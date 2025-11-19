Trình tạo video quảng cáo bằng AI

Tạo video quảng cáo nhanh chóng và nhất quán. Chỉ cần thêm kịch bản hoặc thông điệp chiến dịch để tự động tạo hình ảnh, giọng đọc, phụ đề và nhịp điệu chuyên nghiệp. Không cần kỹ năng quay phim hay chỉnh sửa.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Video quảng bá sản phẩm

Video quảng bá sản phẩm

Trình bày rõ ràng lợi ích sản phẩm mà không cần quay phim. Video quảng cáo giúp giải thích tính năng, làm nổi bật giá trị và thu hút sự quan tâm trên nhiều kênh tiếp thị.

Quảng bá chiến dịch trên mạng xã hội

Quảng bá chiến dịch trên mạng xã hội

Tạo các video quảng cáo ngắn, tối ưu cho thao tác cuộn trên mạng xã hội bằng trình chỉnh sửa video dễ dùng với chữ động. Thông điệp rõ ràng và phụ đề giúp thu hút sự chú ý nhanh chóng trên các nền tảng ưu tiên di động.

Thông báo sự kiện và ra mắt

Thông báo sự kiện và ra mắt

Quảng bá các đợt ra mắt hoặc sự kiện sắp tới bằng video truyền tải nhanh những thông tin quan trọng. Dễ dàng cập nhật thông điệp khi mốc thời gian hoặc ưu đãi thay đổi.

Video cho website và trang đích

Video cho website và trang đích

Thay thế hình ảnh tĩnh bằng các video quảng bá giúp giải thích nhanh gọn về sản phẩm/dịch vụ. Video giúp khách truy cập hiểu giá trị nhanh hơn và giữ họ tương tác lâu hơn.

Email và chương trình khuyến mãi bán hàng

Email và chương trình khuyến mãi bán hàng

Nhúng các video quảng bá ngắn vào chiến dịch email hoặc hoạt động tiếp cận bán hàng để tăng tỷ lệ mở, số lượt nhấp và giúp thông điệp rõ ràng hơn.

Nội dung xây dựng nhận diện thương hiệu

Nội dung xây dựng nhận diện thương hiệu

Kể câu chuyện thương hiệu của bạn bằng các video quảng bá dễ sản xuất, thống nhất về phong cách và có thể mở rộng trên nhiều kênh.

Vì sao HeyGen là công cụ tạo video quảng cáo hàng đầu

HeyGen giúp các nhóm tạo video quảng bá chuyên nghiệp mà không cần quy trình sản xuất truyền thống. Nền tảng kết hợp khả năng tạo video bằng AI nhanh chóng, kiểm soát thông điệp rõ ràng và khả năng mở rộng đầu ra, để nội dung quảng cáo luôn sẵn sàng khi chiến dịch cần.

Được tạo ra cho nội dung kể chuyện quảng bá

HeyGen xây dựng video quảng bá dựa trên những phần mở đầu thu hút sự chú ý, nêu rõ lợi ích và lời kêu gọi hành động mạnh mẽ để tạo nên một video promo hiệu quả. Mỗi video được thiết kế để truyền tải giá trị một cách nhanh chóng và giữ chân người xem.

Tạo nhanh hơn, cập nhật dễ dàng hơn

Tạo video quảng cáo chỉ trong vài phút thay vì vài ngày với nền tảng dễ sử dụng của chúng tôi. Chỉnh sửa kịch bản hoặc thông điệp ngay trên nội dung văn bản và lập tức tạo lại video được cập nhật cho các ưu đãi, đợt ra mắt hoặc chiến dịch mới bằng các mẫu dựng sẵn.

Chất lượng đồng nhất trên mọi kênh

Mỗi video quảng bá đều được tạo ra với hình ảnh rõ nét, giọng đọc tự nhiên và nhịp độ hợp lý. Điều này giúp nội dung luôn trông chuyên nghiệp trên mạng xã hội, quảng cáo và website.

Tạo video quảng cáo từ văn bản

Bắt đầu với một đoạn mô tả ngắn hoặc kịch bản đầy đủ và để trình tạo video quảng cáo dễ sử dụng chuyển nó thành một video hoàn chỉnh. Cảnh quay, hình ảnh, lời thuyết minh và phụ đề sẽ được tạo tự động để phù hợp với thông điệp của bạn.

Ba người đang mỉm cười trong các khung cuộc gọi video, với một giao diện có các nút “Video Agent”, “Script” và “Add PDF/PPT”.

Trình tạo video AI dựa trên kịch bản

Thay vì phải làm việc với các mốc thời gian phức tạp, bạn thao tác trực tiếp trên một mẫu video. Chỉ cần chỉnh sửa câu chữ, sắp xếp lại các phần hoặc tinh chỉnh giọng điệu, và trình tạo video AI sẽ ngay lập tức cập nhật toàn bộ mẫu video quảng cáo chất lượng cao.

Màn hình hiển thị hình ảnh một người phụ nữ cầm điện thoại, một bài thuyết trình 'Ra mắt sản phẩm' và một 'Kịch bản' về năng suất làm việc.

Bao gồm nhạc, giọng nói và phụ đề

Tự động thêm nhạc nền, lời thuyết minh bằng giọng nói tự nhiên và phụ đề đồng bộ. Những yếu tố này giúp tăng độ rõ ràng, khả năng tiếp cận và giữ chân người xem mà không cần thêm công cụ khác.

Nhạc sĩ chơi guitar và nhà làm phim trên bãi biển bên cạnh một chiếc xe cổ, kèm theo các biểu tượng phát video và lấp lánh.

Bố cục và phong cách sẵn sàng cho thương hiệu

Áp dụng bố cục, màu sắc và phong cách hình ảnh phù hợp với thương hiệu của bạn. Video quảng cáo được giữ nhất quán giữa các chiến dịch, đồng thời linh hoạt thích ứng với những thông điệp và định dạng khác nhau.

Người phụ nữ mỉm cười với các thành phần giao diện số hiển thị "Safety & Security", phông chữ thương hiệu và màu sắc thương hiệu đang được lựa chọn.

Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao cho các biên kịch của chúng tôi khả năng sáng tạo ở cùng một mức độ như tôi có trong quá trình làm việc với các hình thức kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu số
play buttonWatch video
Phòng Thí Nghiệm Sáng Tạo Vision
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện mỗi tuần. Đột nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết kịch bản, gửi đi và không bao giờ phải đứng trước ống kính nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi thích ở HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Giống như chúng tôi đã mở rộng thêm cho đội ngũ của mình vậy. Giờ đây chúng tôi có thể làm được nhiều hơn rất nhiều với những nguồn lực hiện có."

Justin Meisinger, Quản lý Chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách hoạt động

Cách sử dụng Trình tạo video quảng cáo

Tạo video quảng cáo chỉ với bốn bước đơn giản bằng công cụ làm video quảng cáo miễn phí của chúng tôi.

Bước 1

Thêm thông điệp khuyến mãi của bạn

Nhập một kịch bản, thông tin sản phẩm hoặc ý tưởng chiến dịch. Hệ thống sẽ chuẩn bị nội dung để bạn dễ dàng tạo video quảng cáo.

Bước 2

Định hình cốt truyện

Chỉnh sửa nội dung để làm rõ phần mở đầu thu hút, lợi ích và lời kêu gọi hành động cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nền tảng sẽ tự động sắp xếp các cảnh theo mẫu video.

Bước 3

Tùy chỉnh hình ảnh và âm thanh

Chọn bố cục, phụ đề, nhạc và kiểu giọng nói để tạo video quảng bá. Thời lượng, nhịp điệu và đồng bộ khẩu hình sẽ được xử lý tự động.

Bước 4

Tạo và chia sẻ

Xuất bản video quảng cáo cuối cùng và xuất nó cho mạng xã hội, website hoặc các chiến dịch với nội dung miễn phí bản quyền. Bạn có thể tạo lại bất cứ lúc nào với nội dung văn bản được cập nhật để tạo video quảng cáo mới.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và chỉ số, cùng với bàn phím, điện thoại thông minh và một chiếc cốc đặt trên bàn gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Trình tạo video quảng cáo là gì?

Trình tạo video quảng cáo là một công cụ giúp tạo video quảng bá từ kịch bản hoặc ý tưởng, giúp việc làm video trở nên dễ dàng. Công cụ này tự động hóa phần hình ảnh, giọng đọc, phụ đề và nhịp độ video, nhờ đó các nhóm có thể sản xuất video marketing mà không cần quay phim hay chỉnh sửa thủ công.

Tôi có thể tạo những loại video quảng cáo nào?

Bạn có thể tạo video quảng bá sản phẩm, video chiến dịch, thông báo sự kiện, clip mạng xã hội, video cho website và nội dung tăng nhận diện thương hiệu, tất cả chỉ từ cùng một quy trình làm việc dựa trên văn bản.

Một video quảng cáo nên dài bao lâu?

Hầu hết các video quảng bá hoạt động hiệu quả nhất trong khoảng từ 15 giây đến 2 phút, đặc biệt khi sử dụng mẫu video có sẵn. Trình tạo video quảng bá giúp bạn sắp xếp nội dung để truyền tải các thông điệp chính một cách nhanh chóng và rõ ràng.

Tôi có thể tùy chỉnh thương hiệu và kiểu dáng không?

Có. Bạn có thể áp dụng màu sắc thương hiệu, bố cục và phong cách hình ảnh để đảm bảo video quảng bá phù hợp với nhận diện của bạn và luôn nhất quán giữa các chiến dịch.

Tôi có cần kinh nghiệm chỉnh sửa video không?

Không. Quy trình này được thiết kế để những người không phải biên tập viên cũng có thể dễ dàng tự tạo video của riêng mình. Bạn chỉ cần làm việc với văn bản và các thiết lập, còn AI sẽ tự động xử lý mọi chi tiết sản xuất.

Video quảng cáo có phù hợp để đăng lên mạng xã hội không?

Có. Video được tạo ở các định dạng tối ưu cho các nền tảng mạng xã hội, với phụ đề và nhịp độ được thiết kế phù hợp cho việc xem trên thiết bị di động.

Tôi có thể dễ dàng cập nhật video quảng bá không?

Có. Hãy chỉnh sửa nội dung, tạo lại video và xuất bản lại bằng trình chỉnh sửa video. Cách này giúp bạn dễ dàng giữ cho các chương trình khuyến mãi luôn cập nhật mà không cần sản xuất lại từ đầu, chỉ cần dùng mẫu video quảng cáo.

Video quảng cáo được xuất ra dưới định dạng nào?

Video quảng cáo được xuất dưới dạng tệp MP4 tiêu chuẩn, sẵn sàng chia sẻ trên website, mạng xã hội, chiến dịch email và quảng cáo.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background