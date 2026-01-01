Yeni ilaçların insan vücuduyla nasıl etkileşime gireceğini araştırmak ve bunu doğru şekilde öngörmek söz konusu olduğunda, araçlar zaman çizelgelerini kısaltmada ve başarısızlık oranlarını azaltmada kritik bir rol oynar. İşte bu noktada, ilaç keşfi, geliştirme araştırmaları ve düzenleyici başvuruları destekleyen farmasötik simülasyon yazılımları devreye girer.

Vücut içindeki ilaç davranışlarını öngörmek ve sağlık profesyonellerini eğitmek için kullanılan, simülasyon odaklı bir dizi yazılım sunan bir şirketle görüştük. Daha isabetli öngörüler sayesinde araştırmacılar, geleneksel olarak maliyetli ve belirsiz olan bu süreci sadeleştirerek daha güvenli ve daha etkili tedaviler geliştirmeye odaklanabiliyor. Ekipleri, yalnızca eğiten değil, aynı zamanda kullanıcıları klinik çalışma protokollerinde ve en iyi uygulamalarda uzmanlaşmaları için güçlendiren kaynaklar oluşturmaya odaklanıyor.

HeyGen’in desteğiyle, simülasyon yazılımı üretim ekibi video teslim sürelerini başarıyla yarıya indirerek danışmanlık ve eğitim videolarını önemli ölçüde iyileştirdi. HeyGen, ekibin hayat kurtaran teknoloji ve araştırmanın sınırlarını zorlamasını sağlayarak ilaç geliştirme süreçlerini hızlandırmada ve çığır açan tedavilerin keşfine katkıda bulunmada kritik bir rol oynadı.

Zorluk

Prodüksiyon ekiplerinin karşılaştığı zorluk, geleneksel video prodüksiyonunun beraberinde getirdiği yüksek maliyet ve ciddi zaman gereksinimiydi.

Ekip, tıp sektörü için simülasyon tarzı eğitim modülleri üretiyor. Her modül, çekim mekânlarını keşfetmek, bir prodüksiyon ekibi tutmak ve çekim ile montaj sürecini yönetmek için modül başına iki haftaya kadar süre gerektiren 50 ila 100 video içeriyor.

HeyGen ile çalışmadan önce, prodüksiyon ekibi çekim ve montaj sürecinde, karmaşık tıbbi terimlerin ve ilaç isimlerinin yanlış telaffuz edilmesi gibi zaman alan darboğazlarla karşılaşıyordu; bu da çoğu zaman modül videolarını yeniden çekmek için daha fazla zaman ve para harcanmasına yol açıyordu. Ayrıca ekip, uluslararası müşterileri için içerik çevirirken çıkmaz bir durumla karşı karşıya kalıyordu: ya oyuncuları gerçeğe yakın şekilde taklit edemeyen bir dil dublaj özelliğini kullanmak için bütçeyi iki katına çıkaracak ya da farklı bir dilde çekim yapmak için sürece beş hafta daha ekleyecekti.

Bu kapsamlı ve maliyetli süreci çözmek için HeyGen'e yöneldiler.

Çözüm

HeyGen’in gerçekçi avatarlarını kullanarak, prodüksiyon ekibinin artık modülleri sürekli yeniden çekmesine gerek kalmıyor. Bunun yerine ekip, HeyGen'in API'si ile içerik araçları arasında yeni bir iş akışı entegrasyonu oluşturdu ve kullanıcıların video modüllerine gerçekçi avatarlar eklemesine olanak tanıdı.

Örneğin, tıbbi geçmişe sahip oyuncular bulmakta zorlanmak yerine, HeyGen’de avatarlar için senaryolar oluşturarak karmaşık tıbbi terimlerin ve ilaç isimlerinin doğru telaffuz edilmesini sağlayabiliyorlar.

Ayrıca, HeyGen’in metinden konuşmaya özelliğini kullanarak birkaç dakika içinde diller arasında geçiş yapabilir ve işletmelerin videolarını 175’ten fazla dil ve lehçeye yerelleştirmesini sağlayabilirler.

Önceden, prodüksiyon ekibinin farklı diller için kayıt sürecini tamamlaması beş hafta sürüyordu. HeyGen kullanıldığında bu süreç yalnızca bir güne indirgeniyor.

Sonuçlar

HeyGen'i yalnızca üç ay kullandıktan sonra, prodüksiyon ekipleri üretim maliyetlerinde önemli düşüşler ve verimlilikte fark edilir iyileşmeler gördü.

Video teslim sürelerini 50% kısalttılar — 12 haftadan 6 haftaya indirdiler — tekrar çekim, videoları birleştirme veya dillere uyum sağlamak için ek efektler ekleme ihtiyacını ortadan kaldırarak. Bu verimlilik, ekiplerinin daha fazla proje üstlenmesine ve müşteri portföylerini genişletmesine, bunu yapmak için ekibin büyümesine gerek kalmadan olanak tanıyor.

Artık ekipleri stüdyo prodüksiyonu ihtiyaçlarını HeyGen'e devredebiliyor ve böylece stüdyo prodüksiyon maliyetlerini %%80 oranında azaltabiliyor.

“İçerik geliştirme maliyetlerini azaltmak ve süreci hızlandırmak istiyorsanız, çözümünüz HeyGen. Yazılım geliştikçe ve ilerledikçe avatarlar giderek daha gerçekçi hale geliyor. Rakipleri de denedik ancak kullandıkları avatarlar bu kadar canlı değildi ve şu anda HeyGen kullanırken gördüğümüz performansı göstermedi. HeyGen ile bunun bir avatar olduğunu anlamak zor ve müşterilerimiz hâlâ aynı değeri aldıklarını hissediyor.”

Simulations Software'da Teknik Teslimat Direktörü