Tạo chú thích chính xác, dễ đọc một cách tự động sử dụng trình tạo chú thích video AI của HeyGen. Chuyển đổi âm thanh nói thành chú thích và phụ đề được đồng bộ hóa hoàn hảo nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, sự tương tác và phạm vi tiếp cận. Không cần phiên âm thủ công, không cần chỉnh sửa dòng thời gian, chỉ cần kết quả nhanh chóng do AI hỗ trợ.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Nhiều người xem không bật âm thanh. Tự động tạo phụ đề cho Reels, Shorts và TikTok để cải thiện thời gian xem và tương tác.
Việc tạo phụ đề thủ công làm chậm chiến dịch. Sử dụng trình tạo phụ đề video AI để xuất bản video tiếp thị dễ tiếp cận, có thể tìm kiếm nhanh hơn.
Phụ đề giúp cải thiện khả năng hiểu và tiếp cận. Tạo phụ đề rõ ràng cho các bài học, quá trình hướng dẫn mới, và các bài hướng dẫn mà không cần chép lại bằng tay bằng cách sử dụng công cụ tạo phụ đề được hỗ trợ bởi AI.
Đảm bảo tất cả nhân viên hiểu rõ các cập nhật của công ty thông qua nội dung video rõ ràng và phụ đề. Phụ đề giúp video nội bộ dễ tiếp cận và dễ theo dõi trong mọi môi trường.
Việc tiếp cận khán giả toàn cầu thường đòi hỏi phải có phụ đề. Tạo và dịch phụ đề một cách nhanh chóng trong khi đảm bảo thời gian chính xác với phụ đề chính xác.
Phụ đề hỗ trợ tiêu chuẩn khả năng tiếp cận và xem bao trùm. Việc tạo phụ đề tự động bằng AI giúp các đội ngũ đáp ứng yêu cầu cho nội dung video mà không tăng chi phí sản xuất.
Tại sao HeyGen là Trình tạo Phụ đề Video AI tốt nhất
HeyGen kết hợp việc tạo video AI với việc tạo chú thích thông minh để giúp các đội ngũ sản xuất video có khả năng truy cập cao, hiệu suất cao theo quy mô. Từ các đoạn clip trên mạng xã hội đến nội dung đào tạo, chú thích được tạo ra nhanh chóng và đồng bộ trên mọi định dạng.
AI chuyển đổi giọng nói thành phụ đề với độ chính xác cao, ngay cả khi có sự khác biệt về giọng đọc và phong cách nói. Bạn sẽ mất ít thời gian hơn để sửa văn bản và có nhiều thời gian hơn để xuất bản nội dung.
Tạo và dịch phụ đề sang nhiều ngôn ngữ sử dụng khả năng dịch video tích hợp và công cụ tạo phụ đề hỗ trợ bởi AI. Tiếp cận khán giả quốc tế mà không cần làm lại công việc bằng cách thêm phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
Phụ đề được tạo ra như một phần của quy trình tạo video AI, giữ cho hình ảnh, giọng nói và văn bản được căn chỉnh hoàn hảo mà không cần thêm công cụ.
Tự động tạo phụ đề với AI
Tải lên một video hoặc tạo một video với AI và phụ đề sẽ được tạo ngay lập tức. Công cụ tạo phụ đề video bằng AI chuyển đổi lời nói thành văn bản, căn chỉnh phụ đề chính xác và chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng ngay.
Phụ đề có thể chỉnh sửa với đầy đủ quyền kiểm soát
Xem lại và chỉnh sửa phụ đề một cách dễ dàng. Điều chỉnh từ ngữ, thời gian, hoặc định dạng để phù hợp với giọng điệu thương hiệu trong khi giữ cho phụ đề đồng bộ với video.
Phụ đề đa ngôn ngữ và dịch thuật
Dịch phụ đề sang nhiều ngôn ngữ trong vài giây. Giữ nguyên tính rõ ràng và thời gian biểu ở các khu vực mà không cần tạo lại video hoặc phụ đề một cách thủ công.
Xuất và tích hợp liền mạch
Xuất video có chứa phụ đề hoặc tải về các tệp phụ đề cho các nền tảng khác nhau. Phụ đề tương thích với các quy trình làm việc video trên mạng xã hội, web và nội bộ.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng trình tạo phụ đề video AI
Tạo phụ đề video chính xác bằng AI trong bốn bước đơn giản.
Bắt đầu với một video có sẵn hoặc tạo một video mới sử dụng trình tạo video AI của HeyGen.
AI phân tích giọng nói và tạo ra phụ đề đồng bộ thời gian một cách chính xác mà không cần phiên dịch thủ công.
Xem lại văn bản, điều chỉnh thời gian, hoặc dịch phụ đề sang ngôn ngữ khác khi cần thiết.
Tải video có phụ đề hoặc file phụ đề của bạn và xuất bản nội dung video lên các nền tảng ngay lập tức.
Trình tạo phụ đề video AI sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi âm thanh nói thành phụ đề có thời gian một cách tự động. Nó loại bỏ nhu cầu về việc chép lại và đồng bộ hóa thủ công.
Độ chính xác cao khi âm thanh rõ ràng. AI của HeyGen được thiết kế để nhận diện các giọng điệu và mô hình ngôn ngữ tự nhiên, giảm thời gian chỉnh sửa.
Vâng. Phụ đề có thể chỉnh sửa hoàn toàn để bạn có thể điều chỉnh từ ngữ, thời gian hiển thị, hoặc định dạng trước khi xuất nội dung video của bạn.
Vâng. Bạn có thể tạo phụ đề bằng một ngôn ngữ và dịch chúng sang ngôn ngữ khác sử dụng tính năng dịch video tích hợp sẵn để có phụ đề chính xác.
Vâng. Phụ đề giúp tăng thời gian xem, khả năng tiếp cận và hiểu biết, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội nơi video tự động phát mà không có âm thanh.
Đúng vậy. Bạn có thể xuất video với phụ đề được nhúng hoặc tải xuống các tệp phụ đề cho các nền tảng khác nhau như YouTube hoặc Vimeo.
Vâng. Phụ đề được tích hợp mượt mà với quy trình tạo video AI của HeyGen, bao gồm văn bản thành video và hình ảnh thành video.
Phụ đề giúp video trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người xem khiếm thính, người nghe kém hoặc khi xem mà không bật âm thanh, hỗ trợ thực hành nội dung bao trùm.
Vâng. Bạn giữ toàn quyền đối với tất cả các phụ đề và video được tạo ra bằng trình tạo phụ đề video AI.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.