تطبيق Seedance 2.0 لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي
أكثر نموذج فيديو بالذكاء الاصطناعي سينمائي في العالم يعمل الآن داخل HeyGen. أنشئ لقطات b-roll سينمائية من موجّه نصي، وضع نفسك داخل لقطات Seedance، أو انتقل من فكرة واحدة إلى فيديو مكتمل جاهز. ثلاثة أدوات، منصة واحدة، ولا حاجة لأي فريق تصوير.
مزايا Seedance 2.0 على HeyGen
فيديو سينمائي متعدد الوسائط من شريط موجّه واحد
افتح مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، واختر نموذج Seedance 2، ثم اكتب وصف المشهد الذي تريده. أرفق صورًا مرجعية، واختر شخصية، وأضف الصوت، وحدّد نسبة الأبعاد ومدة الفيديو، وكل ذلك من شريط موجّه واحد. اختر إعدادًا جاهزًا مثل Multi-Scene Cut أو UGC-Style Ad أو Dynamic Camera Move أو Multi-Character Scene للبدء فورًا.
تحويل النص إلى فيديو مع تحكم سينمائي في الكاميرا
صف أي مشهد تريد، وSeedance 2.0 ينشئ لقطات بحركة دقيقة فيزيائيًا، وإضاءة واقعية، وعمق مجال بجودة الإنتاج من خلال أداة النص إلى فيديو. يفسّر النموذج حركة الكاميرا من الموجّه الخاص بك، بحيث تستجيب حركات الدوللي، ولقطات الكرين، وتسلسلات FPV، واللقطات القريبة للغة الطبيعية. لقطات الـ b-roll الخاصة بك تبدو مُخرَجة، وليست مُنشأة آليًا.
إدخال صورة أو فيديو مرجعي
ارفع صورة منتج، أو أصل من أصول العلامة التجارية، أو مقطعاً موجوداً بالفعل ثم انتقل إلى وضع Ref to Video. يقوم Seedance 2.0 بإنشاء لقطات سينمائية حول المرجع الذي اخترته باستخدام سير عمل Image to Video مع الحفاظ على ضبط الألوان، والتكوين، والهوية البصرية، مع إضافة حركة كاميرا ديناميكية وحركة دقيقة فيزيائياً تجعل المحتوى الثابت نابضاً بالحياة.
استنساخ صوت أصلي ومزامنة شفاه متعددة اللغات
لقطات Seedance 2.0 على HeyGen تأتي مدمجة بالكامل مع الصوت. أضف طبقة تعليق صوتي باستخدام استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي بـأكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه دقيقة على مستوى الإطار، بحيث يتوافق كل لفظ مع الحركة على الشاشة. المنصات الأخرى التي تقدّم Seedance تخرج مقاطع خام وصامتة، بينما HeyGen يقدّم فيديو محلياً كاملاً جاهزاً للاستخدام.
وجوه بشرية موثوقة في لقطات Seedance
Seedance 2.0 لا يسمح باستخدام وجوه بشر حقيقية عبر واجهته البرمجية العامة API. بنية الموافقة المباشرة والتحقق من الهوية من HeyGen تغيّر ذلك.استنسخ نسخة بالذكاء الاصطناعي من نفسك في دقائق، وسيظهر شكلك الذي تم التحقق منه في لقطات Seedance السينمائية من خلال Avatar IV مع هوية مقفلة، وملابس ثابتة، واتساق بصري عبر كل لقطة. لا توجد أي منصة أخرى يمكنها تقديم ذلك.
حالات الاستخدام
فيديوهات العلامة التجارية والحملات
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
محتوى شبكات التواصل وإعلانات بأسلوب المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC)
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
عروض توضيحية للمنتجات واستعراضاتها
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
مشاهد سينمائية متعددة الشخصيات
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI Face Swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
التدريب والتعليم
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
الريادة الفكرية وبناء العلامة الشخصية
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the Reel Generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
كيف يعمل
تم دمج Seedance 2.0 في ثلاثة أدوات داخل HeyGen، وكل أداة مصممة لسير عمل مختلف. استخدم أيًّا منها أو اجمع بين الأدوات الثلاث معًا.
افتح مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي
شغّل مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي داخل HeyGen. يتم اختيار Seedance 2 افتراضيًا مع إتاحة وضع Ref to Video لإنشاء الفيديوهات المعتمدة على المراجع.
اكتب الموجّه الخاص بك أو اختر إعداداً جاهزاً
اكتب وصف المشهد الذي تريده أو اختر من بين: Multi-Scene Cut أو UGC-Style Ad أو Dynamic Camera Move أو Multi-Character Scene. حدّد مدة الفيديو حتى 15 ثانية واختر نسبة العرض إلى الارتفاع 16:9 أو أي نسبة أخرى تناسبك.
أضف المراجع وأنشئ
أضف صورًا مرجعية، واختر شخصية، وحدد لغة، أو أرفق ملفًا صوتيًا من شريط الإدخال. اضغط على «إنشاء» وسيُنتج Seedance 2.0 لقطات سينمائية في خطوة واحدة.
راجع، عدّل، وانشر
عاين الفيديو الذي أنشأته في «أحدث الإبداعات». يمكنك تنزيله بصيغة MP4، أو إرساله إلى Avatar Shots أو Video Agent لمزيد من التعديل، أو نشره مباشرة على أي منصة.
الأسئلة الشائعة
ما هو Seedance 2.0 ولماذا يوجد داخل HeyGen؟
Seedance 2.0 هو نموذج سينمائي لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، معروف بحركة دقيقة فيزيائياً، ودعم مدخلات متعددة الوسائط، والحفاظ على ثبات الشخصيات. قامت HeyGen بدمجه في ثلاثة أدوات حتى تتمكّن من تجاوز إنشاء المقاطع الخام، وإنشاء فيديوهات متكاملة بوجوه موثَّقة، وتعليق صوتي، ومخرجات بعدة لغات، وتحكّم تحريري لا تستطيع منصات Seedance المستقلة توفيره.
ما الذي يمكنني إنشاؤه باستخدام Seedance 2.0 على HeyGen ولا يمكنني إنشاؤه في أي مكان آخر؟
منصات Seedance المستقلة تُنشئ مقاطع صامتة مدتها 15 ثانية بدون وجوه بشرية حقيقية. HeyGen تضيف هوية موثوقة من خلال AI Avatar Generator، وتجميع الفيديو الكامل عبر Video Agent، وتعليقًا صوتيًا بأكثر من 175 لغة، ومزامنة الشفاه، ولقطات سينمائية تصل مدتها إلى ثلاث دقائق. هذا التكامل يحوّل النموذج الخام إلى سير عمل إنتاج متكامل.
كيف يمكنني إنشاء لقطات b-roll سينمائية باستخدام Seedance 2.0؟
افتح مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، اختر Seedance 2، ثم اكتب وصف المشهد أو ارفع صورة مرجعية في وضع Ref to Video. اختر إعداداً جاهزاً (Preset)، وحدّد مدة الفيديو ونسبة الأبعاد، وسيُرجع لك النموذج لقطات سينمائية بإضاءة واقعية وسلوك كاميرا احترافي. استخدم مولّد نص الفيديو إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في كتابة الموجّه (Prompt).
هل يمكنني وضع وجهي في لقطات Seedance 2.0؟
واجهة برمجة التطبيقات العامة في Seedance 2.0 تحجب وجوه البشر الحقيقية. HeyGen هي المنصة الوحيدة التي تظهر فيها الوجوه الموثَّقة في لقطات Seedance، وذلك بفضل موافقة مباشرة من أصحابها والتحقق من الهوية. استنسخ نفسك مرة واحدة، وسيظل شكلك مقفلاً ومحميًا في كل مشهد سينمائي تقوم بإنشائه.
ما هي الإعدادات الجاهزة في مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟
شريط البرومبت يتضمّن أربع إعدادات مسبقة من Seedance 2.0: "Multi-Scene Cut" لتسلسلات اللقطات المتعدّدة، و"UGC-Style Ad" للمحتوى الموجّه أولاً لوسائل التواصل الاجتماعي، و"Dynamic Camera Move" للّغة السينمائية لحركة الكاميرا، و"Multi-Character Scene" لوضع عدة أشخاص في لقطة واحدة. كل إعداد مسبق يضبط النموذج لسير عمل إبداعي محدّد.
هل يمكنني ترجمة فيديوهات Seedance 2.0 إلى لغات أخرى؟
كل فيديو Seedance 2.0 على HeyGen يدعم الترجمة الكاملة من خلال AI Video Translator مع AI Dubbing بأكثر من 175 لغة. يتم استنساخ التعليق الصوتي الخاص بك في كل لغة مستهدفة مع مزامنة شفاه دقيقة على مستوى الإطار، بحيث يتحول فيديو واحد إلى أصل عالمي دون إعادة التسجيل.
هل جودة اللقطات عالية بما يكفي لاستخدامها في الإعلانات المدفوعة والبث التلفزيوني؟
Seedance 2.0 ينتج لقطات سينمائية حاصلة على الترتيب رقم 1 في الواقعية على G2 مع حركة دقيقة فيزيائياً وهوية بصرية متسقة. يمكنك تحسين أي مشهد باستخدام محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي وتصديره بصيغ جاهزة للبث التلفزيوني، أو الإعلانات المدفوعة على السوشيال ميديا، أو التضمين على الويب.
هل ترى فرق الإنتاج نتائج ملموسة؟
تمكّنت Vision Creative Labs من زيادة إنتاجها من 1-2 فيديو سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً باستخدام HeyGen. إضافة لقطات Seedance 2.0 تمنح هذا الحجم من الإنتاج جودة سينمائية دون الحاجة إلى توظيف إضافي أو حجز استوديوهات أو إدارة لوجستيات الإنتاج.
كم تبلغ تكلفة Seedance 2.0 على HeyGen؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية تتضمن الوصول إلى Seedance 2.0 عبر الأدوات الثلاث جميعًا. اختبر Avatar Shots وVideo Agent ومولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي قبل الالتزام بخطة مدفوعة. تبدأ الخطط المدفوعة من $24 شهريًا للمبدعين، مع تسعير مخصص للمؤسسات متاح للفرق الكبيرة.
ما هو وضع Ref to Video ومتى يجب أن أستخدمه؟
وضع Ref to Video يتيح لك رفع لقطات أو فيديوهات موجودة مسبقًا كمرجع بصري إلى جانب موجّه النص. يقوم Seedance 2.0 بتحليل الحركة والأسلوب والإيقاع في الفيديو المرجعي، ثم ينشئ لقطات سينمائية جديدة تطابقه. استخدمه عندما تريد تكرار حركة كاميرا معيّنة، أو مطابقة أسلوب بصري موجود، أو تمديد مشهد قمت بتصويره بالفعل.
