love Happy Cats تحسّنات كبيرة في السرعة والوصول والتفاعل.

تقليل وقت الإنتاج : إنشاء الفيديوهات من البداية إلى النهاية أصبح أسرع 5 مرات مقارنة بما كان عليه قبل استخدام HeyGen.

: إنشاء الفيديوهات من البداية إلى النهاية أصبح أسرع 5 مرات مقارنة بما كان عليه قبل استخدام HeyGen. انطلاقة نحو جمهور عالمي : أصبحت الدورات متاحة الآن باللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية واليابانية والمجرية والصينية.

: أصبحت الدورات متاحة الآن باللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية واليابانية والمجرية والصينية. الكفاءة في التكلفةمع عدم الحاجة إلى استوديوهات أو مترجمين أو محررين، أصبحت آنيلين تنتج محتوى احترافياً بالكامل داخل الشركة.

قالت: "دائمًا أقول إن هناك عصرًا قبل HeyGen وعصرًا بعده. رؤية الأفاتار الخاص بي يقول شيئًا كتبته أنا كانت كأنني أكتشف توأمي. كان شعورًا غير واقعي، وجعل مهمتي قابلة للتوسّع."

ما نصيحتها للآخرين؟ "لا تفوّت الفرصة. إذا كان لديك ما تقوله للعالم، فإن HeyGen سيساعدك على قوله."