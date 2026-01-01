Yayınlamaya hazır, profesyonel bölümler için YZ video podcast
Herhangi bir konuyu HeyGen'in YZ Video Podcast motoruyla profesyonel bir video bölüme dönüştürün. Bir URL veya PDF gönderin, görsel bir stil seçin ve dakikalar içinde senkronize sesler, altyazılar ve B-roll içeren, tamamen kurgulanmış iki konuşmacılı bir video alın. Kamera yok, stüdyo kurulumu yok, kurgu zaman çizelgesi yok. Tek kişilik podcast'ler, markalı programlar ve dahili ses içerikleri için uygundur.
YZ video podcast özellikleri
Sesten videoya dönüştürme
Herhangi bir konuyu, bir başlık, URL veya PDF girerek yapılandırılmış, iki konuşmacılı bir podcast tartışmasına dönüştürün. HeyGen'in YZ'si diyaloğu yazar, konuşmacı rolleri atar ve doğal bir karşılıklı sohbetle eksiksiz bir podcast tarzı video oluşturur. Ortaya çıkan çıktı, her sunucunun farklı bakış açıları sunduğu, prodüksiyonlu bir talk show'un ritmini ve akışını yansıtır. Bu, size mikrofona dokunmadan veya tek bir konuk ayarlamadan paylaşmaya hazır bir podcast sunan tam bir Metinden Videoya iş akışı olarak çalışır.
Çok konuşmacılı yerleşim ve kesitler
Her podcast bölümünde, farklı seslere, konuşma kalıplarına ve konuşma zamanlamalarına sahip iki YZ konuşmacı yer alır. HeyGen, diyalog sıralarını, duraklamaları ve tepkileri senkronize ederek sohbetin yazılı bir metinden okunuyormuş gibi değil, doğal bir akışa sahip olmasını sağlar. Sunucular, gelişmiş AI Lip Sync teknolojisi sayesinde her kelimeyi ağız hareketleriyle hassas biçimde eşleştirerek, gerçekçi tonlama ve vurgu ile birbirlerine yanıt verir. Ortaya, kimsenin kameranın karşısına geçmesine gerek kalmadan, canlı bir kayıt kadar dikkat çekici bir podcast sohbeti çıkar.
Otomatik altyazılar ve bölümler
Bir URL veya PDF ile başlayın ve HeyGen'in tüm konuşmayı oluşturmasına izin verin. Diyaloğu kontrol etmek, konuşmacı atamalarını ayarlamak, tonu ve konuşma başlıklarını geliştirmek ve akışı yeniden yapılandırmak için otomatik oluşturulan metni satır satır düzenleyin; bunu sade bir YZ Video Editörü arayüzü üzerinden yapın. Hedefleriniz doğrultusunda tartışmayı şekillendirmek için istatistikler, alıntılar veya ürün referansları gibi destekleyici bağlamlar ekleyin. Video Metni Oluşturucu etkileyici podcast diyaloglarına dönüşen metinleri taslak olarak hazırlamanıza veya geliştirmenize yardımcı olur.
B-roll, başlıklar ve üretken görseller
Aynı podcast bölümünü 175+ dil ve lehçede, yeniden kayıt veya yeniden metin yazımı olmadan oluşturun. HeyGen'in Video Translator aracı, her sunucunun ses özelliklerini korurken diyaloğu yeni bir dile doğru dudak senkronizasyonuyla uyarlıyor. Tek bir bölümü onlarca pazara tek oturumda yerelleştirerek küresel kitlelere ulaşın. Bu yaklaşım özellikle, uluslararası ölçekte düşünce liderliği içeriği yayımlayan ekipler veya farklı bölgelerde karşılık bulması gereken eğitim videosu materyalleri hazırlayanlar için son derece etkilidir.
Çok dilli dublaj ve küresel erişim
Her YZ Video Podcast, profesyonel ışıklandırma, kadraj ve kompozisyonla HD olarak oluşturulur. Arka plan ortamları, renk temaları ve yerleşim seçenekleri, marka kimliğinize veya içerik kategorinize uyum sağlamanıza olanak tanır. Ses çıktısı; dengeli seviyeler, konuşmacılar arasında net ses ayrımı ve isteğe bağlı arka plan müziği sunar. Prodüksiyon kalitesi, tam donanımlı bir podcast stüdyosuyla yarışır ve tüm bunlar aynı YZ Video Oluşturucu motoru üzerinden, HeyGen'in kurumsal düzeydeki video platformu tarafından sunulur.
Kullanım alanları
Çekim yapmadan ölçeklenen solo podcast yayıncıları
Need to publish regular expert commentary on industry topics? Recording interviews with executives requires scheduling, studio time, and post-production. With AI Video Podcast, enter your topic or talking points and generate a polished two-host discussion in minutes, building your brand's authority without pulling anyone away from their work.
Markalı şirket podcast'leri
Need podcast-style content to fuel your marketing funnel? Traditional podcast production demands hosts, guests, equipment, and editing cycles. With AI Video Podcast, describe your product angle or campaign theme and produce an engaging marketing videos asset that drives awareness and nurtures leads across channels.
Röportaj programları ve çok konuklu bölümler
Need to train distributed teams on new processes or policies? Filming instructional content across offices and time zones is costly and slow. With AI Video Podcast, convert internal documentation or PDF to Video podcast format, delivering complex topics as digestible two-speaker conversations that boost comprehension and completion rates.
Sosyal medya için kısa podcast klipleri
Need to create engaging lessons for students or online learners? Producing lecture-style content with multiple presenters requires coordination and expensive setups. With AI Video Podcast, turn lesson plans into dynamic discussions using HeyGen's Course Builder, making subjects more approachable and increasing learner retention through conversational delivery.
İç genel toplantı ve eğitim ses kaydı
Need a stream of engaging clips for YouTube, TikTok, or LinkedIn? Recording and editing short podcast segments consistently drains time and creative energy. With AI Video Podcast, generate full episodes and extract highlights using the Clip Generator to produce scroll-stopping social content on a regular schedule without production delays.
Çok dilli podcast dağıtımı
Need to announce new products or updates in an engaging format? Press releases and blog posts lack the energy of a live conversation. With AI Video Podcast, frame your announcement as a two-host discussion that walks viewers through features, benefits, and use cases, then distribute across email, social, and your website as a product demo video.
Nasıl çalışır
Bir konu ya da metinden başlayarak dört adımda, yayına hazır, profesyonel bir YZ video podcast bölümü oluşturun.
Sesinizi yükleyin
Bir URL gönderin veya bir PDF yükleyin. Konuşmacı sayısını, bölüm başlığını ve uygulanmasını istediğiniz stil şablonunu onaylayın.
Konuşmacıları atayın
Her bir sesi etiketleyin ve ekrandaki görsel stilleri, kadrajı ve alt bantları seçin. Gerekirse konuk bir avatar veya fotoğraf ekleyin.
Gözden geçirin ve iyileştirin
Otomatik oluşturulan kesitleri, altyazıları ve bölümleri gözden geçirin. Tempoyu ayarlayın, B-roll ekleyin ve bölüm taslağını onaylayın.
Oluşturun ve yayınlayın
Hazır 16:9, iki konuşmacılı bölümünüzü oluşturun. YouTube’a, web sitenize veya dahili kütüphanenize tek adımda dışa aktarın.
Sıkça sorulan sorular
YZ video podcast nedir ve bundan aslında kimler fayda sağlar?
YZ Video Podcast, iki YZ sunucunun sizin belirlediğiniz bir konuyu tartıştığı, tamamen yapay zeka ile oluşturulmuş podcast tarzı bir videodur. Kaynak olarak bir URL veya PDF gönderirsiniz; HeyGen diyaloğu yazar, konuşmacı rolleri atar, görselleri ve sesleri senkronize eder ve eksiksiz bir video bölümü oluşturur. Gerçek sunuculara, kayıt seanslarına veya kurgu yazılımlarına gerek yoktur.
Mevcut podcast sesimi kullanabilir miyim, yoksa yeniden mi kaydetmem gerekiyor?
Evet. HeyGen, konuşmanın gerçek bir diyalog gibi akmasını sağlamak için doğal sıra alma, değişken tonlama ve konuşmacılar arasında gerçekçi duraklamalar oluşturur. Her sunucunun kendine özgü bir sesi ve anlatım tarzı vardır; sistem, sentetik konuşmalarda sık görülen yapay ve robotik etkiyi önlemek için her kelimeyi yüz ifadeleriyle hassas biçimde eşleştiren gelişmiş dudak senkronizasyonu teknolojisi kullanır.
Çok konuşmacılı video podcast'ler ne kadar gerçekçi görünüyor?
Tam kontrole sahipsiniz. Bir URL veya PDF gönderin, HeyGen sohbeti oluştursun; ardından düzenleyiciyi kullanarak tek tek konuşmacı repliklerini ayarlayın, bölümleri yeniden sıralayın, tonu değiştirin ve işleme almadan önce belirli konuşma noktalarını veya verileri ekleyin.
Tam bölümden otomatik olarak kısa klipler oluşturabilir miyim?
Bölüm uzunluğu planınıza bağlıdır. Ücretsiz hesaplar, formatı test etmek için daha kısa podcast klipleri oluşturabilir. Ücretli planlar, tam uzunlukta podcast içeriğine uygun daha uzun bölümlerin kilidini açar ve işleme süreleri, süreden bağımsız olarak dakikalar ölçeğinde kalır.
Tam bir bölüm üretmek ne kadar sürer?
Kesinlikle. HeyGen 175’ten fazla dili ve lehçeyi destekler. Podcast’i tek bir dilde oluşturabilir, ardından her sunucunun ses tonunu ve dudak senkronizasyonu doğruluğunu koruyarak ek dillere yerelleştirebilirsiniz. Bu sayede aynı bölümü yeniden kayıt almadan küresel pazarlarda yayınlamak pratik hale gelir.
Podcastimi diğer dillere çevirebilir miyim?
Geleneksel podcast’ler konuklarla program yapmayı, stüdyo ayarlamayı, ses ve video ekipmanı satın almayı ve kurgu için saatler harcamayı gerektirir. Bir YZ Video Podcast’i ise bu adımların tamamını ortadan kaldırır. Konudan bitmiş bölüme dakikalar içinde, maliyetin çok küçük bir kısmına inerek ve profesyonel stüdyo kurulumuna denk bir prodüksiyon kalitesini koruyarak geçersiniz.
Kendi fotoğrafımı veya avatarımı podcast'e getirebilir miyim?
HeyGen, kredi kartı gerektirmeden YZ Video Podcast içerikleri oluşturmanıza ve temel özellikleri keşfetmenize olanak tanıyan ücretsiz bir plan sunar. Aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlar ise daha uzun bölümlerin kilidini açar, ek ses seçenekleri, daha yüksek çözünürlüklü dışa aktarmalar ve tam YZ sunucu ile görsel stil kütüphanesine erişim sağlar.
HeyGen'de AI Video Podcast'in fiyatı nedir?
Evet. Çıktı, doğrudan YouTube’a yükleyebileceğiniz, web sitenize yerleştirebileceğiniz veya sosyal platformlarda paylaşabileceğiniz standart bir video dosyasıdır.
Birçok bölümde tutarlı bir görsel stil nasıl koruyabilirim?
Sohbet formatından fayda sağlayan her konu bu yapı için uygundur: sektör trendleri, ürün tanıtım videoları, haber yorumları, nasıl yapılır rehberleri, röportaj tarzı soru-cevaplar ve eğitici derinlemesine içerikler. İki konuşmacılı format, bilgiyi doğal bir karşılıklı diyalog akışına bölerek yoğun veya teknik konuları daha erişilebilir hale getirir.
Doğrudan YouTube’a veya sosyal platformlara yayın yapabilir miyim?
Evet. Arka planları, renk şemalarını ve görsel yerleşimleri marka yönergelerinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Tutarlı sunucu seçimi ve ses stilini bir araya getirerek, her bölümde görsel ve tonal tutarlılığı koruyan markalı bir podcast serisi oluşturabilirsiniz.
HeyGen ile oluşturmaya başlayın
İstediğiniz herhangi bir konudan iki konuşmacılı bir YZ video podcasti oluşturun. Kayıt ekipmanı yok, programlama derdi yok, montaj yok.