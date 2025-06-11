Trình Tạo Phụ Đề Video AI: Tạo Phụ Đề Trực Tuyến

Tạo chú thích chính xác, dễ đọc một cách tự động sử dụng trình tạo chú thích video AI của HeyGen. Chuyển đổi âm thanh nói thành chú thích và phụ đề được đồng bộ hóa hoàn hảo nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, sự tương tác và phạm vi tiếp cận. Không cần phiên âm thủ công, không cần chỉnh sửa dòng thời gian, chỉ cần kết quả nhanh chóng do AI hỗ trợ.

Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Chú thích cho video trên mạng xã hội

Chú thích cho video trên mạng xã hội

Nhiều người xem không bật âm thanh. Tự động tạo phụ đề cho Reels, Shorts và TikTok để cải thiện thời gian xem và tương tác.

Video marketing và quảng bá

Video marketing và quảng bá

Việc tạo phụ đề thủ công làm chậm chiến dịch. Sử dụng trình tạo phụ đề video AI để xuất bản video tiếp thị dễ tiếp cận, có thể tìm kiếm nhanh hơn.

Nội dung đào tạo và giáo dục

Nội dung đào tạo và giáo dục

Phụ đề giúp cải thiện khả năng hiểu và tiếp cận. Tạo phụ đề rõ ràng cho các bài học, quá trình hướng dẫn mới, và các bài hướng dẫn mà không cần chép lại bằng tay bằng cách sử dụng công cụ tạo phụ đề được hỗ trợ bởi AI.

Giao tiếp doanh nghiệp

Giao tiếp doanh nghiệp

Đảm bảo tất cả nhân viên hiểu rõ các cập nhật của công ty thông qua nội dung video rõ ràng và phụ đề. Phụ đề giúp video nội bộ dễ tiếp cận và dễ theo dõi trong mọi môi trường.

Phân phối video đa ngôn ngữ

Phân phối video đa ngôn ngữ

Việc tiếp cận khán giả toàn cầu thường đòi hỏi phải có phụ đề. Tạo và dịch phụ đề một cách nhanh chóng trong khi đảm bảo thời gian chính xác với phụ đề chính xác.

Tuân thủ tiếp cận video

Tuân thủ tiếp cận video

Phụ đề hỗ trợ tiêu chuẩn khả năng tiếp cận và xem bao trùm. Việc tạo phụ đề tự động bằng AI giúp các đội ngũ đáp ứng yêu cầu cho nội dung video mà không tăng chi phí sản xuất.

Tại sao HeyGen là Trình tạo Phụ đề Video AI tốt nhất

HeyGen kết hợp việc tạo video AI với việc tạo chú thích thông minh để giúp các đội ngũ sản xuất video có khả năng truy cập cao, hiệu suất cao theo quy mô. Từ các đoạn clip trên mạng xã hội đến nội dung đào tạo, chú thích được tạo ra nhanh chóng và đồng bộ trên mọi định dạng.

Nhận dạng giọng nói chính xác

AI chuyển đổi giọng nói thành phụ đề với độ chính xác cao, ngay cả khi có sự khác biệt về giọng đọc và phong cách nói. Bạn sẽ mất ít thời gian hơn để sửa văn bản và có nhiều thời gian hơn để xuất bản nội dung.

Hỗ trợ ngôn ngữ toàn cầu

Tạo và dịch phụ đề sang nhiều ngôn ngữ sử dụng khả năng dịch video tích hợp và công cụ tạo phụ đề hỗ trợ bởi AI. Tiếp cận khán giả quốc tế mà không cần làm lại công việc bằng cách thêm phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Được tích hợp vào quy trình làm việc video AI

Phụ đề được tạo ra như một phần của quy trình tạo video AI, giữ cho hình ảnh, giọng nói và văn bản được căn chỉnh hoàn hảo mà không cần thêm công cụ.

Tự động tạo phụ đề với AI

Tải lên một video hoặc tạo một video với AI và phụ đề sẽ được tạo ngay lập tức. Công cụ tạo phụ đề video bằng AI chuyển đổi lời nói thành văn bản, căn chỉnh phụ đề chính xác và chuẩn bị sẵn sàng để sử dụng ngay.

Giao diện tạo nội dung hiển thị một slide thuyết trình với tiêu đề "Cảnh quan Bida ở New York" và hình đại diện AI đang mỉm cười, cùng với các công cụ chỉnh sửa cho Avatar, Văn bản và Phương tiện truyền thông.

Phụ đề có thể chỉnh sửa với đầy đủ quyền kiểm soát

Xem lại và chỉnh sửa phụ đề một cách dễ dàng. Điều chỉnh từ ngữ, thời gian, hoặc định dạng để phù hợp với giọng điệu thương hiệu trong khi giữ cho phụ đề đồng bộ với video.

Người phụ nữ mỉm cười với mái tóc dài màu tối mặc áo khoác màu tím. Biểu tượng "CC" ở góc trên bên trái và dòng chữ "AI Captions" ở góc dưới bên phải.

Phụ đề đa ngôn ngữ và dịch thuật

Dịch phụ đề sang nhiều ngôn ngữ trong vài giây. Giữ nguyên tính rõ ràng và thời gian biểu ở các khu vực mà không cần tạo lại video hoặc phụ đề một cách thủ công.

Nhân bản giọng nói

Xuất và tích hợp liền mạch

Xuất video có chứa phụ đề hoặc tải về các tệp phụ đề cho các nền tảng khác nhau. Phụ đề tương thích với các quy trình làm việc video trên mạng xã hội, web và nội bộ.

Người đàn ông đang cười đứng sau hộp thoại để xuất nội dung dưới dạng SCORM 1.2.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng trình tạo phụ đề video AI

Tạo phụ đề video chính xác bằng AI trong bốn bước đơn giản.

Bước 1

Tải lên hoặc tạo video của bạn

Bắt đầu với một video có sẵn hoặc tạo một video mới sử dụng trình tạo video AI của HeyGen.

Bước 2

Tạo phụ đề tự động

AI phân tích giọng nói và tạo ra phụ đề đồng bộ thời gian một cách chính xác mà không cần phiên dịch thủ công.

Bước 3

Chỉnh sửa và dịch phụ đề

Xem lại văn bản, điều chỉnh thời gian, hoặc dịch phụ đề sang ngôn ngữ khác khi cần thiết.

Bước 4

Xuất bản và công bố

Tải video có phụ đề hoặc file phụ đề của bạn và xuất bản nội dung video lên các nền tảng ngay lập tức.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI video caption generator là gì?

Trình tạo phụ đề video AI sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi âm thanh nói thành phụ đề có thời gian một cách tự động. Nó loại bỏ nhu cầu về việc chép lại và đồng bộ hóa thủ công.

Độ chính xác của các phụ đề được tạo ra bởi AI là như thế nào?

Độ chính xác cao khi âm thanh rõ ràng. AI của HeyGen được thiết kế để nhận diện các giọng điệu và mô hình ngôn ngữ tự nhiên, giảm thời gian chỉnh sửa.

Tôi có thể chỉnh sửa phụ đề sau khi chúng được tạo ra không?

Vâng. Phụ đề có thể chỉnh sửa hoàn toàn để bạn có thể điều chỉnh từ ngữ, thời gian hiển thị, hoặc định dạng trước khi xuất nội dung video của bạn.

Nó có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không?

Vâng. Bạn có thể tạo phụ đề bằng một ngôn ngữ và dịch chúng sang ngôn ngữ khác sử dụng tính năng dịch video tích hợp sẵn để có phụ đề chính xác.

Có phải phụ đề có thể cải thiện sự tương tác của video không?

Vâng. Phụ đề giúp tăng thời gian xem, khả năng tiếp cận và hiểu biết, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội nơi video tự động phát mà không có âm thanh.

Tôi có thể xuất các tệp phụ đề riêng lẻ không?

Đúng vậy. Bạn có thể xuất video với phụ đề được nhúng hoặc tải xuống các tệp phụ đề cho các nền tảng khác nhau như YouTube hoặc Vimeo.

Trình tạo phụ đề có hoạt động với video được tạo bởi AI không?

Vâng. Phụ đề được tích hợp mượt mà với quy trình tạo video AI của HeyGen, bao gồm văn bản thành video và hình ảnh thành video.

Có cần phải có phụ đề để đảm bảo tính năng tiếp cận không?

Phụ đề giúp video trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người xem khiếm thính, người nghe kém hoặc khi xem mà không bật âm thanh, hỗ trợ thực hành nội dung bao trùm.

Tôi có sở hữu những phụ đề mà tôi tạo ra không?

Vâng. Bạn giữ toàn quyền đối với tất cả các phụ đề và video được tạo ra bằng trình tạo phụ đề video AI.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

