Tạo những thiệp mời video đẹp mắt chỉ trong vài phút với HeyGen. Công cụ làm thiệp mời video của chúng tôi giúp bạn kết hợp hình ảnh, đoạn clip, âm nhạc và giọng nói để tạo ra những lời mời có cảm giác cá nhân, mượt mà và dễ dàng để phản hồi. Bỏ qua những tấm thiệp tĩnh, gửi một đoạn clip làm khách mời thích thú, và theo dõi phản hồi với công cụ chia sẻ đơn giản.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Chia sẻ câu chuyện của bạn qua một phim ngắn gồm hình ảnh và đoạn clip, kèm theo thông tin ngày tháng và địa điểm, và làm cho việc quản lý lời mời trở nên dễ dàng.
Mừng lễ với lời mời sôi động để thiết lập không khí, chia sẻ thông tin lịch trình và hé lộ những điểm nhấn thú vị của bữa tiệc sắp tới.
Gửi lời mời có thương hiệu, đúng thông điệp với điểm nổi bật của diễn giả, nhá hàng chương trình, và liên kết đăng ký trong mẫu video của bạn để tăng cường sự tham gia.
Tạo những video mời ngọt ngào, có thể chia sẻ, tiết lộ các chi tiết với âm nhạc, phụ đề và đếm ngược.
Sử dụng các lớp phủ người thuyết trình, giới thiệu giảng viên và liên kết có thể nhấp để tạo ra lời mời sự kiện trực tuyến chuyên nghiệp và dễ tham gia.
Quảng bá các buổi tụ họp khu phố, sự kiện gây quỹ và cuộc họp câu lạc bộ với những hình ảnh hấp dẫn trong mẫu thiệp mời của bạn để tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Thiệp Mời Video Tốt Nhất
HeyGen giúp tạo video mời nhanh chóng, linh hoạt và thú vị. Sử dụng các mẫu có sẵn, kịch bản hỗ trợ bởi AI, và các công cụ thiết kế tích hợp để tạo ra lời mời phù hợp với tông của sự kiện, sau đó xuất hoặc chia sẻ chỉ với một liên kết sử dụng công cụ làm video mời. Không cần kinh nghiệm chỉnh sửa, mọi thứ đều được tối ưu hóa cho mạng xã hội và tin nhắn.
Bắt đầu với một mẫu, tải lên phương tiện truyền thông, hoặc sử dụng một lời nhắc đơn giản, sau đó chỉnh sửa văn bản, âm nhạc và thời gian để có được một thiệp mời chất lượng chỉ trong vài phút.
Thêm tên, chi tiết sự kiện, lời thoại tùy chỉnh, và hiệu ứng đồ họa động để mỗi khách mời cảm thấy được mời trực tiếp, mà không cần làm lại toàn bộ video.
Xuất file hình vuông, dọc, hoặc màn hình rộng, hoặc chia sẻ đường link được lưu trữ để gửi email và nhắn tin qua trình biên tập video của bạn. HeyGen đảm bảo lời mời của bạn trông tuyệt vời trên điện thoại, bảng tin mạng xã hội, và máy tính để bàn.
Mẫu và bố cục hướng dẫn
Chọn từ nhiều mẫu thiết kế đặc biệt cho các dịp như đám cưới, sinh nhật, sự kiện công ty, lễ ra mắt sản phẩm, và nhiều hơn nữa. Mỗi mẫu đều tự động xử lý bố cục, nhịp độ và thứ bậc hình ảnh, vì vậy thiệp mời của bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp mà không cần phải đoán mò về thiết kế.
Gợi ý kịch bản và lời thoại
Nhận gợi ý kịch bản được hỗ trợ bởi AI để giúp bạn viết tin nhắn mời chào ấm áp, rõ ràng trong vài giây. Tạo giọng đọc tự nhiên trong nhiều ngôn ngữ hoặc ghi âm tin nhắn của bạn trực tiếp trong công cụ tạo thiệp mời video.
Âm nhạc, độ chính xác về thời gian, và sự đồng bộ nhịp điệu
Chọn từ những bản nhạc nền không phải trả phí bản quyền hoặc tải lên nhạc của bạn để tạo ra không khí phù hợp cho sự kiện. Cắt âm thanh cho vừa với độ dài video và tự động đồng bộ hóa hình ảnh theo nhịp điệu để các chuyển cảnh trở nên mượt mà và có chủ đích.
Lớp phủ văn bản tùy chỉnh và nút RSVP hoạt hình
Thêm tên, ngày tháng, địa điểm, quy định về trang phục, và hướng dẫn sử dụng các lớp phủ văn bản rõ ràng, dễ đọc được thiết kế cho màn hình nhỏ. Bao gồm cả nút RSVP hoạt hình hoặc các lời kêu gọi hành động giúp hướng dẫn khách mời phản hồi, lưu ngày, hoặc nhấn vào để biết thêm chi tiết.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng trình tạo thiệp mời video
Tạo một thiệp mời đám cưới hoàn chỉnh trong bốn bước nhanh chóng, với các công cụ để tùy chỉnh từng chi tiết.
Chọn một mẫu phù hợp với sự kiện của bạn, hoặc bắt đầu từ một bức tranh trống và chọn tỷ lệ khung hình cho nền tảng bạn sẽ sử dụng.
Tải lên phương tiện, dán chi tiết sự kiện và sử dụng gợi ý kịch bản AI để viết một thông điệp ấm áp, rõ ràng phù hợp với thời lượng.
Chọn nhạc nền, tạo hoặc ghi âm lời thoại, và thêm nút RSVP hoặc liên kết để thu thập phản hồi.
Xuất thiệp mời dưới dạng MP4, hoặc sử dụng đường link được lưu trữ để gửi email hoặc nhắn tin cho khách mời ngay lập tức. Cập nhật dự án bất cứ lúc nào và tạo lại phiên bản mới.
Trình tạo thiệp mời dạng video là một AI tạo video kết hợp hình ảnh, video, văn bản, âm nhạc và giọng nói thành một đoạn video mời ngắn mà bạn có thể chia sẻ qua đường link, email hoặc các nền tảng mạng xã hội.
Không. HeyGen cung cấp các mẫu, gợi ý kịch bản AI và các công cụ hướng dẫn để bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng tạo ra một lời mời một cách chuyên nghiệp.
Có. Bạn có thể bao gồm các lời kêu gọi RSVP hoạt hình trong video, và sử dụng liên kết chia sẻ được lưu trữ của HeyGen hoặc các tùy chọn nhúng để thu thập phản hồi.
Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho di động và web. Bạn cũng có thể tạo các liên kết được lưu trữ để chia sẻ ngay lập tức, và tải về các tệp SRT cho phụ đề nếu cần trong các dự án chỉnh sửa video của mình.
Vâng. Ghi âm trực tiếp trong trình chỉnh sửa video, hoặc sử dụng công nghệ tạo giọng nói AI đa ngôn ngữ và giọng đọc để phù hợp với giọng điệu của bạn.
Vâng. HeyGen cung cấp các mẫu cho đám cưới, sinh nhật, sự kiện công ty, tiệc mừng em bé, họp mặt trực tuyến và nhiều dịp khác.
Vâng. Chọn từ những bản nhạc không yêu cầu bản quyền trong thư viện, tải lên nhạc của bạn, và cắt hoặc lặp lại để phù hợp với độ dài của thiệp mời.
Hầu hết các lời mời thường hiệu quả nhất từ 15 đến 60 giây. Những đoạn clip ngắn phù hợp cho việc chia sẻ trên mạng xã hội, trong khi những lời mời dài hơn hữu ích cho việc thông báo theo phong cách câu chuyện.
Vâng. Sử dụng các trường dữ liệu tạm thời cho tên và các chi tiết nhỏ, sau đó nhân bản một dự án và thay đổi các biến để nhanh chóng tạo ra các phiên bản cá nhân hóa của thiệp mời đám cưới của bạn.
Vâng. Mở dự án, chỉnh sửa và tạo lại một tệp mới hoặc chia sẻ một liên kết được cập nhật để khách luôn thấy thông tin mới nhất.
Vâng. HeyGen coi các tệp tải lên và dự án được tạo ra như là tài sản riêng tư, an toàn trên nền tảng làm video của mình. Bạn kiểm soát quyền truy cập và cài đặt chia sẻ cho mỗi lời mời.
Bạn có thể dùng thử HeyGen miễn phí, tuy nhiên việc tạo và lưu dự án, cũng như xuất file không có watermark, có thể yêu cầu đăng ký tùy thuộc vào tính năng của gói.
