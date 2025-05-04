Trình Tạo Video Mời Cho Lời Mời Sáng Tạo Có Thể Chia Sẻ

Tạo những thiệp mời video đẹp mắt chỉ trong vài phút với HeyGen. Công cụ làm thiệp mời video của chúng tôi giúp bạn kết hợp hình ảnh, đoạn clip, âm nhạc và giọng nói để tạo ra những lời mời có cảm giác cá nhân, mượt mà và dễ dàng để phản hồi. Bỏ qua những tấm thiệp tĩnh, gửi một đoạn clip làm khách mời thích thú, và theo dõi phản hồi với công cụ chia sẻ đơn giản.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Đám cưới và thông báo ngày cưới

Đám cưới và thông báo ngày cưới

Chia sẻ câu chuyện của bạn qua một phim ngắn gồm hình ảnh và đoạn clip, kèm theo thông tin ngày tháng và địa điểm, và làm cho việc quản lý lời mời trở nên dễ dàng.

Tiệc mừng sinh nhật và các sự kiện quan trọng

Tiệc mừng sinh nhật và các sự kiện quan trọng

Mừng lễ với lời mời sôi động để thiết lập không khí, chia sẻ thông tin lịch trình và hé lộ những điểm nhấn thú vị của bữa tiệc sắp tới.

Sự kiện và ra mắt doanh nghiệp

Sự kiện và ra mắt doanh nghiệp

Gửi lời mời có thương hiệu, đúng thông điệp với điểm nổi bật của diễn giả, nhá hàng chương trình, và liên kết đăng ký trong mẫu video của bạn để tăng cường sự tham gia.

Tiệc mừng em bé sắp chào đời và tiệc công bố giới tính

Tiệc mừng em bé sắp chào đời và tiệc công bố giới tính

Tạo những video mời ngọt ngào, có thể chia sẻ, tiết lộ các chi tiết với âm nhạc, phụ đề và đếm ngược.

Sự kiện ảo và hội thảo trực tuyến

Sự kiện ảo và hội thảo trực tuyến

Sử dụng các lớp phủ người thuyết trình, giới thiệu giảng viên và liên kết có thể nhấp để tạo ra lời mời sự kiện trực tuyến chuyên nghiệp và dễ tham gia.

Cộng đồng và các cuộc gặp mặt địa phương

Cộng đồng và các cuộc gặp mặt địa phương

Quảng bá các buổi tụ họp khu phố, sự kiện gây quỹ và cuộc họp câu lạc bộ với những hình ảnh hấp dẫn trong mẫu thiệp mời của bạn để tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Thiệp Mời Video Tốt Nhất

HeyGen giúp tạo video mời nhanh chóng, linh hoạt và thú vị. Sử dụng các mẫu có sẵn, kịch bản hỗ trợ bởi AI, và các công cụ thiết kế tích hợp để tạo ra lời mời phù hợp với tông của sự kiện, sau đó xuất hoặc chia sẻ chỉ với một liên kết sử dụng công cụ làm video mời. Không cần kinh nghiệm chỉnh sửa, mọi thứ đều được tối ưu hóa cho mạng xã hội và tin nhắn.

Tạo nhanh, hoàn thiện chuyên nghiệp

Bắt đầu với một mẫu, tải lên phương tiện truyền thông, hoặc sử dụng một lời nhắc đơn giản, sau đó chỉnh sửa văn bản, âm nhạc và thời gian để có được một thiệp mời chất lượng chỉ trong vài phút.

Cá nhân hóa ở quy mô lớn

Thêm tên, chi tiết sự kiện, lời thoại tùy chỉnh, và hiệu ứng đồ họa động để mỗi khách mời cảm thấy được mời trực tiếp, mà không cần làm lại toàn bộ video.

Sẵn sàng cho mọi nền tảng hoặc định dạng

Xuất file hình vuông, dọc, hoặc màn hình rộng, hoặc chia sẻ đường link được lưu trữ để gửi email và nhắn tin qua trình biên tập video của bạn. HeyGen đảm bảo lời mời của bạn trông tuyệt vời trên điện thoại, bảng tin mạng xã hội, và máy tính để bàn.

Mẫu và bố cục hướng dẫn

Chọn từ nhiều mẫu thiết kế đặc biệt cho các dịp như đám cưới, sinh nhật, sự kiện công ty, lễ ra mắt sản phẩm, và nhiều hơn nữa. Mỗi mẫu đều tự động xử lý bố cục, nhịp độ và thứ bậc hình ảnh, vì vậy thiệp mời của bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp mà không cần phải đoán mò về thiết kế.

Nhiều khung hình video của một người đàn ông, với băng rôn 'Dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào' và các lá cờ quốc gia.

Gợi ý kịch bản và lời thoại

Nhận gợi ý kịch bản được hỗ trợ bởi AI để giúp bạn viết tin nhắn mời chào ấm áp, rõ ràng trong vài giây. Tạo giọng đọc tự nhiên trong nhiều ngôn ngữ hoặc ghi âm tin nhắn của bạn trực tiếp trong công cụ tạo thiệp mời video.

Ba cá nhân trong khung hình cuộc gọi video, với lớp phủ minh họa 'Giọng nói nhân bản' nơi giọng nói con người được chuyển đổi thành giọng nói AI trong 175 ngôn ngữ.

Âm nhạc, độ chính xác về thời gian, và sự đồng bộ nhịp điệu

Chọn từ những bản nhạc nền không phải trả phí bản quyền hoặc tải lên nhạc của bạn để tạo ra không khí phù hợp cho sự kiện. Cắt âm thanh cho vừa với độ dài video và tự động đồng bộ hóa hình ảnh theo nhịp điệu để các chuyển cảnh trở nên mượt mà và có chủ đích.

Hai khung hình chồng lên nhau cho thấy một người đàn ông đang chơi đàn guitar trong một chiếc xe hơi trên bãi biển và một người khác đang quay phim bên cạnh chiếc xe. Phía trên được chồng lên là một nút bấm màu tím và biểu tượng lấp lánh.

Lớp phủ văn bản tùy chỉnh và nút RSVP hoạt hình

Thêm tên, ngày tháng, địa điểm, quy định về trang phục, và hướng dẫn sử dụng các lớp phủ văn bản rõ ràng, dễ đọc được thiết kế cho màn hình nhỏ. Bao gồm cả nút RSVP hoạt hình hoặc các lời kêu gọi hành động giúp hướng dẫn khách mời phản hồi, lưu ngày, hoặc nhấn vào để biết thêm chi tiết.

Trình phát video tương tác hiển thị một người phụ nữ cầm lọ nền, với con trỏ chỉ vào nút "Đặt hàng ngay", và nút "Thêm vào giỏ hàng" cũng được hiển thị.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ coi trọng chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng trình tạo thiệp mời video

Tạo một thiệp mời đám cưới hoàn chỉnh trong bốn bước nhanh chóng, với các công cụ để tùy chỉnh từng chi tiết.

Bước 1

Chọn một dịp hoặc mẫu

Chọn một mẫu phù hợp với sự kiện của bạn, hoặc bắt đầu từ một bức tranh trống và chọn tỷ lệ khung hình cho nền tảng bạn sẽ sử dụng.

Bước 2

Thêm ảnh, clip và văn bản

Tải lên phương tiện, dán chi tiết sự kiện và sử dụng gợi ý kịch bản AI để viết một thông điệp ấm áp, rõ ràng phù hợp với thời lượng.

Bước 3

Chọn nhạc, giọng nói, và cài đặt RSVP

Chọn nhạc nền, tạo hoặc ghi âm lời thoại, và thêm nút RSVP hoặc liên kết để thu thập phản hồi.

Bước 4

Xuất khẩu, chia sẻ hoặc gửi

Xuất thiệp mời dưới dạng MP4, hoặc sử dụng đường link được lưu trữ để gửi email hoặc nhắn tin cho khách mời ngay lập tức. Cập nhật dự án bất cứ lúc nào và tạo lại phiên bản mới.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Công cụ tạo thiệp mời video là gì?

Trình tạo thiệp mời dạng video là một AI tạo video kết hợp hình ảnh, video, văn bản, âm nhạc và giọng nói thành một đoạn video mời ngắn mà bạn có thể chia sẻ qua đường link, email hoặc các nền tảng mạng xã hội.

Tôi có cần kỹ năng chỉnh sửa để tạo lời mời không?

Không. HeyGen cung cấp các mẫu, gợi ý kịch bản AI và các công cụ hướng dẫn để bất kỳ ai cũng có thể nhanh chóng tạo ra một lời mời một cách chuyên nghiệp.

Tôi có thể thêm liên kết hoặc nút RSVP vào video của mình không?

Có. Bạn có thể bao gồm các lời kêu gọi RSVP hoạt hình trong video, và sử dụng liên kết chia sẻ được lưu trữ của HeyGen hoặc các tùy chọn nhúng để thu thập phản hồi.

Tôi có thể xuất các định dạng tệp nào?

Xuất các tệp MP4 được tối ưu hóa cho di động và web. Bạn cũng có thể tạo các liên kết được lưu trữ để chia sẻ ngay lập tức, và tải về các tệp SRT cho phụ đề nếu cần trong các dự án chỉnh sửa video của mình.

Tôi có thể tự ghi âm lời bình của mình không?

Vâng. Ghi âm trực tiếp trong trình chỉnh sửa video, hoặc sử dụng công nghệ tạo giọng nói AI đa ngôn ngữ và giọng đọc để phù hợp với giọng điệu của bạn.

Có mẫu cho các dịp khác nhau không?

Vâng. HeyGen cung cấp các mẫu cho đám cưới, sinh nhật, sự kiện công ty, tiệc mừng em bé, họp mặt trực tuyến và nhiều dịp khác.

Tôi có thể sử dụng nhạc trong thiệp mời của mình không?

Vâng. Chọn từ những bản nhạc không yêu cầu bản quyền trong thư viện, tải lên nhạc của bạn, và cắt hoặc lặp lại để phù hợp với độ dài của thiệp mời.

Thời lượng của một video mời nên kéo dài bao lâu?

Hầu hết các lời mời thường hiệu quả nhất từ 15 đến 60 giây. Những đoạn clip ngắn phù hợp cho việc chia sẻ trên mạng xã hội, trong khi những lời mời dài hơn hữu ích cho việc thông báo theo phong cách câu chuyện.

Tôi có thể cá nhân hóa lời mời cho nhiều người nhận không?

Vâng. Sử dụng các trường dữ liệu tạm thời cho tên và các chi tiết nhỏ, sau đó nhân bản một dự án và thay đổi các biến để nhanh chóng tạo ra các phiên bản cá nhân hóa của thiệp mời đám cưới của bạn.

Tôi có thể cập nhật lời mời sau khi gửi không?

Vâng. Mở dự án, chỉnh sửa và tạo lại một tệp mới hoặc chia sẻ một liên kết được cập nhật để khách luôn thấy thông tin mới nhất.

Liệu dữ liệu của khách và truyền thông của tôi có an toàn không?

Vâng. HeyGen coi các tệp tải lên và dự án được tạo ra như là tài sản riêng tư, an toàn trên nền tảng làm video của mình. Bạn kiểm soát quyền truy cập và cài đặt chia sẻ cho mỗi lời mời.

Tôi có cần tài khoản để sử dụng HeyGen không?

Bạn có thể dùng thử HeyGen miễn phí, tuy nhiên việc tạo và lưu dự án, cũng như xuất file không có watermark, có thể yêu cầu đăng ký tùy thuộc vào tính năng của gói.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background