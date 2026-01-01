Copient.ai, çevik satış pratiği için güvenli bir ortamda gerçekçi, doğaçlama müşteri etkileşimlerini simüle eden gelişmiş bir yapay zeka eğitim platformudur. Satış liderleri, ekiplerinin materyalleri anlamasının ve sohbetleri yönetebilecek, keşif görüşmeleri yapabilecek ve ürünleri özgüvenle demo edebilecek kadar iyi bilmelerinin kritik olduğunu bilir. Ne yazık ki, videolar ve testler her zaman yeterli olmaz. Satış ekiplerinin, gerçek hayattaki senaryolarda karşılaşacakları tüm özel nüanslarla birlikte, ölçeklenebilir şekilde doğaçlama rol yapma çalışmaları yapabilecekleri bir yönteme ihtiyacı vardır.

O kazandıran bileşimi oluşturmak için Copient.ai, daha etkileşimli, ilgi çekici ve ölçeklenebilir satış eğitimleri sunarak çok kısa sürede iş etkisi yaratabilecek bir ortağa ihtiyaç duyuyordu. İşte tam bu noktada Copient.ai, konuşmaya dayalı yapay zeka teknolojisini HeyGen’in interaktif avatarlarıyla birleştirerek rekabette öne geçti ve satış ekiplerinin günümüzün hızla değişen ortamında öğrenme ve uyum sağlama biçimini dönüştürdü.

“Rol yapma süreçlerini ölçekli şekilde çözmeye çalışan, sayıları giderek artan şirketlerle aktif olarak rekabet ediyoruz, ancak HeyGen ile yaptığımız çalışmalar sayesinde oyunun ilerisindeyiz." - Keyton Weissinger, CTO, Copient.ai

Karmaşık bir ortamda en güncel ve en etkili yenilikleri aktarmak

Copient.ai, ülke çapındaki hastaneler ve cerrahi merkezlerde verimliliği ve operasyonları artırmak için makine öğrenimi kullanan bir sağlık şirketi olan Copient Health için dahili bir eğitim çözümü olarak başladı. Kurucular, satış temsilcilerinin sağlık teknolojisi satışlarının karmaşık ortamında ustalaşmakta ne kadar zorlandıklarını bizzat gördüler. Bu zorluğa yanıt olarak ekip, eğitim sürecini hızlandırmak için sohbet tabanlı bir eğitim aracı geliştirdi ve bu araç zamanla Copient.ai’ye dönüştü. Bugün ise sağlık sektörünün çok ötesindeki sektörlerde satış eğitimine çığır açıyor.

Copient.ai’yi geleneksel satış eğitim platformlarından ayıran şey, konuşmaya dayalı yapay zeka (YZ) aracılığıyla son derece gerçekçi satış senaryolarını simüle edebilmesi; satış ekiplerinin, şirketin benzersiz ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış, ayrıntılı alıcı profilleri, derin ürün bilgisi ve yapılandırılabilir satış metodolojilerini içeren, doğaçlama rol yapma oturumlarına katılmasına olanak tanımasıdır. Ekip, metin tabanlı deneyimi satış ekiplerinin bir YZ avatarını görüp etkileşime girebildiği, tamamen sürükleyici bir deneyime dönüştürme aşamasına geldiğinde, hiçbir çözüm Copient.ai avatarı için belirledikleri yüksek beklenti ve gereksinimleri karşılamadı—ta ki HeyGen ile karşılaşana kadar.

HeyGen’in yapay zeka teknolojisiyle sanal eğitmeni eğitmek

Bugün Copient.ai, satış eğitim platformuna HeyGen’in etkileşimli avatarlarını entegre ederek satış ekiplerinin dinamik rol yapma konuşmaları yapmasını, sunumlarını geliştirmesini ve itirazlarla başa çıkma pratiği yapmasını sağlıyor. Platform, satış temsilcilerinin performansları hakkında tutarlı, rubriğe dayalı değerlendirme ve koçluk alabilecekleri son derece gerçekçi simülasyonlar oluşturmak için HeyGen'in duygusal zekaya sahip avatarlarından yararlanıyor. Copient.ai’yi kullananlar yalnızca satış ekipleri de değil. Giderek artan sayıda üst düzey üniversite işletme programı, profesyonel işletme öğrencilerini satış alanında gerçek kariyerlere hazırlamak için rol yapma eğitimini ölçeklendirmek amacıyla Copient.ai kullanıyor. Gerçek zamanlı değerlendirme ve koçluk sunan otomatik rol yapma senaryoları, özellikle 200’ün üzerinde öğrencinin bulunduğu ve bire bir koçluğun daha az uygulanabilir olduğu büyük sınıf ortamlarında son derece değerli olduğunu kanıtladı.

“Copient.ai’yi müşterilerimize, özellikle de üniversitelere sunduğumuzda, her etkileşimi notlandırmak için öğrencilerin tutarlı ve önyargısız geri bildirim ve koçluk almasını sağlayan son derece sıkı bir rubriğe sahipler,” dedi Copient.ai’nin Büyümeden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi (Chief Growth Officer) Josh Byrd. "Yapay zekadan önce, rol oyunlarını ve değerlendirmeleri profesörlerin, araştırma görevlilerinin ve akranların yüz yüze ya da sanal toplantı ortamında yürütmesi gerekiyordu; bu da öğrencilerin deneyimini zayıflatan çeşitli zorluklar ortaya çıkarıyordu. Biz, daha iyi bir öğrenci deneyimi sunan, tutarlılığı en üst düzeye çıkaran ve önyargıyı ortadan kaldıran bir yöntem geliştirdik.”

HeyGen’in etkileşimli avatarları ve duygusal yetenekleri, satış ekipleri ve öğrencilerin eğitim oturumlarına daha etkili şekilde katılmalarına yardımcı olarak daha gerçekçi bir kullanıcı deneyimi sunar.

Sektörler genelinde mükemmel bir skor elde etmek

Platformun başarısı, hızlı benimsenmesinden açıkça görülüyor: 1 Eylül 2024’teki resmi lansmanından bu yana Copient.ai üzerinde 37 farklı müşteriyle 14.000’den fazla rol oyunu tamamlandı ve platformda her gün 500’den fazla aktif kullanıcı bulunuyor. Keyton, kullanıcıların Copient.ai’yi sürekli olarak “piyasadaki en iyi gerçek zamanlı avatar tabanlı eğitim platformu” olarak tanımladığını aktarıyor.

Oldukça rekabetçi üniversite satış yarışmaları dünyasında, International Collegiate Sales Competition (ICSC) etkinliğinde ilk beşe giren takımlar, Selling with the Bulls ve National Collegiate Sales Competition (NCSC) yarışmalarında Copient.ai’yi eğitimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kullandı. Önde gelen akademik satış araştırmacıları da konuşmaya dayalı yapay zekanın satış eğitimine etkisini analiz etmek için şirketle birlikte çalışıyor.

HeyGen ile ortaklık kurduğundan beri Copient.ai'nin verileri, kullanıcıların yalnızca beş rol yapma oturumundan sonra satış becerilerini önemli ölçüde geliştirdiğini gösteriyor. Copient.ai sağlık hizmetlerinden eğitime ve B2B satışlara kadar farklı sektörlerde büyümesini sürdürürken, müşterilerinin benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen avatarların olması kritik önem taşıyor. HeyGen ile birlikte Copient.ai, satış ekipleri ve üniversiteleri dünya çapında konuşmaya dayalı YZ rol yapma, değerlendirme ve koçluk olanaklarıyla güçlendirerek satış ekiplerinin en yüksek satış hazırlığı seviyesine ulaşmasını sağlamaya hazırlanıyor.