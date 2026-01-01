Equity Trust Company kendi kendini yöneten IRA'lar konusunda uzmanlaşmış, finansal hizmetler alanında lider bir kuruluştur. Video, sektörde müşteri etkileşimi ve eğitimi için temel bir mecradır. Equity Trust’ın Pazarlama Etkileşimi Kıdemli Müdürü Jesse Briley, farklı kanallarda etkileyici içerikler üreterek hedef kitleyle güçlü bir etkileşim kurmaya odaklanan bir ekibi yönetmektedir.

Videonun artan etkisini fark eden Jesse, video prodüksiyon çalışmalarını genişletmek için iddialı hedefler belirledi. Video üretimini artırmak için şirket, verimliliği yükseltecek ve içerik oluşturmayı ölçeklendirecek yenilikçi çözümler aradı. HeyGen, Equity Trust’ın iş akışını sadeleştirmesini ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanmasını sağlayan dönüştürücü bir çözüm sundu.

Kaynak kısıtlarını ve verimlilik sorunlarını aşmak

Önemli zorluklardan biri, kaynak kısıtlarıydı; bu da hayal ettikleri hacim ve kalitede video içerik üretmeyi zorlaştırıyordu. Ayrıca, profesyonel düzeyde videolar oluşturmak, özellikle şirketin Eğitim Direktörü’nün sürece dahil olduğu durumlarda, ciddi zaman ve emek gerektiriyordu. Alanında çok talep gören bir konu uzmanı olan direktörün, video çekimleri için ayrılabilecek zamanı sınırlıydı.

“İçerik ekiplerinin ürettiği içerik hacmi, ilgili ve rekabetçi kalmak için her yıl artıyor gibi görünüyor,” dedi Jesse. “Ölçeklenebilirlik önemli ve içerik ekiplerinin otomasyon ve verimlilik sağlayan, yapay zekanın giderek daha fazla kullanımını da içeren, giderek büyüyen bir araç setine ihtiyacı var.”

Ekip, profesyonel ve özgün içerik talep eden hedef kitlelerinin yüksek beklentilerini de karşılamak zorundaydı. Videoların, “YZ ile oluşturulmuş” izlenimi vermeden Equity Trust’ın kaliteye olan bağlılığını yansıtması gerekiyordu; çünkü izleyicilerle güven ve itibarın korunması her şeyden önemliydi. Bu zorluklar, ekibin video prodüksiyon hedeflerini destekleyecek ve izleyicilerinin güvenini sürdürecek, daha ölçeklenebilir ve verimli bir çözüme duyulan ihtiyacı açıkça ortaya koydu.

Ölçeklenebilir ve özgün video içerik için HeyGen'den yararlanma

Equity Trust, çevrimiçi bir arama sırasında HeyGen’i keşfetti ve yenilikçi yapay zeka video yeteneklerini test etmeye karar verdi. Jesse ve ekibi için bu deneyin amacı, YZ ile oluşturulan videoların; yüksek kaliteli, ölçeklenebilir içerik üretme, prodüksiyon süresini ve kaynak bağımlılığını azaltma ve hedef kitle güvenini korumak için gerekli olan özgünlüğü sürdürme hedeflerini karşılayıp karşılayamayacağını belirlemekti.

Sadece bir saat içinde ekip, Eğitim Direktörlerinin sesini ve görsel varlığını yakalayan dijital bir avatar oluşturdu. Bu sayede Equity Trust, direktörün doğrudan zaman ve katılımını gerektirmeden sosyal medya, iç eğitim ve müşteri etkileşimi için profesyonel düzeyde eğitim videoları üretebildi. Darboğazları azaltarak ve tutarlı kaliteyi sağlayarak bu yenilikçi yaklaşım, ölçeklenebilir ve otantik içerik oluşturma için yeni fırsatların önünü açtı.

“HeyGen ile profesyonel kalitede kalan kısa, dinamik videolar oluşturabildik. Özellikle sosyal medya için son derece etkiliydi,” dedi Jesse. “Sunduğu ölçeklenebilirlik ekibimiz için çığır açıcı oldu.”

YZ destekli çözümlerle video prodüksiyonunu dönüştürmek

İlk denemeler ve bazı iyileştirmelerin ardından Equity Trust, HeyGen’i içerik oluşturma sürecine başarıyla entegre etti. Sonuçlar kayda değerdi:

Zaman tasarrufu : HeyGen'den önce tek bir video üretmek beş saatten fazla çalışma gerektiriyordu. HeyGen ile aynı çıktı birkaç dakika içinde elde edilerek verimlilik çarpıcı biçimde artırıldı.

: HeyGen'den önce tek bir video üretmek beş saatten fazla çalışma gerektiriyordu. HeyGen ile aynı çıktı birkaç dakika içinde elde edilerek verimlilik çarpıcı biçimde artırıldı. İçerik hacmi : Ekip, kısa bir süre içinde 12 video oluşturdu; bu, kaynak kısıtları göz önüne alındığında daha önce mümkün olmayan bir başarıydı.

: Ekip, kısa bir süre içinde 12 video oluşturdu; bu, kaynak kısıtları göz önüne alındığında daha önce mümkün olmayan bir başarıydı. Çok yönlülük: YZ destekli videolar TikTok, YouTube Shorts ve Instagram Reels dahil olmak üzere birden fazla kanalda kullanıldı. Öncelikli olarak müşterilere yönelik olsalar da, videoların iç eğitimde de kullanım alanı buldu.

“HeyGen, ölçeklenebilir içerik oluşturmanın geleceği,” dedi Jesse. “Küçük ekipler veya hatta bireysel içerik üreticileri için HeyGen gibi YZ araçları vazgeçilmez.”

HeyGen’in yapay zeka (YZ) yeteneklerinden yararlanan Equity Trust, içeriği belirli hedef kitle segmentlerine göre uyarlayabildi ve farklı demografik gruplara uygun olacak şekilde çeşitli avatarlar denedi. Platformun, dahili kaynakları zorlamadan video prodüksiyonunu verimli biçimde ölçeklendirme yeteneği, ekibin uzun vadeli hedefleriyle uyumlu olup artan talebi karşılayabilmelerini sağlıyor.

YZ teknolojisi geliştikçe, Equity Trust’ın deneyimi, HeyGen gibi araçların modern pazarlama ekipleri için ne kadar dönüştürücü bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.