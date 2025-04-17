Nhà Sản Xuất Đại Lý Ảo AI: Tạo Đại Lý Ảo Chân Thực Trực Tuyến

Xây dựng các đại lý ảo AI có khả năng giao tiếp thông qua video bằng cách sử dụng trình tạo video AI của HeyGen. Chuyển đổi kịch bản và kiến thức có cấu trúc thành các đại lý video linh hoạt có khả năng giải thích, hướng dẫn và hỗ trợ người dùng mà không cần nhân viên trực tiếp, quay phim hay triển khai phức tạp.

Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Tự động hóa hỗ trợ khách hàng

Tự động hóa hỗ trợ khách hàng

Chatbot truyền thống gặp khó khăn với các vấn đề phức tạp, nhưng AI đối thoại có thể cung cấp các giải pháp hiệu quả hơn. Các đại lý ảo AI giải thích các giải pháp một cách trực quan, giúp khách hàng giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn đồng thời giảm bớt việc chuyển giao cho các đội ngũ con người.

Hướng dẫn và giáo dục sản phẩm

Hướng dẫn và giáo dục sản phẩm

Người dùng thường bỏ sản phẩm do nhầm lẫn. Các đại lý ảo AI cung cấp các video hướng dẫn chi tiết giúp người dùng làm quen với các tính năng và quy trình làm việc theo yêu cầu, sử dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên để cải thiện tương tác.

Tuyển dụng nhân viên quy mô lớn

Tuyển dụng nhân viên quy mô lớn

Việc đào tạo trực tiếp không thể mở rộng toàn cầu. Các đại lý ảo AI cung cấp hướng dẫn video nhất quán cho nhân viên mới, đảm bảo mọi nhân viên đều nhận được trải nghiệm đào tạo giống nhau thông qua các kỹ thuật AI sinh động.

Sàng lọc bán hàng và thực hiện demo sơ bộ

Sàng lọc bán hàng và thực hiện demo sơ bộ

Khách hàng tiềm năng muốn nhận được câu trả lời nhanh chóng trước các cuộc họp, điều này có thể được cung cấp một cách hiệu quả bởi một đại lý trực tiếp hoặc đại lý AI. Các đại lý ảo AI xử lý các câu hỏi ban đầu thông qua các giải thích video, giúp đội ngũ bán hàng tập trung vào những cuộc trò chuyện với ý định cao.

Hỗ trợ kiến thức nội bộ

Hỗ trợ kiến thức nội bộ

Nhân viên mất thời gian tìm kiếm tài liệu, nhưng một đại lý AI tự phục vụ có thể tối ưu hóa việc truy cập thông tin. Các đại lý ảo AI cung cấp câu trả lời rõ ràng qua video cho các câu hỏi về nhân sự, công nghệ thông tin và vận hành, nâng cao năng suất cho các đội ngũ.

Dịch vụ cung cấp đa ngôn ngữ

Dịch vụ cung cấp đa ngôn ngữ

Hỗ trợ nhiều khu vực đòi hỏi phải địa phương hóa và sử dụng các đại lý AI để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Các đại lý ảo AI tạo ra các phản hồi video đã được địa phương hóa, cho phép các đội giao tiếp rõ ràng mà không cần thuê nhân viên khu vực.

Tại sao HeyGen là Nhà sản xuất Đại lý Ảo AI tốt nhất

HeyGen giúp các đội ngũ tạo ra các đại lý ảo AI có khả năng tương tác video nhất quán, giống như con người và có thể mở rộng. Bằng cách kết hợp kiểm soát kịch bản, phân phối video và hỗ trợ đa ngôn ngữ, các đội ngũ thay thế bot tĩnh bằng phương tiện giao tiếp hình ảnh rõ ràng.

Trải nghiệm đại lý ưu tiên video

Các đại lý ảo AI phản hồi bằng video, không chỉ là văn bản. Việc truyền đạt hình ảnh giúp cải thiện sự hiểu biết, lòng tin và sự tương tác cho những giải thích phức tạp và tương tác có hướng dẫn.

Trí tuệ được điều khiển bằng kịch bản

Duy trì quyền kiểm soát đầy đủ về những gì đại lý nói và cách họ phản hồi. Kịch bản và kiến thức được phê duyệt đảm bảo giao tiếp chính xác, dự đoán được trong mọi tương tác.

Sẵn sàng triển khai toàn cầu

Các đại lý ảo AI có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ thông qua việc tạo video và dịch thuật, cho phép các đội hỗ trợ khán giả toàn cầu với một cài đặt đại lý nhất quán.

Thiết kế đại lý ảo dựa trên vai trò

Tạo ra các đại lý ảo AI xung quanh các vai trò cụ thể như hướng dẫn hỗ trợ, trợ lý đào tạo, hoặc chuyên gia sản phẩm. Mỗi đại lý tuân theo các kịch bản và trách nhiệm đã được định nghĩa, đảm bảo các tương tác tập trung thay vì những phản hồi chung chung.

Ba người trong các màn hình cuộc gọi video chồng lên nhau, với một người phụ nữ tóc đỏ đang nói ở phía trước.

Tạo phản hồi video từ ý định

Các đại lý ảo AI chuyển đổi ý định của người dùng thành các phản hồi video liên quan. Thay vì những câu trả lời văn bản dài, các đại lý cung cấp những lời giải thích video ngắn gọn, đúng ngữ cảnh giúp cải thiện sự rõ ràng và giảm thiểu hiểu lầm.

Người phụ nữ đang mỉm cười với giao diện người dùng hiển thị "Tạo thêm các slide" và "Bộ bài bán hàng 2025".

Hành vi của tác nhân được điều khiển bởi kiến thức

Đại lý hoạt động trong phạm vi kiến thức được phê duyệt. Điều này ngăn chặn ảo giác và đảm bảo mỗi phản hồi video phù hợp với chính sách công ty, tài liệu sản phẩm và yêu cầu tuân thủ.

Ba người đang cười trong các khung hình video, với menu "Đại lý Video" hiển thị phía trên người đàn ông ở phía trước.

Cập nhật liên tục cho đại lý qua chỉnh sửa văn bản

Cập nhật đại lý ảo AI bằng cách chỉnh sửa kịch bản hoặc nguồn kiến thức. Những thay đổi sẽ ngay lập tức tái tạo lại các phản hồi video mà không cần đào tạo lại mô hình, triển khai lại hệ thống, hoặc thu âm lại nội dung.

Một người đàn ông nói trong một video về việc xếp hạng các trò chơi, với các tùy chọn dịch thuật cho tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Hindi hiển thị bên dưới, và một con trỏ chỉ vào tiếng Anh.

Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Trình tạo Đại lý Ảo AI

Tạo ra các đại lý ảo AI sử dụng quy trình làm việc bốn bước đơn giản biến văn bản thành video tương tác.

Bước 1

Định nghĩa mục đích của đại lý

Chọn những gì mà đại lý ảo AI nên xử lý và nơi nó sẽ được sử dụng. Thiết lập giọng điệu, ngôn ngữ và phong cách hình ảnh để phù hợp với đối tượng của bạn, đảm bảo rằng AI đối thoại cảm thấy được cá nhân hóa và hấp dẫn.

Bước 2

Thêm kịch bản và kiến thức

Cung cấp kịch bản và tài liệu tham khảo để hỗ trợ cả đại lý con người và đại lý AI trong việc cung cấp hỗ trợ nhất quán. HeyGen cấu trúc thông tin này để đại lý cung cấp các phản hồi video chính xác và nhất quán.

Bước 3

Tùy chỉnh giao hàng

Điều chỉnh phong cách giọng nói, tốc độ, phụ đề và bố cục hình ảnh. Áp dụng thương hiệu để đảm bảo rằng đại lý ảo AI phản ánh tổ chức của bạn.

Bước 4

Tạo và triển khai

Tạo ra đại lý video và triển khai nó trên các trang web, cổng thông tin, hoặc hệ thống nội bộ. Cập nhật nội dung bất cứ lúc nào bằng cách chỉnh sửa văn bản.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI virtual agents là gì?

Các đại lý ảo AI là trợ lý tự động giao tiếp thông qua video và giọng nói được tạo ra bởi AI. Họ cung cấp giải thích, hướng dẫn và hỗ trợ bằng cách sử dụng giao tiếp hình ảnh thay vì chỉ có phản hồi bằng văn bản.

Sự khác biệt giữa đại lý ảo AI và chatbot là gì?

Chatbot dựa vào văn bản. Các đại lý ảo AI trả lời bằng video, làm rõ hơn cho các chủ đề phức tạp và tạo ra các tương tác giống như con người mà người dùng hiểu nhanh hơn.

Các đại lý ảo AI có thể xử lý nhiều trường hợp sử dụng không?

Đúng vậy. Bạn có thể tạo ra các đại lý AI khác nhau cho hỗ trợ, nhập môn, giáo dục, hoặc bán hàng để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Mỗi đại lý ảo AI tuân theo kịch bản và giới hạn kiến thức riêng của mình, từ đó cải thiện tổng thể trải nghiệm của khách hàng.

Các đại lý ảo AI có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không?

Vâng. HeyGen hỗ trợ tạo video đa ngôn ngữ và dịch video với tính năng dịch video, cho phép các đại lý ảo AI giao tiếp một cách rõ ràng với khán giả toàn cầu.

Có cần thiết lập kỹ thuật không?

Không. Các đại lý ảo AI được xây dựng thông qua quy trình làm việc dựa trên kịch bản. Không cần kỹ năng lập trình hay chuyên môn về máy học để khởi chạy hoặc cập nhật các đại lý.

Việc cập nhật một đại lý dễ dàng như thế nào?

Việc cập nhật rất đơn giản. Chỉnh sửa kịch bản hoặc nguồn kiến thức và tái tạo ngay lập tức các phản hồi video mà không cần xây dựng lại hoặc đào tạo lại hệ thống.

Tôi có thể kiểm soát thương hiệu và giọng điệu không?

Vâng. Bạn có thể tùy chỉnh giọng nói, hình ảnh, màu sắc, bố cục và thông điệp để đảm bảo mỗi đại lý ảo AI phù hợp với thương hiệu của bạn.

Nội dung có an toàn không?

HeyGen cung cấp bảo mật và kiểm soát nội dung theo tiêu chuẩn doanh nghiệp. Tất cả kịch bản, kiến thức và video được tạo ra đều thuộc sở hữu và được quản lý bởi tổ chức của bạn.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

