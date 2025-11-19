" Điều tôi thích ở HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Giống như chúng tôi đã mở rộng thêm cho đội ngũ của mình vậy. Giờ đây chúng tôi có thể làm được nhiều hơn rất nhiều với những nguồn lực hiện có. "

Justin Meisinger , Quản lý Chương trình