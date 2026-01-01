اپنے ورک اسپیس میں ممبرز کو مدعو کریں

HeyGen Academy میں خوش آمدید۔ یہ ماڈیول "Inviting and Managing Teammates" اس بارے میں ہے کہ آپ اپنی ٹیم کو اپنے ورک اسپیس میں کیسے لائیں تاکہ آپ مل کر کام کر سکیں اور فوراً تخلیق شروع کر سکیں۔ جب آپ ٹیم کے افراد کو شامل کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پہلے یہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے بجائے شیئرڈ ورک اسپیس کے اندر ہیں۔ Manage Workspace پینل سے آپ دیکھ سکیں گے کہ کن لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، ان کے موجودہ رولز کیا ہیں، اور آیا انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے یا ابھی بھی pending ہیں۔ HeyGen آپ کے کمپنی ای میل ڈومین سے پہلے سے سائن اپ کیے ہوئے ساتھیوں کی بھی تجاویز دیتا ہے، جس سے آپ انہیں ایک ہی کلک میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ ٹیم کے افراد کو براہِ راست ای میل کے ذریعے مدعو کر سکتے ہیں، یا ایک شیئرایبل لنک کاپی کر کے وسیع پیمانے پر بھیج سکتے ہیں۔ جیسے ہی دعوت بھیجی جاتی ہے، وہ یوزر آپ کی ممبر لسٹ میں Invite Sent اسٹیٹس کے ساتھ نظر آئے گا۔ اگر آپ کے ورک اسپیس میں request-to-join کنفیگر ہے، تو نئی درخواستیں بھی اسی پینل میں دکھائی دیں گی۔ منظوری ملتے ہی وہ ٹیم ممبر Active اسٹیٹس میں آ جاتا ہے، باضابطہ طور پر آپ کے ورک اسپیس میں شامل ہو جاتا ہے اور آپ کے پلان میں ایک سیٹ استعمال کرتا ہے۔ HeyGen میں ہر ممبر کو ایک رول دیا جاتا ہے، جو اس کی رسائی کی سطح طے کرتا ہے: - Super Admins کو billing، سیکیورٹی، permissions اور ورک اسپیس سیٹنگز پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ - Developers نہ صرف کانٹینٹ بنا سکتے ہیں بلکہ HeyGen کی API تک بھی رسائی رکھتے ہیں، تاکہ CRMs یا ای میل پلیٹ فارمز جیسی integrations کر سکیں۔ - Creators ویڈیوز، اواتارز اور آوازیں بنانے پر فوکس کرتے ہیں، لیکن permissions یا billing کو مینیج نہیں کرتے۔ - Viewers منظوری دینے والے اور ریویو کرنے والے ہوتے ہیں، جو کانٹینٹ تک رسائی رکھتے ہیں لیکن اس میں ترمیم نہیں کرتے۔ یہ رول بیسڈ اسٹرکچر آپ کو تخلیقی کام اور نگرانی کے درمیان توازن قائم کرنے میں مدد دیتا ہے، تاکہ ٹیم کے افراد کے پاس وہ تمام ٹولز ہوں جن کی انہیں ضرورت ہے، بغیر اس کے کہ انہیں غیر ضروری رسائی دی جائے۔ اگر آپ نے request-based access فعال کر رکھی ہے، تو آپ join requests کو دو جگہوں پر دیکھ اور ان پر عمل کر سکتے ہیں: notifications پینل میں اور Members & Workspaces ٹیب میں۔ کسی درخواست کو approve کرتے ہی یوزر فوراً active ہو جاتا ہے اور آپ کی ممبرز لسٹ میں نظر آنے لگتا ہے؛ اسے deny کرنے سے آپ کا ورک اسپیس محفوظ رہتا ہے۔ ممبر رولز کے علاوہ، HeyGen آپ کو اس بات پر بھی باریک سطح پر کنٹرول دیتا ہے کہ ورک اسپیس کے اندر کانٹینٹ کیسے شیئر ہو۔ پروجیکٹ، فولڈر یا ویڈیو کی سطح پر آپ permissions کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ رسائی محدود کریں، ایڈٹ کی اجازت دیں، یا صرف view-only لنکس شیئر کریں۔ یہاں تک کہ شیئرڈ پروجیکٹس کے اندر بھی Viewer رول ہمیشہ view-only ہی رہتا ہے، جس سے آپ کی access پالیسیز برقرار رہتی ہیں۔ جب کوئی ویڈیو publish ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک Share Page بنتا ہے، جہاں creators کیپشنز شامل کر سکتے ہیں، permissions کنفیگر کر سکتے ہیں، پاس ورڈ پروٹیکشن لگا سکتے ہیں، یا ویڈیو کو اس طرح پبلک بنا سکتے ہیں کہ اسے دیکھنے کے لیے sign-in کی ضرورت نہ ہو۔ یہ آپشنز ٹیموں کو یہ لچک دیتے ہیں کہ وہ کانٹینٹ کو کیسے اور کہاں distribute کریں۔ اس ماڈیول کے اختتام تک، آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ٹیم کے افراد کو کیسے invite کرنا ہے، رولز کیسے assign کرنے ہیں، اور کانٹینٹ تک رسائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ان اقدامات کے ساتھ، آپ کا ورک اسپیس آپ کی تنظیم میں محفوظ اور قابلِ توسیع تعاون کے لیے تیار ہو گا۔
جب آپ ٹیم کے ارکان شامل کرنے کے لیے تیار ہوں، تو سب سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے ذاتی اکاؤنٹ کے بجائے مشترکہ ورک اسپیس کے اندر ہیں۔ Manage Workspace پینل میں، آپ دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، ان کے موجودہ رولز کیا ہیں، اور آیا انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے یا ابھی زیرِ التوا ہے۔ HeyGen آپ کے ان ساتھیوں کے لیے بھی تجاویز دیتا ہے جنہوں نے پہلے ہی آپ کی کمپنی کے ای میل ڈومین کے ساتھ سائن اپ کیا ہوا ہے، جس سے انہیں صرف ایک کلک میں شامل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ ٹیم کے ارکان کو براہِ راست ای میل کے ذریعے مدعو کر سکتے ہیں، یا ایک شیئر ایبل لنک کاپی کر کے زیادہ وسیع طور پر بھیج سکتے ہیں۔
جیسے ہی دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے، صارف آپ کی ممبر لسٹ میں Invite Sent اسٹیٹس کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کا ورک اسپیس request-to-join کے لیے کنفیگر کیا گیا ہے، تو نئی درخواستیں بھی اسی پینل میں دکھائی دیں گی۔ منظوری ملتے ہی، ٹیم میٹ Active اسٹیٹس میں چلا جاتا ہے، باضابطہ طور پر آپ کے ورک اسپیس میں شامل ہو جاتا ہے اور آپ کے پلان میں ایک سیٹ پر قابض ہو جاتا ہے۔
HeyGen میں ہر ممبر کو ایک کردار تفویض کیا جاتا ہے جو ان کی رسائی کی سطح کا تعین کرتا ہے۔
سپر ایڈمنز کو بلنگ، سیکیورٹی، پرمیشنز اور ورک اسپیس سیٹنگز پر مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔
ڈیویلپرز مواد بنا سکتے ہیں اور ساتھ ہی HeyGen کی API تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ CRMs یا ای میل پلیٹ فارمز جیسے سسٹمز کے ساتھ انٹیگریشنز کر سکیں۔
کریئیٹرز ویڈیوز، اواتارز اور آوازیں بنانے پر توجہ دیتے ہیں لیکن اجازتوں یا بلنگ کو مینیج نہیں کرتے۔
ویورز وہ منظوری دینے والے اور جائزہ لینے والے ہوتے ہیں جو بغیر کوئی ترمیم کیے مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ رول پر مبنی ساخت آپ کو تخلیقی صلاحیت اور نگرانی کے درمیان توازن قائم کرنے میں مدد دیتی ہے، تاکہ آپ کے ساتھیوں کے پاس وہ تمام ٹولز ہوں جن کی انہیں ضرورت ہے، بغیر اس کے کہ انہیں غیر ضروری رسائی دی جائے۔
اگر آپ نے request-based access فعال کیا ہے، تو آپ join requests کو دو جگہوں پر دیکھ اور ان پر کارروائی کر سکتے ہیں: notifications پینل میں اور Members & Workspaces ٹیب میں۔ کسی request کو منظور کرنے سے وہ صارف فوراً فعال ہو جاتا ہے اور آپ کی members لسٹ میں نظر آتا ہے، جبکہ اسے مسترد کرنا آپ کے ورک اسپیس کو محفوظ رکھتا ہے۔
ممبر رولز سے آگے بڑھ کر، HeyGen آپ کو ورک اسپیس کے اندر مواد شیئر کرنے پر بہت باریک سطح کا کنٹرول دیتا ہے۔ پروجیکٹ، فولڈر یا ویڈیو کی سطح پر، آپ اجازتیں اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں کہ رسائی محدود کریں، ایڈیٹس کی اجازت دیں، یا صرف دیکھنے کے لیے لنکس شیئر کریں۔ یہاں تک کہ شیئر کیے گئے پروجیکٹس میں بھی Viewer رول ہمیشہ صرف دیکھنے تک محدود رہتا ہے، جس سے آپ کی ایکسس پالیسیز برقرار رہتی ہیں۔
جب کوئی ویڈیو شائع کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک شیئر پیج بنتا ہے، جہاں تخلیق کار کیپشنز شامل کر سکتے ہیں، پرمیشنز کنفیگر کر سکتے ہیں، پاس ورڈ پروٹیکشن لگا سکتے ہیں یا ویڈیو کو اس طرح عوامی طور پر قابلِ مشاہدہ بنا سکتے ہیں کہ سائن ان کی ضرورت نہ ہو۔ یہ آپشنز ٹیموں کو یہ لچک دیتے ہیں کہ وہ طے کر سکیں کہ مواد کیسے اور کہاں تقسیم کیا جائے۔
اس ماڈیول کے اختتام تک، آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ٹیم کے ارکان کو کیسے مدعو کرنا ہے، کردار کیسے تفویض کرنے ہیں، اور مواد تک رسائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ان مراحل کے بعد، آپ کا ورک اسپیس آپ کی پوری تنظیم میں محفوظ اور قابل توسیع تعاون کے لیے تیار ہوگا۔