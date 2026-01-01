تطبيق إنشاء فيديوهات UGC لإنتاج إعلانات إبداعية قابلة للتوسّع
أنشئ إعلانات فيديو بأسلوب UGC تلفت الانتباه مباشرة من النص باستخدام مولّد فيديو UGC من HeyGen. أنشئ شهادات تبدو حقيقية، ومراجعات منتجات، وفيديوهات إثبات اجتماعي بدون توظيف صُنّاع محتوى أو تنسيق جلسات تصوير. اكتب النص، واختر مقدّمًا بأسلوب صانع محتوى، وأنشئ إعلانات UGC مصقولة تبدو طبيعية وتلقائية على كل المنصات.
مزايا مُنشئ فيديو UGC
مقدّمو محتوى بأسلوب صُنّاع المحتوى يشعرون بأنهم حقيقيون
اختر من بين أكثر من 1,100 فيديو UGC بالذكاء الاصطناعي لمقدّمين مصمَّمين ليبدوا مثل صانعي المحتوى اليوميين، وليسوا متحدثين رسميين باسم الشركات. يقدّم كل مقدّم نصّك بتعبيرات طبيعية، وحركات عفوية، وأسلوب إلقاء أصيل يطابق الطابع غير المصقول والقريب من الناس الذي يتوقّعه الجمهور من محتوى UGC. يمكنك إقران أي مقدّم مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على صوت علامة تجارية متّسق عبر عشرات نسخ الإعلانات المختلفة دون تسجيل لقطة واحدة.
اختبار فوري لنسخ الإعلانات المتعددة على نطاق واسع
أنشئ عشرات نسخ إعلانات UGC من نص واحد في دقائق بدلًا من أسابيع. بدّل مقدّمي المحتوى، الخلفيات، الجُمل الافتتاحية، وعبارات الحث على اتخاذ إجراء لاختبار الإبداع A/B عبر المنصات. محرك تحويل النص إلى فيديو من HeyGen يتيح لمسؤولي تسويق الأداء تطوير الأفكار الرابحة وإنتاج مواد إبداعية جديدة قبل أن يشعر الجمهور بالملل، وكل ذلك دون إعادة توجيه موجز واحد لأي منشئ محتوى.
إعلانات UGC متعددة اللغات بدون إعادة التصوير
وسّع أفضل إعلانات UGC أداءً إلى أسواق جديدة فورًا. AI Video Translator من HeyGen يوطّن أي فيديو إلى أكثر من 175 لغة مع AI Lip Sync دقيقة مع الحفاظ على نبرة الصوت، بحيث تبدو إعلاناتك المترجمة طبيعية لكل جمهور. شغّل نفس المادة الإبداعية الرابحة باللغات الإسبانية واليابانية والبرتغالية وعشرات اللغات الأخرى انطلاقًا من نسخة أصلية واحدة.
إنتاج قائم على السكربت مع تحكّم كامل
اكتب أو الصق نص إعلانك ودع HeyGen يتولى الباقي. استخدم AI Video Generator للتحكم في الإيقاع، والنبرة، وانتقالات المشاهد، والتركيز البصري مباشرة من النص. يمكنك دمج AI Product Placement لعرض المنتجات بشكل طبيعي داخل الكادر، وإضافة خلفيات تحمل هوية علامتك التجارية، وضم مخرجات Subtitle Generator لعرض الفيديو بدون صوت على شبكات التواصل الاجتماعي.
تصدير جاهز للمنصات لكل قناة إعلانية
أنشئ إعلانات فيديو UGC بالشكل الدقيق الذي تتطلّبه كل منصة. صدّر الفيديو عموديًا لـ TikTok وReels، ومربعًا لإعلانات الخلاصات، وأفقيًا لإعلانات YouTube pre-roll. يقدّم HeyGen مخرجات HD و4K مع ترجمة مدمجة، وصوت نقي، وأحجام ملفات محسّنة، بحيث يكون المحتوى الإبداعي جاهزًا للرفع مباشرة إلى مديري الإعلانات دون الحاجة إلى أي مرحلة ما بعد الإنتاج إضافية أو تحويل في الصيغ.
حالات الاستخدام
فيديوهات مراجعة المنتجات للتجارة الإلكترونية
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
إعلانات التزكية الاجتماعية للحملات المدفوعة
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI Actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across Facebook ad and Instagram Ad Maker campaigns.
إعلانات إبداعية لـ TikTok وReels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical TikTok video and Reel Generator content optimized for engagement.
عروض تعريفية لتجربة التطبيقات وخدمات SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
محتوى علامة تجارية بأسلوب المؤثرين
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
إعلانات إبداعية محلية للأسواق العالمية
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI Dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
كيف يعمل
أنشئ إعلانات فيديو بأسلوب UGC في أربع خطوات تنقلك من فكرة الإعلان إلى محتوى جاهز للنشر على المنصات خلال دقائق.
اختر التنسيق
اختر قالب إعلان UGC أو ابدأ من الصفر. اضبط نسبة العرض إلى الارتفاع، والأسلوب البصري، ونوع الإعلان الذي تريد إنتاجه. يقوم النظام بإعداد زوايا تصوير غير رسمية، وإضاءة طبيعية، وإعدادات عرض بأسلوب صانعي المحتوى.
اكتب النص الخاص بك
اكتب أو الصق نص إعلانك. صِغ الجملة الافتتاحية الجاذبة، ونقاط الفوائد الأساسية، والدعوة إلى اتخاذ إجراء. تحلل HeyGen النص من حيث النبرة، والإيقاع، وبنية المشاهد لتحسين طريقة الإلقاء بأسلوب يشبه محتوى UGC ويبدو أكثر أصالة.
اختر مقدّم العرض
تصفّح أكثر من 1,100 مقدّم محتوى بأسلوب الكرييتور واختر الشخص الذي يناسب جمهورك المستهدف. عدّل الصوت، وأسلوب الإلقاء، والخلفية بحيث يبدو الإعلان طبيعيًا وقريبًا من الجمهور.
أنشئ وصدّر
تصدير إعلان UGC النهائي بصيغة فيديو. تقوم HeyGen بمزامنة أداء المقدّم، والعناصر البصرية، والترجمة النصية، والانتقالات، ثم تصدّر ملفاً جاهزاً للنشر على TikTok أو Instagram أو Facebook أو YouTube أو أي مدير إعلانات آخر.
الأسئلة الشائعة
ما هو مُنشئ فيديوهات UGC وكيف يقوم بإنشاء الإعلانات؟
مولّد فيديوهات UGC يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات فيديو تبدو وتشعر وكأنها محتوى مُنشأ من قِبل مستخدمين حقيقيين. إصدار HeyGen يتيح لك كتابة نص الإعلان، والاختيار من بين أكثر من 1,100 مقدّم بأسلوب صُنّاع المحتوى، وإنشاء شهادات وتجارب مستخدمين وإعلانات «social proof» تبدو حقيقية، من دون توظيف أي شخص أو تصوير أي شيء.
هل ستبدو إعلانات UGC حقيقية بما يكفي لتحقق أداءً جيداً على وسائل التواصل الاجتماعي؟
نعم. مقدّمو HeyGen مصمَّمون خصيصاً لتنسيق محتوى UGC، مع إيماءات عفوية، وتعابير طبيعية، وأسلوب إلقاء قريب من طريقة حديث صنّاع المحتوى الحقيقيين أمام الكاميرا. وعند الجمع بين الخلفيات غير الرسمية والسيناريوهات الحوارية، يكون الناتج متوافقاً مع الطابع العضوي الذي يتفاعل معه الجمهور على TikTok وInstagram وFacebook.
كم عدد نسخ الإعلانات التي يمكنني إنتاجها من نص واحد؟
لا يوجد حد ثابت. يمكنك تبديل مقدّمي المحتوى، والخلفيات، والافتتاحيات، وعبارات الدعوة إلى الإجراء لإنشاء عدد غير محدود من النسخ وفقًا لما تتطلبه استراتيجية الاختبار الخاصة بك. معظم الفرق تنتج من 10 إلى 50 نسخة لكل فكرة في جلسة واحدة، وكل نسخة جاهزة لاختبارات A/B عبر منصات الإعلانات خلال دقائق بدلًا من الأسابيع التي تتطلبها عمليات إنتاج محتوى UGC التقليدية.
هل يمكنني إضافة منتجي الخاص إلى إعلان الفيديو UGC؟
نعم. HeyGen يدعم وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي الذي يتيح لك عرض منتجك بشكل طبيعي داخل إطار الفيديو. يمكنك أيضًا إضافة طبقات بعلامتك التجارية، وشعارات، وخلفيات مخصصة للحفاظ على ظهور المنتج بشكل قوي مع الإبقاء على إحساس المحتوى الأصيل الذي يقدّمه صانع المحتوى.
كيف تقارن عملية إنشاء فيديوهات UGC باستخدام الذكاء الاصطناعي مع توظيف صُنّاع محتوى حقيقيين؟
الاستعانة بصنّاع المحتوى عادةً تكلّف من $200 إلى أكثر من $2,000 لكل فيديو، وتتطلّب عقوداً، وشحن المنتجات، وعدة جولات من التعديلات، ومدة تنفيذ من 2 إلى 4 أسابيع. HeyGen ينشئ محتوى بأسلوب UGC مماثلاً في غضون دقائق وبجزء بسيط من التكلفة، مع تعديلات غير محدودة وإمكانية التوسّع فوراً إلى عشرات النسخ المختلفة. تحتفظ بتحكّم كامل في الإبداع دون الحاجة لإدارة علاقات خارجية.
هل يمكنني ترجمة أفضل إعلانات UGC أداءً لدي إلى لغات أخرى؟
بالتأكيد. منصة HeyGen Video Translator تقوم بمواءمة أي إعلان من إنتاج المستخدمين (UGC) إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه. يمكن لأفضل إعلان لديك باللغة الإنجليزية أن يعمل بالإسبانية والألمانية واليابانية والبرتغالية وغيرها الكثير بدون إعادة التصوير أو توظيف صُنّاع محتوى محليين لكل سوق.
ما هي منصات الإعلانات والصيغ التي يدعمها مولّد فيديوهات UGC؟
HeyGen تصدّر إعلانات UGC بكل الصيغ الأساسية: عمودي 9:16 لـ TikTok وInstagram Reels، مربع 1:1 لمواضع الظهور في الخلاصات، وأفقي 16:9 لـ YouTube والإعلانات المعروضة. يتوفر الإخراج بجودة HD و4K مع ترجمة مدمجة، وصوت نقي، وأحجام ملفات محسّنة جاهزة للرفع المباشر إلى Meta Ads Manager وTikTok Ads وGoogle Ads وغيرها من المنصات.
هل استخدام HeyGen لإنشاء إعلانات فيديو UGC مجاني؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان تتيح لك إنشاء إعلانات فيديو UGC واستكشاف المزايا الأساسية. الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً تفتح لك الوصول إلى مقدّمي عروض بأسلوب صانعي المحتوى، وأطوال فيديو أطول، استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، والوصول إلى مكتبة كاملة من قوالب UGC وخيارات التخصيص.
هل يمكنني استخدام مولّد فيديو UGC لإعلانات الشهادات بدون عملاء حقيقيين؟
نعم. يمكنك كتابة نصوص لشهادات العملاء بناءً على مقترحات القيمة الخاصة بمنتجك، ثم إقرانها بمقدّمين بأسلوب صُنّاع المحتوى المتنوعين لإنشاء إعلانات تعتمد على الدليل الاجتماعي. تستخدم العديد من فرق التسويق بالأداء هذا الأسلوب لاختبار زوايا الرسائل قبل الاستثمار في تصوير شهادات عملاء حقيقية، ثم توسيع نطاق المفاهيم الفائزة عبر الحملات.
كيف أجعل إعلانات UGC المُنشأة بالذكاء الاصطناعي مميّزة عن إعلانات المنافسين؟
ركّز على خطّاف قوي في أول ثانيتين، واستخدم نصوصاً تعكس الطريقة التي يتحدث بها العملاء الحقيقيون عن منتجك، واختبر عدة أساليب للمقدّم بما يناسب الفئة المستهدفة لديك. HeyGen AI Video Editor يتيح لك تحسين الإيقاع، وإضافة أنماط صوتية رائجة، وضبط العناصر البصرية بحيث يبدو كل إعلان طبيعياً على المنصة التي يُعرض عليها.
