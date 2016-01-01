Với HeyGen, bạn có thể tạo ra những video chuyên nghiệp với khả năng đồng bộ hóa môi hoàn hảo và hỗ trợ đa ngôn ngữ chỉ trong vài phút. Dù bạn là người sáng tạo nội dung, giáo viên hay nhà tiếp thị, AI Video Player của HeyGen giúp bạn tạo ra những video chất lượng cao sẵn sàng để chia sẻ, không cần kỹ năng kỹ thuật.

Trình phát video AI của chúng tôi hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ, cung cấp trải nghiệm dịch thuật và đồng bộ giọng nói mượt mà. Chỉ cần tải lên video của bạn và để AI xử lý phần còn lại, giúp dễ dàng tiếp cận khán giả toàn cầu.

Nếu bạn muốn nâng cao chất lượng video của mình hơn nữa, hãy sử dụng Video Translator để đồng bộ hóa lời thoại đã dịch một cách hoàn hảo.