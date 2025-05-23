Bước 1 Mô tả ý tưởng của bạn hoặc tải lên một tài liệu tham khảo Nhập một lời nhắc văn bản, dán một đoạn kịch ngắn, hoặc tải lên một hình ảnh thể hiện không khí cho việc tạo video của bạn. HeyGen sử dụng thông tin này để đề xuất một dàn ý cảnh quay và hướng dẫn hình ảnh phản ánh ý tưởng của bạn.

Bước 2 Chọn kiểu, định dạng và thời lượng Chọn một phong cách nghệ thuật, thiết lập tỷ lệ khung hình, và quyết định thời lượng video bạn muốn. Điều này chuẩn bị nền cho các đoạn clip mạng xã hội, vòng lặp nền, hoặc các phần kể chuyện dài hơn.

Bước 3 Tinh chỉnh cảnh, chuyển động và âm thanh Xem xét từng cảnh, điều chỉnh mô tả, và chỉnh động cơ động cho video AI của bạn. Thêm lời thoại, âm nhạc, và phụ đề để cố định nghệ thuật trong một câu chuyện hoặc tâm trạng rõ ràng. Những điều chỉnh nhỏ có thể thay đổi cảm giác của tác phẩm cuối cùng một cách đ dramatic.