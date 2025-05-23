Trình Tạo Video Hoạt Hình AI: Tạo Video Vui Nhộn

Biến bất kỳ ý tưởng nào thành một video hoạt hình đáng yêu chỉ trong vài phút. Với nhân vật và lời thoại được hỗ trợ bởi AI, thông điệp của bạn trở nên dễ nhớ hơn, hình ảnh hơn, và thú vị hơn để theo dõi từ đầu đến cuối. Cho dù bạn đang giảng dạy, quảng bá, hay kể chuyện, hãy đưa trí tưởng tượng vào cuộc sống mà không cần kỹ năng vẽ hay công cụ làm hoạt hình phức tạp.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Tiếp thị và Khuyến mãi trên Mạng xã hội

Tiếp thị và Khuyến mãi trên Mạng xã hội

Mang lại cho thương hiệu của bạn một giọng nói thân thiện với những đoạn phim hoạt hình ngắn. Chúng nổi bật ngay lập tức trong những bảng tin bận rộn và khuyến khích người xem theo dõi lâu hơn.

Hướng dẫn và Học liệu về Sản phẩm

Hướng dẫn và Học liệu về Sản phẩm

Biến những tính năng phức tạp thành những khoảnh khắc trực quan thú vị. Những hoạt hình từng bước giúp khán giả nhìn thấy cách mọi thứ hoạt động, từ đó nâng cao sự hiểu biết và lòng tin.

Giáo dục và Video Học trực tuyến

Giáo dục và Video Học trực tuyến

Giúp người học nắm bắt các khái niệm nhanh chóng hơn thông qua việc kể chuyện bằng hình ảnh. Nhân vật và minh họa làm cho bài học trở nên thú vị đối với học sinh mọi lứa tuổi.

Truyền thông nội bộ

Truyền thông nội bộ

Hãy khiến các cập nhật công ty trở nên thú vị và dễ dàng theo dõi. Các video giải thích hoạt hình giúp các đội nhóm giữ liên kết với văn hóa và mục tiêu của bạn thông qua những video lôi cuốn sử dụng AI.

Giải trí và Truyện ngắn

Giải trí và Truyện ngắn

Tạo nội dung cho trẻ em, phác thảo hài kịch, hoặc câu chuyện cho YouTube và TikTok. Đem trí tưởng tượng vào cuộc sống mà không cần kinh nghiệm làm phim.

Video nhân sự và đào tạo nhân viên mới

Video nhân sự và đào tạo nhân viên mới

Thay thế các slide tĩnh bằng những nhân vật chào đón, đào tạo và hướng dẫn nhân viên trong các video AI của bạn. Nâng cao khả năng ghi nhớ thông tin và sự tham gia.

Tại sao nên chọn Trình tạo Video Hoạt hình AI

Hoạt hình giúp đơn giản hóa nội dung phức tạp và làm cho giao tiếp trở nên hấp dẫn hơn trong các video sử dụng AI. Tạo ra những video tăng cường sự hiểu biết, kích thích sự chú ý, và kết nối cảm xúc với khán giả mọi lứa tuổi thông qua các video AI.

Biến ý tưởng thành hình ảnh ngay lập tức

Bắt đầu với một lời nhắc đơn giản và chứng kiến ý tưởng của bạn trở thành một cảnh quay hoạt hình đầy đủ với sự giúp đỡ của một trình tạo video. AI tạo hình nhân vật, thế giới và hành động một cách tự động để thông điệp của bạn được truyền đạt một cách rõ ràng trong các video với AI.

Kể chuyện dựa trên tính cách

Chọn giọng nói, phong cách và cử chỉ mang lại sự hài hước, ấm áp và cá tính cho từng khung hình. Video của bạn trở nên gần gũi và dễ liên quan, khiến chúng dễ thưởng thức và nhớ lâu hơn.

Thiết kế để Tăng Cường Sự Tham Gia

Video hoạt hình giữ sự chú ý của người xem lâu hơn. Với màu sắc tươi sáng, chuyển động đầy nghịch ngợm và nhịp độ động đậm, nội dung của bạn trở nên sinh động và đáng để theo dõi.

Nhân vật và cảnh hoạt hình AI

Tạo ra những nhân vật hoạt hình sinh động với khuôn mặt biểu cảm, cử chỉ tự nhiên và chuyển động mượt mà để thổi hồn vào ý tưởng của bạn. Xây dựng môi trường đa sắc màu, theo chủ đề chỉ trong vài giây, từ lớp học tươi vui đến thế giới tưởng tượng huyền bí. Công cụ làm video AI tự động phối hợp phong cách nhân vật và thiết kế cảnh quan phù hợp với thông điệp của bạn, tiết kiệm hàng giờ làm hoạt hình thủ công.

Hình đại diện của một phụ nữ có mái tóc xoăn màu nâu, cầm máy tính bảng và vẫy tay, có chữ chồng lên hiển thị 'Avatar: Người Hispanic, Máy tính bảng' và 'Ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Nhật'.

Giọng nói AI và Âm nhạc

Chọn từ nhiều giọng AI đa dạng trong nhiều ngôn ngữ, giọng điệu và âm sắc để lồng tiếng cho video hoạt hình của bạn một cách rõ ràng. Thêm nhạc nền phù hợp với không khí bạn muốn tạo ra, dù là vui nhộn, giáo dục hay điện ảnh. Giọng nói và nhạc nền được cân đối tự động để video của bạn trở nên mượt mà và hoàn chỉnh.

Nền tảng giọng nói HeyGen AI với chức năng chuyển văn bản thành giọng nói, nhân bản giọng nói, và thư viện các giọng nói được xây dựng sẵn.

Tạo Kịch Bản Tự Động

Mô tả chủ đề hoặc mục tiêu của bạn và để AI tạo ra một kịch bản rõ ràng, súc tích phù hợp cho việc kể chuyện bằng hoạt hình. Cấu trúc kể chuyện đảm bảo hình ảnh và lời thoại được sắp xếp đồng bộ từ cảnh mở đầu đến thông điệp cuối cùng. Bạn có thể chỉnh sửa câu chữ, điều chỉnh nhịp độ, hoặc thay đổi cảnh để tinh chỉnh câu chuyện mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Giao diện tạo kịch bản AI có tiêu đề "Kịch bản Được Hỗ trợ bởi AI, Đơn giản hóa," hiển thị các trường cho chủ đề, ngôn ngữ, giọng điệu, và thông tin bổ sung, với các ví dụ cho nền tảng HeyGen.

Kiểm soát Thương hiệu và Phong cách

Tải lên logo, màu sắc thương hiệu, và phông chữ ưa thích của bạn để giữ vẻ ngoài nhất quán trên tất cả các video hoạt hình. Áp dụng cài đặt phong cách một cách toàn cầu để mỗi cảnh đều tuân theo cùng một bản sắc hình ảnh. Sự nhất quán này giúp củng cố nhận diện và lòng tin trên các nền tảng, khán giả và chiến dịch.

Người phụ nữ mỉm cười mặc áo len màu hồng đang cầm máy tính bảng và bút cảm ứng, đứng cạnh hộp "Script" về phần mềm hướng dẫn sử dụng Onboardly.

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng Công cụ Tạo Video Hoạt hình AI

Tạo video hoạt hình nhanh chóng và dễ dàng hơn, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo hàng đầu từ ý tưởng đến biên tập cuối cùng.

Bước 1

Giải thích Ý tưởng của Bạn

Chia sẻ mục tiêu câu chuyện và nhân vật bạn muốn đưa vào. AI sẽ soạn một kịch bản phù hợp với khán giả và thông điệp của bạn.

Bước 2

Tùy chỉnh chi tiết hình ảnh

Tinh chỉnh ngoại hình nhân vật, phông nền và dòng chảy của cảnh. Cập nhật nội dung bất cứ lúc nào mà không cần bắt đầu lại.

Bước 3

Thêm giọng nói và âm thanh

Chọn phong cách kể chuyện và ngôn ngữ. Sử dụng phụ đề và âm nhạc để tăng cường tính tiếp cận và năng lượng.

Bước 4

Xuất bản và Phát hành

Xuất ở định dạng tốt nhất cho YouTube, TikTok, các bài thuyết trình, hoặc quảng cáo. Chia sẻ ngay lập tức ở bất cứ đâu mà người xem của bạn đang có mặt.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

AI là gì trong việc tạo video hoạt hình?

Đây là một công cụ có khả năng tự động tạo ra các video hoạt hình từ những lời nhắc bằng văn bản sử dụng một AI video generator. Bạn có thể tạo ra nhân vật, cảnh vật, và lồng tiếng mà không cần phải hoạt hình thủ công.

Tôi có cần kỹ năng thiết kế hay hoạt hình không?

Không, AI đảm nhận công việc kỹ thuật trong việc tạo video. Bạn chỉ cần tập trung vào ý tưởng trong khi công cụ sẽ hiện thực hóa mọi thứ trên màn hình.

Tôi có thể sử dụng những video này cho nội dung kinh doanh không?

Vâng, các video hoạt hình rất phù hợp cho marketing, giải thích thương hiệu, và giao tiếp nội bộ cần sự tương tác cao hơn.

Tôi có thể tùy chỉnh nhân vật để phù hợp với đối tượng khán giả của mình không?

Có, bạn có thể điều chỉnh vẻ ngoài, phong cách và tính cách. Việc thể hiện giúp người xem cảm thấy được đồng nhất và kết nối trong các video được tạo ra bằng AI.

Ngôn ngữ nào được hỗ trợ cho lồng tiếng?

Bạn có thể chọn giọng đọc tự nhiên trong nhiều ngôn ngữ và giọng điệu trên toàn cầu để có sự phủ sóng quốc tế và cũng có thể dịch bằng video translator.

Độ dài lý tưởng cho video hoạt hình là bao nhiêu?

Các video ngắn, thường dưới hai phút, giữ được sự chú ý mạnh mẽ nhất và dễ dàng tiêu thụ trên các nền tảng xã hội.

Tôi có thể đăng tải video hoạt hình của mình ở đâu?

You can share them across any channel including YouTube, TikTok, websites, emails, classrooms, and corporate presentations.

Tôi có thể cập nhật một phần của video sau khi tạo ra không?

Có, bạn có thể chỉnh sửa cảnh, âm thanh và thời gian bất cứ lúc nào. Việc chỉnh sửa diễn ra nhanh chóng để bạn có thể liên tục cải thiện video của mình.

Tôi có sở hữu những video mà tôi tạo ra không?

Vâng, nội dung bạn xuất ra là của bạn để sử dụng cho mục đích thương mại và giáo dục.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Bắt đầu sáng tạo với HeyGen

Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.

CTA background