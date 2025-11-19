Tạo video quảng cáo nhanh chóng và nhất quán. Chỉ cần thêm kịch bản hoặc thông điệp chiến dịch để tự động tạo hình ảnh, giọng đọc, phụ đề và nhịp điệu chuyên nghiệp. Không cần kỹ năng quay phim hay chỉnh sửa.
Trình bày rõ ràng lợi ích sản phẩm mà không cần quay phim. Video quảng cáo giúp giải thích tính năng, làm nổi bật giá trị và thu hút sự quan tâm trên nhiều kênh tiếp thị.
Tạo các video quảng cáo ngắn, tối ưu cho thao tác cuộn trên mạng xã hội bằng trình chỉnh sửa video dễ dùng với chữ động. Thông điệp rõ ràng và phụ đề giúp thu hút sự chú ý nhanh chóng trên các nền tảng ưu tiên di động.
Quảng bá các đợt ra mắt hoặc sự kiện sắp tới bằng video truyền tải nhanh những thông tin quan trọng. Dễ dàng cập nhật thông điệp khi mốc thời gian hoặc ưu đãi thay đổi.
Thay thế hình ảnh tĩnh bằng các video quảng bá giúp giải thích nhanh gọn về sản phẩm/dịch vụ. Video giúp khách truy cập hiểu giá trị nhanh hơn và giữ họ tương tác lâu hơn.
Nhúng các video quảng bá ngắn vào chiến dịch email hoặc hoạt động tiếp cận bán hàng để tăng tỷ lệ mở, số lượt nhấp và giúp thông điệp rõ ràng hơn.
Kể câu chuyện thương hiệu của bạn bằng các video quảng bá dễ sản xuất, thống nhất về phong cách và có thể mở rộng trên nhiều kênh.
Vì sao HeyGen là công cụ tạo video quảng cáo hàng đầu
HeyGen giúp các nhóm tạo video quảng bá chuyên nghiệp mà không cần quy trình sản xuất truyền thống. Nền tảng kết hợp khả năng tạo video bằng AI nhanh chóng, kiểm soát thông điệp rõ ràng và khả năng mở rộng đầu ra, để nội dung quảng cáo luôn sẵn sàng khi chiến dịch cần.
HeyGen xây dựng video quảng bá dựa trên những phần mở đầu thu hút sự chú ý, nêu rõ lợi ích và lời kêu gọi hành động mạnh mẽ để tạo nên một video promo hiệu quả. Mỗi video được thiết kế để truyền tải giá trị một cách nhanh chóng và giữ chân người xem.
Tạo video quảng cáo chỉ trong vài phút thay vì vài ngày với nền tảng dễ sử dụng của chúng tôi. Chỉnh sửa kịch bản hoặc thông điệp ngay trên nội dung văn bản và lập tức tạo lại video được cập nhật cho các ưu đãi, đợt ra mắt hoặc chiến dịch mới bằng các mẫu dựng sẵn.
Mỗi video quảng bá đều được tạo ra với hình ảnh rõ nét, giọng đọc tự nhiên và nhịp độ hợp lý. Điều này giúp nội dung luôn trông chuyên nghiệp trên mạng xã hội, quảng cáo và website.
Tạo video quảng cáo từ văn bản
Bắt đầu với một đoạn mô tả ngắn hoặc kịch bản đầy đủ và để trình tạo video quảng cáo dễ sử dụng chuyển nó thành một video hoàn chỉnh. Cảnh quay, hình ảnh, lời thuyết minh và phụ đề sẽ được tạo tự động để phù hợp với thông điệp của bạn.
Trình tạo video AI dựa trên kịch bản
Thay vì phải làm việc với các mốc thời gian phức tạp, bạn thao tác trực tiếp trên một mẫu video. Chỉ cần chỉnh sửa câu chữ, sắp xếp lại các phần hoặc tinh chỉnh giọng điệu, và trình tạo video AI sẽ ngay lập tức cập nhật toàn bộ mẫu video quảng cáo chất lượng cao.
Bao gồm nhạc, giọng nói và phụ đề
Tự động thêm nhạc nền, lời thuyết minh bằng giọng nói tự nhiên và phụ đề đồng bộ. Những yếu tố này giúp tăng độ rõ ràng, khả năng tiếp cận và giữ chân người xem mà không cần thêm công cụ khác.
Bố cục và phong cách sẵn sàng cho thương hiệu
Áp dụng bố cục, màu sắc và phong cách hình ảnh phù hợp với thương hiệu của bạn. Video quảng cáo được giữ nhất quán giữa các chiến dịch, đồng thời linh hoạt thích ứng với những thông điệp và định dạng khác nhau.
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng Trình tạo video quảng cáo
Tạo video quảng cáo chỉ với bốn bước đơn giản bằng công cụ làm video quảng cáo miễn phí của chúng tôi.
Nhập một kịch bản, thông tin sản phẩm hoặc ý tưởng chiến dịch. Hệ thống sẽ chuẩn bị nội dung để bạn dễ dàng tạo video quảng cáo.
Chỉnh sửa nội dung để làm rõ phần mở đầu thu hút, lợi ích và lời kêu gọi hành động cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nền tảng sẽ tự động sắp xếp các cảnh theo mẫu video.
Chọn bố cục, phụ đề, nhạc và kiểu giọng nói để tạo video quảng bá. Thời lượng, nhịp điệu và đồng bộ khẩu hình sẽ được xử lý tự động.
Xuất bản video quảng cáo cuối cùng và xuất nó cho mạng xã hội, website hoặc các chiến dịch với nội dung miễn phí bản quyền. Bạn có thể tạo lại bất cứ lúc nào với nội dung văn bản được cập nhật để tạo video quảng cáo mới.
Trình tạo video quảng cáo là một công cụ giúp tạo video quảng bá từ kịch bản hoặc ý tưởng, giúp việc làm video trở nên dễ dàng. Công cụ này tự động hóa phần hình ảnh, giọng đọc, phụ đề và nhịp độ video, nhờ đó các nhóm có thể sản xuất video marketing mà không cần quay phim hay chỉnh sửa thủ công.
Bạn có thể tạo video quảng bá sản phẩm, video chiến dịch, thông báo sự kiện, clip mạng xã hội, video cho website và nội dung tăng nhận diện thương hiệu, tất cả chỉ từ cùng một quy trình làm việc dựa trên văn bản.
Hầu hết các video quảng bá hoạt động hiệu quả nhất trong khoảng từ 15 giây đến 2 phút, đặc biệt khi sử dụng mẫu video có sẵn. Trình tạo video quảng bá giúp bạn sắp xếp nội dung để truyền tải các thông điệp chính một cách nhanh chóng và rõ ràng.
Có. Bạn có thể áp dụng màu sắc thương hiệu, bố cục và phong cách hình ảnh để đảm bảo video quảng bá phù hợp với nhận diện của bạn và luôn nhất quán giữa các chiến dịch.
Không. Quy trình này được thiết kế để những người không phải biên tập viên cũng có thể dễ dàng tự tạo video của riêng mình. Bạn chỉ cần làm việc với văn bản và các thiết lập, còn AI sẽ tự động xử lý mọi chi tiết sản xuất.
Có. Video được tạo ở các định dạng tối ưu cho các nền tảng mạng xã hội, với phụ đề và nhịp độ được thiết kế phù hợp cho việc xem trên thiết bị di động.
Có. Hãy chỉnh sửa nội dung, tạo lại video và xuất bản lại bằng trình chỉnh sửa video. Cách này giúp bạn dễ dàng giữ cho các chương trình khuyến mãi luôn cập nhật mà không cần sản xuất lại từ đầu, chỉ cần dùng mẫu video quảng cáo.
Video quảng cáo được xuất dưới dạng tệp MP4 tiêu chuẩn, sẵn sàng chia sẻ trên website, mạng xã hội, chiến dịch email và quảng cáo.
