Trình phát video AI của HeyGen, cách dễ nhất để tạo ra những video chân thực với đồng bộ giọng nói hoàn hảo. Cho dù bạn đang tạo nội dung giáo dục, video marketing hay bài đăng trên mạng xã hội, bạn có thể sản xuất video chất lượng chuyên nghiệp mà không cần máy quay hay chỉnh sửa thủ công. Chỉ cần tải video lên, đồng bộ giọng nói và bắt đầu! Để tạo video cá nhân hóa hơn, hãy thử Agent, công cụ giúp bạn tạo ra video chuyên nghiệp từ những lời nhắc đơn giản.
Công cụ này cho phép bạn biến một bức ảnh đơn lẻ thành hình đại diện AI sinh động mô phỏng chân thực các biểu cảm, chuyển động và ánh sáng để tạo ra các video mượt mà. Bạn có thể ngay lập tức tạo ra các đoạn clip chất lượng chuyên nghiệp cho nội dung mạng xã hội, đào tạo, hoặc kể chuyện mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay kỹ năng chỉnh sửa.
Trình phát video AI, Tạo video một cách dễ dàng
Với HeyGen, bạn có thể tạo ra những video chuyên nghiệp với khả năng đồng bộ hóa môi hoàn hảo và hỗ trợ đa ngôn ngữ chỉ trong vài phút. Dù bạn là người sáng tạo nội dung, giáo viên hay nhà tiếp thị, AI Video Player của HeyGen giúp bạn tạo ra những video chất lượng cao sẵn sàng để chia sẻ, không cần kỹ năng kỹ thuật.
Trình phát video AI của chúng tôi hỗ trợ hơn 70 ngôn ngữ, cung cấp trải nghiệm dịch thuật và đồng bộ giọng nói mượt mà. Chỉ cần tải lên video của bạn và để AI xử lý phần còn lại, giúp dễ dàng tiếp cận khán giả toàn cầu.
Nếu bạn muốn nâng cao chất lượng video của mình hơn nữa, hãy sử dụng Video Translator để đồng bộ hóa lời thoại đã dịch một cách hoàn hảo.
Phương pháp tốt nhất cho việc đồng bộ hóa môi AI
Việc đạt được sự đồng bộ hóa môi tự nhiên và chính xác bằng AI trở nên dễ dàng khi bạn tuân theo những bước sau:
•Chọn Giọng nói Chất lượng Cao: Lựa chọn từ nhiều giọng nói AI đa dạng để có sự truyền đạt lời nói mượt mà và chân thực.
•Sử dụng Đầu vào Âm thanh Rõ ràng: Tải lên âm thanh không có tiếng ồn hoặc sử dụng chức năng chuyển văn bản thành giọng nói để đồng bộ hóa chính xác.
•Kết hợp Biểu cảm với Giọng nói: Tận dụng các hình đại diện AI biểu cảm của HeyGen để tạo ra hình ảnh sống động.
•Tận dụng Đồng bộ Đa ngôn ngữ: Mở rộng tầm với khán giả bằng cách đồng bộ hóa lời thoại đã dịch sử dụng tính năng dịch thuật tích hợp sẵn của HeyGen.
Thu hút khán giả của bạn với công nghệ đồng bộ hóa môi AI chân thực
Việc đồng bộ hóa môi do AI thúc đẩy mang lại một mức độ chân thực mới cho các video của bạn. Cho dù bạn đang lồng tiếng cho cảnh quay thực tế, cải thiện hình đại diện hoạt hình, hay địa phương hóa nội dung đa ngôn ngữ, Trình phát video AI HeyGen đảm bảo mỗi khung hình đều tự nhiên và mượt mà. AI tự động căn chỉnh lời nói với chuyển động của miệng, loại bỏ nhu cầu chỉnh sửa thủ công mất thời gian và giúp bạn tiết kiệm hàng giờ trong quá trình sản xuất.
Từ phụ đề tự động đến khả năng tương thích giữa các thiết bị, HeyGen giúp bạn tạo ra video chất lượng chuyên nghiệp nhanh chóng và hiệu quả hơn. Bạn thậm chí có thể tích hợp AI Video Player với các công cụ làm việc của mình để tối ưu hóa quy trình sản xuất và duy trì sự nhất quán cho các dự án của mình trên các nền tảng khác nhau
Tạo video được hỗ trợ bởi AI trong 4 bước đơn giản
Làm theo những bước đơn giản sau để tạo ra những video chuyên nghiệp với Trình phát Video AI của HeyGen:
Chỉ cần tải lên nội dung video của bạn, dù đó là hình ảnh đại diện nói chuyện hay cảnh quay người thật, và để trí tuệ nhân tạo xử lý phần còn lại.
Chọn từ hơn 70+ ngôn ngữ và để AI Video Player tự động đồng bộ hóa âm thanh của bạn với các chuyển động môi và biểu cảm sinh động.
Khi video của bạn đã sẵn sàng, hãy tải xuống hoặc lấy đường link có thể chia sẻ để nhúng hoặc đăng trên các nền tảng của bạn.
Chia sẻ video của bạn trên trang web, mạng xã hội, hoặc nhúng nó bất cứ đâu để ngay lập tức thu hút khán giả của bạn
Đây là trình xem phát lại tích hợp cho các video bạn tạo, cho phép bạn đồng bộ hóa giọng nói và video một cách dễ dàng để đạt kết quả chuyên nghiệp.
Có, bạn có thể tải lên bản ghi âm giọng nói của mình hoặc chọn từ nhiều giọng nói được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo.
Trình phát hỗ trợ hơn 70+ ngôn ngữ cho đồng bộ giọng nói và phụ đề.
Video của bạn có thể bao gồm các đường âm thanh được dịch (hơn 70 ngôn ngữ) với đồng bộ hóa môi chính xác. Trình phát sẽ hiển thị phiên bản địa phương hóa một cách liền mạch.
Video được tạo ra chỉ trong vài phút, rất lý tưởng cho việc tạo nội dung nhanh chóng.
