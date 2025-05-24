B2B SaaS alanındaki şirketler, kullanıcıları aktive etmekte ve deneme sürümlerini manuel ürün desteği olmadan ücretli müşterilere dönüştürmekte zorlanıyor. Mevcut yaklaşımlar, ekip büyüklüğü nedeniyle çok pahalı, chatbot’lar gibi fazla pasif veya ürün videoları gibi fazla statik kalıyor. Bu durumdan rahatsız olan CEO ve kurucu Roman Geugelin, kişisel bir demonun etkinliğini otomatik bir şekilde yeniden üretecek bir çözüm oluşturmak istedi. Bu yüzden Pyne’i, ürün içi ilk dijital demo platformunu hayata geçirdi.

Pyne, SaaS şirketlerinin ürün eğitimlerinde 10 kat daha yüksek etkileşim elde etmesini sağlayarak, aktivasyon, değere ulaşma süresi ve self-servis gelirlerde daha önce görülmemiş artışlar sunuyor. Bunu yapmak için Pyne, HeyGen’in API’sini kullanarak kullanıcıları ürünlerin içinde yönlendiren ve kendi onboarding yolculuklarını seçmelerine imkân tanıyan yapay zeka ile oluşturulmuş demo ajanları oluşturuyor.

“SaaS ürünlerinde kullanıcıları etkileşime geçirme yöntemlerinin hiçbiri işe yaramıyor. Ne yaparsanız yapın, ister klasik ürün içi turlar ister eğitim videoları olsun, insanlar tıklayıp uzaklaşıyor ve bunları tamamlamıyor,” dedi Roman. “HeyGen’in desteğiyle, müşterilerimizin oluşturduğu demolar, benzer onboarding araçlarına kıyasla 10 kat daha yüksek tamamlama oranına sahip.”

Dijital ürün benimsenmesine en insani yolu oluşturmak

Pyne’in müşterileri genellikle yeni müşteriler kazanmak veya mevcut müşterilerle büyümek için ürün odaklı büyüme (PLG) yaklaşımını kullanıyor. “Müşterileri adım adım yönlendirmeyi, maliyetleri artırmadan ölçeklendirebilmek; özellikle yüksek büyüme hedefleri olan ve kullanıcıların ürünün arkasındaki hikâyeyi ve nasıl kullanılacağını anlaması gereken karmaşık ürünlere sahip şirketler için son derece önemli. Müşterilerimiz tam da bunu başarmak için Pyne avatarlarını en sık kullanılan satış ve müşteri başarı (CS) playbook’larıyla eğitiyor,” diyor Roman.

“Geleneksel ürün demoları ve onboarding süreçleri yazılı kılavuzlar kullanır, ancak bu araçlarla yıllara dayanan deneyimlerimiz, insanların ilgisini çekmede yetersiz kaldıklarını gösteriyor. Davranışsal modellere göre, insanların başka insanları dinlerken daha fazla dikkat gösterdiğini biliyoruz,” dedi Roman. “İyi bir onboarding ve kullanıcı aktivasyonunun insani bir dokunuşla gerçekleştiğine inanıyoruz. Kullanıcılarınız ve müşterilerinizle bağ kurmanın ve sadakat oluşturmanın yolu budur.”

Sorunlardan biri, ürünle ilgili eğitimin büyük kısmının ürünün dışında gerçekleşmesi. Pyne, bu eğitimi video ile ürünün içinde gerçekleşir hale getiriyor. Ancak video içeriğini güncellemek çok zaman alıyor.

“Ürün videolarını tek tek kaydetmek, son derece zahmetli bir iş. Bunun iyi çalıştığını ve dönüşümleri artırdığını biliyoruz, ancak bir şeyler değiştiğinde videoları üretmek ve güncellemek büyük bir yük, özellikle de içerik konusunda çevik olmak istiyorsanız,” dedi Roman.

Pyne ile kullanıcılar, sanki yanlarında en iyi ürün uzmanı varmış gibi bir ürünü keşfedebilir. Bu sayede şirketler karmaşık ürün deneyimlerini basitleştirebilir, her kullanıcıyı kişisel bir dokunuşla ürüne alıştırabilir ve onboarding ile aktivasyon süreçlerini ölçeklendirebilir. Ancak gerçekten insani bir dokunuş sunmak için, Pyne mümkün olan en gerçekçi avatarları ihtiyaç duyuyordu.

API ile yapay zeka video platformu seçimi

YZ ile oluşturulan demo temsilci özelliği için bir avatar çözümü ararken Pyne, Synthesia ve diğer şirketleri değerlendirdi. Roman, hangi avatarların en iyi çalıştığını test etti ve API’si olmayanları eledi.

“Müşterilerimizin demolarını platformumuz üzerinden anında güncelleyebilmelerini istiyoruz. Bunu yapabilmek için deneyimin kesintisiz olması gerekiyor, bu yüzden onlara bir API sunmamız şarttı,” dedi Roman. “API’nin asıl değeri, müşterinin istediği kullanım senaryosunu—yani onboarding ve aktivasyon akışlarıyla denemeler yapmayı—etkinleştirmekle platformumuz arasında mümkün olduğunca az sürtünme olmasını sağlamasıdır. İşte bu yüzden HeyGen’i seçtik.”

HeyGen’in API’si, avatar videolarını, etkileşimli avatarları ve yerelleştirmeyi herhangi bir dijital deneyime sorunsuz bir şekilde entegre eder. Pyne, kullanıcıların demoları saniyeler içinde güncellemek için metinleri ayarlamasına, akışları farklı dillere çevirmesine ve gelecekteki tüm videolar için avatarları yalnızca bir kez yüklemesine olanak tanıyan ürün özellikleri için bu API’yi kullanıyor. Yeniden çekimlere veya prodüksiyon ekiplerine gerek yok.

Pyne ayrıca, pazardaki en yüksek kaliteli, gerçeğe en yakın avatarları sunduğu ve kullanımı açık ara en kolay çözüm olduğu için HeyGen'i tercih etti.

“Müşterilerimiz ürüne geliyor, YZ avatarları görüyor ve ‘Vay, bu gerçekten çok farklı, izlemeyi çok seviyorum’ diyorlar,” dedi Roman. “Son kullanıcı artık daha uzun bir dikkat süresine sahip ve bilgiyi çok daha hızlı tüketebiliyor.”

Müşteri yaşam döngüsü boyunca kullanıcıları etkinleştirme

Pyne’in HeyGen destekli platformuyla şirketler, kullanıcı tabanlarında benimsenmeyi, dönüşümü ve etkileşimi artırabilir; bunlar arasında şunlar yer alır:

Daha hızlı onboarding ile 4 kat daha kısa sürede değer elde etme

Geleneksel ürün turlarına kıyasla etkileşimi 10 kat artırma

Dönüşümü 2,3 kata kadar artırma

Kullanıcıları 3 kat daha iyi elde tutma