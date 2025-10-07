Tại sao nên sử dụng HeyGen cho Quảng cáo Video

HeyGen cung cấp cho bạn một quy trình sản xuất video hoàn chỉnh được hỗ trợ bởi AI, giúp việc tạo ra các quảng cáo có khả năng chuyển đổi cao trên mọi kênh trở nên đơn giản. Từ kịch bản đến hình ảnh đến avatar, mọi thứ đều được xử lý trong một trải nghiệm liền mạch với công cụ tạo quảng cáo video của chúng tôi. Ra mắt chiến dịch nhanh chóng và tối đa hóa sự lan tỏa của bạn.