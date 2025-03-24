Công cụ tạo Slideshow Hoạt hình cho Việc Tạo Video tức thì

Tạo một bộ sưu tập ảnh động sử dụng nền tảng tạo video AI của HeyGen. Biến hình ảnh, kịch bản ngắn, hoặc ý tưởng viết ra thành video trình chiếu mượt mà với chuyển động, âm nhạc, và lời kể, mà không cần thiết kế slide thủ công hay chỉnh sửa phức tạp.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Video tổng kết hình ảnh

Video tổng kết hình ảnh

Ảnh sự kiện thường bị bỏ quên trong các thư mục. Những bộ sưu tập ảnh được biến đổi thành video tổng kết hấp dẫn với hiệu ứng động và âm nhạc nổi bật những khoảnh khắc quan trọng.

Kể chuyện trên mạng xã hội

Kể chuyện trên mạng xã hội

Các bài đăng tĩnh khó thu hút sự chú ý. Những bộ sưu tập ảnh động biến hình ảnh và phụ đề ngắn thành video nổi bật, được thiết kế dành cho nguồn cấp dữ liệu mạng xã hội.

Điểm nổi bật của marketing

Điểm nổi bật của marketing

Trình bày các chiến dịch, tính năng, hoặc hình ảnh trước và sau thông qua các slideshow động giúp truyền đạt giá trị một cách nhanh chóng mà không cần những lời giải thích dài dòng.

Lễ kỷ niệm cá nhân

Lễ kỷ niệm cá nhân

Việc tạo các bộ sưu tập ảnh cho sinh nhật hoặc các dấu mốc quan trọng mất nhiều thời gian. HeyGen làm đơn giản hóa quá trình này bằng cách tạo ra các bộ sưu tập ảnh động từ hình ảnh và tin nhắn ngắn.

Danh mục đầu tư

Danh mục đầu tư

Những nhà thiết kế và người sáng tạo có thể trình bày công việc thông qua các bài thuyết trình động giúp người xem theo dõi hình ảnh một cách mượt mà thay vì các bộ sưu tập tĩnh, tương tự như Google Slides.

Cập nhật nội bộ

Cập nhật nội bộ

Các nhóm có thể chia sẻ các bức ảnh tiến độ hoặc cập nhật hình ảnh bằng cách sử dụng phần mềm tạo slideshow với các slideshow có hiệu ứng động, nhanh hơn để xem và dễ dàng tiếp thu hơn so với những bộ sưu tập dài.

Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Slideshow Hoạt hình Tốt nhất

HeyGen giúp các nhóm xây dựng các bài thuyết trình hoạt hình cảm giác linh hoạt và có chủ đích, không phải ghép nối một cách tùy tiện. AI xử lý việc sắp xếp thứ tự, chuyển tiếp, thời gian và lời thoại để bài thuyết trình của bạn trôi chảy tự nhiên từ đầu đến cuối.

Dòng chảy trực quan, không phải các slide tĩnh

HeyGen tạo ra các slideshow động với chuyển động liên tục và nhịp độ, loại bỏ cảm giác không liền mạch của các thiết kế truyền thống từng slide một.

Được thiết kế cho hình ảnh và truyện ngắn

Trình chiếu động được tối ưu hóa cho hình ảnh, điểm nổi bật và khoảnh khắc trực quan, giúp dễ dàng biến nguyên liệu thô thành một câu chuyện video đồng nhất bằng cách sử dụng phần mềm tạo trình chiếu.

Sẵn sàng chia sẻ mọi nơi

Xuất bản các slideshow động dưới dạng video được tối ưu hóa cho mạng xã hội, trình bày, trang web hoặc chia sẻ nội bộ mà không cần định dạng lại hoặc thay đổi kích thước.

Sắp xếp slideshow ưu tiên hình ảnh

Tải ảnh hoặc tài sản hình ảnh lên và để HeyGen tự động sắp xếp chúng thành một slideshow miễn phí. AI xác định thứ tự, nhấn mạnh, và thời gian sao cho hình ảnh có vẻ được sắp đặt có chủ ý chứ không phải đặt một cách ngẫu nhiên.

hình ảnh thành video

Sự phối hợp âm nhạc và nhịp điệu

Các slideshow động vật hóa trở nên sinh động với nhạc nền và các hiệu ứng chuyển cảnh theo nhịp. HeyGen đồng bộ hóa chuyển động và thay đổi cảnh quay theo nhịp điệu âm thanh, tạo ra trải nghiệm xem mượt mà, hấp dẫn hơn.

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị giao diện ứng dụng TikTok màu tối trên nền sáng rực rỡ của ánh đèn neon màu hồng và xanh dương.

Văn bản và chú thích nhẹ

Thêm phụ đề ngắn gọn hoặc chú thích mà không làm quá tải các slide. Slideshow có hiệu ứng hoạt hình cân bằng giữa hình ảnh và từ ngữ để người xem tập trung vào câu chuyện, không phải nội dung dày đặc.

Một phụ nữ đang thuyết trình cùng một slide số hóa có tiêu đề 'Cảnh quan Bida ở New York', với các tùy chọn văn bản như 'Đưa câu chuyện của bạn vào cuộc sống' và từ 'khó quên'.

Các hiệu ứng và chuyển đổi tự động

Thay vì tự chọn hiệu ứng, HeyGen áp dụng các hiệu ứng chuyển tiếp mượt mà và chuyển động nhẹ nhàng một cách tự động. Trình chiếu hoạt hình của bạn trở nên tinh tế trong khi vẫn không gây xao lãng và dễ dàng cập nhật.

Một người đàn ông đang cười đeo kính trước nền xanh, với một lớp phủ tiến trình hiển thị 'Intro' đã hoàn thành.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã làm hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ tạo Slideshow có hiệu ứng hoạt hình

Tạo một cuộc trình chiếu động trong bốn bước đơn giản, chuyển từ hình ảnh thô sang một video hoàn chỉnh mà không cần công việc hoạt hình thủ công.

Bước 1

Thêm hình ảnh hoặc văn bản

Tải ảnh lên hoặc dán những chú thích ngắn. HeyGen phân tích dữ liệu đầu vào của bạn để lên kế hoạch cấu trúc slideshow động dựa trên một mẫu có thể tùy chỉnh.

Bước 2

Chọn kiểu trình chiếu

Chọn nhịp độ, tâm trạng và tông màu hình ảnh. Hệ thống sẽ chuẩn bị các hiệu ứng chuyển cảnh và chuyển động phù hợp với nội dung của bạn.

Bước 3

Tùy chỉnh âm thanh và phụ đề

Thêm nhạc, điều chỉnh thời gian, hoặc chỉnh sửa lớp phủ văn bản. Việc thay đổi được thực hiện thông qua các điều khiển đơn giản, không phải qua dòng thời gian.

Bước 4

Tạo và xuất

HeyGen biến bộ sưu tập ảnh động thành một video sẵn sàng để chia sẻ, đăng tải hoặc trình chiếu.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

Công cụ tạo slideshow hoạt hình là gì?

Một trình tạo slideshow hoạt hình biến hình ảnh và văn bản thành video với chuyển động, hiệu ứng chuyển tiếp, và âm thanh. Trình tạo video AI xử lý việc sắp xếp và thời gian một cách tự động.

Điều này khác với trình chiếu slide như thế nào?

Các slideshow hoạt hình tập trung vào việc kể chuyện qua hình ảnh thay vì các slide chi tiết, khiến chúng hấp dẫn hơn so với các bài thuyết trình PowerPoint truyền thống. Chúng ưu tiên sự chuyển động mượt mà, hình ảnh và âm nhạc hơn là các khối nội dung dày đặc.

Tôi có thể sử dụng ảnh và nhạc của mình không?

Vâng. Tải lên hình ảnh và tệp âm thanh của bạn để tạo một bộ sưu tập hình ảnh động hoàn toàn cá nhân hóa phù hợp với phong cách hoặc thương hiệu của bạn.

Điều này có phù hợp với mạng xã hội không?

Các slideshow hoạt hình rất thích hợp cho các nền tảng mạng xã hội. Video dễ xem, tải nhanh và được thiết kế để tương tác hình ảnh với các phông chữ và biểu tượng động.

Tôi có thể cập nhật bản trình chiếu sau này không?

Bạn có thể thay thế hình ảnh, thay đổi chú thích, hoặc đổi nhạc và tái tạo lại bộ sưu tập hình ảnh động mà không cần xây dựng lại từ đầu.

Tôi có thể xuất file ở những định dạng nào?

Các slideshow hoạt hình được xuất ra dưới dạng tệp video mp4 tiêu chuẩn phù hợp cho mạng xã hội, trang web, bài thuyết trình, hoặc chia sẻ nội bộ.

Nó có hỗ trợ xây dựng thương hiệu không?

Vâng. Áp dụng màu sắc thương hiệu, logo và phong cách đồng nhất để mỗi bộ sưu tập slideshow động đều phù hợp với bản sắc thị giác của bạn.

Ai nên sử dụng các slideshow có hoạt hình?

Các bài thuyết trình có hoạt hình là lựa chọn lý tưởng cho các nhà tiếp thị, người sáng tạo, đội ngũ tổ chức sự kiện, giáo viên và bất kỳ ai muốn biến hình ảnh thành video lôi cuốn một cách nhanh chóng.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background