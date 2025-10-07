Tạo ra các quảng cáo video chất lượng studio mà không cần máy quay, đoàn làm phim, hay công cụ chỉnh sửa phức tạp. Với HeyGen, bạn có thể biến những ý tưởng đơn giản thành các sản phẩm quảng cáo chất lượng cao, ấn tượng, thu hút sự chú ý và thúc đẩy kết quả kinh doanh thực sự. Xây dựng nhiều quảng cáo hơn, kiểm tra nhanh hơn và mở rộng chiến dịch một cách dễ dàng.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Trình bày các tính năng của sản phẩm với hình ảnh rõ ràng và thông điệp mạch lạc giúp khán giả hiểu được tại sao nó nổi bật và tại sao họ nên hành động.
Tạo video chân thực, dễ liên hệ sử dụng hình đại diện và lời thoại tự nhiên. Rất phù hợp cho các thương hiệu chú trọng vào sự tin cậy, uy tín và chuyển đổi dựa trên xã hội – thông qua quảng cáo ai.
Kể câu chuyện của bạn với những quảng cáo nổi bật sứ mệnh và cá tính của bạn. Tạo nội dung đáng nhớ giúp tăng khả năng nhận diện và củng cố sự nhớ thương hiệu.
Tạo ra các quảng cáo được tối ưu hóa cho việc chuyển đổi với những lời mời chào hấp dẫn, hình ảnh sáng sủa, và thông điệp được xây dựng nhằm cải thiện ROAS trên các kênh trả tiền.
Quảng bá doanh số, gói sản phẩm, hoặc ưu đãi theo mùa với những video nổi bật lợi ích sản phẩm và làm cho quyết định mua hàng trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng công cụ làm video quảng cáo trực tuyến.
Giáo dục và truyền cảm hứng cho khán giả của bạn với những quảng cáo được thiết kế để giải thích về chương trình, đề cập đến những lợi ích chính, và thúc đẩy việc đăng ký hoặc đặt chỗ.
Tại sao nên sử dụng HeyGen cho Quảng cáo Video
HeyGen cung cấp cho bạn một quy trình sản xuất video hoàn chỉnh được hỗ trợ bởi AI, giúp việc tạo ra các quảng cáo có khả năng chuyển đổi cao trên mọi kênh trở nên đơn giản. Từ kịch bản đến hình ảnh đến avatar, mọi thứ đều được xử lý trong một trải nghiệm liền mạch với công cụ tạo quảng cáo video của chúng tôi. Ra mắt chiến dịch nhanh chóng và tối đa hóa sự lan tỏa của bạn.
Tạo ra các quảng cáo hấp dẫn chỉ trong vài phút với kịch bản, hình ảnh và thông điệp do AI sản xuất, được tùy chỉnh để đạt hiệu suất cao trên mọi nền tảng.
Mỗi quảng cáo được thiết kế nhằm tăng cường sự tương tác và cải thiện tỷ lệ nhấp chuột để bạn có thể nhận được nhiều giá trị hơn từ mỗi chiến dịch với công cụ video AI của chúng tôi.
Tạo ra các biến thể, bản địa hóa, và ý tưởng quảng cáo mới ngay lập tức, giúp đội ngũ của bạn duy trì sản lượng ổn định mà không cần thêm nguồn lực.
Tạo Kịch Bản AI
Biến những lời nhắc đơn giản thành kịch bản quảng cáo hấp dẫn, thuyết phục, làm nổi bật giá trị sản phẩm của bạn. Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi cấu trúc từng thông điệp để nhanh chóng thu hút người xem và hướng họ đến hành động.
Hình đại diện AI và Lồng tiếng
Mang thông điệp của bạn đến với cuộc sống với những hình đại diện trông như thật và giọng nói biểu cảm trong nhiều ngôn ngữ. Tạo ra những video chuyên nghiệp mà không cần quay phim hay thuê người dẫn chương trình với công cụ làm video quảng cáo miễn phí của chúng tôi.
Xuất khẩu đa định dạng
Xuất quảng cáo của bạn dưới dạng dọc, vuông hoặc ngang cho các nền tảng như TikTok, Instagram, YouTube và nhiều hơn nữa bằng cách sử dụng trình tạo quảng cáo video trực tuyến của chúng tôi. Cung cấp các sản phẩm sáng tạo thương hiệu một cách nhất quán nơi mà khán giả của bạn sinh sống.
Công cụ Tăng cường Hình ảnh
Cải thiện vẻ ngoài của quảng cáo với việc tự động hóa ánh sáng, nhịp độ và cải tiến thiết kế để tạo ra một video quảng cáo hiệu quả. Tạo ra hình ảnh sạch sẽ, chuyên nghiệp ngay cả khi bạn chưa bao giờ chỉnh sửa video trước đây.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Trình tạo Quảng cáo Video
HeyGen giúp bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các quảng cáo video sẵn sàng để phát hành một cách dễ dàng. Không cần thiết bị, kỹ năng chỉnh sửa, hay kinh nghiệm sản xuất để tạo ra quảng cáo video của bạn trong vài phút.
Mô tả sản phẩm, đối tượng khách hàng hoặc mục tiêu chiến dịch của bạn trong vài câu. HeyGen sử dụng thông tin đó để tạo ra một kịch bản phù hợp và một bản phác thảo ban đầu phù hợp với mục tiêu tiếp thị của bạn.
Quét kịch bản và bản phác thảo đã tạo, rút ngắn hoặc mở rộng các dòng để điều chỉnh nhịp độ, chỉnh sửa lời kêu gọi hành động, và xác nhận giọng điệu và thông điệp phù hợp với thương hiệu của bạn trước khi chuyển sang phần hình ảnh.
Chọn một hình đại diện hoặc người dẫn chương trình, lựa chọn nền và hình ảnh, thêm nhạc và phụ đề, và chọn giọng nói hoặc tự ghi âm. Điều chỉnh thời gian và thứ tự cảnh sao cho quảng cáo trôi chảy tự nhiên.
Xuất bản các phiên bản sẵn sàng cho nền tảng bằng cách sử dụng các cài đặt trước cho mạng xã hội, web hoặc phát trực tuyến, hoặc tải về các tệp MP4. Tạo nhiều biến thể để kiểm tra, sau đó tải lên và bắt đầu chiến dịch của bạn.
Công cụ tạo quảng cáo video là một công cụ giúp bạn nhanh chóng tạo ra các video quảng cáo bằng cách sử dụng kịch bản AI, hình đại diện, mẫu và các hiệu ứng hình ảnh. Nó đơn giản hóa toàn bộ quá trình tạo quảng cáo.
Không cần kinh nghiệm để sử dụng bộ công cụ và trình tạo video AI. HeyGen tự động xử lý kịch bản, hình ảnh, lời thoại và định dạng, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể tạo ra những quảng cáo chuyên nghiệp và hiệu quả.
Vâng, các quảng cáo video miễn phí của chúng tôi rất dễ sử dụng. Bạn có thể tùy chỉnh kịch bản, hình ảnh, hình đại diện, ngôn ngữ, nhịp độ và phong cách để phù hợp với thương hiệu và mục tiêu chiến dịch của bạn.
Bạn có thể tạo các chương trình khuyến mãi sản phẩm, quảng cáo theo phong cách UGC, video thương hiệu, video giải thích, quảng cáo hiệu suất, lời chứng thực và nhiều hơn nữa cho bất kỳ kênh tiếp thị nào.
Tất nhiên. HeyGen hỗ trợ lồng tiếng và nhân vật đa ngôn ngữ, cho phép bạn địa phương hóa quảng cáo cho khán giả toàn cầu trong vài giây.
Vâng. Xuất video ở tất cả các kích cỡ chính bao gồm 9:16, 1:1, và 16:9, đảm bảo quảng cáo của bạn phù hợp với TikTok, Instagram, YouTube, Facebook và các nền tảng khác.
Vâng. Tất cả nội dung được tạo bởi HeyGen có thể được sử dụng cho quảng cáo thương mại trên các kênh trả phí và tự nhiên.
Hầu hết người dùng tạo ra một đoạn quảng cáo video hoàn chỉnh, sẵn sàng phát sóng chỉ trong vài phút. Trí tuệ nhân tạo đảm nhận phần việc nặng nhọc để bạn có thể làm việc nhanh chóng và tự tin hơn.
Vâng. Bạn có thể tạo ra các móc, kịch bản, kiểu dáng và định dạng mới ngay lập tức với trình tạo quảng cáo của chúng tôi để thực hiện các bài kiểm tra A/B và tối ưu hóa hiệu suất tiếp thị của bạn.
Không cần tải xuống. HeyGen hoạt động hoàn toàn trực tuyến, cho phép bạn tạo quảng cáo video từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối internet.
